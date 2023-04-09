Авиаудар по мосту через реку Судость в Черниговской области попал в кадр

В сети опубликованы кадры авиаудара ВКС РФ по мосту через реку Судость возле села Гремяч в Черниговской области Украины. Летчики Западного военного округа на Су-34 точно поразили вышеназванный инфраструктурный объект. В результате огневого поражения мост получил значительные повреждения.Мост через реку на занятой противником территории был поражен, чтобы противодействовать его использованию диверсионно-разведывательными группами главного управления украинской военной разведки для проникновения на территорию Российской Федерации и атак на населенные пункты Брянской области.Предположительно, удар по украинскому инфраструктурному объекту в Черниговской области был нанесен при помощи авиабомбы ФАБ-500М62, оснащенной модулем планирования и коррекции (УМПК).На видео можно увидеть, что попадание бомбы пришлось в край полотна моста рядом с одной из опор. Исходя из этого, вероятнее всего, объекту нанесены значительные повреждения.Российские ВКС все активнее применяют в зоне спецоперации на Украине авиабомбы, оснащенные модулями коррекции полета, что позволяет самолетам наносить удары, не заходя в зону действия ПВО противника.Авиабомбы, оснащенные УМПК, также успешно используются для уничтожения украинских систем ПВО. Получаемый в ходе спецоперации опыт позволил существенно увеличить точность поражения целей как авиабомбами с УМПК, так и различными типами ракет.