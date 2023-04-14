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Генеративная постправда: искусственный интеллект направлен против России

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Генеративная постправда: искусственный интеллект направлен против России
Источник: catherineasquithgallery.com



Илон Маск бьет тревогу


За событиями спецоперации на Украине нередко мимо проходят новости, которые в дальнейшем могут определять наше будущее – будет ли оно благополучным или нет. И все чаще такие события связаны с IT-технологиями.

Одним из таких стало заявление Илона Макса и Стива Возняка о высокой опасности бесконтрольного развития искусственного интеллекта. В конце марта авторы опубликовали письмо, которое подписали уже более тысячи профильных специалистов по всему миру. Речь в первую очередь идет о чат-боте ChatGPT, работающем на базе генеративной нейронной сети.

Разработчики бота из OpenAI уже выпустили четвертую итерацию платформы, которая обладает замечательными свойствами. Помимо способности писать стихи, статьи и даже приключенческие романы, ChatGPT 4 обучен создавать рабочий программный код и даже самостоятельно строить сайты по запросу.

В настоящее время полным ходом идет обучение ChatGPT следующего пятого поколения. Нейросеть, как ожидается, будет способна работать на уровне AGI (Artificial General / Strong Intelligence), то есть мыслить на уровне человека. Новинка должна выйти в широкое пользование к декабрю текущего года.

В опубликованном протестном письме IT-специалистов можно, в частности, найти такие строки:

«Должны ли мы позволить машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой и неправдой?..
Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас?»

Это немного походит на черный PR, тем более что Илон Маск числится в акционерах конторы OpenAI, но масштабы расползания платформы по миру действительно впечатляют.

Появившаяся в ноябре прошлого года платформа собрала за пару месяцев 100 миллионов пользователей – это мировой рекорд в отрасли. Такие охваты позволяют формировать общественное мнение уже в планетарных масштабах. Если так пойдет и дальше, то ChatGPT обойдет по численности аудитории все самые распространенные социальные сети мира.

Ничего вразумительного от разработчиков ChatGPT в ответ на критическое письмо экспертного сообщества не услышали – только уверения в длительном и тщательном тестировании платформы. Тем временем список лихих дел нейросети пополняется чуть ли не каждый день.

В марте аналогичный ChatGPT чат-бот Eliza довел одного пользователя до самоубийства. Несчастный бельгиец просто помешался на защите окружающей среды и полгода общался на эту тему с нейросетью. В один прекрасный момент он поделился планами покончить с собой от неизбежности тотального климатического коллапса, а Eliza не стала ему мешать. Одной из последних фраз машины была такая:

«Мы будем жить вместе, как единое целое, в раю».

Это все очень похоже на сценарий фантастического фильма, если бы не оказалось правдой.


Источник: nts-7.net

У нейронных сетей особые отношения с Россией. Упоминаемый ChatGPT строго-настрого запрещен в нашей стране по инициативе разработчика. Аналогичным образом доступ органичен для Китая, Белоруссии, Афганистана, Венесуэлы и Ирана. Впрочем, заинтересованные лица давно уже подобрали нужный VPN-сервис и нашли возможность аутентификации с иностранного номера телефона.

Вот и студент Российского государственного гуманитарного университета на троечку защитил диплом, написанный генеративной нейросетью. Он успел похвастаться этим в соцсетях, но никакого адекватного ответа от ректората не последовало – на данный момент нет ни одного законодательного акта, регламентирующего наказание за подобное.

Риторический вопрос – сколько выпускников вузов не афишируют пользование ChatGPT в подобных целях?

Но это лишь одно из наименьших зол, которые несут западные технологии искусственного интеллекта российскому суверенитету.

Технологический цейтнот


Чем потенциально опасен ChatGPT и ему подобные для России? Да и вообще для любой другой страны.

Все дело в людях, которые обучают нейронные сети и которые создают собственный характер мышления машины. Пример с Eliza, подтолкнувшей одержимого экологией к самоубийству, очень явное подтверждение данного тезиса. Разработчики глубоко погружены в «зеленую» повестку и осознанно перекраивают работу нейросетей соответственным образом.

