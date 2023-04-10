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Глава комитета по международным делам парламента Украины: Заявления о Тайване как о части Китая - коммунистическое заблуждение

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Глава комитета по международным делам парламента Украины: Заявления о Тайване как о части Китая - коммунистическое заблуждение

Представители киевского режима продолжают возмущаться тем, что председатель КНР не звонит Зеленскому. Пожелания такого звонка со стороны Запада понятны – таким образом в Вашингтоне делают всё для того, чтобы представитель киевский режим самостоятельным. А желание дождаться звонка от Си Цзиньпина представителями киевского режима говорит только о том, что там и сами поверили в самостоятельность принимаемых ими решений.


Си Цзиньпин не звонит.

Тем временем глава комитета по международным делам украинского парламента Александр Мережко, являющийся членом партии «Слуга народа», заявил о том, что КНР не имеет никаких прав на остров Тайвань.

По словам Мережко, «Компартия Китая продолжает стонать, заявляя о том, что Тайвань принадлежит Китаю».

Нардеп ВРУ:

Это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании фактов и на несуществующей политической программе.

Далее Мережко предлагает почитать материал американского издания NI и «убедиться в том, что Китай не имеет юридических прав на Тайвань».

Учитывая тот факт, что Мережко возглавляет внешнеполитический комитет Верховной рады и является членом партии украинского президента, вполне можно говорить о том, что он озвучил и позицию самого президента Украины или как минимум ту, которую от Зеленского требуют так или иначе транслировать его западные спонсоры.

На этом фоне обратили себя несколько недавних вечерних обращений самого Зеленского. Основное внимание привлёк тот факт, что Зеленский записывает свои обращения не из президентского кабинета, а из помещения с голыми (белыми) стенами.



Это даёт повод предположить, что глава киевского режима «спустился поглубже», не рискуя делать заявления оттуда, откуда делал их ещё несколько недель назад.
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39 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +14
    «Слуга народа», заявил о том, что КНР не имеет никаких прав на остров Тайвань.
    Вы еще поучите Китай, как ему жить и какую политику проводить. Прямое вмешательство во внутренние дела Китая. Киевские политические мазохисты усердно стараются свести на нет и так полностью испорченные отношения с КНР. Так хочется подыграть Сша, что публично продолжают нести полную ахинею корча из себя центр международной политики. И при этом ждут звонка.
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 06:56
      +16
      Ой не могу с этих утырков, то с Мотор Сич кинут, то на мозоль наступят тайваньскую Китаю. И после этого Си должен общаться с обдолбанным клоуном?))))
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 07:17
        +15
        По словам Мережко, «Компартия Китая продолжает стонать, заявляя о том, что Тайвань принадлежит Китаю».

        Ну, что тебе сказать, Мережко winked Ты просто заслужил премию от нашего департамента МИД по укреплению сотрудничества России с Китаем drinks
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 07:39
          +7
          Цитата: Теренин
          Ну, что тебе сказать, Мережко

          Очередной транш от США на 1,5 лярда висит пока в воздухе, тут не только залаешь, тут запоёшь гопака запляшешь.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 08:02
        +2
        Мережко...Это коммунистическое заблуждение.......

        У них там все такие в парламенте ходячие (сидячие) недоразумения.
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 Сегодня, 09:02
          +1

          frruc (Василий)
          Сегодня, 08:02

          +1
          Мережко...Это коммунистическое заблуждение.......

          У них там все такие в парламенте ..
          Какой там "у них парламент"? сброд преступников, кидал, и пр. шантрапы. Потому, и такие босяцкие "заявления", ибо на бОльшее у них ума нет. И не было.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:57
      +3
      По идее у Китая заинтересованность средства вложенные вернуть. За Мотор Сич....
      Сомневаюсь что Китай их "подарит" шароварным.
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 07:08
        +4
        Думаю, китайцы понимают, что средства не вернут они с нынешним руководством этой территории, а вот в Москве могли и обсудить этот вопрос на будущее, только мы всё равно ничего не узнаем)
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:11
          +2
          Да это понятно что от Зе и иже с ним взятых ничего китайцы не получат - я как раз и имел ввиду что вероятно этот вопрос уже как-то обсуждался между тов.Си и ВВП и вероятно Китай какие то преференции получит c 404. Но потом. После.
          1. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 07:50
            +2
            .....коммунистическое заблуждение.....

            А как же не избавились укронацисты у себя от этих заблуждений коммунизма? От заводов, метро, городского транспорта , домов "сталинок",и домов "хрущовок" , книг на "украинском"языке и многого другого?.....Вот уж действительно----заблуждения коммунизма.!
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      +2
      Я что-то не совсем понимаю, Запад поддерживает Тайвань накачивая его оружием, и в то же время эмиссары Европы зачастили в Пекин, так о чем они там могут договориться ? Разве только на скидку на билеты на обратную дорогу.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:59
    +4
    Желание украины подмахивать штатникам и гавкать на Китай, вполне объяснимо. Но как реагировать на эти заявления суверенной стране, решать будет руководство КНР. Я думаю, оно (руководство) реагировать не будет вовсе. Мало ли, кто гавкает. Главное- кто дал каманду гавкнуть.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:20
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Желание украины подмахивать штатникам и гавкать на Китай,

      Ничего нового. Прибалты, например, гавканием на Россию занимаются уже 30 лет.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:23
        +1
        дык за сахарок и не такое исполнят..... yes
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:00
    +2
    Зеленский записывает свои обращения не из президентского кабинета, а из помещения с голыми (белыми) стенами.
    Да то он с горшка вещает. Решил стать похожим на Юлия Цезаря, и теперь делает несколько дел одновременно. Положение обязывает.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:23
      +2
      Цитата: Tagan
      Решил стать похожим на Юлия Цезаря,

      Зеленский и похож на Юлия... winked только на коня из мультфильма про русских богатырей
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:31
      0
      Цитата: Tagan
      Решил стать похожим на Юлия Цезаря, и теперь делает несколько дел одновременно. Положение обязывает.

