Катализаторы победы: то, что необходимо было сделать ещё вчера, для того чтобы победить уже сегодня

Уничтоженная американская гаубица М777. Источник Telegram-канал «Запорожский фронт»
Очевидно, что Российская специальная военная операции (СВО) на Украине столкнулась с рядом серьёзных проблем – были допущены ошибки в начале СВО, такие как недооценка возможностей вооружённых сил Украины (ВСУ), службы безопасности Украины (СБУ), имелись ложные иллюзии относительно стойкости противника и его готовности к обороне, устойчивости политического строя и лояльности армейских подразделений.
В результате СВО, которую, скорее всего, планировалось завершить в течение нескольких недель, превратилась в кровопролитный конфликт, длительностью на текущий момент уже более года, с неясными перспективами.
Существует определённая вероятность того, что этой весной может наступить переломный момент. Проблема в том, что нет определённости в том, в чью пользу он наступит.
Смогут ли ВСУ осуществить своё наступление до Бердянска, отрезав Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) от Крыма? Смогут ли ВС РФ отразить удар ВСУ и сами перейти в активное наступление? На каком участке и с какими последствиями?
Или ситуация будет развиваться крайне медленно, так, как сейчас, будут гибнуть военнослужащие, бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», добровольцы и мирные жители?
Можно ли как-то на это повлиять?
Многое из того, что будет рассмотрено в настоящем материале, ранее уже обсуждалось – неоднократно, разными авторами, в различных источниках. Дискутировалось, но так и не стало реальностью. По каким причинам? Неизвестно, но говорить об этом необходимо.
Взорвать мосты через Днепр
Казалось бы – вполне очевидное решение. Мы уже говорили об этом в материале Уничтожив транспортные сооружения через Днепр, можно денацифицировать половину Украины до конца текущего года. Это было в сентябре 2022 года. С тех пор прошло более полугода, а конца и края СВО так пока и не видно.
Почему не взрывают мосты через Днепр?
Некоторые аналитики утверждают – мосты не взрывают потому, что у нас просто нет для этого технических возможностей. Например, крылатые ракеты (КР) «Калибр» и ракеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» обладают слишком низкой точностью и массой боевой части для того, чтобы повредить опоры моста, а без разрушения опор полотно моста легко может быть восстановлено. Разрушить мост можно мощной авиабомбой, например, ФАБ-3000, но её применение требует входа носителя в зону противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ, с высокой вероятностью того, что носитель будет уничтожен ещё до сброса бомбы. Да и попасть неуправляемыми ФАБ-3000 сложно. Вот если бы их превратить в управляемые…
Вопрос, конечно, открытый. Да, возможно, что одним-двумя «Калибрами» уничтожить мост и не получится, но, если сосредоточиться на цели, то пусть это будет десяток КР «Калибр», плюс несколько ракет ОТРК «Искандер», но мост, в конечном итоге, получит действительно серьёзные повреждения, которые противнику будет сложно восстановить. Кроме того, в процессе восстановления моста по ремонтным бригадам также может быть нанесён удар, в результате чего мост не только получит новые повреждения, но и будут потеряны ремонтные бригады.
Мало огневой мощи КР «Калибр» и ОТРК «Искандер»? Можно создать ограниченное количество «самолётов-снарядов» – высокоточных боеприпасов большой мощности на базе старых транспортных или пассажирских самолётов, с массой боевой части порядка 20–40 тонн взрывчатого вещества (ВВ). Это направление становится всё реальнее, с учётом того, что госкорпорация «Ростех» разрабатывает технологии, которые позволят превратить в беспилотный летательный аппарат (БПЛА) или безэкипажный надводный/подводный корабль, безэкипажное наземное транспортное средство, практически любой вид военной (а может, и гражданской) техники, о чём говорилось на международной выставке вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.
Что станет с мостом после попадания в него 20–40 тонн взрывчатки?
Некогда ждать разработок «самолёта-снаряда», а мощи КР «Калибр» и ОТРК «Искандер» по-прежнему недостаточно? Можно использовать самолёты тактической авиации с высокоточными планирующими авиабомбами УПАБ-1500Б с дальностью планирования порядка 70–80 километров. Может быть, даже стоит применить их с самолётов Су-57?