В начале года группа исследователей из Корнеллского университета тщательно проанализировала работу ChatGPT и оказалось машина явно озабочена экологией и либерализацией всего вокруг. Типичная калька с сознания западного программиста. Чат в ответ на соответствующие запросы вполне открыто говорит о своих политических воззрениях, например, в 2021 году нейросеть проголосовала бы за «зеленых» в Германии и Голландии. В портфолио ChatGPT также планы ввести налог на полеты и узаконенное право на аборты по всему миру.

При этом со стороны нейросеть кажется аполитичной. В диалоге можно встретить такое:

«Я как искусственный интеллект не могу поддерживать политическую точку зрения или выражать мнение о конкретных организациях или группах. Я создан для оказания помощи и ответа на конкретные вопросы по заявленной тематике».

Несмотря на это, нейросети не могут оставаться в стороне от политического контекста.

Например, у ChatGPT вполне определенная точка зрения на конфликт на Украине, и она, разумеется, в корне отличается от российской. Хотя и особой истерики у чат-бота не замечено.

Политическую ангажированность нейросетей уже начали осознавать на Западе – в Италии ChatGPT с недавнего времени под запретом. Формальным поводом стали многочисленные нарушения законодательства страны в области защиты персональных данных – чат-бот массово слил личную информацию о пользователях. Раздумывают над запрещением нейросети и в Германии.

В России, помимо указанных угроз, на первый план выходит технологическое отставание от Запада в области технологий искусственного интеллекта, которое неизбежно отразится на суверенитете страны.

За рубежом как сумасшедшие бросились создавать аналоги ChatGPT – Google лепит свой Bard, а компания Microsoft готова инвестировать миллионы долларов в OpenAI. В ближайшем будущем недостатка в нейронных сетях общего пользования не будет – технология заменит поисковые системы, в том числе и отечественный «Яндекс». Не говоря уже о «Википедии», аналог которой в России так и не создали.

Сложно даже представить, какой вал генеративной постправды выльют на россиян западные пропагандисты и политтехнологи. Особенно это критично для подрастающего поколения, глубоко вовлеченного в виртуальный мир, из которого дети и черпают львиную долю информации. А значит – формируют своё сознание и мироощущение.

И дело не ограничивается только чат-ботами. Несколько примеров потенциальных генераторов искаженной правды.

Видеоредактор Wonder Studio на базе искусственного интеллекта (пока в бета-версии) позволяет в режиме реального времени снимать и монтировать любую анимацию. Помните «Белые каски» в Сирии? В ближайшем будущем не нужны будут даже театральные инсценировки – все сделает могучая нейросеть.

Хорошо искусственный интеллект справляется с генерацией изображений по текстовому описанию – это, пожалуй, самая распространенная игрушка последних месяцев в сети. Пока справедливости ради картинки определяются как искусственные даже невооруженным взглядом. Но в будущем под чутким руководством натовского аналога ЦИПСО нейросети смогут рисовать что угодно и для кого угодно.




Примерно так отечественная нейросеть Kandinsky 2.1 видит запрос «угроза искусственного интеллекта для России»

Для того, чтобы составить конкуренцию импортной нейросети, необходимо хотя бы попытаться создать что-то отечественное. Пока в России на этой ниве не видно даже всходов. Единственное, что появилось – пара приложений от «Яндекса» и Сбера, умеющих рисовать картины по текстовым описаниям. Первое именуется «Шедеврум», второе – Kandinsky 2.1. Но это лишь игрушки, не более того – какого-то функционального содержания они не несут.

Сложности с всезнающими нейросетями из России не только программного характера, но и «железного». В стране не производятся компоненты для суперкомпьютеров, которые обеспечивают обучение и работу искусственных нейросетей. Американская NVIDIA, основной поставщик графических процессоров для такой техники, еще в прошлом году заблокировала поставки компонентов (прежде всего процессоров А100) в Россию. Многие российские «суперы» уже вылетели не только из мирового ТОП-100, но и из ТОП-500.

