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США продвигают польско-украинскую «унию» в противовес не только России, но и Франции с Германией

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США продвигают польско-украинскую «унию» в противовес не только России, но и Франции с Германией

Польские элиты почувствовали, что подходит тот момент, когда можно взять реванш за все предыдущие поражения и разделы Польши. Причём почувствовали они это не без подсказки от Соединённых Штатов Америки. Американские власти и спецслужбы через прессу решили показать ориентиры нового «послевоенного устройства Европы». И главным ориентиром, определяемым США, выступает польско-украинская уния – в том её варианте, когда поглощение Украины (как минимум её части) соседней Польшей выставляется как формирование федерации или конфедерации «равноправных народов».


Конечно, никакого равноправия не будет. Будет попытка провернуть то, что в своё время провернули с ГДР, когда обещали воссоединение, слияние и равные права, а в итоге получили полное поглощение. До сих пор (а после падения Берлинской стены прошло уже треть века) восточные немцы имеют существенно меньшие доходы в отличие от западных немцев.

Запад считает, что при поглощении Украины Польшей это «новое государство» может стать проводником американских интересов на Европейском континенте, значительно снизив политический и экономический вес Франции и Германии. Одновременно с этим в Европе будет окончательно оформлено тотально русофобское государство.

Не учитывают на Западе одного: при всех братаниях Дуды и Зеленского в Варшаве между Украиной и Польшей есть огромное количество непреодолимых разногласий, включая действия украинских пособников гитлеровцев, бандеровцев, против десятков (а то и сотен) тысяч поляков.

Но польско-украинскую конструкцию (унию) США настойчиво продвигают, очевидно, считая, что Париж и Берлин не всегда будут плясать под американскую дудку. Особенно актуально на фоне заявлений Макрона после возвращения из Пекина. Заявлений о необходимости для Европы вести более самостоятельную политику и снижать зависимость от США.

Использованы фотографии:
Канцелярия президента Польши/Якуб Шимчук
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:36
    +4
    Если мы продолжим пытаться взять их измором,единое государство на развалинах Украины будет создано точно.И оно будет включать все,а не только западенщину.Все,что останется в руках Киева
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:53
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Если мы продолжим пытаться взять их измором

      Вопрос... а как их взять измором? А мы можем это сделать вообще???
      Такие иллюзии, в данной, конкретной ситуации, скорее опасны именно для нас.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:38
        +2
        Измором не взять.Только решительными действиями.С разрушением логистики,инфраструктуры-всей.
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:54
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      не только западенщину.Все,что останется в руках Киева

      belay И что страшного? Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. request От бумажки до реализации...... recourse да еще без подписей России и Китая, которому от Польши тоже достальсь....
      Польша и Россия должны быть едины перед вызовом со стороны Китая, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Figaro. Внезапное желание Варшавы дружить с Москвой объяснил польский политолог Матеуш Пискорский.https://tsargrad.tv/news/zachem-polsha-predlozhila-rossii-druzhit-protiv-kitaja-politolog-raskryl-plan-ssha_453303
      Польша пересекла «красную черту» Китая (по вопросу Тайваня), и в ответ для нее было закрыто воздушное пространство КНР. В итоге министр обороны Польши не смог отправиться в Южную Корею с визитом по теме поставок современного оружия.
      Источник: https://discover24.ru/2022/10/kitay-zakryl-polshe-svoyo-vozdushnoe-prostranstvo-sorvav-vizit-polskogo-ministra-oborony-v-seul
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:10
        +2
        Вопрос... кому в гейропе может мешать такое драчливое образование как уния??? Они ведь не за гейропу, они будут смотреть в рот своему заокеанскому боссу и творить то, что им хочется!!!
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 10:34
          +2
          Эта уния в итоге приведет лишь к очередному разделу Польши.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:37
            0
            Можно сказать так... теперь там рулят другие, новые хозяева и у них все будет не так как раньше... но, те "новые" по сути такие же как и все предыдущие, так что ожидать других, лучшых, для поляков, результатов... наивно, наверное.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:40
        +1
        А что в данном моменте от России зависит?Какие подписи?Вето на Совбезе?Да не смейтесь.Мы можем противопоставить только силу оружия и решимость.Ни какие подписи больше не действительны.Хорош,наподписывались.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:51
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Если мы продолжим пытаться взять их измором,единое государство на развалинах Украины будет создано точно.И оно будет включать все,а не только западенщину. Все,что останется в руках Киева

