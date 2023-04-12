Кнут Великий. Король-викинг

Кнут Великий
Среди множества интересных, а иногда и загадочных персонажей очень непростой Эпохи викингов (VIII–XI вв.), однозначно можно выделить двух личностей с неоспоримым превосходством – это Роллон* (Роберт I, 860–932), основатель Нормандии, и Кнут Великий (990–1035) – король Англии, Дании и Норвегии, называемый иногда «Императором Севера». Оба они были морскими предводителями, и каждый из них представляет собой высшую точку того великого северного переселенческого движения, разве что Роллона можно отнести к раннему периоду миграции викингов, а Кнута – к более поздней и завершающей ее фазе.
Начнем издалека...
К концу VIII века в водах Европы появились странные драконьи флотилии язычников-северян или викингов, как они себя называли. И с этого времени более двухсот лет берега Европы пребывали в постоянном страхе перед белокурыми и рыжими бестиями, державшими в постоянном страхе все морское побережье Европы. Именно в этот период викинги расселились на Фарерских островах, в Исландии, на Британских островах, в Гренландии, России и добрались даже до американского континента – полуострова Ньюфаундленд.
Корабль викингов (Драккар)
Преимущественным полем деятельности для походов викингов всегда были Британские острова, расположенные от ареала их проживания всего в трех днях пути через Северное море, и по климатическим условиям которые могли бы стать вторым домом для скандинавов.
Реконструкция жилища викингов в Гренландии
Но постоянные нападения на Англию были только одной из множества страниц набегов викингов – пока одни скандинавы основывали свои варварские государства в Ирландии и Англии, другие прокладывали маршруты к югу, к Средиземному морю, и там уже занимались тем, что совершали набеги на южное побережье Франции и грабили итальянские города.
Обувь викинга
Орды викингов разграбили Париж и совершали военные экспедиции вдоль всего побережья германских и французских рек, они продвигались по реке Неве через Ладожское озеро в реку Волхов и озеро Ильмень и через Днепр уходили в Черное море и далее – к Византии, к самым стенам Константинополя...
Расселение викингов в Северной Атлантике
И одним из лучших представителей эпохи викингов является Кнут Великий, король Англии, Дании и Норвегии, начавший свою «карьеру» как морской разбойник, но в итоге превратившийся в государственного деятеля – объединителя Северной Европы.
Дела юношеские
Одна из главных моих проблем при написании статьи заключалась в том, с чего же начать это повествование? Обычным способом, с чего часто стартует любая биография – с детства, воспитания и полученного образования, практически невозможно, ибо Кнут, а тогда он еще не был «Великим», жил в эпоху, когда в Северной Европе почти что отсутствовала письменность, когда место и год рождения героя неизвестны...
Нам мало что известно о жизни Кнута до 1013 года, когда его биография понемногу начинает просветляться – к этому времени ему было меньше 20 лет, и когда он сопровождал своего отца – Свена Вилобородого* в его успешном вторжении в Англию в августе месяце 1013 года. После этого вторжения английский король Этельред II Нерешительный* сбежал с семьей на материк – в соседнюю Нормандию, а Свен Вилобородый провозгласил себя новым королем Англии. Однако все, что касается биографии Кнута, нам известно из дошедших до нас скандинавских саг, а не из более надежных источников.
Эмма спасается бегством от наступающего Свена Вилобородого в 1013 году вместе со своими двумя сыновьями от Этельреда Нерешительного – Эдвардом и Альфредом. Она искала защиты у своего брата, герцога Нормандии. Из рукописных миниатюр Кембриджа – «Жизнь короля Эдуарда Исповедника» за 1250–1260 гг.
Но в феврале следующего года, после внезапной смерти Свена Вилобородого – отца Кнута, армия данов провозгласила Кнута своим королем, но собрание английской знати (Витенагемот) отказалось признавать его королем и вместо этого проголосовало за приглашение на английский трон побежденного короля Этельреда Нерешительного из нормандской ссылки.
Изгнанный Этельред не стал задерживаться с приглашением – с помощью Витенагемота он быстро собрал войско и вынудил Кнута немедленно покинуть Англию и отплыть с остатками своей армии обратно в Ютландию. Проплывая мимо побережья Кента, Кнут изувечил всех заложников, данных его отцу в качестве залога от местной английской знати, намекая на то, что все нарушители клятвы будут непременно наказаны.
