Используя радиотехнические возможности, в США была получена информация о том, что Зеленский в конце февраля предлагал своим военным нанести удар по дислокации российских войск в Ростовской области. По его предложению, это необходимо сделать с применением беспилотников

Есть опасения, что Киев будет использовать американские ракеты большой дальности для нанесения ударов вглубь России.

В сети всплыла очередная «утечка» информации, которая якобы представляет собой «секретные данные Пентагона». При этом очередная «утечка» может выглядеть как попытка легитимизировать предыдущую «утечку», названную многими экспертами сознательным вбросом.В новой порции «секретных документов», на которую обращает внимание американский канал CNN, говорится о том, что «командование США прослушивает оперативные совещания, проводимые президентом Украины Владимиром Зеленским».Из «секретных документов»:В американских СМИ говорится о том, что «именно из-за этого администрация США и медлит с поставками Украине ракет большой дальности».На канале CNN:Также добавляется, что такие действия со стороны Киева в случае поставок американских дальнобойных ракетных комплексов могут быть использованы Китаем как «возможность назвать НАТО агрессором и увеличить объёмы своей военной помощи Российской Федерации».Все эти заявления о прослушивании совещаний Зеленского и являются попыткой придать вес предыдущим «утечкам секретных документов». Вряд ли кто-то всерьёз считает, что Зеленский действует исключительно самостоятельно, без какого-либо контроля действий и переговоров со стороны США. Да и само заявление о прослушке разговоров Зеленского тоже вряд ли для кого-то может быть полновесным секретом. Прослушивали Меркель, прослушивали Олланда. И сложно допустить, что США не прослушивают главу киевского режима.