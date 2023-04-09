Военное обозрение
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Российская боевая авиация поражает цели на правобережье Херсонской области управляемыми бомбами

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Российская боевая авиация поражает цели на правобережье Херсонской области управляемыми бомбами

Российские войска продолжили нанесение ударов по выявленным целям на южном направлении. Причём в очередной раз была задействована российская боевая авиация.


Ставленник киевского режима в Херсонской области Александр Прокудин заявил о том, что ВКС РФ нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по объектам в населённом пункте Новоберислав на правобережье области.

По последним данным, на объект в течение последних нескольких недель свозилось оружие и боеприпасы ВСУ.

Кроме того, управляемыми авиабомбами поражены объекты с размещением резервов противника в районе селения Кизомыс Херсонской области. Ранее сообщалось, что туда прибыли подразделения ССО ВСУ.

Также приходит информация о взрывах и пожаре в украинской столице. При этом местные жители сообщают, что воздушная тревога не объявлялась.
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22 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Вчера, 22:56
    +2
    Это норм поворот. У меня резонный цитируемый вопрос " а что , так можно было?"
    1. Arzoo
      Arzoo Вчера, 23:56
      +1
      Кучно пошли. УМПК животворящий что делает. Хриплая крыса в новый бункер перебралась, второй день сидит. Прячется. Боится, что полуторка прилетит.
  2. Мореход
    Мореход Вчера, 23:03
    +3
    Те самые упреждающие удары, для срыва или ослабления контрнаступления. Сколько эффективно, увидим по срокам и силе начала. Надеюсь, что это то самое медленно запрягаем, но быстро едем.
  3. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Вчера, 23:04
    -2
    Авиация РФ активизировалась. Сначала сообщили про амерзкие планирующие, и сразу пошло наше применение планирующих. Похоже на соревнование технологий.
    1. михаилл
      михаилл Вчера, 23:56
      +2
      Цитата: конструктор_сидоров
      Авиация РФ активизировалась. Сначала сообщили про амерзкие планирующие, и сразу пошло наше применение планирующих. Похоже на соревнование технологий.

      В современных условиях соревнование технологий если не расколет планету, то комфортабельные бункеры достанутся единицам.
      КАК нельзя понимать, что сидеть на берегу своего острова в Тихом Океане намного приятнее, чем купаться в бассейне из дистиллированной воды?
      Почитал я недавно книжку "Сталин против рептилоидов", и прямо подумал- а почему бы и нет!
  4. faterdom
    faterdom Вчера, 23:12
    +1
    Все-таки бомба это бомба. Ни ПВО ее не берет, ни РЭБ ни останавливает.
    И 1,5т ( полторы килотонны!) всякие блиндажи и бункеры не помогают.
    Можно молиться, но тем, кто предал Бога и церковь будет отказано.
    Зато после такой бомбы в контрнаступе не надо будет участвавать, мучиться, чтобы задвухсотиться, а тут все быстро и удобно, с доставкой на дом: раз, и двухсотый, и никто тебя уже не будет направлять в мясорубки, и комбат тебя не изнасилует, и СБУшник не будет током пытать за "железную логику" Сергея Михеева!
    1. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Вчера, 23:21
      +9
      Цитата: faterdom
      И 1,5т ( полторы килотонны!)


      Вы ничего не перепутали? ))))))))))
      1. Jafar
        Jafar Вчера, 23:28
        +2
        Цитата: faterdom
        И 1,5т ( полторы килотонны!)
        Вы ничего не перепутали? ))))))))))


        А чо, нормально, стратегическое чугуниевое оружие)))
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Вчера, 23:28
        +2
        Результат ЕГЭ.
        Здесь такие «правят миром»
    2. Pharmacist
      Pharmacist Вчера, 23:22
      +1
      Да, планирующие бомбы в массовом количестве оказались весьма полезны. Эффективны, точны и сбивать практически невозможно. Попробуй тут сосредоточиться для наступления. Даже если бандеровцы на него решаться, то морально они уже проиграли.
    3. Imperor_Alive
      Imperor_Alive Вчера, 23:28
      +1
      Цитата: faterdom
      Ни ПВО ее не берет, ни РЭБ ни останавливает.


      Если есть нормальное ПВО, может сбить.

      Думаю, и РЭБ может воздействовать на модуль ГЛОНАСС,
      так же как наши воздействуют на GPS

      Хорошо, что пока у них с этим плохо.
    4. 1976AG
      1976AG Вчера, 23:35
      0
      Простите, но 1,5 тонны, это полторы тонны, но не 1,5 килотонны )
      1. ColdWind
        ColdWind Вчера, 23:39
        +1
        Может он имел ввиду 1,5 килокилограмма?)
    5. Gnefredov
      Gnefredov Вчера, 23:42
      0
      И 1,5т ( полторы килотонны!)

      Всё же между 1,5 тоннами и 1500 тонн есть разница в тысячу раз (1,5 кт это уже ближе к спецбоеприпасам).
    6. Аргон
      Аргон Сегодня, 00:50
      0
      А чё не мегатонн? Че мелочится то? ......
  5. 1 z1
    1 z1 Вчера, 23:12
    +1
    Эх , как бы сейчас пригодились те калибры и герани, которыми с трансформаторами боролись
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 23:13
    +2
    Давно надо было корректируемые планирующие бомбы создавать в больших количествах. Да до появления ГЛОНАСС это было невозможно(только лазерная коррекция на близких дистанциях или наведение при помощи телевизионной головки), но ГЛОНАСС давно уже есть и нужно было создавать комплекты для бомб. А у нас всё про Гефест говорили который может из неуправляемой управляемую сделать. Интересно каким образом эта система может точно положить неуправляемую бомбу за 60-70 километров от точки сброса? Никак.
    1. Сергей Дроздов
      Сергей Дроздов Вчера, 23:48
      +1
      В СССР опытные работы над управляемыми бомбами начались в 1930-х годах...
  7. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Вчера, 23:26
    +3
    У США кстати есть комплект который может обычный осколочно-фугасный снаряд превратить в корректируемый, у нас не слышал про это, надо бы тоже в этом направлении поработать. M1156
  8. opuonmed
    opuonmed Вчера, 23:31
    +1
    Численность ВСУ для предполагаемого контрнаступления — порядка 200 тыс., а по некоторым данным, до 400 тыс., заявил Евгений Пригожин.

    «Недооценивать это нельзя», — добавил он.

    надо в укрр все сравнивать землей притом по взрослому все ми средствами которые есть и бить по тылам притом не жалеть не кого !!!!!!! Надеюсь разведка РФ работает и знает где эти стоят и туда от фаба 5000 прилетит ише че то по серьёзней ! ну и уничтожать руководство ! возможно не прав во всем !
  9. Лешак
    Лешак Вчера, 23:35
    +1
    ВКС молодцы, но и работа разведки на лицо. Попадания строго в важные цели. good
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 23:43
      -2
      Цитата: Лешак
      на лицо.

      На чьё лицо? lol Разведка работает не на какое-то там лицо, а на получение информации. yes
      Цитата: Алексей Зоммер
      Результат ЕГЭ.
      Здесь такие «правят миром»