Министерство обороны Чехии впервые в своих стратегических документах включит Россию и Китай в список угроз для национальной безопасности, таким образом ставя их в один ряд с террористическими организациями.Как сообщает Чешское радио со ссылкой на ответственного сотрудника оборонного ведомства страны Яна Иреша, ранее соответствующие документы содержали размытые формулировки, однако теперь в них появилось больше конкретики. Например, такие страны, как Китай и Россия приравнены к терроризму и упомянуты в качестве угроз для национальной безопасности.В настоящее время в чешском Минобороны завершается процесс разработки документов, выражающих концепцию, касающуюся вопросов госбезопасности страны. В военном ведомстве республики полагают, что существующие ныне нормы национальной безопасности являются устаревшими и нуждаются в обновлении.Ранее сообщалось о решении чешских властей о продлении действующих после начала спецоперации на Украине визовых ограничений, касающихся российских и белорусских туристов, до 31 марта 2024 года. Однако, речь идет не о тотальном запрете на въезд граждан России и Белоруссии - существует возможность попасть в эту страну по гуманитарным соображениям. В то же время, для украинских граждан, напротив, максимально упростили получение виз.Также сообщается, что чешские власти продолжают оказание поддержки нацистскому киевскому режиму, осуществляя поставки украинской армии тяжелых вооружений.