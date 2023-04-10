Новая «утечка секретных документов»: командование США прослушивает оперативные совещания Зеленского

В сети всплыла очередная «утечка» информации, которая якобы представляет собой «секретные данные Пентагона». При этом очередная «утечка» может выглядеть как попытка легитимизировать предыдущую «утечку», названную многими экспертами сознательным вбросом.
В новой порции «секретных документов», на которую обращает внимание американский канал CNN, говорится о том, что «командование США прослушивает оперативные совещания, проводимые президентом Украины Владимиром Зеленским».
Из «секретных документов»:
Используя радиотехнические возможности, в США была получена информация о том, что Зеленский в конце февраля предлагал своим военным нанести удар по дислокации российских войск в Ростовской области. По его предложению, это необходимо сделать с применением беспилотников.
В американских СМИ говорится о том, что «именно из-за этого администрация США и медлит с поставками Украине ракет большой дальности».
На канале CNN:
Есть опасения, что Киев будет использовать американские ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь России.
Также добавляется, что такие действия со стороны Киева в случае поставок американских дальнобойных ракетных комплексов могут быть использованы Китаем как «возможность назвать НАТО агрессором и увеличить объёмы своей военной помощи Российской Федерации».
Все эти заявления о прослушивании совещаний Зеленского и являются попыткой придать вес предыдущим «утечкам секретных документов». Вряд ли кто-то всерьёз считает, что Зеленский действует исключительно самостоятельно, без какого-либо контроля действий и переговоров со стороны США. Да и само заявление о прослушке разговоров Зеленского тоже вряд ли для кого-то может быть полновесным секретом. Прослушивали Меркель, прослушивали Олланда. И сложно допустить, что США не прослушивают главу киевского режима.