Военное обозрение
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Все красные линии России оказались блефом – западные СМИ

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Все красные линии России оказались блефом – западные СМИ

Блеф является неотъемлемой частью политики, поскольку значительная часть дипломатического маневрирования государств состоит из блефа, ложных демаршей и едва уловимых намеков. Как говорил французский философ Вольтер, «постоянная важность является лишь маскою посредственности», и этой фразой можно охарактеризовать как дипломатию в целом, так и дипломатию отдельных стран.


Однако добиваться целей одними лишь дипломатическими средствами, исключительно блефом невозможно, поскольку слова, не подкрепленные конкретными действиями, демонстрирующими реальную готовность воплощать в жизнь какие-либо намерения, не будут иметь должного эффекта. И как итог – эта посредственность, скрытая под грозной маской, станет видна всем.

В этом контексте достаточно показателен материал немецкой газеты Bild под заголовком «Красные линии Путина. Почему диктатор не отвечает?», который был опубликован 5 апреля. «Он угрожал Западу, наводил ужас на миллионы – но ничего не произошло», – этими словами немецкая газета начинает свой материал, в котором журналисты пытаются ответить на вопрос, есть ли действительно у России красные линии или все заявления об их существовании являются блефом?

Читая данный материал, разумеется, следует учитывать его антироссийский контекст и воззрение западных журналистов (да и существенной части западного общества) – для большинства из них, стартовав специальную военную операцию на Украине, Россия «начала пересмотр послевоенного мироустройства» ради изменения статус-кво, а не отвечала на достаточно агрессивные действия самого Запада. Однако вопросы, которыми задались немецкие журналисты и выводы, которые были ими сделаны, все же, на взгляд автора, заслуживают внимания.

«Красные линии уходят в песок и становятся недействительными, как только их пересекают»


«Война на Украине продолжается уже почти 14 месяцев. 14 месяцев, в течение которых Владимир Путин неоднократно формулировал «красные линии», пересечение которых приведет к принятию «соответствующих мер». Меры Путина могут означать всеобщую мобилизацию Российской армии, применение всех российских вооружений на Украине, расширение зоны конфликта на такие страны, как Беларусь, Грузия или Молдова, или даже применение ядерного оружия против Украины или ее союзников.
Эти красные линии уже пройдены. Россия не выполнила ни одной из своих угроз. И это несмотря на то, что Украина сейчас даже бомбит населенные пункты на территории России»,

пишет Bild.

Немецкий таблоид отмечает, что российские предупреждения о том, чтобы Запад не отправлял вооружения на Украину, сначала произвели впечатление на Олафа Шольца и других европейских лидеров, поэтому на начальном этапе специальной военной операции только несколько стран, в частности, США, Польша, Канада и страны Прибалтики, согласились предоставить Украине легкое оборонительное вооружение.

«Германия изменила свою политику. Последствий, кроме прекращения и без того ограниченных поставок газа в Германию: практически никаких. Летом 2022 года, после новых поставок оружия Западом, последовали новые российские угрозы: это пересечет красные линии, что заставит Россию пойти на эскалацию на Украине. Но ничего не произошло, и чем больше Запад поставлял оружия, тем более кроткой становилась Москва.
Только «западные боевые машины пехоты и боевые танки» оставались под запретом. Причина: угроза России в этом случае пойти на эскалацию за пределами Украины. Российские пропагандисты также громко обсуждали атаку на линии снабжения внутри стран НАТО.
«Западно-танковая красная линия» существовала в течение нескольких месяцев, прежде чем ее пересекли более десятка государств в январе 2023 года – без каких-либо значительных последствий со стороны России»,

– резюмирует издание.

Немецкие журналисты пишут, что несколько месяцев назад Украина также пересекла самую важную из всех красных линий – обстрелы территории России станут расцениваться как нападение на РФ, тем самым «разоблачив очередной блеф».

«Все это было зафиксировано и осуждено в Москве, но так и не стало поводом для эскалации…
Запад теперь тоже раскусил блеф Путина. С марта каждую неделю на Украину прибывают десятки западных танков и БМП. К лету их должно быть 500, которые Киев должен использовать, чтобы нанести Российской армии решающий удар»,

– отмечает издание.

Завершается материал Bild выводом о том, что красные линии России «уходят в песок и становятся недействительными, как только их пересекают».

Блеф как инструмент внешней политики РФ


Bild является представителем бульварной («желтой») немецкой прессы, однако в то же время это одна из самых популярных и самых тиражных ежедневных газет Германии. Одной из отличительных черт такой прессы является сенсационность. Скандалы и жареные факты на страницах подобных газет нужны для привлечения внимания аудитории и эмоционального воздействия на нее. После начала военной операции на Украине это издание частенько публиковало материалы антироссийской направленности, из-за чего Роскомнадзор даже заблокировал сайт bild.de.

