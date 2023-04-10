После обрушения дома в Марселе найдены тела жертв

Во французском портовом городе Марселе идут спасательные работы. После обрушения дома в Марселе сотрудниками экстренных служб найдены тела двух жертв.Об этом сообщает французский телеканал France 24.Спасательные работы затруднены тем, что на месте происшествия произошло возгорание, и пожар пока не потушен.Катастрофа произошла ночью. В результате взрыва, причина которого пока не установлена, обрушился четырехэтажный жилой дом по улице Тиволи. В качестве меры предосторожности из этого и соседних домов было эвакуировано около 200 жителей.Предполагается, что из-за взрыва под угрозой обрушения находится около 30 домов. Они обладают достаточной прочностью и внешних повреждений не имеют. Несмотря на это, власти опасаются, что они все же пострадали, также не исключены утечки газа в зданиях.На данный момент достоверно известно, что травмированы пять человек, но тяжелых ранений у них нет. Пока что на связь не выходит восемь жителей пострадавшего дома, а также один человек, проживающий в соседнем.На пресс-конференции мэр Марселя Бенуа Паян рассказал, что спасательная операция сопряжена с большими сложностями из-за пожара на обломках здания. Он сообщил, что для извлечения тел погибших и их опознания потребуется некоторое время. По словам мэра, пострадавшее здание не было аварийным, жильцы не жаловались на его техническое состояние.Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что под завалами могут находиться от четырех до десяти человек.