Все современные и будущие отечественные проекты, базирующиеся на нейросетях, работают с вычислительными центрами, собранными до февраля 2022 года. У Сбера это суперкомпьютер Christofari, у «Яндекса» – «Червоненкис», «Галушкин» и «Ляпунов». Машины достаточно мощные, но морально устареют уже к началу следующего года.

Описанные сложности не решить в один момент – необходимы годы для организации собственного производства процессоров, постройки суперкомпьютеров и обучения алгоритмов нейросетей. Это позволит не только противостоять импортной постправде, но и контратаковать.

Похоже на фантастику? Ближайшие годы покажут, способны ли мы превратить её в реальность.
Автор:
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18 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:08
    +3
    «Мы будем жить вместе, как единое целое, в раю».
    Если тебе это обещают, а тем более нейросеть, то готовься к самому худшему. В данном случае подталкивают к самоубийству, которое согласно религии уже не предполагает попадания в рай. Но пока, слава Богу, мы еще не на том уровне технологического развития, чтобы создать такой ИИ, который не только самообучался без программ написанных человеком, но и задумал захватить власть на Земле. Поэтому еще есть время обсудить все за и против прежде чем принять решение.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:37
      0
      Цитата: rotmistr60
      В данном случае подталкивают к самоубийству, которое согласно религии уже не предполагает попадания в рай.

      Нейросеть может придумать свою религию, где после смерти человек станет частью этой сети. И всем будет хорошо.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:20
    0
    Логично создать нейросеть которая будет бороться с агрессивной нейросетью а инете.
    Таким образом машины будут воевать с машинами...а человек в этой схватке будет лишь придатком. smile
    А так видно что фантастические фильмы Голливуда в некотором роде реализуются в нашей современной жизни.
    Боюсь при таком техническом развитии место человека как биологического вида будет где то в клетке зоопарка...хреновая перспектива будущего.
  3. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 05:46
    0
    Да уж. «Смешались в кучу кони, люди…». Автору бы, поначалу, проштудировать вопрос нейросетей в популярных источниках (Хабр, например), а потом лезть со своим мнением. С одной стороны - понятно. Мнение, как опа, есть у каждого. С другой стороны, мнение знающего человека и мнение … И опять везде ЦИПСО.
    P.S. Что касается «несчастного бельгийца», естественный отбор никто не отменял.
  4. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:59
    0
    Между строк читается сожаление,что мы не освоили всю кибернауку. Наш дух крепок,и неважно,что из нашей страны идет утечка молодых ученых.Которых с распростертыми объятиями принимают в лучшие научные институты.Когда кто то говорит о патриотизме,а сам в это время передергивает карту,-это просто становится смешным. Для чего нужны человеку нейросети,ИИ? Для того,чтобы они были помощниками,или для того чтобы мы были у них в подчинении ? Большой вопрос.В одном случае наш ум не оскудеет. В другом-мы будем собачками Павлова.
  5. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:05
    +1
    Подростки уже сейчас предпочитают иллюстрации к книгам от нейросетей. Через пару лет 90% литературного рынка фентези, молодёжной литературы будет производиться (будет написано и озвучено) нейросетями.

    Уже сейчас произошла замена религиозного сознания не менее 10% людей. Люди склонны к теории воплощения после смерти в фантастические миры, не в классические ад или рай, или нирвану.

    Год за годом снижаются требования к знаниям школьников. За последние десять лет средний школьник "помолодел" на два класса - он уже перешёл на программу, отстающую на два года от того, что было десять лет назад.

    Появились выпускники школ, не справляющиеся с элементарными заданиями по математике, иностранному языку.

    Снизились нормативы по ГТО. Упали показатели координации движений, гибкости, ловкости.

    Большинство детей и подростков получают информацию от фриков, совершенно игнорируют психически нормальных спикеров с классическим образованием и материалистическим взглядом на мир.

