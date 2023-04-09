Минобороны России: уничтожен передовой командный пункт группировки ВСУ «Харьков»

Вооруженными силами РФ был уничтожен передовой командный пункт оперативной группировки ВСУ «Харьков». Удар наносился по окрестностям населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области, где располагался данный стратегический объект.
Об этом на сегодняшнем брифинге сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также в Запорожской области и Донецкой Республике российские военные ликвидировали два склада, где хранилось ракетное и артиллерийское вооружение ВСУ, а также боеприпасы к нему. Объекты располагались в Орехове и Угледаре и принадлежали соответственно 102-й бригаде теробороны и 72-й ОМБр противника.
В районе Купянска Харьковской области Вооруженным силам РФ удалось ликвидировать две вражеские диверсионно-разведывательные группы. Помимо этого, на данном участке фронта были сорваны попытки провести ротации в трех подразделениях ВСУ в зоне боевых действий.
В Запорожской области неподалеку от областного центра ВС России уничтожили топливный склад, где хранилось около 70 тысяч тонн горючего. С данного склада его получали украинские подразделения, действующие на Донбассе.
В течение прошедших суток российские военные нанесли огневое поражение 98 артиллерийским подразделениям врага на разных участках линии боевого соприкосновения. Удары по живой силе и технике ВСУ наносились в 127 районах. В течение суток потери ВСУ в живой силе составили почти 400 человек.