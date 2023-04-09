Офицер ВМС Финляндии: российский флот после СВО станет сильнее, чем был до её начала

Начальник штаба финских военно-морских сил коммодор Юкка Антеройнен вместе со своими коллегами из Польши, Швеции и Германии выступил на панельной дискуссии в рамках конференции Военно-морской лиги по морскому и воздушному пространству Sea-Air-Space. Она состоялась в Вашингтоне.
Сразу после этого высокопоставленный офицер ВМС Финляндии дал интервью для американского журнала Breaking Defense.
Финский военный рассказал, каких изменений он ожидает после вступления его страны в НАТО, что происходило за последний год между военными флотами Финляндии и России, а также обрисовал перспективы активизации боевых действий на море между РФ и Украиной.
Коммодор считает, что после вступления его страны в Североатлантический альянс в финских Вооруженных силах никаких кардинальных изменений не произойдет. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Американский журналист напомнил офицеру о ряде инцидентов между военными США и РФ. В частности, об аварии беспилотника MQ-9 над Черным морем. В ответ финский военный заявил, что россияне всегда вели себя по отношению к своим коллегам из Финляндии профессионально, корректно и в соответствии с писаными и неписаными правилами.
Представители СМИ США также упомянули высказывание немецкого участника мероприятия, который заявил, что российский флот после СВО станет сильнее, чем был до ее начала. Антеройнен заявил, что полностью согласен с данным утверждением.
Что касается перспектив ВСУ на море в конфликте с Россией, то финский военный относится к ним крайне скептически. Он сомневается в том, что ВМС Украины на что-то способны в сложившейся ситуации.