Однако, если говорить о конкретном материале, то «сенсационным» он является лишь на первый взгляд. Если отставить в сторону откровенные антироссийские выпады и риторику (порой откровенно забавные, вроде «наводящего ужас» Владимира Путина), то выводы, которые сделали журналисты относительно красных линий, нельзя назвать абсолютно неверными. Красные линии, обозначенные Россией, действительно пересекались раз за разом, и после этого ничего не происходило. Ничего, кроме словесных угроз.

Блеф долгое время являлся одним из главных инструментов внешней политики РФ, однако помешать Западу реализовать свои намерения одними лишь дипломатическими нотами и гневными заявлениями о неких страшных карах, невозможно. Тем более блефовать уже практически нечем – остается лишь угроза применения ядерного оружия. Но даже эта угроза в свете провалов предыдущих не факт, что будет адекватно воспринята на Западе. Ведь прислушиваются обычно не к заявлениям, а к действиям.

На данный момент Москва оказалась в такой международной ситуации, когда пространство для маневра крайне лимитировано. Настолько ограничено, что российское руководство даже не может прекратить участие в «зерновой сделке». Потому что Россия зависима от поставок электроники и высоких технологий по параллельному импорту через третьи страны, в частности – через Турцию и Китай, и вынуждена считаться с их мнением. В случае если подобные поставки прекратятся, большие проблемы будут как в гражданской (компьютеры, телефоны, бытовая техника и даже большинство автомобилей завозятся из-за рубежа), так и в военной сфере (дроны, комплектующие для техники и т. д.). Поэтому, проводя военную операцию, Москва вынуждена оглядываться на мнение турецких и китайских партнеров.

Тем не менее, как бы там ни было, для того чтобы красные линии были чем-то большим, чем риторический прием, слова должны подкрепляться конкретными действиями. Потому что без шагов, демонстрирующих реальную готовность дать жесткий ответ, никакие слова не дадут желаемого эффекта.
Автор:
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60 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 03:59
    +23
    Вот. О чём все говорили ... Пустой трёп не подкрепленный действием хуже всего. Замахнулся - надо бить. Без вариантов. И не ладошкой по попе, а кулаком твердосжатым в нос. Иначе самому смерть... Теперь поняли что верховный пустышка, все его угрозы и суровые предостережения просто блеф плохого покерного игрока . И теперь уже не стесняясь и ничего практически не боясь весь объединенный запад гадит России во всю свою мощь. Печально все это ...
    1. Михаил Драбкин
      Михаил Драбкин Сегодня, 04:21
      -13
      —-Не согласен с Автором. Россия только однажды, без обиняков и четко обозначила непреклонную позицию, или как говорят - «красную линию». Было это в Ноябре - Декабре 2031 года, в форме Нот Америке и НАТО о проекте анти-Россия и освоении НАТО украинской территории. И в итоге - СВО.

      —- Все остальные, приписываемые России «красные линии» - просто треш и треп Запада в ответ на РЕЧИ либо замов Лаврова, либо замов Небензи, либо комментарии Лаврова или Послов прессе, или разговоры «у камина» Путина, либо угрозы мини-Жириновского нашего неистощимого ДАМ (!!!). Это «Bild” может называть как хочет - но это не «красные линии» калибра Нот Америке и НАТО! Оцените разницу!!!
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 04:34
        +18
        Цитата: Михаил Драбкин
        Было это в Ноябре - Декабре 2031 года, в форме Нот Америке
        и как там...в будущем ?чем закончилось ?
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 05:30
          +3
          Цитата: Аэродромный
          как там...в будущем ?чем закончилось ?

          Скайнет без вариантов победил...
          Скоро к нам посланец оттуда прибудет...Т800 или Т1000.
          1. Вежливый Лось
            Вежливый Лось Сегодня, 07:00
            +1
            Цитата: Леха с Андроида.
            Скоро к нам посланец оттуда прибудет...Т800 или Т1000.

            Этот?
        2. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:34
          +1
          Цитата: Аэродромный
          как там...в будущем ?чем закончилось ?

          Мигранты из Средней Азии заселили города Москвабад и Питерстан ввиду низкой рождаемостм лиц славянской национальности.
        3. Privet
          Privet Сегодня, 07:45
          -1
          Повышением цен на ЖКХ! Вот как-то так.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 05:02
        +10
        Цитата: Михаил Драбкин
        Все остальные, приписываемые России «красные линии» - просто треш и треп Запада в ответ на РЕЧИ либо замов Лаврова, либо замов Небензи, либо комментарии Лаврова или Послов прессе, или разговоры «у камина» Путина, либо угрозы мини-Жириновского нашего неистощимого ДАМ (!!!). Это «Bild” может называть как хочет - но это не «красные линии» калибра Нот Америке и НАТО! Оцените разницу!!!

