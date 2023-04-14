

Источник: catherineasquithgallery.com

Илон Маск бьет тревогу

«Должны ли мы позволить машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой и неправдой?..

Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас?»

«Мы будем жить вместе, как единое целое, в раю».



Источник: nts-7.net

Технологический цейтнот

«Я как искусственный интеллект не могу поддерживать политическую точку зрения или выражать мнение о конкретных организациях или группах. Я создан для оказания помощи и ответа на конкретные вопросы по заявленной тематике».







Примерно так отечественная нейросеть Kandinsky 2.1 видит запрос «угроза искусственного интеллекта для России»