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Офицер ВМС Финляндии: российский флот после СВО станет сильнее, чем был до её начала

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Офицер ВМС Финляндии: российский флот после СВО станет сильнее, чем был до её начала

Начальник штаба финских военно-морских сил коммодор Юкка Антеройнен вместе со своими коллегами из Польши, Швеции и Германии выступил на панельной дискуссии в рамках конференции Военно-морской лиги по морскому и воздушному пространству Sea-Air-Space. Она состоялась в Вашингтоне.


Сразу после этого высокопоставленный офицер ВМС Финляндии дал интервью для американского журнала Breaking Defense.

Финский военный рассказал, каких изменений он ожидает после вступления его страны в НАТО, что происходило за последний год между военными флотами Финляндии и России, а также обрисовал перспективы активизации боевых действий на море между РФ и Украиной.

Коммодор считает, что после вступления его страны в Североатлантический альянс в финских Вооруженных силах никаких кардинальных изменений не произойдет. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Американский журналист напомнил офицеру о ряде инцидентов между военными США и РФ. В частности, об аварии беспилотника MQ-9 над Черным морем. В ответ финский военный заявил, что россияне всегда вели себя по отношению к своим коллегам из Финляндии профессионально, корректно и в соответствии с писаными и неписаными правилами.

Представители СМИ США также упомянули высказывание немецкого участника мероприятия, который заявил, что российский флот после СВО станет сильнее, чем был до ее начала. Антеройнен заявил, что полностью согласен с данным утверждением.

Что касается перспектив ВСУ на море в конфликте с Россией, то финский военный относится к ним крайне скептически. Он сомневается в том, что ВМС Украины на что-то способны в сложившейся ситуации.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:36
    0
    Несомненно усилятся сухопутные войска и ВВС. Сильнее станет и ПВО (но это вроде как часть СВ, а теперь ВКС). Как по техническому оснащению, так и по боевому опыту ЛС. Но флот… морпехи боевой опыт наработают…
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 19:36
    +1
    Какой он вежливый про Россию, профессионал, понимает в какое дерьмо попала Финляндия.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 19:54
      0
      Офицер ВМС Финляндии: российский флот после СВО станет сильнее, чем был до её начала
      немецкого участника мероприятия, который заявил, что российский флот после СВО станет сильнее, чем был до ее начала. Антеройнен заявил, что полностью согласен с данным утверждением.
      Это не одно и тоже.... feelДа и мнение просто бред..... Сильнее в плане военного опыта, да, но потери в карабельном, самолетном и людском составе работают на ослабление, "Москва" на дне, да и боевые действия на море "еще не запрягали".... request Хотя почистили кадровый состав, это работает на усиление feel
  3. Deck
    Deck Сегодня, 20:00
    +1
    Офицер ВМС Финляндии: российский флот после СВО станет сильнее, чем был до её начала


    В оригинале статьи этого нет. Фантазии автора, умышленная ложь?
    https://breakingdefense.com/2023/04/top-finnish-naval-officer-talks-nato-expectations-russias-conduct-at-sea-and-ukraine-conflicts-future/
  4. С.Викторович
    С.Викторович Сегодня, 20:06
    0
    Нынешний Балтийский флот кончился. Перешел во времена до Петра 1, даже хуже. Тогда более-менее галеры в Маркизовой луже штурмовали шведов, сам Петр топором размахивал. Теперь надо посмотреть на наших доблестных адмиралов, ничего штурмовать они не смогут (опыт ЧФ сейчас).
    Нужно напряжение ума и выработка новой концепции хотя бы сохранения Балтики под каким-либо контролем. Нужна новая техника, беспилотники, сплошное минирование акватории и создание под такой сценарий инфраструктуры и ресурсов.