Дела английские. Вторжение
После смерти своего отца – Свена Вилобородого, младший брат Кнута Гарольд II (Харальд) стал королем Дании, и Кнут, вернувшись из Англии, предложил ему совместно править королевством, что совсем не понравилось его брату. Гарольд все же пообещал ему свою помощь и поддержку в будущем вторжении в Англию, но при условии, если Кнут полностью откажется от своих прав на датский престол.
И вот летом 1015 года собранный Кнутом флот, состоящий из более чем двухсот кораблей и имеющий на борту десять тысяч наемников, набранных со всей Скандинавии (и даже из Польши), отправился в путь на завоевание Англии.
Encomium Emmae Reginae* («Похвала королеве Эмме»), дошедшее до нас повествование, описывает флот вторжения Кнута – блестящее оружие воинов на борту, ярко окрашенные щиты, висевшие вдоль бортов, фигуры воинов, сверкающие серебром и золотом, фигуры львов, огненных драконов и быков с позолоченными рогами.
«Похвала королеве Эмме» – панегирик, составленный анонимным автором на латинском языке в правление короля Хардакнута (1040–1042) по заказу вдовы Кнута Великого Эммы Нормандской
И хронист задается вопросом – кто мог без трепета смотреть на такое войско и не бояться предводителя, по приказу которого оно пришло. Воины Кнута тоже были тщательно отобраны:
«Кроме того, во всем отряде не было ни крепостных, ни вольноотпущенников, ни незнатного происхождения, ни ослабевших от старости. Все они были дворянами, все сильными, полными мужественности, пригодными для всякого рода сражений и такими быстрыми в пешем строю, что презирали быстроту кавалерии».
Было это преувеличением хрониста или нет, но совершенно понятно, что Кнут возглавлял доблестное и хорошо вооруженное войско.
Итак, силы вторжения датчан высадились в Уэссексе, который был без труда захвачен. Следующей на очереди была Нортумбрия. Кнут вызвал на мирную встречу Утреда – олдермена (графа) Нортумбрии и за нарушение клятвы, данной еще его отцу Свену Вилобородому двумя годами ранее, казнил его и сопровождавших его сорок человек.
Далее, Кнут со своим флотом вернулся на юг, вошел в Темзу и осадил Лондон. Король Англии Этельред II Нерешительный внезапно умер во время осады, и новым королем был провозглашен его сын Эдмунд Железнобокий. Но когда Эдмунд покинул Лондон для того, чтобы пополнить свою армию, он был перехвачен Кнутом на Эшингдонском холме (Эссекс), где располагался лагерь короля Эдмунда Железнобокого. После чего последовала решительная схватка – и Эдмунд был вынужден просить мира.
Кнут сражается с Эдмундом Железнобоким в битве при Ассандуне, на рисунке изображены Эдмунд Железнобокий (слева) и король Кнут (справа). Из рукописи 1300-х годов. Автор: Мэтью Пэрис, Chronica Majora, Кембридж
«Англо-саксонская хроника» повествует об исходе сражения так: «Вся знать Англии погибла там».
Эдмунд Железнобокий и Кнут заключают мир на острове Олни, который, как полагают, был островом на реке Северн в Глостершире, и договариваются, что Кнут будет править к северу от Темзы, а Эдмунд – к югу
Встретившись на одном из островов реки Северн, Кнут и Эдмунд договорились поделить владения Эдмунда, но смерть Эдмунда (согласно распространенной версии, он был убит) в ноябре того же года сделала Кнута единственным правителем Англии, и в январе 1017 года английский Витенагемот (собрание английской знати) признал его законным королем Англии.
Средневековая иллюстрация смерти Эдмунда Железнобокого. По одной из распространенных версий, он был убит стрелой в туалете
Для того, чтобы хоть как-то привязать себя к английской династии и защитить свое королевство от нападения из соседней Нормандии, где находились другие сыновья умершего Этельреда II Нерешительного (Эдуард Исповедник* и Альфред Этелинг*), Кнут решил жениться на вдове Этельреда II – Эмме Нормандской, дочери нормандского герцога Ричарда Бесстрашного.
На заметку. Церковь этот брак не признала.
Дела английские. Реформы
После казни нелояльных англосаксонских дворян первым действием Кнута в завоеванной им Англии было административное деление ее на четыре крупных графства – Уэссекс, Мерсию, Восточную Англию и Нортумбрию, что должно было стать базой системы территориальных владений и лежать в основе английского суверенитета на протяжении нескольких столетий.
