Все красные линии России оказались блефом – западные СМИ

Блеф является неотъемлемой частью политики, поскольку значительная часть дипломатического маневрирования государств состоит из блефа, ложных демаршей и едва уловимых намеков. Как говорил французский философ Вольтер, «постоянная важность является лишь маскою посредственности», и этой фразой можно охарактеризовать как дипломатию в целом, так и дипломатию отдельных стран.
Однако добиваться целей одними лишь дипломатическими средствами, исключительно блефом невозможно, поскольку слова, не подкрепленные конкретными действиями, демонстрирующими реальную готовность воплощать в жизнь какие-либо намерения, не будут иметь должного эффекта. И как итог – эта посредственность, скрытая под грозной маской, станет видна всем.
В этом контексте достаточно показателен материал немецкой газеты Bild под заголовком «Красные линии Путина. Почему диктатор не отвечает?», который был опубликован 5 апреля. «Он угрожал Западу, наводил ужас на миллионы – но ничего не произошло», – этими словами немецкая газета начинает свой материал, в котором журналисты пытаются ответить на вопрос, есть ли действительно у России красные линии или все заявления об их существовании являются блефом?
Читая данный материал, разумеется, следует учитывать его антироссийский контекст и воззрение западных журналистов (да и существенной части западного общества) – для большинства из них, стартовав специальную военную операцию на Украине, Россия «начала пересмотр послевоенного мироустройства» ради изменения статус-кво, а не отвечала на достаточно агрессивные действия самого Запада. Однако вопросы, которыми задались немецкие журналисты и выводы, которые были ими сделаны, все же, на взгляд автора, заслуживают внимания.
«Красные линии уходят в песок и становятся недействительными, как только их пересекают»
«Война на Украине продолжается уже почти 14 месяцев. 14 месяцев, в течение которых Владимир Путин неоднократно формулировал «красные линии», пересечение которых приведет к принятию «соответствующих мер». Меры Путина могут означать всеобщую мобилизацию Российской армии, применение всех российских вооружений на Украине, расширение зоны конфликта на такие страны, как Беларусь, Грузия или Молдова, или даже применение ядерного оружия против Украины или ее союзников.
Эти красные линии уже пройдены. Россия не выполнила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит населенные пункты на территории России»,
Эти красные линии уже пройдены. Россия не выполнила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит населенные пункты на территории России»,
– пишет Bild.
Немецкий таблоид отмечает, что российские предупреждения о том, чтобы Запад не отправлял вооружения на Украину, сначала произвели впечатление на Олафа Шольца и других европейских лидеров, поэтому на начальном этапе специальной военной операции только несколько стран, в частности, США, Польша, Канада и страны Прибалтики, согласились предоставить Украине легкое оборонительное вооружение.
«Германия изменила свою политику. Последствий, кроме прекращения и без того ограниченных поставок газа в Германию: практически никаких. Летом 2022 года, после новых поставок оружия Западом, последовали новые российские угрозы: это пересечет красные линии, что заставит Россию пойти на эскалацию на Украине. Но ничего не произошло, и чем больше Запад поставлял оружия, тем более кроткой становилась Москва.
Только «западные боевые машины пехоты и боевые танки» оставались под запретом. Причина: угроза России в этом случае пойти на эскалацию за пределами Украины. Российские пропагандисты также громко обсуждали атаку на линии снабжения внутри стран НАТО.
«Западно-танковая красная линия» существовала в течение нескольких месяцев, прежде чем ее пересекли более десятка государств в январе 2023 года – без каких-либо значительных последствий со стороны России»,
Только «западные боевые машины пехоты и боевые танки» оставались под запретом. Причина: угроза России в этом случае пойти на эскалацию за пределами Украины. Российские пропагандисты также громко обсуждали атаку на линии снабжения внутри стран НАТО.
«Западно-танковая красная линия» существовала в течение нескольких месяцев, прежде чем ее пересекли более десятка государств в январе 2023 года – без каких-либо значительных последствий со стороны России»,
– резюмирует издание.
Немецкие журналисты пишут, что несколько месяцев назад Украина также пересекла самую важную из всех красных линий – обстрелы территории России станут расцениваться как нападение на РФ, тем самым «разоблачив очередной блеф».
«Все это было зафиксировано и осуждено в Москве, но так и не стало поводом для эскалации…
Запад теперь тоже раскусил блеф Путина. С марта каждую неделю на Украину прибывают десятки западных танков и БМП. К лету их должно быть 500, которые Киев должен использовать, чтобы нанести Российской армии решающий удар»,
Запад теперь тоже раскусил блеф Путина. С марта каждую неделю на Украину прибывают десятки западных танков и БМП. К лету их должно быть 500, которые Киев должен использовать, чтобы нанести Российской армии решающий удар»,
– отмечает издание.
Завершается материал Bild выводом о том, что красные линии России «уходят в песок и становятся недействительными, как только их пересекают».
Блеф как инструмент внешней политики РФ
Bild является представителем бульварной («желтой») немецкой прессы, однако в то же время это одна из самых популярных и самых тиражных ежедневных газет Германии. Одной из отличительных черт такой прессы является сенсационность. Скандалы и жареные факты на страницах подобных газет нужны для привлечения внимания аудитории и эмоционального воздействия на нее. После начала военной операции на Украине это издание частенько публиковало материалы антироссийской направленности, из-за чего Роскомнадзор даже заблокировал сайт bild.de.
Однако, если говорить о конкретном материале, то «сенсационным» он является лишь на первый взгляд. Если отставить в сторону откровенные антироссийские выпады и риторику (порой откровенно забавные, вроде «наводящего ужас» Владимира Путина), то выводы, которые сделали журналисты относительно красных линий, нельзя назвать абсолютно неверными. Красные линии, обозначенные Россией, действительно пересекались раз за разом, и после этого ничего не происходило. Ничего, кроме словесных угроз.
Блеф долгое время являлся одним из главных инструментов внешней политики РФ, однако помешать Западу реализовать свои намерения одними лишь дипломатическими нотами и гневными заявлениями о неких страшных карах, невозможно. Тем более блефовать уже практически нечем – остается лишь угроза применения ядерного оружия. Но даже эта угроза в свете провалов предыдущих не факт, что будет адекватно воспринята на Западе. Ведь прислушиваются обычно не к заявлениям, а к действиям.
На данный момент Москва оказалась в такой международной ситуации, когда пространство для маневра крайне лимитировано. Настолько ограничено, что российское руководство даже не может прекратить участие в «зерновой сделке». Потому что Россия зависима от поставок электроники и высоких технологий по параллельному импорту через третьи страны, в частности – через Турцию и Китай, и вынуждена считаться с их мнением. В случае если подобные поставки прекратятся, большие проблемы будут как в гражданской (компьютеры, телефоны, бытовая техника и даже большинство автомобилей завозятся из-за рубежа), так и в военной сфере (дроны, комплектующие для техники и т. д.). Поэтому, проводя военную операцию, Москва вынуждена оглядываться на мнение турецких и китайских партнеров.
Тем не менее, как бы там ни было, для того чтобы красные линии были чем-то большим, чем риторический прием, слова должны подкрепляться конкретными действиями. Потому что без шагов, демонстрирующих реальную готовность дать жесткий ответ, никакие слова не дадут желаемого эффекта.