        Оцениваем. Из речи Путина 24. 02. 2022.
        Теперь несколько очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:12
        0
        Начав спецоперацию в феврале 2022 года мы перешли единственную для себя красную линию на тот момент.Осталась только одна красная линия - начало полномасштабной ядерной войны - мы со всеми.Бильд наверно этого хочет?Я как бы не очень,надеюсь мы достигнет своих целей без неё.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 04:40
      +10
      Цитата: FoBoss_VM
      Теперь поняли что

      Да понятно, что капиталистов более всего интересует судьба своего капитала/собственности, остальное постольку-поскольку...
    3. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 05:00
      -6
      Цитата: FoBoss_VM
      Замахнулся - надо бить. Без вариантов. И не ладошкой по попе, а кулаком твердосжатым в нос. Иначе самому смерть...

      Техничные бойцы (ударники) бьют без замаха, так противник не угадает ваш замысел когда ударите и куда. Бить сжатым кулаком, костяшками указательного и среднего пальцев, большой палец крепко сжимает эти пальцы - в первую очередь позволит вам самому себе травму не нанести при ударе, не сломать пястные кости кисти, фаланги пальцев, не повредить косточки в запястье... Кроме ударов в основание носа, переносицу, есть иные чувствительные места у противника (также в политике и войне).
      Мы часто, сами не находясь в ринге, просматривая бои, считаем как было бы правильно вести бой тому за кого болеем.
      Аналогично, считаю что прежде чем комментировать "удачи или неудачи" нашей исполнительной власти: Президента, командования группировкой ВС РФ в СВО, ГШ МО РФ, и т.д., было бы правильно представить как бы любой критик себя вел на "их месте"?
      Цитата: FoBoss_VM
      Пустой трёп не подкрепленный действием хуже всего.
      Теперь поняли что верховный пустышка, все его угрозы и суровые предостережения просто блеф плохого покерного игрока . И теперь уже не стесняясь и ничего практически не боясь весь объединенный запад гадит России во всю свою мощь. Печально все это ...

      Кроме выступления на "мюнхенском сборе" в 2008 г., если не ошибаюсь, также на ассамблее ООН, и, за месяц до начала СВО, честное слово не видел и не слышал никаких "красных линий".
      Касательно цитаты: "объединенный запад гадит России во всю свою мощь", так этого следовало ожидать, рано или поздно произошел бы конфликт.
      Как мы подготовились к этому - другой вопрос.

      Вражины, они на то и вражины, чтобы заявлять что дескать мы слабые, власть у нас никакая, что теперь - верить всему что они напишут?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 05:23
        +15
        слова должны подкрепляться конкретными действиями
        А действий нет ! Было много пылких слов, а все оказалось блефом ! И СВО - Странная войсковая операция топчеся на месте...А люди гибнут !
        И вообще, нет слов, одни междометия... am
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 06:28
        +6
        А Вы попробуйте обратное,доказать что власть-сильная.Не ведется на уговоры,бескомпромиссно защищает человека,возвращенного в Россию,не зависимая от внешних факторов..Я лично такого не вижу наоборот-аморфность
      3. Sadam2
        Sadam2 Сегодня, 07:12
        +2
        Цитата: Lynx2000
        Как мы подготовились к этому - другой вопрос.

        это основной вопрос . И Вова единолично принимал решение о начале войны . война это концентрированное выражение экономики ... все оказалось фейком от армии до экономики ...
        сейчас просто наблюдаем как в половину сократились барыши от углеводородов .. дефицыт бюджета шокирующие цыфры в 4 трл ... потому и угрозы только на бумаге чем то дыры в бюджете залатывать от западной зависимости в китайскую кабалу ...
        эхх Вова .. а так лихо начал
      4. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:23
        +4
        Цитата: Lynx2000
        было бы правильно представить как бы любой критик себя вел на "их месте"?

