Кнут Великий. Король-викинг



Кнут Великий

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Корабль викингов (Драккар)



Реконструкция жилища викингов в Гренландии



Обувь викинга



Расселение викингов в Северной Атлантике

Дела юношеские



Эмма спасается бегством от наступающего Свена Вилобородого в 1013 году вместе со своими двумя сыновьями от Этельреда Нерешительного – Эдвардом и Альфредом. Она искала защиты у своего брата, герцога Нормандии. Из рукописных миниатюр Кембриджа – «Жизнь короля Эдуарда Исповедника» за 1250–1260 гг.

Дела английские. Вторжение



«Похвала королеве Эмме» – панегирик, составленный анонимным автором на латинском языке в правление короля Хардакнута (1040–1042) по заказу вдовы Кнута Великого Эммы Нормандской

«Кроме того, во всем отряде не было ни крепостных, ни вольноотпущенников, ни незнатного происхождения, ни ослабевших от старости. Все они были дворянами, все сильными, полными мужественности, пригодными для всякого рода сражений и такими быстрыми в пешем строю, что презирали быстроту кавалерии».



Кнут сражается с Эдмундом Железнобоким в битве при Ассандуне, на рисунке изображены Эдмунд Железнобокий (слева) и король Кнут (справа). Из рукописи 1300-х годов. Автор: Мэтью Пэрис, Chronica Majora, Кембридж



Эдмунд Железнобокий и Кнут заключают мир на острове Олни, который, как полагают, был островом на реке Северн в Глостершире, и договариваются, что Кнут будет править к северу от Темзы, а Эдмунд – к югу



Средневековая иллюстрация смерти Эдмунда Железнобокого. По одной из распространенных версий, он был убит стрелой в туалете

Дела английские. Реформы



Кодекс законов короля Кнута. Лондон, Британская библиотека



Серебряный пенни, отчеканенный королем Кнутом

Дела датские

Дела норвежские



Красным цветом выделены все владения Кнута

Дела духовные



Старинная гравюра, изображающая короля Кнута, слушающего монахов Эли (соборный город в графстве Кембриджшир). Кнут имел обыкновение посещать монастырь на Сретенье, чтобы отпраздновать день Вхождения Иисуса во храм.

«...говорил с самим императором, господином Папой и тамошними князьями о нуждах всех людей всего моего королевства, как англичан, так и датчан, о том, чтобы им был дарован более справедливый закон и более надежный мир на пути в Рим, и чтобы они не были стеснены таким количеством барьеров на пути в Рим и дорога, и ее беспокоят несправедливые сборы; и император согласился, а также король Роберт, который управляет большинством этих самых платных ворот. И все магнаты подтвердили эдиктом, что мои люди, как торговцы, так и другие, которые путешествуют для совершения своих молитв, могут отправиться в Рим и вернуться, не сталкиваясь с барьерами и сборщиками пошлин, в твердом мире и в безопасности по справедливому закону».

Дела посмертные



Гроб Кнута и Эммы в Винчестерском соборе. Имя Кнута стоит последним во второй строке. Во время гражданской войны в Англии революционеры высыпали все гробы с королевскими костями. После того, как английская монархия была восстановлена, монахи аккуратно разобрали королевские кости. Однако нет уверенности в том, что в этом саркофаге находятся кости Кнута и Эммы

«высоким и сильным, его узнавали мужчины, все, кроме его носа, который был тонким, высоко посаженным и довольно крючковатым. Тем не менее у него был светлый цвет лица и прекрасная густая шевелюра. Его глаза были лучше, чем у других мужчин, и красивее, и острее».

Немного легендарного



Кнут приказывает морю не мочить ему ноги. Викторианский рисунок. Автор: Рафаэль Так

Информация

Литература:

1. Глебов А. Г. «Англия в раннее средневековье»

2. Горелов М. М. «Датское и нормандское завоевания Англии в XI веке»

3. Лебедев Г. С. «Эпоха викингов в Северной Европе»

4. Черчилль У. «Рождение Британии»

5. Болтон Т. «Империя Кнута Великого: завоевания и консолидация власти»