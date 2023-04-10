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Куратор ЧВК «Вагнер» заявил, что противник собрал личный состав в количестве от 200 тысяч до 400 тысяч для контрнаступления

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Куратор ЧВК «Вагнер» заявил, что противник собрал личный состав в количестве от 200 тысяч до 400 тысяч для контрнаступления

Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сделал заявление по поводу анонсируемого украинской стороной контрнаступления.


По словам Пригожина, украинские вооружённые силы к настоящему моменту собрали значительное количество личного состава. По оценкам куратора «Вагнера», это от 200 тыс. до 400 тысяч человек. Разброс в оценках, как видно, значительный.

Евгений Пригожин считает, что украинское командование бросит свои войска в контрнаступление, когда придёт обещанная странами НАТО бронетехника, включая различные модификации танков Leopard и БМП Marder, а также когда просохнет почва.

Пригожин:

Такое количество собранного противником личного состава недооценивать нельзя.

Тем временем в западной и украинской прессе со ссылкой на небезызвестную группу Bellingcat (выполняет функции иноагента, работа её в России признана нежелательной) появились новые публикации о якобы «утечке секретных документов, касающихся Украины». Один из представителей этой группы утверждает, что изначально «секретные документы» якобы появились на сервере Thug Shaker Central в одном из сервисов интернет-связи в середине января. Утверждается, что на этом сервере было мало пользователей, и «они имели консервативные взгляды, обсуждая друг с другом видеоигры, музыку и православие». Потом этот сервер был отключен, но документы «подхватили» другие ресурсы всемирной сети.

Напомним, что в этих якобы секретных документах рассматриваются в том числе вопросы вероятных направлений украинского контрнаступления. В Вашингтоне, отказавшись комментировать вопрос о подлинности документов, объявили, что «ведётся расследование».
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39 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 06:27
    +5
    200 тысяч или 400 тысяч разница огромная! Такой разброс чем обусловлен? «Точными» данными разведки ?
    1. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 06:31
      +9
      Скорее всего сбор информации из украинских источников потому и разброс такой.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:31
        +9
        Цитата: BARKAS
        Скорее всего сбор информации из украинских источников потому и разброс такой.

        Главная задача любого наступления, это внезапность, и большую роль в этом играет скрытность подготовки в которую входит - дизинформация противника.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:36
      +16
      Дело не в разнице.А в том,что собранный такой кулак ,пусть 200 килоштыков на одном направлении отражать будет сложно.Хорошо,если у нас в тылу для этого есть оперативные резервы
      1. Комментарий был удален.
      2. Чеширский
        Чеширский Сегодня, 06:56
        -9
        Отражать такое наступление резервами - мясорубка для нашего ЛС. ТЯО лучший вариант в этом случае, и применим мы его на своей земле при защите от нашествия. hi
        1. Сергей Хатылаев
          Сергей Хатылаев Сегодня, 08:46
          +2
          Я согласен, а то у нас привыкли кровью мужиков за свои косяки расплачиваться.
      3. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 07:10
        +11
        Скажете тоже отражать, а перегруппировки на что? Впервые в истории ордена генералам давали за отступления. Что касается резервов, в стране оптимизаторов это невозможно в принципе.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 07:55
          +5

          Цитата: Гардамир
          Впервые в истории ордена генералам давали за отступления.

          Плохо Вы в школе историю изучали , садитесь два ! И да придётся отражать укро наступ нашим ребятам , и отразят .. К вашему огромному сожалению . И к радости подавляющего большинства граждан России .
      4. СергейБ
        СергейБ Сегодня, 07:17
        +5
        Цитата: dmi.pris1
        Дело не в разнице.А в том,что собранный такой кулак ,пусть 200 килоштыков на одном направлении отражать будет сложно.Хорошо,если у нас в тылу для этого есть оперативные резервы

        Да не могли ВСУ подготовить столько войск для наступления!
        Читаем текст:
        Цитата: dmi.pris1
        По словам Пригожина, украинские вооружённые силы к настоящему моменту собрали значительное количество личного состава. По оценкам куратора «Вагнера», это от 200 тыс. до 400 тысяч человек. Разброс в оценках, как видно, значительный.


