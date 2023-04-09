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Авиаудар по мосту через реку Судость в Черниговской области попал в кадр

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Авиаудар по мосту через реку Судость в Черниговской области попал в кадр

В сети опубликованы кадры авиаудара ВКС РФ по мосту через реку Судость возле села Гремяч в Черниговской области Украины. Летчики Западного военного округа на Су-34 точно поразили вышеназванный инфраструктурный объект. В результате огневого поражения мост получил значительные повреждения.


Мост через реку на занятой противником территории был поражен, чтобы противодействовать его использованию диверсионно-разведывательными группами главного управления украинской военной разведки для проникновения на территорию Российской Федерации и атак на населенные пункты Брянской области.


Предположительно, удар по украинскому инфраструктурному объекту в Черниговской области был нанесен при помощи авиабомбы ФАБ-500М62, оснащенной модулем планирования и коррекции (УМПК).

На видео можно увидеть, что попадание бомбы пришлось в край полотна моста рядом с одной из опор. Исходя из этого, вероятнее всего, объекту нанесены значительные повреждения.


Российские ВКС все активнее применяют в зоне спецоперации на Украине авиабомбы, оснащенные модулями коррекции полета, что позволяет самолетам наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника.

Авиабомбы, оснащенные УМПК, также успешно используются для уничтожения украинских систем ПВО. Получаемый в ходе спецоперации опыт позволил существенно увеличить точность поражения целей как авиабомбами с УМПК, так и различными типами ракет.
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44 комментария
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  1. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 16:55
    +4
    Умеем, оказывается. Вот так по всем бы мостам...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 17:15
      +5
      Ну наконец-то! Поняли, что мосты в руках укробандеровцев вредны.

      и - можем, когда захотим.
  2. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 16:55
    +7
    был нанесен при помощи авиабомбы ФАБ-500М62

    Х-29
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:01
      +3
      Надо бы добавить.И не только там.Надо минировать границу,что там еще можно предпринять?Шастают утырки каа у себя дома
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 17:42
        +2
        Минировать границу нельзя. Минировать нужно границу зоны безопасности далеко в глубине Украины, прилегающую к желаемой линии новой границы РФ.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 18:09
          0
          Вопрос в том,где эта желаемая линия новой границы?По мне,далеко за Днепр и Ингул.Но что считают там,наверху?
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:58
    +7
    ФайтеБомбер говорит, что это результат. Но утверждает, что применялась Х-29ТД. Вторая часть не обрушилась полностью, но провалилась. Пехота пройдёт, но техника уже не проедет.

    Однозначно нужно повторить и добить.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:06
      +5
      Х29ТД – "дальняя рука" Су34. Х29ТД представляет собой твердотопливную ракету класса воздух-поверхность с телевизионной системой наведения. Ракета работает по принципу «пустил и забыл» и предназначена для поражения стационарных объектов.

      Модификация Х29ТД, несмотря на схожие габариты, имеет существенно увеличенную дальность применения ( особенно если применять её в режиме «горка») по сравнению со своими предшественниками. Модернизация конструкции ракеты , а так же программное внедрение новых режимов полёта позволило увеличить дальность пуска до 30-40+ км. До начала «СВО» не было документального подтверждения реализации таких дальностей для данного типа ракет. Были представлены эксклюзивные кадры применения данных изделий.
      Фото 4. Пуск (предположительно) Х29ТД на дальность 20 км.
      Фото 5,6,7… предположительно изображение с телевизионной головки ракеты Х29ТД «Тубус-2» перед пуском ( либо прицельного комплекса «Платан» Су34). СУВ Система управления вооружения СУ34 индексом «ПР» сигнализирует о возможности пуска по цели на дальность 30+ км.
      Доказана возможность осуществление БП ракеты Х29ТД на дальности более 30+ км (дальность варьируется зависимости от условий полёта носителя).

      https://m.vk.com/wall-123538639_2715267

      ФАБ-1500 с УМПК на мой взгляд был бы эффективней в данном случае.
      Дешевле и мощнее.Или если нужно теленаведение,то можно применить КАБ-1500 с теленаведением.


      КАБ-1500 — корректируемая авиабомба массой 1500 кг и лазерным/телевизионным самонаведением, способна пробить 3 метра ЖБИ или 20 метров земли.КАБ-1500 — бомба большой мощности, способная поражать цели на расстоянии до 30 километров от места сброса как на земле, так и на воде. Бомба массой 1500 килограммов способна разрушить железобетонные сооружения, а также нанести ущерб вражеской технике и живой силе.Те же 30 км пуска до цели,что и у Х-29ТД,но при этом 1000 кг тротила против 320 кг у Х-29ТД.
      1. _Ugene_
        _Ugene_ Сегодня, 17:21
        +2
        ФАБ-1500 с УМПК на мой взгляд был бы эффективней в данном случае.
        у УМПК нет такой точности, КВО намного больше
    2. Жопир Туманов
      Жопир Туманов Сегодня, 17:12
      -10
      Если от ракеты, способной топить 10000 тонные корабли, такой "пшик", то как вы собрались мосты через Днепр крушить?
      1. spektr9
        spektr9 Сегодня, 17:35
        +4
        Если от ракеты, способной топить 10000 тонные корабли, такой "пшик", то как вы собрались мосты через Днепр крушить?