        Вы так утверждаете, как будто любой может быть на их месте. Да нет. Любому туда путь заказан! Они не пустят. Даже если этот любой будет в сто раз лучше, чем те, которые уже допускают непростительные ошибки.
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 03:59
    +15
    Да.. Неможет Путин подкрепить свои слова , так как нечем (боевые действия хорошо показывают).
    Это гражданам можно в мае врать и блефовать, а с западными коллегами такой номер непрокатит.
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 04:13
    +15
    Я всё ждал какой-нибудь ответки за взорванные потоки. Ну чтобы там хоть какие-нибудь подводные интернет кабеля взорвали... Но нет.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 04:28
      +14
      Потому что кишка тонка. Нет ни воли , ни смелости. А может и партнеры не разрешили
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 04:45
      +5
      Цитата: Stas157
      Я всё ждал какой-нибудь ответки за взорванные потоки

      И я тоже. Хоть бы атлантический кабель перерезали...
    3. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 06:13
      +3
      Успокойтесь laughing Ведь мы можем ответить асимметрично. Нет, даже так: совершенно асимметрично! Уловили разницу? То-то! laughing
  4. Комментарий был удален.
  5. Попуас
    Попуас Сегодня, 04:37
    -22
    Так и знал,что под этой статьей будут коментарии, по типу...С шашкою на танк бросится казак laughing ...Всё будет...и ответочка за потоки и за обстрелы городов русских...! Государство же не один человек,не может моментально реагировать! Да и спешка при ловле блох только полезна hi
    1. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 04:52
      +12
      Подождём ещё 33 года.
      Но скорее всего всё забудется, чем сбудется.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:13
      +11
      Цитата: Попуас
      .Всё будет...

      Посулил ты белку, дедушка, поймать! Ладно, детки, дайте только срок, будет вам и белка, и свисток!
    3. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 06:15
      0
      Да и спешка при ловле блох только полезна
      - а китайцы вообще говорят, что если сидеть у реки, то однажды можно увидеть проплывающий мимо труп врага.
  6. zontov79
    zontov79 Сегодня, 04:44
    +4
    Ну как бы да ! Открыли америку) по мнению сайта мой комментарий слишком мал и не несёт смысловой нагрузки !)) Но хочется напомнить модераторам что в русском языке есть предложения из одного слова !!
  7. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 04:51
    +15
    Не стал даже читать до конца,и так всё ясно без этой статьи,Верховный России на самом деле оказался балаболом, и если раньше,здесь ,в Прибалтике тряслись от страха,то сейчас откровенно насмехаются, и издеваются над всем что связано с именем Россия, но вот самое главное что обидно - они правы. Все разворовано, МИД и президент выражают только озабоченность,пустозвонство,пыль в глаза,а люди гибнут.Кто за это ответит?
  8. iran
    iran Сегодня, 04:52
    +12
    Потому что Россия зависима от поставок электроники и высоких технологий по параллельному импорту через третьи страны, в частности – через Турцию и Китай, и вынуждена считаться с их мнением. В случае если подобные поставки прекратятся, большие проблемы будут как в гражданской (компьютеры, телефоны, бытовая техника и даже большинство автомобилей завозятся из-за рубежа), так и в военной сфере (дроны, комплектующие для техники и т. д.). Поэтому, проводя военную операцию, Москва вынуждена оглядываться на мнение турецких и китайских партнеров.


    Если Россия зависимая страна от Запада, то зачем российские власти вообще начали фактическую войну с Западом, не имея на это ни сил, ни современной техники, ни собственных технологий?
    Может стоило поумерить амбиции и наконец признать, что мы на самом деле никакая не держава, а страна 3-го мира, которая неспособна даже на астрономические доходы от экспорта сырья построить собственное производство и создать хоть какую-то инженерную школу?

    Чего сейчас жаловаться, что Запад не считается с национальными интересами России и смеется над российскими красными линиями? Может просто потому, что на Западе знают, что из себя представляют окончательно прогнившая российская элита, на которой уже клейма негде ставить? Мне просто интересно взглянуть на морды "западных партнеров", когда им Лавров втирает про мировые геополитические интересы России.
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 06:27
      +6
      Цитата: iran
      зачем российские власти вообще начали фактическую войну с Западом, не имея на это ни сил, ни современной техники, ни собственных технологий?

      По факту выяснилось , что в данный момент мы можем опереться только на наследие от СССР, которое не успели уничтожить или разворовать. Хотя его ( наследие от СССР ) , уничтожали самым злобным образом.. 30 лет уничтожали.
      И оно скорбно и печально .
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 07:35
        +1
        Цитата: боеприпас
        .......в данный момент мы можем опереться только на наследие от СССР, которое не успели уничтожить или разворовать. Хотя его ( наследие от СССР ) , уничтожали самым злобным образом.. 30 лет уничтожали...... .

