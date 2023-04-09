Российская армия уничтожила хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

Российская армия нанесла ракетный удар и уничтожила хранилище топлива, предназначенного для обеспечения действий подразделений, входящих в украинскую группировку войск в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.В сводке МО РФ сообщается, что в районе оккупированного боевиками киевского режима города Запорожье ударом высокоточной ракеты было полностью уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива.Также сообщается о тяжелых потерях украинских боевиков на донецком направлении, где было ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. На других участках линии боевого соприкосновения потери ВСУ составляют около 170 военнослужащих. Кроме того, российской армией были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы противника в ДНР.Силы противовоздушной обороны перехватили 11 боеприпасов, выпущенных из комплексов "Смерч" и американских систем РСЗО HIMARS, кроме того сбита одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и 14 беспилотных летательных аппаратов противника.В районах городов Орехов в Запорожской области и Угледар в ДНР российская армия ликвидировала склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, предназначавшиеся для снабжения боевиков ВСУ.В районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области российская армия при помощи высокоточных ударов уничтожила пункт командования оперативной группировки "Харьков" украинских вооруженных сил.