        И где здесь есть хоть намек, что все эти силы подготовлены исключительно для наступления!?
        От 200 до 400 тыс, это количество ВСЕХ войск ВСУ на линии фронта. Сколько из них будет задействованы в наступлении? Явно меньше половины.
        А такой большой разброс (от 200 тыс до 400 тыс.) связан, скорее всего с разной системой подсчёта.
        Если учитывать только боеспособные части, то может и 200 тыс.
        А если учитывать ещё и тыловые и части обеспечения и части которые находятся на доукомплектовании, то может и 400 тыс.
        1. yanus
          yanus Сегодня, 07:22
          -4
          Цитата: СергейБ
          А такой большой разброс (от 200 тыс до 400 тыс.) связан, скорее всего с разной системой подсчёта.


          Такой разброс обусловлен старым добрым "пи***ть не мешки ворочать"
    3. Мореход
      Мореход Сегодня, 06:54
      0
      Ещё как считать. Именно штурмовые подразделения или включая роты обеспечения и всяких тро. Как наши потери если только вс условно 50, если частников и ДНР... Видимо в два раза выше.
    4. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 06:56
      +7
      предположим, что их 200, а не 400.. это не меняет того, что это реально мощная сила, которая является большой проблемой-в любом случае.. особенно при том, что с потерями они не считаются..
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 07:05
        +2
        Пригожин не ссылается на разведданные. Можно только предположить что резерв есть,возможно 200 000,но скорее всего недавно мобилизованных. Причем мобилизуют сейчас без военного опыта, службы в армии и женщин. Это они сами говорят. Конечно какие-то вояки ещё остались. Только неизвестно сколько
        1. МДП
          МДП Сегодня, 07:41
          +1
          А если в этом наступе будет корпус поляков в 50 тысяч и наемников?
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 07:19
      +2
      Кауфман! Вы правы как никогда!),сливают .
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:34
        +4
        Сейчас наступление для Украины, это такая же необходимость, как для пловца вынырнуть чтобы вдохнуть yes
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:31
    +1
    Глаза боятся, руки делают...
    Надеюсь,что наши от обороны будут действовать и не поведутся на замануху. Да и хватит разрушенных городов, пусть сами идут на огонь в уже разрушенных городах и поселках Донбасса. Уничтожить все ВСУ на нынешних рубежах задача выполнимая, в отличии от наступления на Харьков, Одессу и Киев, прочие будущие русские города. И не надо громить переправы, иначе людские и материальные ресурсы останутся на правобережье Днепра. Вот если бы авиация работала по настоящему, тогда наступление было возможно, но в нынешних условиях только жесткая оборона.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 06:55
      +1
      Цитата: Konnick
      Глаза боятся, руки делают...
      Надеюсь,что наши от обороны будут действовать и не поведутся на замануху. Да и хватит разрушенных городов, пусть сами идут на огонь в уже разрушенных городах и поселках Донбасса. Уничтожить все ВСУ на нынешних рубежах задача выполнимая, в отличии от наступления на Харьков, Одессу и Киев, прочие будущие русские города. И не надо громить переправы, иначе людские и материальные ресурсы останутся на правобережье Днепра. Вот если бы авиация работала по настоящему, тогда наступление было возможно, но в нынешних условиях только жесткая оборона.

      А если еврофашисты будут наступать на Курск и Белгород?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 07:21
        +2
        Не будут. Нам этого не хочется - значит этого не будет. Однозначно. Бог-то за нас.
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 07:38
          +5
          Цитата: Аль Манах
          Не будут. Нам этого не хочется - значит этого не будет. Однозначно. Бог-то за нас.