        И это при том,что сколько ругани и клеветы на СССР было! Дескать, экономика была "не такая!" А чем "не такая", если наследство ещё не всё разворовано
    2. ник7
      ник7 Сегодня, 07:08
      0
      зачем российские власти вообще начали фактическую войну с Западом,
      Может стоило поумерить амбиции и наконец


      Если корову доят и мало кормят она можно терпеть, а когда хозяин решил корову резать, то обычно корова изо всех сил старается избежать такой участи. Напомню что ВСУ был отдан приказ о нападении на Донбас и в последующем на РФ, войну запланировал гегемон т.е от войны уйти нельзя. Может вы согласны на ракетные удары по российским городам но для "кооператива Озеро" это было слишком, власть всё таки вспомнила свою обязанность по отношении к РФ и на последнем этапе перенесла войну на чужую территорию это правильное решение. Лучше ударить по бандерам чем они по нам.
      Другое дело что самый подходящий момент операции в стиле 24 февраля с окружением Киева был в 14г тогда бы получилось легко и изящьно без жертв и разрушенных городов, но увы Кремль тогда действительно продался западу.

      Может просто потому, что на Западе знают, что из себя представляют окончательно прогнившая российская элита

      Прогнившая непрогнившая но при бомбардировках Ирака было убито 650К жителей.
      Жители являются заложниками власти, но прогнившая власть не означает что жители должны страдать.

      Чего сейчас жаловаться, что Запад не считается с национальными интересами России и смеется над российскими красными линиями?

      Дружище жалуются прежде всего самим россиянам чтобы чтобы повысить рейтинг, западу ваши жалобы не интересны, так же как не интересны жалобы индейцев.
    3. parusnik
      parusnik Сегодня, 07:39
      0
      наконец признать, что мы на самом деле никакая не держава, а страна 3-го мира
       Стыдно как -то в этом признаться, потому как найдётся умник, который спросит и как же вы дошли до жизни такой?Раньше,хотя бы галоши делали, а теперь даже их покупаете, и даже не для африканцев, по песку ходить, а для себя.
  9. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 04:57
    -4
    Строго говоря,мы не знаем деталей всех разговоров под столом Байдена и Путина, а именно там секреты почему не было ударов Искандерами по мостам, хотя у Искандера даже оптическая ГСН есть специально для удара точно в мост. Дело не в том, что там мост не разрушить, это ерунда и бред, дело в том, что есть какие-то причины почему это не делают. Также довольно странно прекратились обстрелы энергетики Украины. Конечно дело не в окончании ракет. Искандеров только в пусковых установках и заряжающих машинах около 500 штук без учёта складов, а Искандеры (они же Кинжал) используются редко и штучно. Хотя ТЭЦ-5 в Киеве вышла из чата полностью от одного Кинжала.

    Возможно Путин не хочет скидывать все козыри сразу, чтобы было чем играть кроме ядерной бомбы. Возможно есть негласная дипломатия

    Однако все эти странные события в СВО,которая мы воюем на полшишечки имеют какое-то объяснение и пока оно скрыто от глаз
    1. iran
      iran Сегодня, 05:08
      +1
      Цитата: drone-expert
      Также довольно странно прекратились обстрелы энергетики Украины.


      Ну толку от обстрелов энергосистем? ВСУ от этого ущерба нет, а страдает только мирное население. И потом на всех западных СМИ появляются репортажи, как плохие русские оставляют в холод без тепла стариков, женщин и детей. Что лишь подпитывает западное общество в убеждениях "зверств" русских и безальтернативности прекращения войны кроме полной победы Украины.

      Большей дурости, чем эти обстрелы энергосистем Украины, просто трудно придумать.
      1. drone-expert
        drone-expert Сегодня, 05:50
        +3
        Энергетика всегда была классической целью стратегических бомбардировок. У США есть графитовые бомбы даже заточенные для коротких замыканий на подстанциях. Сами по себе бомбардировки энергетики не вызвали никакого особого резонанса на Западе, т.к. это входит в сложившиеся обычаи войны и НАТО в той же Югославии или Ираке также бомбило подстанции

        Бомбардировка энергетики делается для крупного экономического ущерба. ВВП практически линейно падает, если линейно падает электроснабжение. Примерно 50% финансирования ВСУ совсем не транши, а налоги украинских предприятий. Кроме этого, обвал экономики потребует от Запада изрядно тратится и на гуманитарные цели, чтобы не потерять поддержку украинцев

        Обстрелы энергетики ещё оттащили большую часть ПВО от фронта в города.

        И наконец, особенность железных дорог Украины это перевозки на 80% электровозами. Удары по тяговым подстанциям были так себе,т.к. у железнодорожников есть мобильные подстанции на платформах

        Поэтому удары по энергетике более чем со смыслом и скрыта от глаз причина почему их приостановили
        1. iran
          iran Сегодня, 06:10
          +1
          Цитата: drone-expert
          Бомбардировка энергетики делается для крупного экономического ущерба.