        По секрету вам расскажу, можно на мост по более одной ракеты тратить представляете ? А можно положить несколько десятков бомб и от моста останется только основание, невероятно, да ?
  4. izGOI
    izGOI Сегодня, 16:59
    0
    Так информация не подаётся: ЧТО-понятно, ГДЕ-тоже, а вот КОГДА-?????? Мост могли и в прошлом году и разбомбить и восстановить. Это упрёк к редакторам ВО.
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 17:20
      +1
      "а вот КОГДА-??????" - сегодня. .уже на всех ресурсах видео удара появилось. И только вам, это до сих пор ещё не ведомо.
      1. izGOI
        izGOI Сегодня, 17:30
        0
        В статье о дате ни слова, вот в чём вопрос. На ресурсах могло появиться и прошлогоднее видео. Такое уже бывало.
        1. Ivan F
          Ivan F Сегодня, 17:41
          0
          "В статье о дате ни слова, вот в чём вопрос" - интересно.. А если бы они специально для вас написали - сегодня, то как бы вы проверили.. Ведь у вас уже "бывало"..
          Это не условный "окоп" без привязки к местности и времени. Тем более с видеофиксацией. А "прошлогоднее" видео уже давно было везде.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 16:59
    +2
    Вот это дило!
    Молодцы теперь не дать им его восстанавливать.

    А можно также что-нибудь поближе к границе Польши?
  6. Ivan F
    Ivan F Сегодня, 17:00
    +2
    Что и требовалось доказать - что дело в желании. А то сколько в комментах было криков о том, что мол - " а как вы мосты разрушать будете? Они же не убиваемые!" Даже целая секта "свидетелей Неубиваемых Мостов" образовалась. Хотя они и сейчас начнут всем доказывать, что " все не то и все не так"..
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:49
      0
      Не нужно путать. Это мост местного значения через небольшую речушку в приграничье. Совсем другое дело - капитальный мост через Днепр, находящийся в губине территории противника, до которого ещё долететь надо при противодействии ПВО.
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 18:03
        0
        "которого ещё долететь надо при противодействии ПВО." - в с ттх ракет Х серии знакомы? Если да, то таких вопросов - как долететь у вас не будет.
        "капитальный мост через Днепр" - ну вы же не одной ракетой его будете крошить. Если учесть сколько х-сов и Калибров улетело в пустую ( по не настолько важным и второстепенным целям), то там бы мостов вообще не осталось.
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:02
    +4
    Секундочку!! Это что ж получается - значит, по мосту таки попасть можно?? Хотя нас тут уже год уверяют что это типа impossible.. Тогда - во всей первозданной красе встаёт уже остамоневший вопрос, а чё мосты через Днепр ещё целы? А через остальные многочисленные речушки по пути от польской границы? Шняга однако какая-то выходит..
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 17:04
      -5
      а чё мосты через Днепр ещё целы?

      Рычаги влияния есть - Калининград, Приднестровье и т.д.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:07
        +4
        Чё - в отместку за мосты Калининград что ли бомбить будут?? belay Тогда возникает встречный вопрос - а у нас вот совсем в свою очередь никаких рычагов влияния не осталось? Ну вот совсем-совсем? what
        1. Пулково1942
          Пулково1942 Сегодня, 17:14
          -3
          Калининград что ли бомбить будут??

          Транспортная блокада.
          а у нас вот совсем в свою очередь никаких рычагов влияния не осталось

          Целые мосты через Днепр как бы и есть один из рычагов влияния, если вы вдруг не поняли what
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 17:25
            +3
            Ага. То есть - больше ни одного рычага нету? И как только мы снесём мосты - сразу Калининграду и типа кирдык? Так по вашему? И более нам их охолонить нечем? Прикольное у вас видение мира..
      2. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 17:09
        +3
        А может основная проблема не в Калининграде и Приднестровье, а в том , что дочурки по Дубаям, жены по Куршавелям в такое время шляются?
        1. Пулково1942
          Пулково1942 Сегодня, 17:16
          -2
          что дочурки по Дубаям, жены по Куршавелям в такое время шляются?