Заняв английский престол, Кнут пообещал своим подданным защиту от набегов викингов и восстановил все английские законы, принятые еще при старых королях, частично реформировав их и создав новые, важными из которых были законы «О героях и помощи» и «Наследование в случае отсутствия завещания», составленные на древнеанглийском языке и разделенные на две части – по церковным и светским вопросам. А в своем послании к народу Кнут особо подчеркивает равенство всех своих подданных перед Богом, королем и законом, независимо от их этнической принадлежности.
Кодекс законов короля Кнута. Лондон, Британская библиотека
Будучи хорошим администратором, Кнут консолидировал в одно целое английские и датские ведомства и инициировал выпуск новых монет, которые будут иметь такой же вес, как те, которые используются в Дании и других частях Скандинавии, что значительно улучшило торговлю Англии, экономика которой была в застое после многих лет военных потрясений. Монеты английской чеканки, относящиеся к эпохе Кнута, были обнаружены во многих частях Европы, включая Русь, что свидетельствует об оживленном торговом обмене между Англией и континентальной Европой.
Серебряный пенни, отчеканенный королем Кнутом
Таким образом, Кнута обычно считают здравомыслящим и результативным правителем – проводя политику национального примирения, он принес Англии более двадцати лет мира и процветания, где датчане и англосаксы оказались на равном положении. Двустороннее слияние завоевателей-датчан и местных англосаксов происходило уже больше века, таким образом, завоевание Англии Кнутом стало логическим завершением всей скандинавской экспансии на остров, начиная с конца VIII века – с самого начала эпохи викингов.
Свергнув законную королевскую династию Уэссекса (дом Кердика), Кнут фактически продолжал ее дело по объединению всей Англии, опираясь на существующие уже традиции законотворчества, вводя новые законы и проводя сбалансированную внутреннюю политику по интеграции новых присоединенных территорий, центром которых была Англия.
Дела датские
В 1018 году скончался король Дании, брат Кнута Гарольд II, и Датское королевство перешло Кнуту.
Пытаясь подтвердить свою преемственность на посту короля Дании, он отплыл на родину в Ютландию, заявляя о своем твердом намерении предотвратить набеги датских викингов на Англию, где ему пришлось провести два года, усмиряя датчан, недовольных новым королем, запрещающим им грабить Англию.
Посчитав свою власть в Дании прочной, весной 1020 года он вернулся в Англию, назначив своего зятя Ульфа Ярла наместником Дании.
Дела норвежские
Воспользовавшись отсутствием в Дании Кнута, король Норвегии Олаф II Харальдсон (Святой) при поддержке шведского короля Анунда Олафссона (Углежога) в 1026 году напал на датчан в Балтийском море, полностью разорил территорию острова Зеландия и сместил назначенного Кнутом регента (Ульфа Ярла), пытавшегося посадить на датский престол сына Кнута – малолетнего Хардекнуда.
Кнуту, законному королю, ничего не оставалось делать, как срочно собрать в Англии флот и лично плыть, чтобы спасать свои владения. Военная кампания Кнута прошло успешно – союзные силы норвежцев и шведов были вытеснены из Дании, а новоназначенный завоевателями правитель был казнен.
Желая навсегда покончить с внешней угрозой, исходящей из Норвегии в лице ее короля Олафа II Харальдсона, в 1028 году Кнут в Англии (по другим данным, в Дании) собирает флот, состоящий из пятидесяти кораблей, высаживается в Тронхейме и завоевывает Норвегию. Дело в том, что, кроме побед военных, Кнут тайно «подкармливал» подачками норвежских ярлов, которые в критический момент для норвежского короля Олафа встали на сторону Кнута, склоняясь к предложениям золота и обещаний на будущее.
После такого поражения от Кнута Олаф II Харальдсон, взяв с собой своего четырехлетнего сына Магнуса (впоследствии короля Дании и Норвегии), был вынужден бежать в соседнюю Швецию и затем на Русь, к жене киевского князя Ярослава Мудрого – Ингигерде.
На собрании знати в Тронхейме Кнут он был официально признан королем, а его новым титулом стал «Король всей Англии, Дании, Норвегии и части Швеции».
Красным цветом выделены все владения Кнута
Надев на себя норвежскую корону, Кнут пытался править силой, хитростью и интригами – он безжалостно уничтожал своих врагов, подкупал возможных союзников, заигрывал со свободными землевладельцами и устранял конкурентов, а в своих попытках законно утвердиться в Норвегии он даже закрывал глаза на еще существовавшее там язычество.
На заметку. Поддавшись в 1030 году призыву своих норвежских сторонников, изгнанный Олаф вернулся обратно в Норвегию, где попытался с помощью поддерживающих его шведов вернуть себе престол, но в сражении при Стикластадире был убит, сражаясь с войском норвежской родовой знати и свободных землевладельцев.