          Украина это не промышленная гитлеровская Германия. Почти вся Украина это фактически сплошной базар. Так что от разбомбленных электростанций и подстанций страдают не украунские производители танков и ракет, а только живущие там люди (мирняк).


          Цитата: drone-expert
          Обстрелы энергетики ещё оттащили большую часть ПВО от фронта в города.


          Вы видно думаете, что системы ПВО питаются от розеток. Нет электричества в розетках - система ПВО не функционирует.

          Цитата: drone-expert
          И наконец, особенность железных дорог Украины это перевозки на 80% электровозами.


          На Украине электрифицированы только 35% всех магистралей (главным образом Западная Украина), остальное - тепловозы.
      2. Reklastik
        Reklastik Сегодня, 06:20
        0
        И потом на всех западных СМИ появляются репортажи, как плохие русские оставляют в холод без тепла стариков, женщин и детей.
        - да такие репортажи или подобные и так есть и появятся в любом случае. Кто ещё думает об своём имидже в ситуации, когда на тебя ополчился весь "свободный мир"? Надо кидать в него грязью в ответ, или чем покрепче, да так, чтоб ты был слышен не хуже врагов. Вся эта информационная компания против России началась задолго до 2022 года, если вообще прекращалась когда-то.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:57
      +2
      Я могу с Вами согласится.Только по мне это выглядит так-попытка как то вывернутся из этой ситуации,которую сами и создали.Ситуация-мягко сказано.Про "на полшишечки".Наверное это все что мы можем конвециальным вооружением.А ядерным не можем,от слова-СОВСЕМ.Я имею в виду ТЯО.Ибо тогда мы станем изгоями для всех,в том числе и от кого зависим.Китая,Турции,Индии,стран Африки(нефть туда сбываем)
      1. Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец Сегодня, 07:44
        0
        Изгоями мы станем всё равно, ГосДеп старается аж пар валит. Просто скорость разная.
        Да и страшновато отказывать во взаимности тому, кто унасекомит вторую по территории европейскую страну.
    3. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:07
      +3
      К более сложным объяснениям надо переходить, когда отметены более простые. Например, что власть РФ повязана олигархами, имеющими партнеров ( единородцев) на Украине, запрещающих трогать тамошние мосты и пр.
      1. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 07:14
        -3
        Цитата: Борис Сергеев
        К более сложным объяснениям надо переходить, когда отметены более простые

        Согласен.

        Например, пока ничто не указывает на то, что некто "Борис Сергеев" не является на самом деле платным укротроллем. При этом все то, что он тут пишет - в гипотезу про укротролля вполне укладывается.

        Вот и живите теперь с этим yes
        1. alexandreII
          alexandreII Сегодня, 07:44
          0
          Мне лично по барабану кто этот Борис Сергеев,но он прав,Медведчук Вам не пример,этого козла обменяли на отпетых убийц,это не пример коррупции власти?
  10. Arifon
    Arifon Сегодня, 05:28
    -5
    В этой связи вспомнился старый анекдот про "красные линии",
    когда мужик вернулся домой, а у жены - любовник. Здоровый такой верзила. Он мужика на кухню отнёс, линию нарисовал и сказал мужику - переступишь, убью! И пошёл дальше жену его чпокать. А когда закончил и ушёл, а жена спросила мужика почему он такой счастливый, то радостный мужик сказал: "А я целых три раза через линию переступал!!!"
    Так и здесь. Главное, что Россия делает своё дело и выполняет поставленные задачи! А линии - они разные бывают, значит, настоящие линии они ещё не переступили, пусть радуются, пока...
    1. iran
      iran Сегодня, 05:50
      +8
      Цитата: Arifon
      Главное, что Россия делает своё дело и выполняет поставленные задачи! А линии - они разные бывают, значит, настоящие линии они ещё не переступили, пусть радуются, пока...


      Может я чего-то не понимаю в "хитрых планах" Путина? Но уже идет 2-й год СВО фактически на одном месте, уже без каких-либо надежд на полное освобождение Донбасса.