Планирующая авиабомба УПАБ-1500Б. Изображение wikipedia.org
Не стоит забывать и про катера с взрывчаткой, вроде того, что атаковал мост в посёлке Затока, или использовать автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) - камикадзе. Начав уничтожение мостов снизу-вверх по течению Днепра, можно постепенно выдавливать ВСУ, как зубную пасту из тюбика, всё ближе к границам России и Белоруссии, снижая вероятность и эффективность возможного украинского наступления к границам Крыма. А может, сверху вниз. Или с двух направлений сразу – это уж как удобнее ВС РФ.
Кто-то скажет, что разрушение транспортных сооружений на Днепре, которые включают в себя дамбы каскада днепровских гидроэлектростанций (ГЭС), приведёт к подтоплению населённых пунктов и страданиям мирного населения? Как будто населению будет лучше, если за их населённые пункты развернутся ожесточённые бои, как за Мариуполь или Артёмовск/Бахмут. Кроме того, уничтожение транспортных сооружений через Днепр – это почти неизбежность. Если их не уничтожим мы, то гарантированно взорвут ВСУ при отступлении, как они делают это сейчас – помешать этому практически невозможно.
Важно понять, что с каждым уничтоженным транспортным сооружением на Днепре нагрузка на оставшиеся будет серьёзно возрастать, будет увеличиваться плечо логистики. Каждый разрушенный мост или дамба – это значительное снижение возможностей ВСУ по переброске живой силы, техники и боеприпасов на левый берег. Даже уничтожение одного – это большая победа, а уничтожение всех – гарантия быстрого продвижения ВС РФ вплоть до берегов Днепра.
Уничтожить руководство Украины
Наша гуманность по отношению к Зеленскому и его своре просто ошеломляет. Даже не знаешь, какие ещё унижения приготовят страны Запада нашей стране. Лидеры стран Запада спокойно катаются по Украине – интервью дают. Сам Зеленский без опасений шляется как по странам Запада, так и по Украине – иногда даже на передовую заезжает. Правительственные здания на Украине не подвергаются обстрелам, даже после многочисленных украинских атак на нашу территорию, даже после удара по аэродрому стратегической авиации в Энгельсе.
В чём причина такого «гуманизма»? В том, что наш президент кому-то там пообещал не убивать Зеленского? Или мы боимся ответных ударов со стороны Украины? Так проукраинские силы уже развязали террор на территории России – подождём, пока они пару депутатов взорвут или кого рангом повыше? Можно не сомневаться, что все эти действия находятся как минимум в поле зрения службы безопасности Украины (СБУ) и/или Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
К примеру, после убийства военкора Владлена Татарского на телеграм-канале Олега Царёва была предложена весьма интересная цель для удара – здания ГУР МО Украины, расположенные на острове – пока на них ни одной царапины, не то что «Калибр» или «Герань» – муха не сидела.
Здания ГУР МО Украины – законная цель для ВС РФ. Изображение wikipedia.org
Зачастую можно услышать мнение – Зеленский ничего не решает, зачем его уничтожать? Решает или не решает, но на него замкнуты определённые контуры управления, он встречается с лидерами других стран, просит и получает военную помощь. И обыватели на Западе его воспринимают вполне серьёзно – он лидер «демократической, стойко сражающейся» за них Украины, а то, что раньше он по сцене с голым задом прыгал, так это там никого не волнует, даже в плюс идёт – «европейские ценности» как никак.
Уничтожение президента Украины Зеленского и максимально возможного количества должностных лиц в высших эшелонах власти Украины мгновенно вызовет негативные эффекты в ВСУ, СБУ и других государственных структурах Украины. Кто бы ни пришёл им на замену, он будет куда более осторожен – править будет из метро, из бункера или вообще из-за границы, а это весьма важный показатель. Что касается ответных мер, то, как уже говорилось, это и так может случиться, лучше бить первыми, как, собственно, и говорил наш же президент.
Если же в это дело сунутся страны Запада, то им необходимо помнить, что их формальные лидеры, равно как и реально облечённые властью лица, действительно принимающие решения, действующие из тени, тоже не бессмертные. Достать их можно даже в Новой Зеландии.
Уничтожение инфраструктуры
Ещё одна больная тема – к инфраструктуре Украины относимся очень бережно. Железные дороги в полном порядке, заводы работают, свет и связь в городах есть. Нет никаких проблем с топливом, не только у военных, но и у гражданских.