После смерти Олафа, его сын Магнус был усыновлен Ярославом Мудрым и воспитывался в его семье, однако проживал в Новгороде. Уже после кончины Кнута норвежские ярлы при содействии киевского князя Ярослава Мудрого короновали сына Олофа Магнуса на норвежский престол, а после смерти сына Кнута, Хардекнуда, он согласно закону унаследовал и престол датский.
Дела духовные
После таких впечатляющих походов в странах Северной Европы и умиротворения своих противников «Император Севера», облачившись в скромное одеяние и взяв в руки посох, как это всегда делают паломники, решил лично отправиться в континентальную Европу, чтобы встретиться c папой римским и императором Священной Римской империи, ибо северная держава Кнута уже стала достаточно заметной, чтобы начать контактировать с такими политическими тяжеловесами.
Старинная гравюра, изображающая короля Кнута, слушающего монахов Эли (соборный город в графстве Кембриджшир). Кнут имел обыкновение посещать монастырь на Сретенье, чтобы отпраздновать день Вхождения Иисуса во храм.
Сейчас невозможно сказать, была ли приверженность Кнута церкви результатом его глубокого религиозного фанатизма или всего лишь средство укрепления своей политической власти. И даже несмотря на то, что Кнут после завоевания все же был признан христианским правителем, его войско, с которым он овладел Англией, было в основном языческим, поэтому ему приходилось сидеть на двух стульях и закрывать глаза на религию языческую.
Во время своего паломничества в Рим Кнут посетил Западно-Франкское королевство, Германию и Италию, где проявил себя истинным христианином, соблюдал все ритуалы и щедро жертвовал на благотворительность. Здесь надо заметить, что между историками до сих пор ведутся дискуссии – отправился ли он на самом деле в Вечный город, чтобы покаяться в своих грехах, или имел более приземленную цель – присутствовать на коронации императора Священной Римский империи Конрада II.
Находясь в Риме, Кнут получил согласие папы Иоанна XIX на освобождении английской церкви от значительной части церковных налогов, а с христианскими монархами решил вопрос о льготной пошлине, которую должны выплачивать английские паломники за обеспечение их защиты по пути в Рим.
Вот что пишет Кнут в 1027 году в своем письме уже из Дании на обратном пути в Англию:
«...говорил с самим императором, господином Папой и тамошними князьями о нуждах всех людей всего моего королевства, как англичан, так и датчан, о том, чтобы им был дарован более справедливый закон и более надежный мир на пути в Рим, и чтобы они не были стеснены таким количеством барьеров на пути в Рим и дорога, и ее беспокоят несправедливые сборы; и император согласился, а также король Роберт, который управляет большинством этих самых платных ворот. И все магнаты подтвердили эдиктом, что мои люди, как торговцы, так и другие, которые путешествуют для совершения своих молитв, могут отправиться в Рим и вернуться, не сталкиваясь с барьерами и сборщиками пошлин, в твердом мире и в безопасности по справедливому закону».
Дела посмертные
Кнут скончался в 1035 году в Шефтсбери (графство Дорсет), но похоронен был в Винчестере (графство Хэмпшир) в Старом соборе, заложенным еще варварским «королем» Уэссекса Кенваллом.
Созданное Кнутом с таким упорством северное государство, после его смерти начало сразу же разваливаться. Английская знать отказалась признать своим королем его сына Хартаканута, севшего на трон как Кнут III, из-за того, что он слишком много времени проводил в Дании, а в Норвегию возвратился и вернул себе свои земли и престол изгнанный сын короля Олафа II – Магнус I Добрый, прозванный «Добрым», потому что по совету придворного скальда отказался мстить за смерть своего отца.
Резюмируя время, наступившее после смерти Кнута, то в Англии начался полный разброд и шатание, связанный с борьбой за власть, длившийся до самого 1066 года, т.е. до высадки на остров Вильгельма Завоевателя (Уильяма Руфуса), который навел в бывших английских владениях Кнута полный порядок.
Во время Английской революции VII века грабящие собор Круглоголовые солдаты (сторонники парламента) разбросали кости Кнута по полу усыпальницы и они валялись среди других костей, в частности, костей Вильгельма Завоевателя. После восстановления монархии кости были собраны и заменены в их усыпальных сундуках, хотя и несколько не в нужном порядке...