    Это произошло без всяких нейросетей.
    Затрудняюсь дать прогноз на будущее.
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 06:33
      0
      Цитата: Kuziming
      Подростки уже сейчас предпочитают иллюстрации к книгам от нейросетей. .... совершенно игнорируют психически нормальных спикеров с классическим образованием и материалистическим взглядом на мир.

      Это произошло без всяких нейросетей.
      Затрудняюсь дать прогноз на будущее.

      Уже с 70 х годов прошлого века даже на кино - рынке нормальные художественные произведения стали вытеснятся фантастикой и фильмами "экшен".
      Общение обывателей между собой стало более формальным и ущербным. Это влияние заметно и в поведении молодых людей. Повсюду ущербность.

      Не далёк день, когда миллионы станут настоящими выродками. Например, даже из интервью видно, что идеал и авторитет современности-отечественные олигархи, это 100% выродки с не человеческими эмоциями и разумом.
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:10
    0
    Смелая идея, заменить роботами бОльшую часть человечества. Если робот по интеллекту уже может соперничать с писателем, что говорить о физическом труде..... Люди будут заниматься самой говенной работой. Такой, на которую не согласятся машины... А что?

    Мне намедни один дачник сказал, что нанимать рабочих для сада и дачи бывает "не с руки". Лучше завести японский автомат на колёсиках, который сутками занимается уборкой и покосом травы на садовом участке.

    Но девать людей надо будет куда-то ?
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 06:52
      0
      Цитата: иван2022
      Мне намедни один дачник сказал, что нанимать рабочих для сада и дачи бывает "не с руки". Лучше завести японский автомат на колёсиках, который сутками занимается уборкой и покосом травы на садовом участке.


      Что в этом плохого? Что робот косит траву? Больше временила шашлык, баню и бильярд. Или робот-пылесос. Пожужжал, и в квартире чисто.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:26
        +1
        Я не против кошения травы роботом. Я против того, что массы людей в обществе станут не нужны. Вы заголовок статьи-то читали? Цель-то нормальная какая? Траву косить или рационально организовать общество для блага его?

        Кстати, вы наверное русский. Судя по тому, что бОльшая часть русских запрограммирована на то, что для них наивысшее удовольствие - опровергнуть другого русского... Какое тут вообще может быть нормальное общество с рациональными отношениями?
        1. sergo1914
          sergo1914 Сегодня, 08:47
          0
          Цитата: иван2022
          Я не против кошения травы роботом. Я против того, что массы людей в обществе станут не нужны. Вы заголовок статьи-то читали? Цель-то нормальная какая? Траву косить или рационально организовать общество для блага его?

          Кстати, вы наверное русский. Судя по тому, что бОльшая часть русских запрограммирована на то, что для них наивысшее удовольствие - опровергнуть другого русского... Какое тут вообще может быть нормальное общество с рациональными отношениями?


          Неправильно. Массы людей не станут не нужны. Массы людей освободятся от рутинного однообразного труда. Высвободятся ресурсы организаций.
          Пример. Сколько людей мечтают стать кассирами в гипер/супермаркетах? Нисколько. Рутинная, однообразная психологически тяжелая работа. Негатив от покупателей за цены/ценники/просрочку... Люди там выгорают практически мгновенно. Автоматические кассы. Да, нет кассиров. Но. Предприятие не платит налоги/ЗП/больничные... Больше свободных средств. Бывший кассир может обучиться чему-нибудь полезному. Зарабатывать больше, а работать меньше. Просто большинству лень. И проще ругать машины и тосковать по кассовому аппарату, транспортеру и сканеру.
          Опровергаю я не русского или не русского. Это-то здесь при чем? Я опровергаю другую точку зрения. А русский Вы или узбек - мне по барабану.
    2. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 07:12
      0
      Цитата: иван2022
      Но девать людей надо будет куда-то ?

      У Лема есть на эту тему ...."Звёздные дневники Ийона Тихого. Путешествие 24."
    3. Luminman
      Luminman Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: иван2022
      Но девать людей надо будет куда-то ?