      А на фото - осунулся, бледненький такой...а вот не надо было перед Пасхой на Церковь наезжать. То ли еще будет!
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:12
    +4
    Неужели не понятно, что своим "гавканьем" в сторону Китая укро псы только отсрочивают так необходимый им разговор клоуна и Си.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:24
      +4
      У них мыслительно-логический процесс не работает, не могут они сопоставить две эти вещи и сделать логический вывод который очевиден Вам.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 07:30
        +2
        Цитата: Nexcom
        У них мыслительно-логический процесс не работает

        Последствия кастрюльного ковид-19.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 07:53
      +2
      Цитата: Южноукраинец
      .....укро псы только отсрочивают так необходимый им разговор клоуна и Си.

      laughing они делают разговор невозможным. fool
  5. Быков.
    Быков. Сегодня, 07:13
    +4
    Президент наркоман - горе в стране.

    Тeкст Вашeго комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:31
      +2
      " глава киевского режима «спустился поглубже», не рискуя делать заявления оттуда, откуда делал их ещё несколько недель назад." - опустился ниже во всех смыслах этого слова.
  6. Комментарий был удален.
  7. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 07:23
    +5
    Скажу больше заявления о Крыме и Донбассе как о части Украины нацистское заблуждение.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 07:35
      +2
      Когда человек мечтает,то он себе ни в чём себе не отказывает.Но в отличие от бандерлогов, о своих мечтах никому не сообщают.
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:24
    +3
    это..однозначно..еще больше укрепит симпатию Китая к Укрорейху...пусть эти клоуны..дальше несут такую пургу...Китай их вычеркнет из реестра существующих стран..как Трибалтику laughing
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:27
    +2
    По словам Мережко, «Компартия Китая продолжает стонать, заявляя о том, что Тайвань принадлежит Китаю».

    Ну теперь Си Цзиньпин, никогда не позвонит.
  10. Наган
    Наган Сегодня, 07:36
    +1
    Да в общем то, что Тайвань материковому Китаю не подчинен, это общеизвестный факт, точно такой же, как то, что человеческий организм имеет некие физиологические потребности. Но говорить и о том, и о другом в приличном обществе не принято. А то, что заявил этот политический деятель, это примерно как во время дипломатических переговоров он вынул из штанов то, чем Зеленский на рояле играет, и справил свою физиологическую потребность прям на стол переговоров.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:41
    +2
    Цитата: carpenter

    Ну теперь Си Цзиньпин, никогда не позвонит.

    Си это уже дал понять. Позвонит, когда будут созданы соответствующие условия. Что скорее всего означает - никогда.
  12. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:42
    +1
    Бинго! Осталось открыть дипмиссию окраины на о. Тайвань.
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 07:52
    +3
    У Украины отдельный дипломатический сленг ? Рубят правду-матку налево и направо .Хоть бы чуть чуть прикладывали мозг с Китаем так нельзя , они промолчат конечно ,но потом обязательно подставят ножку .
  14. PASus
    PASus Сегодня, 07:53
    +1
    Страна 404 это шахматная доска в партии РФ vs США, а жители этой "страны404" жертвенные хряки в этой игре.
    Поэтому нет никакого смысла слушать и транслировать кто и что в 404 вякнул.
    Война между США и РФ не прямая, а опосредованная, дабы избежать ядерного конфликта по возможности.
  15. Дес
    Дес Сегодня, 07:57
    -1
    Цитата: rotmistr60
    Киевские политические мазохисты усердно стараются свести на нет и так полностью испорченные отношения с КНР.

    Цитата: K._2
    Ой не могу с этих утырков, то с Мотор Сич кинут, то на мозоль наступят тайваньскую Китаю. И после этого Си должен общаться с обдолбанным клоуном?))))

    Цитата: Tagan
    Да то он с горшка вещает. Решил стать похожим на Юлия Цезаря, и теперь делает несколько дел одновременно. Положение обязывает.

    Статья не без автора). Уровень комментариев на высоте. Предыдущий мой пост удалили. Теперь только хвалю))).
  16. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:13
    +1
    Довыступаются чубатые и с Китаем… Мало им СВО…
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:16
    +1
    В ответ, в китайском руководстве покрутили пальцем у виска ,(или как там у них) и пошли дальше делами заниматся
  18. Luminman
    Luminman Сегодня, 08:31
    0
    Веселые люди руководят внешней политикой у скакуасов... wink
  19. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:43
    0
    Все дело в силе привычки - обмен валюты до сих пор на незалежной - это огромный бизнес в киосках. А привычка заставляет их держаться за резанную зелёную бумагу. Их пугают юани. Ну не неумные люди ли?
  20. Denis812
    Denis812 Сегодня, 08:51
    0
    Мне кажется, что никакого глубокого заговора или ещё чего-то за этим нет.
    Зеленский теряет контроль за своими соратниками. Каждый уже может нести всё, что вздумается.
  21. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:10
    0
    Я не могу поверить, что люди могут быть такими идиoтами. Нет, они просто прикидываются. Существует такой метод разрешения сложных ситуаций: если очевидно, что всё идёт к краху, нужно это движение не замедлять, а наоборот ускорять. Чтобы крах оказался ожидаемым и контролируемым. Чем раньше ситуация будет доведена до полного абсурда, тем раньше она разрешится. То есть всякие Подоляки, Мельники и Кулебы вовсе не дурaки, они совершенно сознательно заводят ситуацию в тупик.