          Вот это девиз belay нехватало ещё, чтобы его списал кто-то из ГШ и повесил над своим столом laughing
          1. Репеллент
            Репеллент Сегодня, 07:52
            -2
            Цитата: Теренин
            Вот это девиз

            Чел пытается тонко троллить. Пока, ИМХО, получается... не очень request
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:52
          0
          Вы меня пугаете..Хорошо что За Нас,а Не с Нами..Нехорошая аллегория получается,согласитесь
      2. ugos
        ugos Сегодня, 07:44
        +1
        Не пойдут, в первую очередь им не разрешат их хозяева, да и сами не рискнут, потому что тогда из СВО боевые действия перейдут в настоящею войну.
      3. МДП
        МДП Сегодня, 07:47
        0
        Туда не пойдут. Так как это приведет к официальному решению использовать ЯО. Там тоже учитывают готовность населения России по применению ТЯО по ВСУ
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:02
          -1
          Чем отличается поход укровермахта на Белгородскую область России от похода на Херсонскую область России?Почему не было применено?А я обьясню,почему.Оно не будет применено никогда против всук.Ибо тогда мы окажемся в критичесском вакууме,без комрлектующих.,и без малейшей поддержки со стороны всех,кто если не за нас,то нейтрально относится.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:47
    +7
    , это от 200 тыс. до 400 тысяч человек
    Цифры приведены с т.н. "ефрейторским зазором"? Слишком уж разняться озвученные цифры. По поводу утечки "секретных документов". Судя по всему эту тему будут муссировать долго и как видно больше всех стараются западные СМИ. Что наводит на определенные мысли о преднамеренной "утечке" с определенной целью.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:02
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Что наводит на определенные мысли о преднамеренной "утечке" с определенной целью

      А был ли мальчик... точнее утечка?
      Какие документы о наступлении могут утечь в сеть? Там где идет спор об этом, одна из сторон, вероятно использовала их для аргументов. Народ там прямо из Пентагона чатился? Сомневаюсь... Значит речь может идти об аналитических выкладках, подготовленными сторонними структурами, как у них там бывает обычно. А это максимум ДСП... но шум то поднять надо, когда массы увлечены арестом Трампа. Так что выводы сделают, что утечки не было как таковой... или опять про инопланетян байку запустят . Не первый раз.
  4. buslaif
    buslaif Сегодня, 06:59
    +1
    Цитата: Konnick
    Вот если бы авиация работала по настоящему, тогда наступление было возможно, но в нынешних условиях только жесткая оборона.

    Да только ли в авиации дело? В силу своей некомпетентности и военной профнепригодности военно-политическое руководство страны боится брать на себя ответственность.Поэтому у нас не война, а СВО,вместо создания рабочего и действенного органа по руководству военными операциями и перевода промышленности на военные рельсы,у нас создаются всякие согласительные комиссии, вместо мобилизации страны и её экономики у нас кастрированные меры в виде частичной мобилизации для пополнения армии личным составом, производство новой или модернизированной техники и вооружений в недостаточном количестве, у нас нехватка командования звена рота,батальон,полк.Нужны новые люди, получившие боевой опыт,умеющие воевать и руководить военными операциями. У нас 30 лет "парадно-фанерное" руководство Вооружёнными Силами. Поэтому и "только оборона", наступать пока мы не имеем ни сил, ни возможностей.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:18
      -2
      у нас нехватка командования звена рота,батальон,полк.