      Так в чем именно заключаются "поставленные задачи" и сколько долго они будут продолжаться без какого-либо эффекта?
    2. Reklastik
      Reklastik Сегодня, 06:25
      +2
      Главное, что Россия делает своё дело и выполняет поставленные задачи! А линии - они разные бывают,
      - речь-то не просто о том, что кто-то может переступить обозначенные нашим военно-политическим руководством страны красные линии. А о том, чтобы слова с делами не расходились: обозначил - пересекли - бей в ответ на это, да не понарошку. А иначе зачем вообще озвучивать угрозы о пересечении красных линий. Можно было бы не озвучивать, а молча врезать - но нечем, видимо. Иначе бы поставки оружия на Украину от Запада уничтожались бы сразу после пересечения её границы.
  11. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:36
    -5
    Комментаторы ВО делятся на три категории...
    Все пропало...
    Обязательно победим...
    Будем ждать когда труп врага проплывет мимо.
    Есть еще засланные казачки и провокаторы...но они не в счет.
    Тема животрепещущая... заводит форум с полоборота.
    smile
    Дюже интересно с трибуны зрителя...чья возьмет.
    1. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 05:53
      -1
      У вас неполный набор вариантов. Я лично считаю,что военный конфликт уже зашёл в пат, но стороны убьют ещё несколько десятков тысяч людей, чтобы доказать себе и оппоненту, что военные средства исчерпаны.

      Скорее всего война вспышнет снова после перевооружения и реформы ВС РФ. Я думаю это специально подгадают под нападение китайцев на Тайвань

      Поэтому расширьте свой круг опций
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 06:01
        -3
        Цитата: drone-expert
        что военные средства исчерпаны.

        Со стороны России военные средства еще не исчерпаны...армия воюет на треть своей силы с ограничениями от ВВП. request
        Рано еще делать выводы.
        1. iran
          iran Сегодня, 06:35
          0
          Цитата: Леха с Андроида.
          Со стороны России военные средства еще не исчерпаны


          Вы смотрите не на средства России, а средства противника, с которым воюет Россия. В данном случае Украина и весь коллективный Запад плюс Ю.Корея с Японией. Это почти весь мировой промышленный потенциал. При любом раскладе у них во много раз больше будут средства и деньги.



          Цитата: Леха с Андроида.
          армия воюет на треть своей силы с ограничениями от ВВП.


          Это из области мифов и басен. Типа Россия уже давно бы победила всю Украину, но Путин почему-то не дает это сделать.
          1. Леха с Андроида.
            Леха с Андроида. Сегодня, 06:55
            +2
            Цитата: iran
            Россия. В данном случае Украина и весь коллективный Запад плюс Ю.Корея с Японией. Это почти весь мировой промышленный потенциал

            Это тоже из области басен...
            про Китай, Южную америку забыли упомянуть...
            у западный промышленности проблема с энергоресурсами и природными ископаемыми.
            Товары производить без них не получится.
            Что касается нашей армии smileчисленность ее далека еще от реального мобилизационного потенциала...она живет еще по нормам мирного времени.
  12. Ларкис
    Ларкис Сегодня, 05:45
    +6
    Правдивая статья. Нет яиц у Путина. Торгаш. Это не Александр III и столкновение с Англией в Туркестане
    https://mashutka-alfi.livejournal.com/1382582.html
  13. Сергей Фараонов
    Сергей Фараонов Сегодня, 05:47
    +4
    Ни чего нового, мы за последние 23 года только и слышим бла,бла,бла,блаНи каких успехов ни внутри страны , а про внешнюю вообще говорить нет смысла.
  14. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 06:07
    -2
    "С марта каждую неделю на Украину прибывают десятки западных танков и БМП. К лету их должно быть 500, которые Киев должен использовать, чтобы нанести Российской армии решающий удар"- точно такой же блеф западной пропаганды!
  15. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 06:16
    +5
    Чего удивляться то? Старая поговорка, "Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты." и кто там у Путина дружбаны? Прохвосты и проходимцы, ну, а Путину еще в 14 "присвоили" титул "верховный баклан России" . Он же еще тогда громогласно "предупреждал" что чето там не потерпит и тут же быстро слился. И расстрел Донбасса потерпел и убийца русских Порошенко у него стал "уважаемым Петром Алексеевичем". За 23 года его правления проявился только один его талант-вцепился во власть, как клещ и людей на смерть посылать, а сам в кусты "нас там нет". У Ельцина хоть хватило совести уйти в отставку,
    За 23 года его правления, почти добита промышленность, медицина, образование. Вот и результат. В народе есть жёсткое определение для таких- Пустобрех.
    Да насколько его презирают и не боятся на западе можно судить по ордеру гаагского судилища- для них он Саддам-2 . Плюют в Путина, а утирается вся Россия.
    Война просто обнажила, на всеобщее обозрение его гнилую сущность.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:24
    +1
    Блеф является неотъемлемой частью политики, поскольку значительная часть дипломатического маневрирования государств состоит из блефа, ложных демаршей и едва уловимых намеков.
    . Блефуют, играются верхние правители и их прислужниками, НО.... а много ли они от того выиграли или хотя б сохранили своё???
    Даже перечислять не хочется список потерь, наверно го у каждого он получится свой, отличный, но, все равно это будет список ПОТЕРЬ!!!
    А вот на счёт приобритений, все запутанный и ещё сложнее, не понятнее.
  17. литий17
    литий17 Сегодня, 06:28
    0
    Знаете, я вспомнил слова ВВП о русском медведе... Уж очень он там за мишкин лес разорялся..., и кто там "хозяин"! Ну а теперь в его стиле надо бы сказать, чей лес у медведя? И вообще, почему это похоже на заказник, который не охраняется? И куда делась жратва из леса? И почему в этом лесе рубят и вывозят древесину! Так что ошибается Запад, он не диктатор-лесник, а смотритель в лесу!
  18. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 06:36
    +1
    Удивлен комментариям форумчан.Как то быстро забыли все "красные линии".Давайте вспомним.Не претендую на последовательность так на глаз.1.Если будут обстрелы территории РФ ,пострадают граждане РФ,будет жесткий ответ.Где?(это до новых территорий.)2.Если будет нанесен удар по Крымскому мосту ,будут предприняты жесткие меры.Где?Если страны НАТО начнут поставлять тяжелое вооружение,примем меры .Где?А если вспомнить "Москву",обстрелы приграничья,тер.акты.Это не пишу про Донбасс и ЛНР находящиеся в зоне боевых действий,про хим. оружие применяемое против наших ,поставки снарядов с обедненым ураном и т.д.Вот и получается слова расходятся с делом,причем такое впечатления,что все эти "красные линии",не для НАТО и ЕС,а для нашего обывателя.Смотрите мы работаем и тут же идут заявление о готовности к "конструктивным"переговорам.Вот и все.
  19. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:43
    0
    Тем, кто проводит "красные линии" - просто не приходит в голову, что публика будет о них помнить более недели. У немцев другое отношение к подобным вещам. Не привыкши.....