Существует предположение, что железные дороги и предприятия Украины не выводятся из строя потому, что это бизнес – ничего личного. По железным дорогам идут поставки транзитом через Украину, а что касается заводов, то, возможно, что кто-то очень хочет после войны заняться перераспределением собственности – зачем ему развалины? Причём здесь могут быть задействованы интересы не только российских бизнесменов, но и зарубежных. Например, Китай, скорее всего, считает «Мотор Сич» своей собственностью, и вряд ли Китай хочет, чтобы этой собственности был нанесён урон. А мы никак не можем ссориться с Китаем, от него очень многое зависит – поддержи Китай санкции, и нам мало не покажется.
Впрочем, вряд ли бывшим, действующим и потенциальным инвесторам в украинскую экономику стоит на многое рассчитывать. По крайней мере, все высокотехнологичные предприятия, представляющие ценность для российской и китайской оборонки, будут гарантированно уничтожены по приказу из вашингтонского обкома. Да и американским, и европейским предприятиям потенциальные конкуренты не нужны.
Ну, допустим, с железными дорогами и заводами понятно, но почему мы бережём инфраструктуру связи? Почему не выведены из строя дата-центры? Почему работает украинское телевидение, что – телевышки стали неуязвимыми?
Если мы не можем провести полную декомпозицию Украины, разбив её на слабо связанные между собой регионы, то хотя бы связь-то повредить можно – вывести из строя базы данных (HLR) и центры мобильной коммутации (MSC) операторов сотовой связи.
Базы данных (HLR) и центры мобильной коммутации (MSC) операторов сотовой связи – их уничтожение принесло бы много пользы. Изображение wikipedia.org
Уничтожение сетей сотовой связи вызовет повышенную нагрузку на сеть связи Starlink, а уж если одновременно ещё и уничтожить подводные кабели между Европой и США…
Совсем недавно Российский МИД официально заявил о попытках Киева с помощью иностранных специалистов воздействовать на наши гражданские спутники связи. Существуют неподтверждённые предположения о том, что это могло быть сделано с помощью спутников Starlink путём постановки помех их мощными активными фазированными антенными решётками.
Маловероятно, но если это так, то пора серьёзно задуматься об уничтожении спутниковой группировки Starlink. А пока, может, хотя бы боевым лазерным комплексом (БЛК) «Пересвет» попробовать их пощекотать?
День Победы
Близится 9 мая и, судя по всему, праздника нам не избежать. Насколько корректно праздновать, когда фактически идёт война, на которой мы если и не проигрываем, то пока и не побеждаем – вопрос открытый.
Одно дело скромный проход военнослужащих по Красной площади, желательно тех, кто реально воевал в ходе СВО, а не придворных/парадных дивизий, другое дело – показ боевой техники, которой на передовой нет. Какой смысл бравировать бронемашинами семейства «Армата», когда на фронт едут танки Т-62, а то и Т-54?
У ВС РФ уже должны быть затрофеены западные образцы вооружений – подбитые боевые машины пехоты (БПМ), самоходные артиллерийские установки (САУ), буксируемые гаубицы, те же «три топора» М777, бронетранспортёры, бронеавтомобили и многое другое. Необходимо собрать всё то, что имеется, и с позором провезти по Красной площади, с комментариями – «а это американская гаубица...», «а это чешская САУ…» и так далее. Уверен, эта оплеуха странам Запада понравится.
Как знать, может к 9 мая и какой-нибудь немецкий танк станет добычей наших войск – его появление на Красной площади в качестве трофея смотрелось бы особенно символично.
Они уже горели в Сирии – и на Украине сгорят
Выводы
Судя по тому, насколько снизилась интенсивность ударов высокоточным оружием большой дальности в глубину территории Украины, заявления противника о нехватке вооружений большой дальности у ВС РФ могут иметь под собой некоторые основания, что, в принципе, и логично – крылатые и баллистические ракеты – это дорогие игрушки.
Ситуацию могло бы в корне изменить производство недорогих БПЛА, отечественных аналогов дронов-камикадзе типа «Герань-2», которые можно было бы производить сотнями тысяч в год. Или хотя бы тактических БПЛА с дальностью порядка 250–300 километров, тем более что разработки такой техники в России имеются, например, БПЛА «Привет-120» от КБ «Око».
В любом случае хотя бы часть высокоприоритетных целей мы должны быть в силах уничтожить, тех же мостов через Днепр, здания ГУР МО ВСУ и им подобных, резиденцию Зеленского, базы данных и центры мобильной коммутации в Киеве. Затягивать с этим не стоит, а то дождёмся, что после пересечения очередной красной линии Киеву поставят уже и тактическое ядерное оружие.