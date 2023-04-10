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После обрушения дома в Марселе найдены тела жертв

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После обрушения дома в Марселе найдены тела жертв

Во французском портовом городе Марселе идут спасательные работы. После обрушения дома в Марселе сотрудниками экстренных служб найдены тела двух жертв.

Об этом сообщает французский телеканал France 24.

Спасательные работы затруднены тем, что на месте происшествия произошло возгорание, и пожар пока не потушен.


Катастрофа произошла ночью. В результате взрыва, причина которого пока не установлена, обрушился четырехэтажный жилой дом по улице Тиволи. В качестве меры предосторожности из этого и соседних домов было эвакуировано около 200 жителей.

Предполагается, что из-за взрыва под угрозой обрушения находится около 30 домов. Они обладают достаточной прочностью и внешних повреждений не имеют. Несмотря на это, власти опасаются, что они все же пострадали, также не исключены утечки газа в зданиях.

На данный момент достоверно известно, что травмированы пять человек, но тяжелых ранений у них нет. Пока что на связь не выходит восемь жителей пострадавшего дома, а также один человек, проживающий в соседнем.

На пресс-конференции мэр Марселя Бенуа Паян рассказал, что спасательная операция сопряжена с большими сложностями из-за пожара на обломках здания. Он сообщил, что для извлечения тел погибших и их опознания потребуется некоторое время. По словам мэра, пострадавшее здание не было аварийным, жильцы не жаловались на его техническое состояние.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что под завалами могут находиться от четырех до десяти человек.
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:38
    0
    Да, газ с молекулами демократии тоже достаточно разрушителен.... request
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Да, газ с молекулами демократии тоже достаточно разрушителен....

      Но я бы лично провёл работу, кто там живёт и кому выгодно было бы их устранение. Это тоже вариант.
  2. Ольга Филина
    Ольга Филина Сегодня, 09:44
    0
    Мигранты - они такие. Пособия получать хотят, а соблюдать правила техники безопасности - нет. Получите, господа французы, и распишитесь.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:58
    0
    Это чубатые и дед Бидон, его недавно лягушатник критиковал - намёк типа.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:19
      0
      А я вот на Израиль думаю! Евреи - они хитрые и злые.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:00
    0
    В Марокко (Фез\) я видел газовые баллоны с явными следами открытого огня(копоть на дне). Удачи выжившим.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:14
      +1
      Хотите сказать что они газ в баллонах на костре подогревали??? belay
      1. Андрей1978
        Андрей1978 Сегодня, 10:26
        0
        Эти могут. Безбашенные на всю голову, без инстинкта самосохранения
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:30
    0
    Судя по числу погибших и легко пострадавших обошлось, как говорится малой кровью. Семьям простых французов потерявших близких соболезнования. Если бы рухнул Елисейский дворец, то желания высказывать соболезнования "почему-то" не появилось однозначно.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 10:30
    0
    Соболезную...
    В этой ситуации для нас немало важно, что бы не начали искать и не нашли "русский след"
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 11:14
    0
    Когда уже дойдет до всех, что газ в личном пользовании это великое зло. Ладно в маленьком частном доме. если и рванет то погибнет не много, а в многоэтажках это великое зло.