    Один из героев любимой нашим Главным "Книги о Маугли" говорит о бандерлогах :"Они носятся с какой нибудь чепухой, но вот ветка упала с дерева и они все забыли...."
    Пусть новая красная линия заставит нас забыть о старых красных линиях.
  20. Alex66
    Alex66 Сегодня, 06:53
    0
    Идет перезагрузка мировой экономики и наше правительство как и украинское выполняет свою роль создавая шумиху, запугивая третьей мировой, как и китай с тайванем, обосновывая санкции, падение уровня жизни необходимостью, а под это дело проводя необходимые изменения, дрессируя народ, то борьба с ковидом, с обязательным ношением масок (которые подорожали в десятки раз), то принудительные прививки (на работу без них не пускали) а сейчас говорят что они не очень эффективны, а сейчас вводят цифровую валюту вместе со всеми "партерами" с которыми у нас красные линии. Нет линий есть роль которую наше правительство выполняет.
  21. Скорин
    Скорин Сегодня, 06:56
    0
    Цитата: iran
    Потому что Россия зависима от поставок электроники и высоких технологий по параллельному импорту через третьи страны, в частности – через Турцию и Китай, и вынуждена считаться с их мнением. В случае если подобные поставки прекратятся, большие проблемы будут как в гражданской (компьютеры, телефоны, бытовая техника и даже большинство автомобилей завозятся из-за рубежа), так и в военной сфере (дроны, комплектующие для техники и т. д.). Поэтому, проводя военную операцию, Москва вынуждена оглядываться на мнение турецких и китайских партнеров.


    Если Россия зависимая страна от Запада, то зачем российские власти вообще начали фактическую войну с Западом, не имея на это ни сил, ни современной техники, ни собственных технологий?
    Может стоило поумерить амбиции и наконец признать, что мы на самом деле никакая не держава, а страна 3-го мира, которая неспособна даже на астрономические доходы от экспорта сырья построить собственное производство и создать хоть какую-то инженерную школу?

    Чего сейчас жаловаться, что Запад не считается с национальными интересами России и смеется над российскими красными линиями? Может просто потому, что на Западе знают, что из себя представляют окончательно прогнившая российская элита, на которой уже клейма негде ставить? Мне просто интересно взглянуть на морды "западных партнеров", когда им Лавров втирает про мировые геополитические интересы России.

    Да кое-кто решил блефануть, рассчитывая на цветы от благодарных украинцев, испуг Запада, очереди в российских военкоматах, результативность танковых биатлонов и пр. А оно вон как вышло, теперь бы и рад наверно фарш провернуть назад, а уже поздно.
  22. parusnik
    parusnik Сегодня, 07:24
    0
    До того как,на санкции отвечали "зеркальными мерами",после того как, маркером стали рисовать линии,различного цвета.