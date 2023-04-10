Западные СМИ: Утечка секретных данных в США заставила Киев поменять военные планы

Недавно распространившаяся в СМИ информация об утечки американских секретных документов вызвала много вопросов.Как сообщалось, речь шла о военно-оперативной ситуации на Украине и вокруг неё. Однако никакой конкретики не было, если не считать таковой массив данных из открытых источников. Вот теперь американский телеканал CNN заявляет, что военное руководство Украины решило изменить свои планы. При этом CNN ссылается на источник, якобы близкий к президенту Украины.Следует отметить, что опять же не называется ничего конкретного. Таким образом можно сказать, что один вброс о якобы «сливе секретных планов» сменяется другим вбросом о том, что «планы изменились». Теперь Украина якобы собирается наступать не там, где планировала изначально.О том, что в Пентагоне якобы произошла утечка секретных данных, начали сообщать 7 апреля. Затем заговорили о якобы почти сотне секретных документов, слитых в сеть. Как сообщал ряд СМИ, в них была информация о планах НАТО и США по Украине, а также о политике Вашингтона на Ближнем Востоке и Китае. По понятным причинам, нет никакой гарантии того, что они подлинные.Ранее газета The New York Times сообщала о том, что американские власти пытаются удалить эти документы из сети, но пока безуспешно. Более чем странное заявление при учёте того, что десятки страниц этих якобы секретных файлов гуляют по Интернету, став доступными в разных странах.