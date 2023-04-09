Российская боевая авиация поражает цели на правобережье Херсонской области управляемыми бомбами

Российские войска продолжили нанесение ударов по выявленным целям на южном направлении. Причём в очередной раз была задействована российская боевая авиация.
Ставленник киевского режима в Херсонской области Александр Прокудин заявил о том, что ВКС РФ нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по объектам в населённом пункте Новоберислав на правобережье области.
По последним данным, на объект в течение последних нескольких недель свозилось оружие и боеприпасы ВСУ.
Кроме того, управляемыми авиабомбами поражены объекты с размещением резервов противника в районе селения Кизомыс Херсонской области. Ранее сообщалось, что туда прибыли подразделения ССО ВСУ.
Также приходит информация о взрывах и пожаре в украинской столице. При этом местные жители сообщают, что воздушная тревога не объявлялась.