          Ну так следите лучше за своими женами и дочурками в Куршавелях laughing
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 17:25
            0
            Пулково 1942, а вас не пугает, что эти дочурки и жены являются носителями гос секретов и объектами для вербовки? Сами лезут туда, "где вербуй, не хочу".
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 17:16
      +1
      Цитата: paul3390
      значит, по мосту таки попасть можно ... чё мосты через Днепр ещё целы?
      Разницу между мостами через Днепр и мостиком через речку шириной 50 метров не наблюдаете? При этом боевая часть массой более 300 кг всего лишь частично разрушила пролёт. А для днепровских мостов – это слону дробина...
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 17:23
        +5
        Ну хорошо - а Днепр единственная река на пути из поляков в Донбасс? Нет ли там по дороге более мелких речушек, с менее монументальными мостами? Или за Днепром сплошная безводная пустыня?
      2. USIKPA
        USIKPA Сегодня, 17:37
        +1
        Ну, если точность у дробины высокая, ив одно и тоже место прилетит ещё одна, затем ещё одна... Рано или поздно слону станет больно. Вопрос в требуемом количестве дробин, imho/ И потом, восстановить один пролёт над Днепром сложнее, чем пролёт над менее широкой рекой, не так ли?
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:17
      +2
      Именно шняга. Думаем. Мост в прифронтовой зоне, до российской границы всего несколько км. Ракета запущена из своего воздушного пространства. Дальность Х-29Т в зависимости от версий 10…30км. Каким образом вы собрались этим атаковать мосты через Днепр или в Польше?
      1. Ivan F
        Ivan F Сегодня, 17:34
        -1
        "Каким образом вы собрались этим" - ну если вы считаете что кроме "этого" больше ничего нет, это печально.. Вы ттх ракет Х серии почитайте, а то про "несколько километров до границы" звучит как-то по детски.
    4. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 18:01
      0
      Цитата: paul3390
      Это что ж получается - значит, по мосту таки попасть можно?? Хотя нас тут уже год уверяют что это типа impossible.. Тогда - во всей первозданной красе встаёт уже остамоневший вопрос, а чё мосты через Днепр ещё целы?


      Цитата: Roma-1977
      Не нужно путать. Это мост местного значения через небольшую речушку в приграничье. Совсем другое дело - капитальный мост через Днепр, находящийся в губине территории противника, до которого ещё долететь надо при противодействии ПВО.
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:02
    +3
    Точнехонько. Ну вот и добрались до мостов. Доброе дело!
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:12
    +4
    Надо ещё две: одной мало, чистая математика.
  10. Konnick
    Konnick Сегодня, 17:13
    0
    Мост через реку на занятой противником территории был поражен, чтобы противодействовать его использованию диверсионно-разведывательными группами главного управления украинской военной разведки для проникновения на территорию Российской Федерации и атак на населенные пункты Брянской области.

    Если это правда, насчет ДРГ, то надо было засады устраивать, а теперь ищи ветра в поле, везде можно пересечь эту речушку. Лучше бы наши "доблестные" летчики в мост через Днепр какой-нибудь так залудили. Ну когда же ума прибавится у ...
    1. Комментарий был удален.
  11. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 17:27
    +2
    Респект, почёт и уважуха!!! Лиха беда начало.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 17:32
    +3
    Когда видишь эти кадры еще больше злость берет за действия наших деятелей... Почему нельзя было это делать с первого дня войны??? И почему Авдеевку стали дуплить ФАБами только месяц назад???
    Сколько людей мирных в Донецке погибло из-за чьих-то просчетов...
  13. USIKPA
    USIKPA Сегодня, 17:34
    +2
    Вот, действительно, - оказывается, умеем и можем?
  14. topol717
    topol717 Сегодня, 17:36
    +2
    Всего год прошел, и наконец-то заработала авиация и пошли в дело ФАБы, а не НУРСы
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 17:57
      0
      Цитата: topol717
      пошли в дело ФАБы

      Где вы ФАБ увидели? Сказано же ж - Х29

  15. Cronus
    Cronus Сегодня, 18:00
    -1
    Погадите мост то еще цел.А не легче туда диверсионную группу забросить с взрывчаткой и взорвать ее ночью основательно.А что они деверсий делают а что нам тоже не делать.
  16. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:00
    0
    Карта расположения этих сёл, границы Россия - Украина, и мост, о котором речь
    Не стану спорить, насколько этот мост может являться ключевым объектам, и как его разрушение предотвратит появление в российских сёлах украинских формирований - на это есть специалисты, они разберутся.
    Расстояния от границы до моста - порядка 1 км.
  17. g_ae
    g_ae Сегодня, 18:00
    0
    Представляю, как себя ломали военначальники генштаба. Наверное все карты слезами залили. На святое пришлось покуситься! Нет прощения!