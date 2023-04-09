Минобороны России: уничтожен передовой командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

Вооруженными силами РФ был уничтожен передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ «Харьков». Удар наносился по окрестностям населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области, где располагался данный стратегический объект.Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Также в Запорожской области и Донецкой Республике российские военные ликвидировали два склада, где хранилось ракетное и артиллерийское вооружение ВСУ, а также боеприпасы к нему. Объекты располагались в Орехове и Угледаре и принадлежали соответственно 102-й бригаде теробороны и 72-й ОМБр противника.В районе Купянска Харьковской области Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать две вражеские диверсионно-разведывательные группы. Помимо этого, на данном участке фронта были сорваны попытки провести ротации в трех подразделениях ВСУ в зоне боевых действий.В Запорожской области неподалеку от областного центра ВС России уничтожили топливный склад, где хранилось около 70 тысяч тонн горючего. С данного склада его получали украинские подразделения, действующие на Донбассе.В течение прошедших суток российские военные нанесли огневое поражение 98 артиллерийским подразделениям врага на разных участках линии боевого соприкосновения. Удары по живой силе и технике ВСУ наносились в 127 районах. В течение суток потери ВСУ в живой силе составили почти 400 человек.