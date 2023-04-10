Делегация Саудовской Аравии впервые провела встречу с лидером хуситов в столице Йемена

Накануне в Йемене прибыла делегация из Саудовской Аравии для урегулирования кризиса, который в течение ряда лет выливался в крупное вооружённое противостояние между хуситами и так называемой саудовской коалицией. Хуситы при этом активно поддерживались Ираном. После недавних переговоров саудовского и иранского министров в Пекине власти двух стран договорились не только о полном восстановлении дипломатических отношений, но и о прекращении вооружённого противостояния в Йемене.Стало известно о том, что прибывшие в столицу Йемена Сану представители Саудовского королевства впервые встретились с политическим лидером хуситов Махди аль-Машатом. В состав делегации, посетившей контролируемую хуситами Сану, вошёл в том числе посол Саудовской Аравии Мохаммед аль-Джабер.В ходе встречи обсуждались вопросы полного прекращения боевых действий на территории Йемена.Информация подтверждается саудовскими дипломатами. Дополнительно сообщается, что переговоры проходили при посредничестве дипломатов из государства Оман, однако в конечном итоге контакты осуществлялись напрямую.В Эр-Рияде и Тегеране отметили позитивную роль Пекина в деэскалации конфликта в Йемене. Дополнительно отмечено, что стороны договорились о прекращении огня без каких-либо дополнительных условий с обеих сторон.