Военное обозрение
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Детские рыцарские доспехи и оружие. Немного о воспитании будущего воина

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Детские рыцарские доспехи и оружие. Немного о воспитании будущего воина
Детские доспехи из Оружейной палаты Дрездена. Судя по размерам, левый доспех сделан на пятилетнего ребенка, а правый на ребенка 6–7 лет, не более. Исходя из конструкции доспехов, это XVI век. Фото автора



Давид опоясался мечом поверх доспехов
и попробовал ходить в них, так как не привык к этому.
– Я не могу ходить в них, – сказал он Саулу,
– потому что я к ним не привык. И он снял их.
Первая книга Царств, 17:39

История в деталях. А было так, что многие читатели ВО просили меня написать о детских рыцарских доспехах, потому что тема эта по-настоящему интересная, а информации по ней до обидного мало. Более того, слово «мало» сюда вообще не подходит – её совсем нет, хотя отдельные детали детских доспехов и даже детское оружие в музеях все-таки есть. Однако связать все это в нечто целостное – задача практически непосильная для российского исследователя, пусть даже и имеющего доступ в сеть Интернет. Но…

Недаром сказано, что дерзающим помогает сама судьба. Оказалось, что в Англии, ещё в 2003 году вышла книга-буклет, посвященная выставке детских доспехов и оружия, которая проводилась в Королевском Арсенале в Лидсе.


Вот так выглядит обложка этой книги

До СВО я просто заказал бы эту книгу в Англии и, получив, с ней бы поработал. Но сейчас такое невозможно. Поэтому пришлось обратиться к одному из наших читателей, который проживает в Англии, и попросить его заказать эту книгу. Ну а он, получив её, прислал мне сканы её страниц.

Как водится, книга оказалась написанной в типично английской манере. Поэтому перевод её один в один оказался бессмысленным. Так что её материалы в данном случае будут представлены в форме дайджеста – вся вода убрана, оставлено только лишь самое главное. Итак…

Откуда берется сегодня информация о детских доспехах?

Это прежде всего сохранившиеся артефакты, затем письменные отчеты и живописные картины, изображающие их владельцев. Личные письма, дневники, завещания и счета также помогают нам составить представление об их использовании. Так что те, кто считают, что в музеях есть только доспехи, появившиеся там непонятно, как и откуда (то есть, скорее всего, это подделка), могут не беспокоиться.

Другое дело, что находки детского оружия и доспехов очень редки.


Детский меч 875–1030 гг. Королевский Арсенал, Лидс

Вот этот меч – одна из наиболее редких находок. Нет детских шлемов, кольчуг, относящихся к эпохе раннего Средневековья, и почему так – понятно. Металл был дорог, работа над той же кольчугой требовала времени, а дети быстро вырастали. Но главное – доспехи в то время были сугубо военной одеждой, и заставлять ребенка ходить в них по дому, а дети феодалов жили под опекой матери до семи лет, никому бы просто не пришло в голову.

Бедным было это время, причем не только для крестьян! Солому на пол стелили не только в крестьянских хижинах, но и в рыцарских замках! Ну, а потом детей отправляли в пажи к другому, более знатному и могущественному сеньору и, опять же, делать им всем кольчуги ему было просто не с руки. Вот подрастал парень, можно было обрядить его в кольчугу – тут-то он её и получал.

Но, разумеется, дети играли. И играли, подражая взрослым, то есть дрались на палках, заменявших им мечи, и на мечах, выструганных из дерева, и у них были щиты, потому что навык работы щитом должен был вырабатываться до автоматизма, и взрослые это понимали и должны были позаботиться, чтобы дети их имели.

С другой стороны, некоторые из их игр нам сегодня довольно-таки трудно понять. Например, вот эту, изображенную на орнаментированной странице манускрипта «Книги о гольфе»,1520–1530 гг. На самом деле это не что иное как «Часослов», созданный иллюстратором Саймоном Бенингом и его мастерской в Брюгге, от которого осталось всего лишь 23 страницы. Своим названием он обязан иллюстрации в календаре, на которой люди играют в игру, похожую на гольф.

Но там же есть и другая иллюстрация: дети скачут на палках, зажав под мышкой длинные палки с мельничными крыльями на конце. То есть при движении они должны были вращаться, и получалось что-то вроде пропеллера и игры… в самолет!


Вот она, эта иллюстрация. Британская библиотека, MS 24098

Детям, как и сегодня, явно хотелось побегать и порезвиться, и в этом они мало чем отличались от малышей наших дней. И не только в этом заключалось их сходство.

Вот, например, как описал детей XIII века монах Варфоломей, и это вполне подходит и к детям XXI века:

«Дети часто имеют дурные привычки и думают только о настоящем, игнорируя будущее... Они больше плачут и оплакивают потерю яблока, чем потерю наследства... Они желают всего, что видят, и зовут, и тянутся к этому... Вдруг смеются, вдруг плачут и беспрестанно кричат, болтают и смеются».

