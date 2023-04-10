США продвигают польско-украинскую «унию» в противовес не только России, но и Франции с Германией

Польские элиты почувствовали, что подходит тот момент, когда можно взять реванш за все предыдущие поражения и разделы Польши. Причём почувствовали они это не без подсказки от Соединённых Штатов Америки. Американские власти и спецслужбы через прессу решили показать ориентиры нового «послевоенного устройства Европы». И главным ориентиром, определяемым США, выступает польско-украинская уния – в том её варианте, когда поглощение Украины (как минимум её части) соседней Польшей выставляется как формирование федерации или конфедерации «равноправных народов».Конечно, никакого равноправия не будет. Будет попытка провернуть то, что в своё время провернули с ГДР, когда обещали воссоединение, слияние и равные права, а в итоге получили полное поглощение. До сих пор (а после падения Берлинской стены прошло уже треть века) восточные немцы имеют существенно меньшие доходы в отличие от западных немцев.Запад считает, что при поглощении Украины Польшей это «новое государство» может стать проводником американских интересов на Европейском континенте, значительно снизив политический и экономический вес Франции и Германии. Одновременно с этим в Европе будет окончательно оформлено тотально русофобское государство.Не учитывают на Западе одного: при всех братаниях Дуды и Зеленского в Варшаве между Украиной и Польшей есть огромное количество непреодолимых разногласий, включая действия украинских пособников гитлеровцев, бандеровцев, против десятков (а то и сотен) тысяч поляков.Но польско-украинскую конструкцию (унию) США настойчиво продвигают, очевидно, считая, что Париж и Берлин не всегда будут плясать под американскую дудку. Особенно актуально на фоне заявлений Макрона после возвращения из Пекина. Заявлений о необходимости для Европы вести более самостоятельную политику и снижать зависимость от США.