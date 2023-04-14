Что делать с Финляндией в НАТО

Данная статья – это реакция на недавнюю публикацию Романа Скоморохова «Кому бояться Финляндии в НАТО». Исключительно с целью уточнения некоторых пунктов статьи, а потому в виде мыслей, изложенных после соответствующих цитат из неё. Следуя структуре выбранной автором, мы постараемся несколько расширить затронутые вопросы, дав некоторые комментарии.
Политическая составляющая
Если посмотреть на географическую карту Финляндии, то станет понятно, почему народ предпочитает жить в южной оконечности страны. Там и земля пониже, и зима пожиже. Что касается, наверное, 70 % протяженности границы, то там пусто. Просто пусто, нет ничего: дорог, населенных пунктов, есть реки, речки, озера, болота и леса. Очень пустынная территория, но, справедливости ради стоит отметить, что и на нашей стороне мегаполисов не наблюдается.
Отсутствие дорог и населенных пунктов создает и отсутствие узловых точек в ведении боевых действий. Если посмотреть на среднюю и северную часть Финляндии, то в обеих последних войнах там боевые действия велись. Но отдельными отрядами, которые устраивали мелкие беспокоящие стычки и не более того.
Отсутствие дорог и населенных пунктов создает и отсутствие узловых точек в ведении боевых действий. Если посмотреть на среднюю и северную часть Финляндии, то в обеих последних войнах там боевые действия велись. Но отдельными отрядами, которые устраивали мелкие беспокоящие стычки и не более того.
Ошибка. Точнее ошибки. Во всех конфликтах между финнами и русскими после 1918 года противостояние велось практически в одних и тех же местах, вдоль одних и тех же основных дорог, коих можно пересчитать по пальцам одной руки. Например, во время второй Советско-финской войны (6 ноября 1921 г. – 21 марта 1922 г.) в декабре 1921 года финские отряды численностью 5–6 тысяч человек заняли часть восточной Карелии до линии Кестеньга – Суомуссалами – Ругозеро – Паданы – Поросозеро. Запомним эти карельские названия. Потому что уже в свою очередь РККА в 1939 году вела наступление в том числе в направлении… Суомуссалми, на Кухмо через… Ругозеро и на Иломантси через… Поросозеро.
Едем дальше, 1941 год, и финны, кое-где с немцами, лезут через Кестеньгу, Паданы, Поросозеро и т. д. И не мелкими стычками, а армейскими корпусами и дивизиями. И это помимо других направлений.
Поэтому как раз в узловых точках на этом ТВД всё дело и есть. Точнее, в их колоссальной важности. Например, для удара на Кестеньгском направлении во время Великой Отечественной войны привлекались не только финские части, но и немецкие, включая дивизию СС «Норд». Немудрено, посёлок Софпорог под Кестеньгой на реке Софьянга – это единственной место для преодоления этой реки, вытекающей и втекающей в два огромных озера-водохранилища на дороге в Лоухи, станции на Кировской железной дороге, и посёлок в непосредственной близости от федеральной трассы «Кола», что проходит через Карелию к Мурманску.
Причина проста: это вам не Линия Маннергейма, где имела место более-менее обжитая территория. Там вести полномасштабные сражения было просто нереально именно по причине того, что полностью отсутствовала инфраструктура плюс даже не «лесисто-болотистая» местность, как говорят справочники, а скорее, болотистая. Как прикажете подвозить все необходимое?
И за прошедшие 80 лет кардинально там ничего не изменилось. Я имею в виду север и центр границы.
И за прошедшие 80 лет кардинально там ничего не изменилось. Я имею в виду север и центр границы.
Верно и неверно. На Кестеньгском направлении немцы использовали свои «Панцеры» (на фото солдаты дивизии СС «Норд» возле танка Pz. Kpfw II в карельском поселке Кестеньга), как и финны свои танковые части применяли максимально на параллельных направлениях, в том числе небезызвестную бригаду Лагуса, чтобы пробить коридоры вдоль дорог через межозерные и межболотные дефиле. Советским войскам тоже пришлось использовать танки в контрнаступлениях, вплоть до тяжёлых КВ.
Более того, ситуация с транспортной доступностью даже ухудшилась из-за последовавшего за распадом СССР оттока населения из деревень и посёлков, а главное – леспромхозов, на балансе которых были такие объекты, как узкоколейные и конно-деревянные дороги, зимники.
Так что что-то похожее на войну можно изобразить только на юге, где, собственно, в Советско-финскую и Великую Отечественную боевые действия и велись. То есть, все те же 150, ну максимум 200 километров границы в Ленинградской области.
И тут так, да не так, достаточно узнать про трагедию под Суомусслами, в «Военном обозрении» о ней писали.
