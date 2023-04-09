Появились кадры крушения Су-25 ВКС РФ в районе Марьинки

В Донецкой Народной Республике в районе населенного пункта Марьинка, в котором продолжаются ожесточенные бои, боевиками киевского режима был сбит штурмовик Су-25 ВКС России.
Согласно предварительной информации, самолет был сбит расчетом ПЗРК украинской армии, однако точные причины крушения пока еще выясняются. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что летчик потерпевшего крушение российского штурмовика катапультировался и приземлился на подконтрольной российской армии территории.
Сбитый самолет упал на землю и взорвался. По информации, полученной от местных жителей, летчик благополучно достиг земли, однако его дальнейшая судьба неизвестна.
Предположительно, российский самолет был сбит, когда он поддерживал наступление российских сил в городской черте Марьинки, являющейся одним из наиболее напряженных направлений. В западных районах населенного пункта продолжаются ожесточенные бои.
Для завершения освобождения Марьинки, оборудованной украинскими боевиками как мощный укрепрайон, российская армия использует все доступные средства, включая штурмовую авиацию. Российские самолеты поддерживают штурмовые действия пехоты, нанося по укрепленным позициям противника как корректируемые, так и классические авиабомбы. Для того чтобы сбросить бомбы, летчикам нередко приходится входить в зону действия украинского ПВО, что сопряжено с высокой степенью риска.