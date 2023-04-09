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Минобороны России: уничтожен передовой командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

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Минобороны России: уничтожен передовой командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

Вооруженными силами РФ был уничтожен передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ «Харьков». Удар наносился по окрестностям населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области, где располагался данный стратегический объект.


Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в Запорожской области и Донецкой Республике российские военные ликвидировали два склада, где хранилось ракетное и артиллерийское вооружение ВСУ, а также боеприпасы к нему. Объекты располагались в Орехове и Угледаре и принадлежали соответственно 102-й бригаде теробороны и 72-й ОМБр противника.

В районе Купянска Харьковской области Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать две вражеские диверсионно-разведывательные группы. Помимо этого, на данном участке фронта были сорваны попытки провести ротации в трех подразделениях ВСУ в зоне боевых действий.

В Запорожской области неподалеку от областного центра ВС России уничтожили топливный склад, где хранилось около 70 тысяч тонн горючего. С данного склада его получали украинские подразделения, действующие на Донбассе.

В течение прошедших суток российские военные нанесли огневое поражение 98 артиллерийским подразделениям врага на разных участках линии боевого соприкосновения. Удары по живой силе и технике ВСУ наносились в 127 районах. В течение суток потери ВСУ в живой силе составили почти 400 человек.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 18:21
    +6
    ВС России уничтожили топливный склад, где хранилось около 70 тысяч тонн горючего

    Вот за это и наградить не грех! good
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:32
      +1
      уничтожили топливный склад, где хранилось около 70 тысяч тонн горючего.
      Ой сомневаюсь. belay Такой факел бы из космоса видно было бы и все Запорожье закоптилось. feel Да и кино где, пожар на часы же... requestДоказательства в студию. Хотя конечно верю, джентльменам.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 18:46
        +1
        "такой факел из космоса видно было бы..." Стесняюсь спросить - Вы космонавт?
        1. Вменяемый
          Вменяемый Сегодня, 18:50
          +1
          Цитата: mikh-korsakov
          "такой факел из космоса видно было бы..." Стесняюсь спросить - Вы космонавт?

          Не похоже..На укрохряка смахивает..
          1. azkolt
            azkolt Сегодня, 19:25
            0
            Вообще то человек вам дело говорит, а в ответ обвинения. Мне кажется что укрохряки здесь наоборот ультрапатриотами должны быть, их то наше командование должно устраивать во всем! И если бы была такое действо.ю уж видео, уверен, этого было бы. Но подождем. Вообще верить Конашенкову после уничтожения всей авиации укропов несколько раз, может только сумасшедший. Я лично верю больше военкорам, а у них даже термин такой появился "конашенковщина".
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:48
        +7
        Очередной видос уничтожения САУ при помощи Ланцета.


        Видос результатов работы арты.
    2. bars042
      bars042 Сегодня, 18:59
      -4
      Вы хотели написать 70 тысяч литров, ведь так? Ну бывает, пальцы скаканули, ну чтоб не перепечатать? Так нет же, а, нафуя! Правильно? Иначе по методичке не проплатят.

      Так ведь?
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:53
    -1
    70000 это примерно 100 железнодорожных цистерн, не так уж и много. Да и хранилось там скорее всего дизельное топливо, а оно, как известно, не сильно летуче, больше растеклось, чем сгорело.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 19:03
      +5
      Цитата: Andron78
      70000 это примерно 100 железнодорожных цистерн

      Кхм... речь про 70000 тонн. Это что за цистерна такая на 700 тонн горючего, поясните по возможности...
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:15
    0
    Цитата: Andron78
    70000 это примерно 100 железнодорожных цистерн, не так уж и много. Да и хранилось там скорее всего дизельное топливо, а оно, как известно, не сильно летуче, больше растеклось, чем сгорело.

    Когда правильно посчитаете, станет значительно больше))
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 19:22
    0
    были сорваны попытки провести ротации в трех подразделениях ВСУ

    На доклад Верховному!
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:32
    0
    Минобороны России: уничтожен передовой командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

    ПКП Харьков. Вот если бы уничтожили ПКП Чернигов, или Ивано-Франковск, или Яворив...