Или про сражение при Иломантси в июле-августе 1944 года, когда только с советской стороны участвовала группировка около 20 тыс. человек, и как минимум две советские дивизии попали в окружение.
Финляндия влетела в НАТО по вполне понятной причине. У страны нет вменяемой армии, нет вменяемого флота.
Очень аккуратно надо оценивать вероятного противника, но ещё важнее оценивать адекватно свои силы. Реально у нас сейчас от Карельского перешейка и до Мурманской области условных мотострелковых бригад сколько? Вот в Каменке, что в Ленобласти, есть мотострелковая бригада, да Киркинесская бригада морпехов из «Спутника», но то уже Мурманская область. А так, кроме пограничников, наверняка ещё есть части, сколько-то…
Здесь дело не в территориальных претензиях, хотя и в них тоже. То, что Россия в свое время купила Финляндию у шведов, а теперь этот прискорбный факт может всплыть и быть использован в теории, не может там не беспокоить обывателей. Скажете, да зачем нам они? Нам-то понятно, а вот кто это финнам будет в головы вбивать?
Русско-шведская война 1808–1809 годов закончилась Фридрихсгаамским мирным договором, по которому Финляндия от Швеции перешла к России. Силой оружия, а не денег.
Военная составляющая
Флот. Военно-морской флот Финляндии, имеет весьма узкую направленность. Пять минных заградителей, ведомые шестым, 45-летним ветераном минного дела «Похьянмаа», способны реально защитить подходы к морским рубежам страны, закидав минами любую акваторию до состояния шурпы. Есть еще толпа катеров-тральщиков, 13 штук, которые могут потом эти мины вытралить. Ну и восемь ракетных катеров, которые могут изобразить прикрытие.
На секундочку, если бы Финляндия в 1944 не вышла из войны с СССР и не открыла бы свои фарватеры для прохода советских подлодок, и не предоставила базы, ещё неизвестно, как бы Маринеско потопил «Густлофф», ведь его подлодка выходила в тот боевой поход уже из финского Турку. Ведь финны ПЛО наладили на ять. А теперь к боевым кораблям у финнов есть и береговые ракетные батареи. Так что придётся прорываться вдоль берегов недружественной тройки прибалтийских лимитрофов. Неудобно.
Север под прицелом?
Один из следующих моментов, которые муссируются интернет-экспертами, это нависшая угроза над нашими северными городами Мурманском и Архангельском. Мурманск, Печенга, Архангельск, Северодвинск – да, в этих городах и базы, и крупные заводы, и мелкие. Все есть, в ассортименте. Насколько в действительности изменилась ситуация с безопасностью городов?
Здесь хочется привести такой исторический пример, который и сейчас в значительной степени приемлем. Что финны, что немцы в Великую Отечественную старались перерезать Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. У них это получилось, и поэтому те же ленд-лизовские грузы шли из Мурманска не напрямую, допустим, под Ленинград или транзитом через Ленинградскую область, а давали крюк через Архангельскую и Вологодскую области, огибая Онежское озеро. И снова момент – трасса «Кола» в Мурманскую область одна, Кировская ж/д проходит так же (разве что с частичным сомнительным дублёром через Суоярви и Ледмозеро на части пути), стратегические мосты те же.
Эффективность, показанная Российской армией, говорит о том, что сделать это будет очень непросто и потребуется много времени и средств для того, чтобы надежно прикрыть эти 1 272 километра.
Во времена СССР в Карелии располагалась 6-я армия, состоящая из 3-х дивизий постоянного состава и ещё нескольких кадрированных, со своими ВВС и ПВО и отдельными бригадами и полками артиллерии, ремонтными базами и т. д.
Итого
Останется только уповать на ядерное оружие России, потому что все остальные, от Министерства иностранных дел до армии и флота, не показали своей состоятельности. НАТО пришло на восток, и с этим уже ничего не сделать.
Главное, чтобы остались хотя бы по ту сторону существующей границы. А то финских солдат и шведских добровольцев на пороге Вологодской области история уже знает.
Поэтому у нас есть свой, дополняющий Романа вывод – даже не принимая во внимание возможность применения ядерного оружия Россией, ей необходимо усиливать свою оборону на границе с Финляндией. Как раз на направлении возможных главных ударов, хоть тут есть некая определенность.
Недавно было озвучено, что в Карелии будет сформирован армейский корпус, что ж, неплохое начало. Будем надеяться, что весь опыт прошлых войн будет учтён и дополнен опытом войн современных, и там, где когда-то на аэродроме, например, базировался полк истребителей, теперь хотя бы будет базироваться полк БПЛА, а существующий авиаполк развернут до авиадивизии. Так что бояться кому-либо поздно, пора работать.