      Это не страшно, лишь бы генералов было в достатке.
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 07:11
    -2
    Что 200, что 400 это очень много. Выход? Применение ядерного оружия. Я понимаю, что мне сейчас понаставят минусов и многие будут со мной не согласны. Но не взирая на всё это, я утверждаю - этим всё и закончится. Вы посмотрите, что творится, идет позиционная война- сто метров туда, сто метров сюда, к тому же идут постоянные разговоры о наступлении хоохлов. Постоянные поставки вооружений киеву с запада. Может кто-то скажет, что это мелочь? Это не мелочь, каждый патрон поставленный западом это жизнь наших ребят. Так что смотря на американца, англичанина, немца, француза, итальянца, испанца вы понимайте, что смотрите на убийцу ваших братьев и сестер.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 07:41
      +1
      Только применение этого оружия должно быть не по Украине,а по США. Хотя бы предупредительный выстрел, фейерверк над нью-йорком. Только так можно что то добиться.
      1. Cicerist98
        Cicerist98 Сегодня, 08:02
        +1
        @German4223: It should be in both of them.
    2. Владимир Мсквчёв
      Владимир Мсквчёв Сегодня, 08:54
      +1
      Украина не маленькая. От западных её границ до Донбасса почти ТЫСЯЧА км. ( оружие, переданное от НАТО, прежде чем попасть на Донбасс, находится почти сутки в пути на ж/д платформах ).
      Но кто нибудь, хоть раз за год СВО, попытался уничтожить эти ж/д составы с вооружением ?
      - НИКТО и НИ РАЗУ ... таких попыток НЕ БЫЛО.
      почему ?
      ... ( как видно по сводкам Конашенкова ) ГЕНЕРАЛИТЕТУ России важнее уничтожение Украинской ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, чем вооружений НАТО, которые на ж/д платформах едут на Донбасс уничтожать города Донбасса, Российскую Армию, а так же, уже приступили к обстрелам Российского приграничья.))
      Оружие на ж/д платформе самое уязвимое, съехать в придорожные кусты и спрятаться там не возможно, достаточно попадания одной "газонокосилки" Герань в вагон с боеприпасами и от состава ничего не останется, мало того, так он ещё заблокирует переброску вооружений как минимум на пару дней. ( пока будут восстанавливать ж/д полотно ). А таких составов в день не менее ДЕСЯТИ.
      Что может быть проще того, как направить "стаю" ГЕРАНЕЙ вдоль ж/д пути, уже через пару часов полёта, эта "стая" должна наткнуться на состав с вооружением, топливом и живой силой противника. Этих составов более ДЕСЯТКА в сутки, значит примерно где то в течении менее двух часов приходит состав. Но так как, составы с вооружением и топливом, в основном приходят на Донбасс в ночное время, то их интенсивность в ночное время выше - по несколько составов в течении часа.
      Уничтожай вооружение НАТО пока оно на ж/д платформе, причём самым примитивным вооружением.
      Я знаю одно, если ТЫ не уничтожаешь оружие противника, то ТО оружие противника, что ТЫ не уничтожил - уничтожит ТЕБЯ.
      Выживает тот КОВБОЙ - который первым успел выхватить пистолет из кобуры и выстрелить.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:38
    -1
    Если такая группировка действительно существует,то наступление можно организовать с очень глубоким охватом, например на Ростов и далее на Кубань,отрезав таким образом все наши войска участвующие в СВО. Или более скромно но с прорывом к крымскому перешейку и окружением группировки на Днепре и дальнейшим прорывом в Крым. Скорее всего второй вариант.
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 08:12
    +2
    У них одна дорога наступления это на Крым, раз они о нем так часто стали говорить
    Как в случае с Херсоном у них будет отвлекающий удар.
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 08:44
    +1
    Что-то Витали не видно. Уже в окопе? ПТУР пристреливает и штык примыкает?
  9. Born
    Born Сегодня, 08:49
    0
    Я хренею с комментаторов - пару лет назад каждый второй смеялся над украинцами и был свято уверен, что щас вторая армия мира придет и все зарешает. Теперь каждый второй пишет, что без применения тяо не обойтись. Просто признайте что военно-политическое руководство страны полностью провалилось, причем уже давно. Но нет, турбопатриоты лучше мир в труху.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 09:07
      0
      те территории которые РФ не намерена занимать вполне можно подвергнуть удару ТяО,врага надо уничтожать нет никаких братьев и прочей чуши, сегодня не убил. завтра они ещё уродов нарожают и снова попрут, поэтому тотальная зачистка без соплей и сожалений
  10. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 08:54
    0
    Вообще как то все это словно не из этой реальности. А из альтернативной фантастики.
    И еще, все гадают, когда, где и куда будет масштабное контрнаступление... Ладно Пригожин, у его ЧВК явно нет тех разведресурсов, как у МО с их разведкой... Но уж у самой России есть внешняя и армейская разведка, есть спутники в космосе и другие технические средства разведки. Они явно видят, где концентрируется основные силы для контр наступа. Сейчас появится конкретная зеленка и многое скроет....