Не все сегодняшние дети таковы, но некоторые просто идеально подходят под такое описание.

Другое дело, что, хотя большая часть аристократии жила тихой и мирной жизнью, всем, кто к ней относился, полагалось иметь оружие и доспехи и уметь ими пользоваться. Вот почему важной частью образования мальчика того времени было его обучение военным навыкам.

Уже с XII века были написаны серьезные сочинения по обучению будущих рыцарей и принцев. Многие из их создателей опирались на книги греческих и римских авторов, адаптируя их к требованиям правящей элиты. Особой популярностью среди аристократии пользовались «зеркала» или книги с инструкциями, предназначенные для членов королевской семьи, но жадно читаемые и знатью. В них давались советы по поведению, а также навыкам, которым следует обучать растущего принца или благородного сына. Как и в случае с современными руководствами по уходу за детьми, невозможно сказать, насколько широко и точно им следовали или в какой мере они действительно отражали практику того времени. Важно отметить, что они помогли установить цели и методы образования, которые актуальны и сегодня.

Итальянский гуманист и ученый Эразм Роттердамский в 1497 году предположил, что «постоянный элемент удовольствия должен быть совмещен с нашей учебой, чтобы мы думали об обучении как об игре, а не как о форме тяжелой работы». Он привел пример отца-англичанина, который, заметив энтузиазм своего сына в стрельбе из лука, изобрел новый способ обучения его буквам. Мальчику дали специально изготовленный набор для стрельбы из лука, украшенный буквами алфавита, и мишень с греческим и латинским алфавитами. Если он попадал в цель и правильно произносил букву, то выигрывал приз.

Эразм прокомментировал:

«Именно с помощью этой уловки мальчик, о котором идет речь, за несколько дней веселья и игры научился определять и произносить буквы – то, чего едва ли смогли бы достичь за тот же срок большинство учителей со всеми их побоями, угрозами и оскорблениями».

Итак, сначала обучение было сугубо домашним: братья и сестры воспитывались вместе примерно до семи лет, после чего мальчики начинали свое обучение с репетитором-мужчиной, часто в другом доме. Они получали широкое образование, включая религиоведение, а также учились чтению, письму и арифметике, этикету и занимались физическими упражнениями.

Прежде всего, они практиковались в пеших боях друг с другом с использованием деревянных и затупленных мечей. И вот как раз на этой стадии они учились носить доспехи, которые до появления латных доспехов обычно представляли собой кольчугу и шлем. Вот только делали их специально или нет, сказать очень сложно.

Мальчики также учились ездить верхом и управлять лошадью. Затем они практиковались в беге с игрушечными копьями, у которых наконечник имел вид ветряной мельницы, который вращался от набегающего потока воздуха. И, видимо, чем не быстрее он вращался, а мальчик бежал, тем было лучше.

По мере того, как дети набирались опыта, они начинали использовать острые копья и пытались попадать в подвешенные кольца (так называемый «бег по кольцу»), а также тупыми копьями ударять во вращающиеся мишени, называемые квинтайнами.


«Люди-кони» на Шембартлауфе – средневековом карнавале в Нюрнберге, впервые состоявшемся в 1449 г. «Книга Шембарта». Нюрнберг, Оксфорд, Бодлианская библиотека. Наверное, подобных «коняшек» для своих детей могли себе позволить и многие представители средневековой знати

Последним навыком, которому обучали примерно в 14 лет, было владение копьем во время езды верхом. Верховая езда была частью повседневной жизни, и все состоятельные люди ездили верхом, если только они не были очень маленькими или немощными – большинство детей учились ездить верхом в самом раннем возрасте. Генриху, второму сыну Эдуарда I, подарили белую лошадь в 1274 году, когда ему было семь лет. Столетие спустя, когда сыновьям Генриха IV Джону и Хамфри было соответственно 10 и 12 лет, их отец купил им их первых лошадей.

Маленьких мальчиков поощряли играть со специально изготовленным оружием, особенно если их родители были достаточно состоятельными людьми. Так, девятилетний король Генрих VI получил в 1430 году восемь мечей, «некоторые побольше, а некоторые поменьше, чтобы научить короля играть в его нежном возрасте». Для него также были изготовлены небольшие доспехи, украшенные золотом.

Интересно, что все это в итоге оказалось бесполезно, поскольку Генрих, став взрослым, превратился в весьма миролюбивого человека. Он был дважды свергнут и наконец был убит в 1471 году. Так что воинственное воспитание в детском возрасте ему явно не помогло.


Рыцарский турнир, 1600 г. «Нюрнбергская карнавальная книга», 1600 г. Библиотека университета Калифорнии, Лос-Анджелес. Наверное, в нечто подобное играли и дети…

Другим средством воспитания навыков держаться в седле, была охота.

