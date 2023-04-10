Это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании фактов и на несуществующей политической программе.

Представители киевского режима продолжают возмущаться тем, что председатель КНР не звонит Зеленскому. Пожелания такого звонка со стороны Запада понятны – таким образом в Вашингтоне делают всё для того, чтобы представитель киевский режим самостоятельным. А желание дождаться звонка от Си Цзиньпина представителями киевского режима говорит только о том, что там и сами поверили в самостоятельность принимаемых ими решений.Си Цзиньпин не звонит.Тем временем глава комитета по международным делам украинского парламента Александр Мережко, являющийся членом партии «Слуга народа», заявил о том, что КНР не имеет никаких прав на остров Тайвань.По словам Мережко, «Компартия Китая продолжает стонать, заявляя о том, что Тайвань принадлежит Китаю».Нардеп ВРУ:Далее Мережко предлагает почитать материал американского издания NI и «убедиться в том, что Китай не имеет юридических прав на Тайвань».Учитывая тот факт, что Мережко возглавляет внешнеполитический комитет Верховной рады и является членом партии украинского президента, вполне можно говорить о том, что он озвучил и позицию самого президента Украины или как минимум ту, которую от Зеленского требуют так или иначе транслировать его западные спонсоры.На этом фоне обратили себя несколько недавних вечерних обращений самого Зеленского. Основное внимание привлёк тот факт, что Зеленский записывает свои обращения не из президентского кабинета, а из помещения с голыми (белыми) стенами.Это даёт повод предположить, что глава киевского режима «спустился поглубже», не рискуя делать заявления оттуда, откуда делал их ещё несколько недель назад.