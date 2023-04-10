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Российский генерал сообщил о проведении в новых регионах РФ формирования частей и соединений ПВО ВКС

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Российский генерал сообщил о проведении в новых регионах РФ формирования частей и соединений ПВО ВКС

В четырёх новых субъектах федерации продолжается формирование частей и соединений, существенно повышающих уровень безопасности. Речь идёт о Запорожской и Херсонской областях, а также о Донецкой и Луганской народных республиках.


По словам командующего войсками противовоздушной-противоракетной обороны, замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, в четырёх новых российских регионах проведено формирование частей и соединений ПВО ВКС. Они обеспечивают прикрытие наиболее важных объектов в зоне проведения специальной военной операции наряду с войсками ПВО-ПРО. К прикрываемым объектам относятся и крупные административно-промышленные центры, находящиеся в зоне СВО.

Только за минувшие сутки, по сообщению Минобороны России, средствами ПВО-ПРО были перехвачены 10 ракет универсальных установок HIMARS и РСЗО «Смерч», а также ракета ОТРК «Гром-2», уничтожены не менее 14 беспилотников противника на различных направлениях проведения СВО.

Для военнослужащих частей и соединений ПВО - пока большой объём ежедневной работы. Она заключается в том числе в обнаружении и уничтожении средств боевой пилотируемой авиации противника, включая поставляемые из стран НАТО самолёты и вертолёты советского образца. На днях в Польше Зеленскому пообещали очередной пакет военной помощи, куда войдут истребители МиГ-29.
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9 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:06
    +1
    Ладно поставит Запад самолеты и вертолеты, но вот вопрос на который никто не дает ответа, а где та разветвленная структура аэродрома и склады ГСМ ???? Неужели с колес заправляют, да нет же есть на территории Украины эти перевалочные базы, так почему они не созжены ?
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 06:12
      -1
      Да ладно самолеты и вертолеты, автомобильная и бронетехника также продолжает передвижения, а ведь СВО уже больше года продолжается. Не в канистрах же на легковушке к танкам топливо доставляют.
      1. drone-expert
        drone-expert Сегодня, 06:28
        0
        Почти с канистр с легковушки. После уничтожения нефтебаз реально логистика топлива на Украине построена в концепции "склад на колесах", т.е. топливо бензовозами сразу же едет к потребителю без складирования. Фактически есть небольшие суточные запасы на АЗС. Плюс такой схемы высокая экономическая эффективность, т.к. деньги не замораживаются вхранимом топливе. Недостаток в том, что если Темнейший все же решит разбомбить мосты на Польшу, то топливный кризис на Украине начнется буквально через пару суток
        1. Хагалаз
          Хагалаз Сегодня, 07:32
          +1
          Я всётаки поправлю вас. Экономическая составляющая тут как раз не главная. Главная как раз в том, что техника и заправляется и не существующий склад горючки не уничтожишь. Но это хорошо, когда летает относительно не большое количество бортов. При большом количестве самолётовылетов никаких колёс не хватит и без формирования запасов не обойтись.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:45
      0
      К словв,МИГ29 может эксплуатироваться с грунтовых аэродромов.А так,они используют автомобильные шоссе.Я не знаю,могут ли те же F16 использовать шоссе,но шведские "гриппены"могут точно.По снабжению и обслуживанию..Дело в возможностях разведки.
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:33
    +2
    Цитата: Klaus8691
    Да ладно самолеты и вертолеты, автомобильная и бронетехника также продолжает передвижения, а ведь СВО уже больше года продолжается. Не в канистрах же на легковушке к танкам топливо доставляют.

    Вы пропустили новость видимо. Вчера сообщалось об уничтожении нефтебазы на 70 тыс. тонн.
  3. next322
    next322 Сегодня, 06:37
    -5
    Цитата: drone-expert
    если Темнейший все же решит разбомбить мосты на Польшу,

    сомневаюсь, что он когда то решится на это.......год войны показал,что кроме громких заявлений о несокрушимой и не имеющей аналогов,все остальное блеф
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:40
    +2
    в Польше Зеленскому пообещали очередной пакет военной помощи, куда войдут истребители МиГ-29.
    Как сказал Дуда пока 4 самолета, позже еще 6. Так, что для российской ПВО работы хватает.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 06:51
    +3
    Цитата: next322
    Цитата: drone-expert
    если Темнейший все же решит разбомбить мосты на Польшу,

    сомневаюсь, что он когда то решится на это.......год войны показал,что кроме громких заявлений о несокрушимой и не имеющей аналогов,все остальное блеф

    Тренируйте память.