      Тут конечно есть несколько нюансов, которые могут оставить эту унию выяснять отношения наедине с Россией:
      - НАТО, в лице западноевропейских стран, откажется впрягаться в защиту этой унии, потому что не желают реального участия своими войсками и гражданами в боевых действиях с Россией,
      - западные страны ЕС не согласятся вешать себе на шею огромную территорию с кучей нахлебников, которые постоянно (что Польша, что Украина) требуют от них - "дай-дай-дай",
      - как бы западные страны Европы не шли на поводу у США они всё-таки реально оценивают действия англосаксов и понимают, что выстраивая восточный кордон между ними и Россией с Китаем, США стремятся удушить эти страны в своих "ласковых" объятиях и уничтожить их экономику до уровня второстепенной.

      Резюмируя можно сказать, что этот проект прежде всего и единственно выгоден исключительно США и Великобритании, а для всех остальных стран Западной и Восточной Европы это будет такой геморрой на десятилетия, что единственным способом его излечения окажется только окончательный и беcповоротный раздел Польши и Украины между соседями и созданием на их месте небольших огрызков, куда можно было свезти население этих бывших стран без страха что они когда-нибудь возродятся до нынешних масштабов территории.
  2. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 09:41
    +4
    Через 5-10 лет, прежней Европы мы больше не увидим.. не думаю , что это будет единственным новообразованием в центре Европы .
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:47
    0
    Запад считает, что при поглощении Украины Польшей это «новое государство» может стать проводником американских интересов на Европейском континенте, значительно снизив политический и экономический вес Франции и Германии. Одновременно с этим в Европе будет окончательно оформлено тотально русофобское государство.
    . Кому выгодно, кому не выгодно???
    Вопрос то принципиальный.
    Правда сейчас в гейропе, вроде как, один голос самый главный, одна позиция самая... верная, исключительная!!!
    Второй вопрос... а в гейропе может появится, проявится, другой, альтернативный голос, позиция???
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:48
    0
    "польско-украинская уния – в том её варианте, когда поглощение Украины (как минимум её части) соседней Польшей выставляется как формирование федерации или конфедерации "равноправных народов" (с)
    Насколько могу судить по различным публикациям, речь не о поглощении, а о создании этакого евросоюза на минималках - из двух стран (отсутствие внутренней границы в первую очередь, плюс пакет союзных договоров и обязательств, включая военные) Как в реальности это может быть осуществлено - непонятно, никаких документов на сегодня нет, пока только анонсирование готовности
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:49
    +3
    Запад считает, что при поглощении Украины Польшей это «новое государство» может стать проводником американских интересов на Европейском континенте, значительно снизив политический и экономический вес Франции и Германии. Одновременно с этим в Европе будет окончательно оформлено тотально русофобское государство.
    Все так, панове. И именно сейчас наш МИД должен начать вброс в Германию предложений о возвращении Селезии и Данцига в родную гавань.Калининграду лучше граничить с Германией, чем с Польшей. request
  6. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 09:54
    0
    Не учитывают на Западе одного: …между Украиной и Польшей есть огромное количество непреодолимых разногласий,

    —-Как и мнение о неразделимом братстве украинцев и русских… эти непреодолимые разногласия - подача желаемого как непременного.
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:55
    +3
    Вместе с прибалтийскими государствами это новое образование будет представлять собой географический буфер между Германией и вообще западно-европейскими странами и Россией с Китаем. Этот буфер сможет контролировать всё сухопутные потоки между ними.

    Отсюда вытекают три варианта развития событий:
    1. Европа больше не будет получать ресурсы из России, пользоваться сухопутными путями через Россию в Азию. При этом она попадает в тотальную зависимость от штатов, контролирующих Атлантику. Ресурсы дорогие, производство дорогое, невыгодное
    2. Европа соглашается на посредничество новой Унии. Уния наживается и контролирует потоки. Получает возможность давить на западные страны и шантажировать их. Ресурсы дешевле, производство дешевле, но высоки риски и ограничения в политике
    3. Европа решает не зависеть ни от кого, по прежнему быть промышленным и финансовым центром в мире. Тогда у неё не остаётся выбора, кроме как организовать прямой коридор в Россию. Разделом ли Польши или разделом Украины (например, не препятствуя отделению Одессы) - не принципиально. Ресурсы снова становятся дёшевы, производство выгодно, появляется единый рынок от Лиссабона до Владивостока.

    Пока всё идёт по первому или второму сценарию. Польша и Украина вооружаются причём за счёт самой Европы. Штатам только этого и надо. В ближайшей перспективе они могут этого добиться.

