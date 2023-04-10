Военное обозрение
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Противнику не удалось навязать длительного сопротивления в районе стадионов «Металлург» и «Авангард» в Артёмовске

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Противнику не удалось навязать длительного сопротивления в районе стадионов «Металлург» и «Авангард» в Артёмовске

Продолжается операция по освобождению Артёмовска. Участники боевых действий подтверждают ранее появившуюся информацию о том, что в город со стороны Часова Яра командование противника перебрасывает малыми группами элитные подразделения ВСУ, которые в самом городе должны закрепиться в районе выездов из Артёмовска. Это район улиц Юбилейная и Чайковского, которые переедят в междугородные автодороги на Часов Яр и Константиновку соответственно.


Тем временем ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль ещё несколько ключевых объектов в Артёмовске (Бахмуте). Это стадионы «Металлург» и «Авангард», где противнику не удалось навязать длительного сопротивления и пришлось отступить юго-западнее железнодорожной станции Бахмут.



После успеха бойцов «Вагнера» в районе указанных объектов удалось осуществить выравнивание фронта вдоль улицы Корсунского (бывшая Некрасова).

Действующие в западной части города (между улицами Корсунского и Чайковского) разведгруппы российских сил выявляют огневые точки противника и схроны с оружием и боеприпасами. По ним отрабатывает артиллерия, ведётся интенсивный огонь из бронетехники и миномётов.

Также противник оборудует укрепления и огневые позиции уже в городе Часов Яр. Видимо, на тот случай, если его(противника) оборона в западной части Артёмовска падёт. Зафиксировано размещение бронетехники ВСУ в жилых кварталах Часова Яра, находящегося на возвышенности относительно Бахмута. Оттуда украинские войска ведут обстрел города, стараясь замедлить продвижение российских подразделений.
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14 комментариев
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:47
    +5
    Прорвать и порвать! Успехов нашим военным.
  2. НСВ
    НСВ Сегодня, 07:51
    +8
    Сколько можно вносить сумятицу такой бредовой подачей анонимной информации!!!!Про несоответствие названий улиц третий раз не буду повторяться.Но...уже три дня по всем инфоканалам прошла информация,что Вагнер,взял жд станцию,и начал продвигаться в сторону западного микрорайона,но у автора оказывается ещё бои идут за стадион "Металлург" находящийся в центре и гораздо восточнее станции.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:33
      0
      Сколько можно вносить сумятицу такой бредовой подачей анонимной информации!!!!Про несоответствие названий улиц третий раз не буду повторяться.Но...уже три дня по всем инфоканалам прошла информация,что Вагнер,взял жд станцию,и начал продвигаться в сторону западного микрорайона,но у автора оказывается ещё бои идут за стадион "Металлург" находящийся в центре и гораздо восточнее станции.

      Почему-то редакция пользуется непроверенной и зачастую лживой информацией от пресс-службы врио главы ДНР Пушилина

      Врио, без слов...
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 07:52
    +6
    редакция сайта, вы научитесь подавать материалы или нет?
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 07:59
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      редакция сайта, вы научитесь подавать материалы или нет?
      А зачем? Пипл хавает. Почитайте первые коменты- уря, работайте итд. К большому сожалению, сайт ВО стал желтым.В телеграм еще что-то нормальное выдают.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 08:02
        +3
        это уже даже не желтушность. а абсолютный непрофессионализм
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:02
      +3
      Главная цель почти любого сайта - посетители, создающие контент (комментарии). Было бы тут всё нормально - вы не написали бы возмущённый комментарий. А ведь он и есть контент. hi
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 08:11
        +5
        Цитата: Аль Манах
        Главная цель почти любого сайта - посетители, создающие контент (комментарии). Было бы тут всё нормально - вы не написали бы возмущённый комментарий. А ведь он и есть контент. hi

        Тут Вы правы. И в комментариях , зачастую , горазда больше полезной информации , чем в самой статье. hi
        1. Aken
          Aken Сегодня, 08:38
          0
          Статья - повод. Если полноценная по всем параметрам, дискуссии по д ней не будет, никакого накала страстей, минимум комментариев или споры на посторонние темы, так это часто бывает..
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 08:49
            0
            Цитата: Aken
            Если полноценная по всем параметрам, дискуссии по д ней не будет

            еще как будет, отношение на событиям разные
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 08:48
        0
        Цитата: Аль Манах
        Было бы тут всё нормально - вы не написали бы возмущённый комментарий.

        но веть комментировали и раньше и под нормальным контентом комментариев не меньше
  4. Теренин
    Теренин Сегодня, 07:57
    +4
    Понятно, что ВСУ удерживая Артёмовск тянут время (недели две-три) для подготовки контрнаступа.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 08:07
    +1
    Видимо, на тот случай, если его(противника) оборона в западной части Артёмовска падёт.

    Кто-то в редакции сомневается?
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:17
    0
    Это район улиц Юбилейная и Чайковского, которые переедят в междугородные автодороги на Часов Яр и Константиновку соответственно.
    Тсчательнее хотелось бы. Редакторы же есть и электронные тоже. request