В четырёх новых субъектах федерации продолжается формирование частей и соединений, существенно повышающих уровень безопасности. Речь идёт о Запорожской и Херсонской областях, а также о Донецкой и Луганской народных республиках.
По словам командующего войсками противовоздушной-противоракетной обороны, замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, в четырёх новых российских регионах проведено формирование частей и соединений ПВО ВКС. Они обеспечивают прикрытие наиболее важных объектов в зоне проведения специальной военной операции наряду с войсками ПВО-ПРО. К прикрываемым объектам относятся и крупные административно-промышленные центры, находящиеся в зоне СВО.
Только за минувшие сутки, по сообщению Минобороны России, средствами ПВО-ПРО были перехвачены 10 ракет универсальных установок HIMARS и РСЗО «Смерч», а также ракета ОТРК «Гром-2», уничтожены не менее 14 беспилотников противника на различных направлениях проведения СВО.
Для военнослужащих частей и соединений ПВО - пока большой объём ежедневной работы. Она заключается в том числе в обнаружении и уничтожении средств боевой пилотируемой авиации противника, включая поставляемые из стран НАТО самолёты и вертолёты советского образца. На днях в Польше Зеленскому пообещали очередной пакет военной помощи, куда войдут истребители МиГ-29.