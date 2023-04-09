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Власти Чехии намерены объявить Россию и Китай угрозами нацбезопасности

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Власти Чехии намерены объявить Россию и Китай угрозами нацбезопасности

Министерство обороны Чехии впервые в своих стратегических документах включит Россию и Китай в список угроз для национальной безопасности, таким образом ставя их в один ряд с террористическими организациями.


Как сообщает Чешское радио со ссылкой на ответственного сотрудника оборонного ведомства страны Яна Иреша, ранее соответствующие документы содержали размытые формулировки, однако теперь в них появилось больше конкретики. Например, такие страны, как Китай и Россия приравнены к терроризму и упомянуты в качестве угроз для национальной безопасности.

В настоящее время в чешском Минобороны завершается процесс разработки документов, выражающих концепцию, касающуюся вопросов госбезопасности страны. В военном ведомстве республики полагают, что существующие ныне нормы национальной безопасности являются устаревшими и нуждаются в обновлении.

Ранее сообщалось о решении чешских властей о продлении действующих после начала спецоперации на Украине визовых ограничений, касающихся российских и белорусских туристов, до 31 марта 2024 года. Однако, речь идет не о тотальном запрете на въезд граждан России и Белоруссии - существует возможность попасть в эту страну по гуманитарным соображениям. В то же время, для украинских граждан, напротив, максимально упростили получение виз.

Также сообщается, что чешские власти продолжают оказание поддержки нацистскому киевскому режиму, осуществляя поставки украинской армии тяжелых вооружений.
Использованы фотографии:
VitVit / wikipedia.org
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10 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:52
    -4
    Ничего страшного, утрёмся и стерпим, ради сироток, у которых там недвижимость. Китай, впрочем, тоже не будет разрывать дипотношения.
  2. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 19:52
    +6
    Власти России и Китая в недоумении усиленно пытаются найти чехию на карте Мира, без микроскопа врага найти не удалось laughing
    Министерство обороны Чехии впервые в своих стратегических документах включит Россию и Китай в список угроз для национальной безопасности
  3. Николай-Николаевич
    Николай-Николаевич Сегодня, 19:57
    +1
    Два года жил в Праге. Отношение было вполне ненавистное...
  4. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:57
    +2
    Министерство обороны Чехии впервые в своих стратегических документах включит Россию и Китай в список угроз для национальной безопасности,


    Занесли в список? Ой-ё. Это конечно серьезная мера. sad
  5. superoper
    superoper Сегодня, 19:58
    +1
    Ещё больше наших нефти и газа им за это. am
  6. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:58
    +2
    Власти Чехии намерены

    Что то лимитрофы заколбасились.
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:02
    +1
    Понятно, что попятив немаленький кусок золотого запаса Российской Империи, заражаешься русофобией на столетия вперед. Но, Китай то им чем не угодил?
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:07
    +1
    Белочехи были носителями добра и мира и уносителями ценностей, позволивших своё государство укрепить?
    Промышленность поставить под ружьё Германии - это развитие национальной экономики?
    Ковать клинок победы Вермахта - просто своим делом заниматься?
    Знают ли у нас те, кто на Шкодах ездют, что в войну Шкода была не семейной идеей, а убей, кого можешь.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:09
    0
    У Чехии выход к морю есть ,чтоб грозить.А В Чехословакии ,не имеющей выхода к морю,торговый флот был.Подарочек от СССР,базировался на Мурманск.Допомогались.
  10. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:10
    0
    И что, у террористов ничего покупать не будут?!!! Я не Станиславский, конечно, но... fool