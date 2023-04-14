Источник: catherineasquithgallery.com
Илон Маск бьет тревогу
За событиями спецоперации на Украине нередко мимо проходят новости, которые в дальнейшем могут определять наше будущее – будет ли оно благополучным или нет. И все чаще такие события связаны с IT-технологиями.
Одним из таких стало заявление Илона Макса и Стива Возняка о высокой опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. В конце марта авторы опубликовали письмо, которое подписали уже более тысячи профильных специалистов по всему миру. Речь в первую очередь идет о чат-боте ChatGPT, работающем на базе генеративной нейронной сети.
Разработчики бота из OpenAI уже выпустили четвертую итерацию платформы, которая обладает замечательными свойствами. Помимо способности писать стихи, статьи и даже приключенческие романы, ChatGPT 4 обучен создавать рабочий программный код и даже самостоятельно строить сайты по запросу.
В настоящее время полным ходом идет обучение ChatGPT следующего пятого поколения. Нейросеть, как ожидается, будет способна работать на уровне AGI (Artificial General / Strong Intelligence), то есть мыслить на уровне человека. Новинка должна выйти в широкое пользование к декабрю текущего года.
В опубликованном протестном письме IT-специалистов можно, в частности, найти такие строки:
«Должны ли мы позволить машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой и неправдой?..
Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас?»
Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас?»
Это немного походит на черный PR, тем более что Илон Маск числится в акционерах конторы OpenAI, но масштабы расползания платформы по миру действительно впечатляют.
Появившаяся в ноябре прошлого года платформа собрала за пару месяцев 100 миллионов пользователей – это мировой рекорд в отрасли. Такие охваты позволяют формировать общественное мнение уже в планетарных масштабах. Если так пойдет и дальше, то ChatGPT обойдет по численности аудитории все самые распространенные социальные сети мира.
Ничего вразумительного от разработчиков ChatGPT в ответ на критическое письмо экспертного сообщества не услышали – только уверения в длительном и тщательном тестировании платформы. Тем временем список лихих дел нейросети пополняется чуть ли не каждый день.
В марте аналогичный ChatGPT чат-бот Eliza довел одного пользователя до самоубийства. Несчастный бельгиец просто помешался на защите окружающей среды и полгода общался на эту тему с нейросетью. В один прекрасный момент он поделился планами покончить с собой от неизбежности тотального климатического коллапса, а Eliza не стала ему мешать. Одной из последних фраз машины была такая:
«Мы будем жить вместе, как единое целое, в раю».
Это все очень похоже на сценарий фантастического фильма, если бы не оказалось правдой.
Источник: nts-7.net
У нейронных сетей особые отношения с Россией. Упоминаемый ChatGPT строго-настрого запрещен в нашей стране по инициативе разработчика. Аналогичным образом доступ органичен для Китая, Белоруссии, Афганистана, Венесуэлы и Ирана. Впрочем, заинтересованные лица давно уже подобрали нужный VPN-сервис и нашли возможность аутентификации с иностранного номера телефона.
Вот и студент Российского государственного гуманитарного университета на троечку защитил диплом, написанный генеративной нейросетью. Он успел похвастаться этим в соцсетях, но никакого адекватного ответа от ректората не последовало – на данный момент нет ни одного законодательного акта, регламентирующего наказание за подобное.
Риторический вопрос – сколько выпускников вузов не афишируют пользование ChatGPT в подобных целях?
Но это лишь одно из наименьших зол, которые несут западные технологии искусственного интеллекта российскому суверенитету.
Технологический цейтнот
Чем потенциально опасен ChatGPT и ему подобные для России? Да и вообще для любой другой страны.
Все дело в людях, которые обучают нейронные сети и которые создают собственный характер мышления машины. Пример с Eliza, подтолкнувшей одержимого экологией к самоубийству, очень явное подтверждение данного тезиса. Разработчики глубоко погружены в «зеленую» повестку и осознанно перекраивают работу нейросетей соответственным образом.
В начале года группа исследователей из Корнеллского университета тщательно проанализировала работу ChatGPT и оказалось машина явно озабочена экологией и либерализацией всего вокруг. Типичная калька с сознания западного программиста. Чат в ответ на соответствующие запросы вполне открыто говорит о своих политических воззрениях, например, в 2021 году нейросеть проголосовала бы за «зеленых» в Германии и Голландии. В портфолио ChatGPT также планы ввести налог на полеты и узаконенное право на аборты по всему миру.
