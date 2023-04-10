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Делегация Саудовской Аравии впервые провела встречу с лидером хуситов в столице Йемена

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Делегация Саудовской Аравии впервые провела встречу с лидером хуситов в столице Йемена

Накануне в Йемене прибыла делегация из Саудовской Аравии для урегулирования кризиса, который в течение ряда лет выливался в крупное вооружённое противостояние между хуситами и так называемой саудовской коалицией. Хуситы при этом активно поддерживались Ираном. После недавних переговоров саудовского и иранского министров в Пекине власти двух стран договорились не только о полном восстановлении дипломатических отношений, но и о прекращении вооружённого противостояния в Йемене.


Стало известно о том, что прибывшие в столицу Йемена Сану представители Саудовского королевства впервые встретились с политическим лидером хуситов Махди аль-Машатом. В состав делегации, посетившей контролируемую хуситами Сану, вошёл в том числе посол Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джабер.

В ходе встречи обсуждались вопросы полного прекращения боевых действий на территории Йемена.

Информация подтверждается саудовскими дипломатами. Дополнительно сообщается, что переговоры проходили при посредничестве дипломатов из государства Оман, однако в конечном итоге контакты осуществлялись напрямую.

В Эр-Рияде и Тегеране отметили позитивную роль Пекина в деэскалации конфликта в Йемене. Дополнительно отмечено, что стороны договорились о прекращении огня без каких-либо дополнительных условий с обеих сторон.
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9 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 07:59
    +7
    Все правильно, пора забыть распри и объединиться против мирового зла США. Хватит им разделять и властвовать, это государство рассадник войн на планете Земля.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:10
      +2
      Для США мир между Ираном и Саудовской Аравией все равно что серпом по причинному месту.
      Нет теперь инструмента давления на саудитов.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:11
    +3
    Провели переговоры с Ираном, теперь Йемен, теперь нефть за юани и ...... "гудбай Америка" feel
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 08:38
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Провели переговоры с Ираном, теперь Йемен, теперь нефть за юани и ...... "гудбай Америка" feel

      Теперь выдавить Американцев с Севера Сирии и порядок в отношениях навести с Курдами, оторвать их от сиськи Американской.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 08:15
    +4
    ...Дополнительно отмечено, что стороны договорились о прекращении огня без каких-либо дополнительных условий с обеих сторон.

    Очередная оплеуха США!
    Все ихние попытки рулить в этом регионе провалились!
  4. Aken
    Aken Сегодня, 08:32
    +4
    Теперь грядёт восстановление Йемена. Это немалые деньги и допущены к ним будут не все, не все. Кое-кому укажут на дверь.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:35
    +3
    власти двух стран договорились не только о полном восстановлении дипломатических отношений, но и о прекращении вооружённого противостояния в Йемене.
    В данной ситуации внешняя политика Пекина на высоте. Возможно в мире на один конфликт станет меньше.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 08:42
    +1
    Надо всем ребятам собраться вместе и срыть великобританию с глобуса. Очень много конфликтов и религиозных разногласий исчезнут сами по себе.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 09:00
    0
    Теперь обе страны должны вступить в БРИКС.