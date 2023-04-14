Что делать с Финляндией в НАТО

Политическая составляющая

Если посмотреть на географическую карту Финляндии, то станет понятно, почему народ предпочитает жить в южной оконечности страны. Там и земля пониже, и зима пожиже. Что касается, наверное, 70 % протяженности границы, то там пусто. Просто пусто, нет ничего: дорог, населенных пунктов, есть реки, речки, озера, болота и леса. Очень пустынная территория, но, справедливости ради стоит отметить, что и на нашей стороне мегаполисов не наблюдается.

Отсутствие дорог и населенных пунктов создает и отсутствие узловых точек в ведении боевых действий. Если посмотреть на среднюю и северную часть Финляндии, то в обеих последних войнах там боевые действия велись. Но отдельными отрядами, которые устраивали мелкие беспокоящие стычки и не более того.

Причина проста: это вам не Линия Маннергейма, где имела место более-менее обжитая территория. Там вести полномасштабные сражения было просто нереально именно по причине того, что полностью отсутствовала инфраструктура плюс даже не «лесисто-болотистая» местность, как говорят справочники, а скорее, болотистая. Как прикажете подвозить все необходимое?

И за прошедшие 80 лет кардинально там ничего не изменилось. Я имею в виду север и центр границы.

Так что что-то похожее на войну можно изобразить только на юге, где, собственно, в Советско-финскую и Великую Отечественную боевые действия и велись. То есть, все те же 150, ну максимум 200 километров границы в Ленинградской области.

Финляндия влетела в НАТО по вполне понятной причине. У страны нет вменяемой армии, нет вменяемого флота

Здесь дело не в территориальных претензиях, хотя и в них тоже. То, что Россия в свое время купила Финляндию у шведов, а теперь этот прискорбный факт может всплыть и быть использован в теории, не может там не беспокоить обывателей. Скажете, да зачем нам они? Нам-то понятно, а вот кто это финнам будет в головы вбивать?

Военная составляющая

Флот. Военно-морской флот Финляндии, имеет весьма узкую направленность. Пять минных заградителей, ведомые шестым, 45-летним ветераном минного дела «Похьянмаа», способны реально защитить подходы к морским рубежам страны, закидав минами любую акваторию до состояния шурпы. Есть еще толпа катеров-тральщиков, 13 штук, которые могут потом эти мины вытралить. Ну и восемь ракетных катеров, которые могут изобразить прикрытие.

Север под прицелом?

Один из следующих моментов, которые муссируются интернет-экспертами, это нависшая угроза над нашими северными городами Мурманском и Архангельском. Мурманск, Печенга, Архангельск, Северодвинск – да, в этих городах и базы, и крупные заводы, и мелкие. Все есть, в ассортименте. Насколько в действительности изменилась ситуация с безопасностью городов?

Эффективность, показанная Российской армией, говорит о том, что сделать это будет очень непросто и потребуется много времени и средств для того, чтобы надежно прикрыть эти 1 272 километра.

Итого

Останется только уповать на ядерное оружие России, потому что все остальные, от Министерства иностранных дел до армии и флота, не показали своей состоятельности. НАТО пришло на восток, и с этим уже ничего не сделать.