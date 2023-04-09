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Российская армия уничтожила хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

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Российская армия уничтожила хранилище ВСУ с 70 тысячами тонн топлива

Российская армия нанесла ракетный удар и уничтожила хранилище топлива, предназначенного для обеспечения действий подразделений, входящих в украинскую группировку войск в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.


В сводке МО РФ сообщается, что в районе оккупированного боевиками киевского режима города Запорожье ударом высокоточной ракеты было полностью уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива.

Также сообщается о тяжелых потерях украинских боевиков на донецком направлении, где было ликвидировано около 250 украинских военнослужащих. На других участках линии боевого соприкосновения потери ВСУ составляют около 170 военнослужащих. Кроме того, российской армией были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы противника в ДНР.

Силы противовоздушной обороны перехватили 11 боеприпасов, выпущенных из комплексов "Смерч" и американских систем РСЗО HIMARS, кроме того сбита одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2" и 14 беспилотных летательных аппаратов противника.

В районах городов Орехов в Запорожской области и Угледар в ДНР российская армия ликвидировала склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, предназначавшиеся для снабжения боевиков ВСУ.

В районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области российская армия при помощи высокоточных ударов уничтожила пункт командования оперативной группировки "Харьков" украинских вооруженных сил.
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34 комментария
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:06
    +6
    МОЛОДЦЫ! Пусть украинцы вручную траки крутят.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 19:09
      +5
      Лукойл в Болгарии без работы не останется...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:17
        +10
        Цитата: Магог_
        Лукойл в Болгарии без работы не останется...

        Да, уж более всех нам вредят "братские" народы и прочие братушки... Предатели хуже врагов.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 20:02
        +1
        Лукойл в Болгарии без работы не останется...

        Что то неслышно про бомбёжки Кременчугского НПЗ, может потому что совладелец "Татнефть".
    2. sergej_84
      sergej_84 Сегодня, 19:34
      +9
      МОЛОДЦЫ! Пусть украинцы вручную траки крутят.

      Это фотография августа 2019-го года. Полигон под Северодвинском. Авария во время испытания ракетного двигателя. Авторы новостей совсем думать не хотят, когда фотографии вставляют в свои "репортажи".
  2. DenD
    DenD Сегодня, 19:08
    +5
    Третья, хорошая новость за сегодня, об успехах наших ВКС. Так держать, с такими успехами и наступление ВСУ отложится... навсегда.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:17
      +2
      Цитата: DenD
      Третья, хорошая новость за сегодня, об успехах наших ВКС.

      hi А, какие предыдущие две?
  3. Scipio
    Scipio Сегодня, 19:09
    +4
    Продолжайте. Особенно мосты и ЖД узлы выносить надо
    1. палестинец
      палестинец Сегодня, 19:10
      +2
      уже начали, ВКС работать по переправам
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 19:59
        +1
        уже начали, ВКС работать по переправам

        Это про речку Судость где наша авиация почти разрушила пролет моста, который расположен в километре от границы Брянской области? Не смешно...
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 19:09
    +3
    Хорошо мы раздеваем Европу. Теперь им придется поднапрячся и обеспечить ВСУ новой порцией топлива, а то наступления не будет.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:11
      +4
      а не "наши" ли олигархи опять окружными путями горючку продадут?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:22
        +2
        Цитата: Nexcom
        а не "наши" ли олигархи опять окружными путями горючку продадут?

        Для олигархов нет понятия "наши", как и понятие - Родина. Про них То́мас Джо́зеф Да́ннинг еще вон когда сказал
        Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 19:34
          +1
          Потому, Геннадий, я и написал наши в кавычках, чтобы подчеркнуть что "наши" они по одному из паспортов....
          Всего лишь и весьма условно
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:56
            +2
            Цитата: Nexcom
            Потому, Геннадий, я и написал наши в кавычках, чтобы подчеркнуть что "наши" они по одному из паспортов....
            Всего лишь и весьма условно

            Конечно, поэтому я и поддержал hi
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 19:11
    +1
    лишь бы наши эффективные менеджеры не плюнули на спину, начнут резко поставки увеличивать
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:23
      +2
      Цитата: палестинец
      лишь бы наши эффективные менеджеры не плюнули на спину, начнут резко поставки увеличивать

      При возможности они обязательно это сделают.
  6. solar
    solar Сегодня, 19:14
    -4
    в районе оккупированного боевиками киевского режима города Запорожье ударом высокоточной ракеты было полностью уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива.