    Но в долговременной - это приведёт к куче конфликтов в Европе и в конечном итоге разум и глобализация рынков победят. Это тупо эффективнее и выгоднее, а против природы не попрёшь. Вопрос только, увидим ли мы это или только наши дети и внуки
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: parabyd
      Уния наживается и контролирует потоки.

      Интересно, откуда и из чего эти потоки будут истекать?
      Там, в Кремле, ещё перед СВО должны были определиться в своих территориальных и политических притязаниях. Уже тогда людям было понятно, что все эти декларированные процессы «денацификации» и «демилитаризации» могут завершиться ТОЛЬКО ПРИ ПОЛНОМ УНИЧТОЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ (!!!)
      До сих пор в Москве не могут понять, отчего люди с цветами не выбегали навстречу российским танкам, а само такое развёртывание событий окончательно вогнало в ступор российское руководство...
      А я могу предположить, как будет продолжаться эта война.
      Польша и Украина объявят об инкорпорации и под патронажем США (ЕС) в составе НАТО продолжат вооружённое сопротивление России на новом уровне, пока доллар падающего в пропасть государства не будет стоить 200 рублей...
      Мирного существования Европы и России уже не будет до полной капитуляции одной из сторон.
      А в это время за океаном на Капитолийском холме дядя Сэм будет радостно потирать руки...
      Что касается Сибири и Дальнего Востока, то может статься так, что в российских школах введут обязательное изучение китайского языка...
      * * *
      Хреново?! А как вы хотели? Чтобы чего-то достичь нужно собрать все силы в кулак. А в России пока что смогли сформировать протянутую за милостью ладошку и обязали молиться на Китай и российских олигархов.
      Попомните моё слово. Бескровно эти события не закончатся. А парадами никого напугать нельзя.
      hi
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:59
    -1
    Вода и лапша.

    учителя нынешнего кремля слили ГДР, а теперь лицемерно удивляются: "восточные немцы имеют существенно меньшие доходы"
    На дворе капитализм, а не коммунизм.

    Так же деланно удивляются о польше...
  9. 72jora72
    72jora72 Сегодня, 10:02
    0
    Запад считает, что при поглощении Украины Польшей это «новое государство» может стать проводником американских интересов
    После гипотетического "поглощения" Украины(я считаю что это все влажные мечты пшеков, и город Львов основанный русским князем Данилой Галицким должен вернутся в родную гавань, в Россию.) у Поляков взыграет мечта о "Великой Польше", а это земли Белоруссии(практически до Минска), наша Смоленщина, вся Литва без остатка, часть земель за Одрой (Одером) коротая сей час принадлежит Германии,Моравия(Чехия) и Словакия........ И ведь американцы усиленно раздувают "великодержавные мрии"
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:20
    +3
    ну что? Франция, Германия... пригрели гиену на груди.... winked
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 10:27
      +1
      А что не так может быть?
      Гейропейцы прос/Р/спали шанс стать самостоятельным, значимым в мировой политике, а теперь, выдвиженцы нагло саксов вертят ту старую гейропу на одном месте и... дальше понятно.
  11. Бобе Денкин
    Бобе Денкин Сегодня, 10:26
    +2
    поляки упорито ищут русскую атомную бомбу! Дай им бог!
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:47
    0
    Надо, превентивно, пока не случилось непоправимое; превратить их в пыль.
  13. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:52
    0
    Russland darf auf keinen Fall zulassen, dass sich die kranken
    Reste der Ukraine mit den US-gesteuerten Faschisten in Warschau "paaren", denn dann geht der Irrsinn des Krieges mit dieser Chimäre von vorne los...!!
    Wenn die "Offensive" der ukrainischen Streitkräfte hoffentlich mit der
    totalen Vernichtung ukrainischer Nazi-Verbände endet, sollte Russland
    die Pufferzone soweit nach Westen verlegen, dass sie unmittelbar vor
    der polnischen Grenze endet...!! Alternativ sollte der gesamte Westen
    der restlichen Ukraine durch entsprechende Kampfmittel derart
    "uninteressant" für feindliche Staaten gemacht werden, dass
    NIEMAND noch Lust auf eine "Vereinigung" mit diesem Stück
    Rest-Ukraine hat...!!!
  14. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:54
    0
    Если мы допустим поглощение всей Украины Польшей, то это будет наше тотальное поражение.
    Это было бы тоже самое, если в 43-м оставить Украину гитлеровцам.