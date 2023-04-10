Противнику не удалось навязать длительного сопротивления в районе стадионов «Металлург» и «Авангард» в Артёмовске

Продолжается операция по освобождению Артёмовска. Участники боевых действий подтверждают ранее появившуюся информацию о том, что в город со стороны Часова Яра командование противника перебрасывает малыми группами элитные подразделения ВСУ, которые в самом городе должны закрепиться в районе выездов из Артёмовска. Это район улиц Юбилейная и Чайковского, которые переедят в междугородные автодороги на Часов Яр и Константиновку соответственно.
Тем временем ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль ещё несколько ключевых объектов в Артёмовске (Бахмуте). Это стадионы «Металлург» и «Авангард», где противнику не удалось навязать длительного сопротивления и пришлось отступить юго-западнее железнодорожной станции Бахмут.
После успеха бойцов «Вагнера» в районе указанных объектов удалось осуществить выравнивание фронта вдоль улицы Корсунского (бывшая Некрасова).
Действующие в западной части города (между улицами Корсунского и Чайковского) разведгруппы российских сил выявляют огневые точки противника и схроны с оружием и боеприпасами. По ним отрабатывает артиллерия, ведётся интенсивный огонь из бронетехники и миномётов.
Также противник оборудует укрепления и огневые позиции уже в городе Часов Яр. Видимо, на тот случай, если его(противника) оборона в западной части Артёмовска падёт. Зафиксировано размещение бронетехники ВСУ в жилых кварталах Часова Яра, находящегося на возвышенности относительно Бахмута. Оттуда украинские войска ведут обстрел города, стараясь замедлить продвижение российских подразделений.