    Уничтожение такого большого количества топлива сразу заметно бы сказалось на цена на заправках, так как понятно, что при нехватке топлива у военных его в первую очередь возьмут у гражданских. На самом деле цена на топливо, в том числе дизельное, в Запорожье, похоже, не изменилось.

    https://auto.ria.com/toplivo/zaporozhe/
    (ВПН вам в помощь если что)
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:25
      +2
      Цитата: solar
      в районе оккупированного боевиками киевского режима города Запорожье ударом высокоточной ракеты было полностью уничтожено хранилище с 70 тысячами тонн топлива.

      Уничтожение такого большого количества топлива сразу заметно бы сказалось на цена на заправках, так как понятно, что при нехватке топлива у военных его в первую очередь возьмут у гражданских. На самом деле цена на топливо, в том числе дизельное, в Запорожье, похоже, не изменилось.

      https://auto.ria.com/toplivo/zaporozhe/
      (ВПН вам в помощь если что)

      А, сами то как этот пожар объясните? На майданные покрышки не похоже. no
      1. sergej_84
        sergej_84 Сегодня, 19:32
        +5
        А, сами то как этот пожар объясните?

        Это фотография августа 2019-го года. Полигон под Северодвинском. Авария во время испытания ракетного двигателя. Авторы новостей совсем думать не хотят, когда фотографии вставляют в свои "репортажи".
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:58
          +1
          Цитата: sergej_84
          А, сами то как этот пожар объясните?

          Это фотография августа 2019-го года. Полигон под Северодвинском. Авария во время испытания ракетного двигателя. Авторы новостей совсем думать не хотят, когда фотографии вставляют в свои "репортажи".

          Согласен. Так с фото ложануться негоже для своего престижа. no
          Маленькая ложь рождает большое недоверие.
      2. solar
        solar Сегодня, 20:01
        0
        Фото к статье не имеет никакого отношения. Иногда на ВО так и пишут, что оно иллюстративное.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:30
      +1
      Это хранилище госрезерва Украины. Предположу, что там находилось именно топливо для наступления. Хотя может быть и для посевной.

      1. solar
        solar Сегодня, 20:02
        +1
        Честно говоря, на этом фото повреждений не видно.
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:33
      0
      Уничтожение такого большого количества топлива сразу заметно бы сказалось на цена на заправках, так как понятно, что при нехватке топлива у военных его в первую очередь возьмут у гражданских. На самом деле цена на топливо, в том числе дизельное, в Запорожье, похоже, не изменилось.

      Видимо в окрестностях Запорожья и Днепропетровска есть ещё не уничтоженные хранилища топлива. Вобщем нашей авиации есть ещё чем заняться.
      1. solar
        solar Сегодня, 20:04
        0
        Скорее, объем уничтоженного топлива, не совсем соответствует заявленному.
    4. topol717
      topol717 Сегодня, 19:45
      +2
      Цитата: solar
      ничтожение такого большого количества топлива сразу заметно бы сказалось на цена на заправках
      Сразу это как быстро? через 20 минут, или через 1 час? или через 1 день или через 1 неделю?
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:16
    +4
    Больше тысячи вагонов горючки это существенно.
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:30
    0
    Российская армия нанесла ракетный удар и уничтожила хранилище топлива, предназначенного для обеспечения действий подразделений, входящих в украинскую группировку войск в Донбассе. Об этом сообщает Минобороны.

    Чем больше МО уничтожит вражеского военного имущества, тем больше получит из Бюджета Российской Федерации.
  9. topol717
    topol717 Сегодня, 19:42
    +3
    Неужели начали по настоящему? мне даже не вериться в это.
  10. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 19:46
    -1
    Траки в тыл лихо крутила " придворная" первая так называемая, танковая, у сучков гвардейский знак с мясом сорвать, бросили технику и вооружение, так драпанули с харьковского, что мобики два дня не знали, что сзади не прикроют. Падлы. За осенне-зимний период значимых результатов практически нет. Все вопли, что укроп уже не тот ... Спросите ребят в Бахмуте. ЛБС сосредоточена на отдельных участках без явного продвижения одной из сторон. А контранаступ юкрейн - меня тревожат смутные сомнения судя по нашему генералитету.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: Игорь Тараканов
      ЛБС сосредоточена на отдельных участка

      Это как?

      Цитата: Игорь Тараканов
      Спросите ребят в Бахмуте

      Спросили? И что они вам сказали?

      Трепло negative
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:48
    -1
    Ну вот и фото с дымом до небес, а то сообщение об ударе было, а доков не привели. request
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 20:03
      0
      Ну вот и фото с дымом до небес, а то сообщение об ударе было, а доков не привели.

      А если бы читали комментарии, то и на фото с дымом внимание не обратили бы.