Гроб Кнута и Эммы в Винчестерском соборе. Имя Кнута стоит последним во второй строке. Во время гражданской войны в Англии революционеры высыпали все гробы с королевскими костями. После того, как английская монархия была восстановлена, монахи аккуратно разобрали королевские кости. Однако нет уверенности в том, что в этом саркофаге находятся кости Кнута и Эммы
Заслуги и деяния Кнута воспевались скальдами в древнескандинавской поэзии – он рисовался как героический воин-викинг. Так, например, в «Саге о Книтлинге» он изображался:
«высоким и сильным, его узнавали мужчины, все, кроме его носа, который был тонким, высоко посаженным и довольно крючковатым. Тем не менее у него был светлый цвет лица и прекрасная густая шевелюра. Его глаза были лучше, чем у других мужчин, и красивее, и острее».
Его большая «Северная империя» просуществовала весьма значительное время – с 1016 по 1035 год, и представляла собой силу, с которой приходилось считаться всем монархам той эпохи, а Кнут значился вторым по силе европейским государем, после императора Священной Римской империи. Создание Кнутом государства было долгим и трудным, но по прошествии всего несколько лет после его ухода из жизни с таким трудом созданное им государство было разрушено и в прежнем виде уже не было восстановлено...
Немного легендарного
Кнут, пожалуй, лучше всего запомнился последующим поколениям легендой о том, как он отдавал приказ морским волнам. Согласно дошедшей до нас легенде, он устал от нескончаемой лести своих придворных и, когда один из таких льстецов заявил, что король может даже командовать морем, Кнут сел на трон рядом с берегом (Бошам, Западный Сассекс). Но после того, как волны промочили ему ноги, он признал бессилие земных правителей и снял с себя корону, объявив, что только Господь обладает настоящей властью. По всей видимости, история эта навеяна христианской идеей смирения и покорности, а также подчинения земной власти – власти духовной. И даже спустя столетия после его смерти эта легенда о короле Кнуте, пытавшемся повелевать морскими волнами, до сих пор остается в английском народном фольклоре.
Кнут приказывает морю не мочить ему ноги. Викторианский рисунок. Автор: Рафаэль Так
Информация
*Роллон (Роберт I, по прозвищу «Пешеход», около 860–932). Викинг, родом с Оркнейских островов, совершавший опустошительные набеги на Западно-Франкское королевство. Впоследствии стал герцогом Нормандии и прославился как мудрый законодатель и деятельный правитель. По преданию, ни одна лошадь не могла его вынести – он был высок и тяжел. Отсюда и прозвище – «Пешеход».
*Свен Вилобородый (примерно 960–1014 гг.). Король Дании, Норвегии и Англии. Прозвище свое получил из-за его длинной и разделенной надвое бороды. Он был сыном Харальда Синезубого, короля Дании. Больше известен как отец Кнута Великого.
*Этельред Нерешительный (968–1016). Король Англии (978–1016) из уэссекской династии дома Кердика, вступивший на трон еще ребенком. После поражения от данов с семьей покинул Англию и перебрался во Францию.
*Encomium Emmae Reginae («Похвала королеве Эмме»). Наряду с «Англосаксонскими хрониками», одно из немногих повествований, дошедших до нашего времени, описывающих события того времени. В «Похвале...» рассказывается о завоевании Англии Свеном Вилобородым и его сыном Кнутом Великим, а также о борьбе за власть после смерти самого Кнута. Существует мнение, что хроника содержит намеренное искажение событий, призванное оправдать позицию королевы Эммы Нормандской (вдовы Кнута и матери Эдуарда Исповедника – одного из последних королей англосаксонской Англии). Написана священником из Фландрии.
*Эдуард Исповедник (1003–1066). Старший сын английского короля Этельреда II Нерешительного и Эммы Нормандской, предпоследний король англосаксонский Англии и последний из уэссекской династии на английском престоле король Англии (правил с 1042 по 1066 год). Спустя столетие, был канонизирован католической церковью.
*Альфред Этелинг (ок. 1012–1036). Один из сыновей английского короля Этельреда II Нерешительного и Эммы Нормандской. После женитьбы на Эмме Кнут стал его отчимом. В 1035 году, после смерти Кнута, высадился в Англии и пытался пробиться в Лондон, но был предан, захвачен в плен эрлом Уэссекса и ослеплен, после чего умер.
Литература:
1. Глебов А. Г. «Англия в раннее средневековье»
2. Горелов М. М. «Датское и нормандское завоевания Англии в XI веке»
3. Лебедев Г. С. «Эпоха викингов в Северной Европе»
4. Черчилль У. «Рождение Британии»
5. Болтон Т. «Империя Кнута Великого: завоевания и консолидация власти»