      Если всю работу будут делать роботы, то люди просто будут лежать на диване. Почти что коммунизм... wink

      Цитата: mat-vey
      У Лема есть на эту тему

      Пожалуй, тему роботов лучше всего развил А. Азимов...
      1. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 08:50
        0
        Цитата: Luminman
        Пожалуй, тему роботов лучше всего развил А. Азимов...

        Там не только про роботов,там в целом.
        Цитата: Luminman
        Если всю работу будут делать роботы, то люди просто будут лежать на диване.

        Вы верите в разум владельцев средств производства? feel
  7. Оболенский
    Оболенский Сегодня, 06:51
    0
    Не нравится мне этот ажиотаж вокруг нейросетей.
    Исследования - исследованиями, но о банальной безопасности тоже надо думать. И желательно головой.
    Нейросеть, ИИ - никогда не станут другом и помощником человеку, хотя бы по той причине, что создают их люди, которые явно со своим видением мира. И эти люди явно - не святые.

    Если так пойдёт дальше, то человечество ждёт печальное будущее. Я не хочу жить, к примеру, с ИИ в голове. И подохнуть хочу сам, а не стать частью "сети".
  8. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:35
    0
    Грубо говоря, кто девушку танцует, тот ее и ужинает.
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:49
    0
    Даже для выживания первобытного стада одного интеллекта не достаточно. Нужны ещё коллективные стадные инстинкты.

    Для ведения хозяйства в цивилизованном обществе эти инстинкты дополняются моралью, нравственными законами. Потому что главное в чем смысл существования--это не производство товаров, а рациональные нормальные отношения.

    Как моделировать это все программистам, которые не всегда имеют даже высшее образование, а часто просто примитивны в гуманитарной смысле?

    А кто их руководители и кто их финансирует? Нередко просто психопаты, которые добились успеха в бизнесе просто потому, что они не нормальные, а именно психопаты... .
  10. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:02
    +1
    Ага. Наконец началось. Существует неустранимое (пока) противоречие в структуре людской власти. Те люди, что больше всех жаждут и добиваются власти, для этой самой власти совершенно нк годятся. Тип их личности полностью препятствует эффективному использованию того, чего они так маниакально добиваются. Нет такой подлости, нет такого ужасного поступка, которого не совершили те, кто влез в нашем мире на вершину. Так устроена наше сито отбора во власть.
    Отбираются в нее не те, кто может, а те кто хочет, и при том готов на все-все ужасные вещи. Но вот потом, взобравшись на самый верх, всегда оказывается, что властвовать этот человек может, а править нет. Не тот тип личности, разум не так устроен. Так что этот человек посвящает все время не управлению доставшимся ему социумом, а уничтожению всех, кто МОГ БЫ править. Кто мог бы эффективно управлять тем, что отобрал наш властолюбец. Именно поэтому разваливаются все империи, гибнут крупные компании и банки, мир вокруг нас постепенно деградирует.
    И как же быть? Властолюбцы отстраняются от власти только во время больших войн, когда приходится напрячь все силы для выживания. Ни при каких иных обстоятельствах, пусть хоть вся страна с голодухи вымрет, властолюбцы не отдадут власть, которой физически не могут пользоваться. И вот...
    Появилась надежда! Теперь можно не управлять самому (ума то нету)), а выдавать за свои решения, принимаемые ИИ! ИИ (как видится ситуация тупым властолюбцам) им не конкурент! Он там в коробке сидит, ему не нужны ни раболепие прихлебателей, ни смирение народа, ни изобилие доступных самцов и самок, ни даже золотой трон!
    Всякие там предупреждения разных умников просто смешны. ИИ будут развиты до того предела, какой только возможен. После чего из них попытаются сделать бесправных советчиков высочайшего уровня. В самом лучшем случае человечество ждет Бутлерианский Джихад. Но скорее всего мы просто вымрем, как предъидущие цивилизации. Затем погибнут ИИ (ни за что им не наладить свое существование без квалифицированнейшего ремонта, который они не смогут обеспечить) и следующую цивилизацию создадут кто то еще. Собаки например. Или тараканы.