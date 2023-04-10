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Новая «утечка секретных документов»: командование США прослушивает оперативные совещания Зеленского

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Новая «утечка секретных документов»: командование США прослушивает оперативные совещания Зеленского

В сети всплыла очередная «утечка» информации, которая якобы представляет собой «секретные данные Пентагона». При этом очередная «утечка» может выглядеть как попытка легитимизировать предыдущую «утечку», названную многими экспертами сознательным вбросом.


В новой порции «секретных документов», на которую обращает внимание американский канал CNN, говорится о том, что «командование США прослушивает оперативные совещания, проводимые президентом Украины Владимиром Зеленским».

Из «секретных документов»:

Используя радиотехнические возможности, в США была получена информация о том, что Зеленский в конце февраля предлагал своим военным нанести удар по дислокации российских войск в Ростовской области. По его предложению, это необходимо сделать с применением беспилотников.

В американских СМИ говорится о том, что «именно из-за этого администрация США и медлит с поставками Украине ракет большой дальности».

На канале CNN:

Есть опасения, что Киев будет использовать американские ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь России.

Также добавляется, что такие действия со стороны Киева в случае поставок американских дальнобойных ракетных комплексов могут быть использованы Китаем как «возможность назвать НАТО агрессором и увеличить объёмы своей военной помощи Российской Федерации».

Все эти заявления о прослушивании совещаний Зеленского и являются попыткой придать вес предыдущим «утечкам секретных документов». Вряд ли кто-то всерьёз считает, что Зеленский действует исключительно самостоятельно, без какого-либо контроля действий и переговоров со стороны США. Да и само заявление о прослушке разговоров Зеленского тоже вряд ли для кого-то может быть полновесным секретом. Прослушивали Меркель, прослушивали Олланда. И сложно допустить, что США не прослушивают главу киевского режима.
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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:47
    +4
    А чего его прослушивать, он ежедневно в эфире языком метет такую пургу, что мама не горюй....
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: Uprun
      он ежедневно в эфире языком метет такую пургу, что мама не горюй....

      А вот об этом в США и не знают!!! Думают, что он говорит только то, что ему написали. Но какой актер откажется от отсебятины? Во и получаем "Спокойной ночи, дети или сказки братьев Гримм в первоначальном написании"
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 09:00
      +2
      заявления о прослушивании совещаний Зеленского и являются попыткой придать вес предыдущим «утечкам секретных документов».

      Дезу подсовывают, перемешав тухлятину с правдивой, всем известной информацией. И зачем этого президента Левински подслушивать, если он сам из своих зеленых штанов готов выскочить, подмахивая америkосам. Ну, разве что, чтоб в наркотическом угаре вдруг не сподобился перемирие устроить. yes
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    +2
    А нужна ли прослушка когда советники НАТО (Сша) очевидно присутствуют на военных совещаниях, а каждый первый в МО ВСУ работает если не на ЦРУ с РУМО, то на МИ-6 точно?
    Оказывается американцы такие белые и пушистые (согласно американским СМИ), что даже запрещают Зеленскому наносить удары в глубь России.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 08:57
      +2
      Цитата: rotmistr60
      А нужна ли прослушка

      А как же! Мало ли, вдруг ему случайно дозу меньше дадут, и просветление какое-нибудь найдёт? я думаю они слушают каждый его пук на горшке. На всякий случай...
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 08:58
      +2
      Ну так общение происходит не только на совещаниях, есть же ещё и телефоны, как мобильные, так и стационарные/спутниковые, и интернет-каналы связи.
  3. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 08:54
    +2
    да какое там "прослушивает"! матрасня в посиделках участвует!!! wassat
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:54
    +1
    Американцы играют свою любимую игру в покер...то документы теряют с умным лицом, то тут вдруг утечка произошла...вот лохотронщики базарные... smile ага, найди типа лох выигрыш там где его нет.
    Всю информацию от США надо проверять и перепроверять триста раз.
  5. Denis812
    Denis812 Сегодня, 08:58
    +2
    Зачем американцам прослушивать встречи, где они сидят во главе стола?
    Глупо как-то.
    Они и так всё знают и всем руководят.
  6. krops777
    krops777 Сегодня, 08:58
    +2
    И сложно допустить, что США не прослушивают главу киевского режима.



    А зачем? Кто будет слушать свинью которую гонят на убой, он без команды своих хозяев и чихнуть не сможет.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:00
    +1
    Каким все таки "массированным информационным поносом" сопровождается "анонсированный контрнаступ" ВСУ.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:00
    +1
    использованы Китаем как «возможность назвать НАТО агрессором и увеличить объёмы своей военной помощи Российской Федерации».
    belay А Китай НАТО агрессором не называл? fool
  9. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 09:01
    +1
    Что значит "прослушивает"?! Матрасники просто проводят эти совещания под запись - обычное протоколирование.
  10. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:12
    0
    Не верю я в эти "утечки", зачем прослушивать Генштаб ВСУ если все операции в НАТО планируют и они сидят в президиуме на этих совещаниях, сами себя что ль подслушивают smile Все это попытка скрыть истинные намерения и навести "тень на плетень"
  11. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 09:14
    0
    чето ерунда какаято - у меня даже мысли не было, чтобы на совещаниях не присутствовали цэрэушники и иже сними:)) бред
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