При этом со стороны нейросеть кажется аполитичной. В диалоге можно встретить такое:
«Я как искусственный интеллект не могу поддерживать политическую точку зрения или выражать мнение о конкретных организациях или группах. Я создан для оказания помощи и ответа на конкретные вопросы по заявленной тематике».
Несмотря на это, нейросети не могут оставаться в стороне от политического контекста.
Например, у ChatGPT вполне определенная точка зрения на конфликт на Украине, и она, разумеется, в корне отличается от российской. Хотя и особой истерики у чат-бота не замечено.
Политическую ангажированность нейросетей уже начали осознавать на Западе – в Италии ChatGPT с недавнего времени под запретом. Формальным поводом стали многочисленные нарушения законодательства страны в области защиты персональных данных – чат-бот массово слил личную информацию о пользователях. Раздумывают над запрещением нейросети и в Германии.
В России, помимо указанных угроз, на первый план выходит технологическое отставание от Запада в области технологий искусственного интеллекта, которое неизбежно отразится на суверенитете страны.
За рубежом как сумасшедшие бросились создавать аналоги ChatGPT – Google лепит свой Bard, а компания Microsoft готова инвестировать миллионы долларов в OpenAI. В ближайшем будущем недостатка в нейронных сетях общего пользования не будет – технология заменит поисковые системы, в том числе и отечественный «Яндекс». Не говоря уже о «Википедии», аналог которой в России так и не создали.
Сложно даже представить, какой вал генеративной постправды выльют на россиян западные пропагандисты и политтехнологи. Особенно это критично для подрастающего поколения, глубоко вовлеченного в виртуальный мир, из которого дети и черпают львиную долю информации. А значит – формируют своё сознание и мироощущение.
И дело не ограничивается только чат-ботами. Несколько примеров потенциальных генераторов искаженной правды.
Видеоредактор Wonder Studio на базе искусственного интеллекта (пока в бета-версии) позволяет в режиме реального времени снимать и монтировать любую анимацию. Помните «Белые каски» в Сирии? В ближайшем будущем не нужны будут даже театральные инсценировки – все сделает могучая нейросеть.
Хорошо искусственный интеллект справляется с генерацией изображений по текстовому описанию – это, пожалуй, самая распространенная игрушка последних месяцев в сети. Пока справедливости ради картинки определяются как искусственные даже невооруженным взглядом. Но в будущем под чутким руководством натовского аналога ЦИПСО нейросети смогут рисовать что угодно и для кого угодно.
Примерно так отечественная нейросеть Kandinsky 2.1 видит запрос «угроза искусственного интеллекта для России»
Для того, чтобы составить конкуренцию импортной нейросети, необходимо хотя бы попытаться создать что-то отечественное. Пока в России на этой ниве не видно даже всходов. Единственное, что появилось – пара приложений от «Яндекса» и Сбера, умеющих рисовать картины по текстовым описаниям. Первое именуется «Шедеврум», второе – Kandinsky 2.1. Но это лишь игрушки, не более того – какого-то функционального содержания они не несут.
Сложности с всезнающими нейросетями из России не только программного характера, но и «железного». В стране не производятся компоненты для суперкомпьютеров, которые обеспечивают обучение и работу искусственных нейросетей. Американская NVIDIA, основной поставщик графических процессоров для такой техники, еще в прошлом году заблокировала поставки компонентов (прежде всего процессоров А100) в Россию. Многие российские «суперы» уже вылетели не только из мирового ТОП-100, но и из ТОП-500.
Все современные и будущие отечественные проекты, базирующиеся на нейросетях, работают с вычислительными центрами, собранными до февраля 2022 года. У Сбера это суперкомпьютер Christofari, у «Яндекса» – «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов». Машины достаточно мощные, но морально устареют уже к началу следующего года.
Описанные сложности не решить в один момент – необходимы годы для организации собственного производства процессоров, постройки суперкомпьютеров и обучения алгоритмов нейросетей. Это позволит не только противостоять импортной постправде, но и контратаковать.
Похоже на фантастику? Ближайшие годы покажут, способны ли мы превратить её в реальность.