Военное обозрение
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Появились кадры крушения Су-25 ВКС РФ в районе Марьинки

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Появились кадры крушения Су-25 ВКС РФ в районе Марьинки

В Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Марьинка, в котором продолжаются ожесточенные бои, боевиками киевского режима был сбит штурмовик Су-25 ВКС России.


Согласно предварительной информации, самолет был сбит расчетом ПЗРК украинской армии, однако точные причины крушения пока еще выясняются. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что летчик потерпевшего крушение российского штурмовика катапультировался и приземлился на подконтрольной российской армии территории.

Сбитый самолет упал на землю и взорвался. По информации, полученной от местных жителей, летчик благополучно достиг земли, однако его дальнейшая судьба неизвестна.

Предположительно, российский самолет был сбит, когда он поддерживал наступление российских сил в городской черте Марьинки, являющейся одним из наиболее напряженных направлений. В западных районах населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.


Для завершения освобождения Марьинки, оборудованной украинскими боевиками как мощный укрепрайон, российская армия использует все доступные средства, включая штурмовую авиацию. Российские самолеты поддерживают штурмовые действия пехоты, нанося по укрепленным позициям противника как корректируемые, так и классические авиабомбы. Для того чтобы сбросить бомбы, летчикам нередко приходится входить в зону действия украинского ПВО, что сопряжено с высокой степенью риска.
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3 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:02
    0
    Жив бы был летчик,и это-главное..Странно,что никаких о нем известий.В плен попал?На видео не понятно на чей территории приземлился
    1. Комментарий был удален.
    2. ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:08
      0
      Цитата: dmi.pris1
      В плен попал?На видео не понятно на чей территории приземлился

      Наберитесь терпения, всё узнаете, просто пожелайте удачи Нашему летуну!
      Удачи Сокол, тебя Дома ждут!
  2. Gunigunde von Wenstein
    Gunigunde von Wenstein Сегодня, 18:06
    0
    Mein Mitgefühl für seine Angehörigen.