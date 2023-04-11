«Красные линии уходят в песок и становятся недействительными, как только их пересекают»



Эти красные линии уже пройдены. Россия не выполнила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит населенные пункты на территории России», «Война на Украине продолжается уже почти 14 месяцев. 14 месяцев, в течение которых Владимир Путин неоднократно формулировал «красные линии», пересечение которых приведет к принятию «соответствующих мер». Меры Путина могут означать всеобщую мобилизацию Российской армии, применение всех российских вооружений на Украине, расширение зоны конфликта на такие страны, как Беларусь, Грузия или Молдова, или даже применение ядерного оружия против Украины или ее союзников.Эти красные линии уже пройдены. Россия не выполнила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит населенные пункты на территории России»,



Только «западные боевые машины пехоты и боевые

«Западно-танковая красная линия» существовала в течение нескольких месяцев, прежде чем ее пересекли более десятка государств в январе 2023 года – без каких-либо значительных последствий со стороны России», «Германия изменила свою политику. Последствий, кроме прекращения и без того ограниченных поставок газа в Германию: практически никаких. Летом 2022 года, после новых поставок оружия Западом, последовали новые российские угрозы: это пересечет красные линии, что заставит Россию пойти на эскалацию на Украине. Но ничего не произошло, и чем больше Запад поставлял оружия, тем более кроткой становилась Москва.Только «западные боевые машины пехоты и боевые танки » оставались под запретом. Причина: угроза России в этом случае пойти на эскалацию за пределами Украины. Российские пропагандисты также громко обсуждали атаку на линии снабжения внутри стран НАТО.«Западно-танковая красная линия» существовала в течение нескольких месяцев, прежде чем ее пересекли более десятка государств в январе 2023 года – без каких-либо значительных последствий со стороны России»,

«Все это было зафиксировано и осуждено в Москве, но так и не стало поводом для эскалации…

Запад теперь тоже раскусил блеф Путина. С марта каждую неделю на Украину прибывают десятки западных танков и БМП. К лету их должно быть 500, которые Киев должен использовать, чтобы нанести Российской армии решающий удар»,

Блеф как инструмент внешней политики РФ