В XIII веке Александру III Шотландскому было всего 10 лет, когда ему разрешили охотиться, когда он путешествовал по Йоркширу. Генрих III разрешил своему сыну Эдмунду Ланкастерскому охотиться в Виндзорском лесу, когда ему заблагорассудится, также в 10 лет.

Были, правда, и те, кто выступал против охоты – в основном они возмущались тем, что время быстротекущей человеческой жизни тратится во время охоты впустую, тогда как главным занятием человека должен стать поиск спасения своей бессмертной души.

P. S.


Автор и администрация сайта выражают искреннюю благодарность А. Свиридову за помощь в подготовке этого материала.

Продолжение следует…
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40 комментариев
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  1. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:20
    +4
    Дети быстро растут. Не представляю, как на них можно делать доспехи...
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:54
      +7
      Цитата: Luminman
      Дети быстро растут. Не представляю, как на них можно делать доспехи...

      Видимо многое банально передавалось по наследству. В семьях отпрысков было всегда много, кроме того родственные связи были не пустым звуком, так что изнашивали детские игрушки, одежду «буквально в ноль»!
    2. Ричард
      Ричард Сегодня, 07:21
      +4
      Для чего детям были нужны доспехи? Если принять во внимание тот факт, что эти комплекты принадлежали венценосным особам, налицо попытка выработать умение вести за собой армию с самого детства. Юный король должен был когда-нибудь возглавить войско, и к этому моменту уже легко управляться с оружием и броней. К тому же, богатый комплекс защиты и оружия – отличный подарок на крестины, заодно и способ проявить свою лояльность правителю.
  2. Sertorius
    Sertorius Сегодня, 05:40
    +7
    Добрый день! Спасибо за интересную тему. Вот здесь улыбнуло:
    братья и сестры воспитывались вместе примерно до семи лет, после чего мальчики начинали свое обучение с репетитором-мужчиной, часто в другом доме.
    На самом деле подростков в чужую семью старались не отдавать ( если это не семья сюзерена, что было привилегией). Отдавали родственникам. И "репетиторство" тут явно неправильная аналогия. Отдавали как пишут хронисты в "услужение", то есть в пажи. И не только мальчиков. Например, Жиль де Сюлли отдал в услужение свою младшую дочь Аньес своему сюзерену - Адели Блуа (дочери Завоевателя). Впоследствии Аньес стала невесткой Адели. Воспитанием сына и наследника Адели Тибо занимался его дядя - граф Шампани. Кто ж отдаст своего ребёнка в чужие руки?
  3. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 06:00
    +4
    Интересно: сколько весит доспех пятилетнего ребенка
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:06
      +5
      Цитата: тлауикол
      Интересно: сколько весит доспех пятилетнего ребенка

      О том, сколько что весит в продолжении...
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 06:07
      +4
      Цитата: тлауикол
      Интересно: сколько весит доспех пятилетнего ребенка


      Именно такие доспехи весят 7 кг (16 фунтов).
      Для 6-летнего мальчика...
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 07:32
        +3
        Нормально. Как школьный ранец) )
        В Польше видел доспех на ребенка лет десяти рядом со взрослыми образцами
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:00
    +3
    Про детские доспехи ни чего не скажу. А вот в романе Г. Сенкевича "Крестоносцы" хорошо описано, как дядя приучал племянника (молодого человека) к доспехам не давая ему их снимать сутками. Как тот поначалу страдал от натертостей на теле от доспехов, но стойко переносил это. И как итог - полная адаптация и умение действовать в бою.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:07
      +5
      Цитата: rotmistr60
      Про детские доспехи ни чего не скажу. А вот в романе Г. Сенкевича "Крестоносцы" хорошо описано, как дядя приучал племянника (молодого человека) к доспехам не давая ему их снимать сутками. Как тот поначалу страдал от натертостей на теле от доспехов, но стойко переносил это. И как итог - полная адаптация и умение действовать в бою.

      Жанна Д'Арк когда получила доспехи ходила в них две недели не снимая, и даже спала в них.
  5. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 06:08
    +7
    Отклонюсь от темы обсуждения: у всем известного в наших кругах Антона - День Рождения.

    50 - это серьезно.

    Здоровья, удачи, пусть радуют и работа и люди!

    И Константин (Морской Кот) поздравляет. Только голос к нему вернётся не так скоро.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 06:10
      +7
      Цитата: Korsar4
      50 - это серьезно

      И совсем не страшно...
      Поздравлю, если такие даты еще радуют...
      1. Эдуард Ващенко
        Эдуард Ващенко Сегодня, 06:21
        +6
        50 - это серьезно

        И совсем не страшно...

        Антон, от души поздравляю с Днем Рождения!
        Всего Самого самого самого!
        Энергии и сил. good good good
        1. депрессант
          депрессант Сегодня, 06:46
          +4
          Антон, от души поздравляю с Днем Рождения!

          Присоединяюсь!
          Прошла зима, настало лето,
          Антон, спасибо Вам за это!
          wassat love )))
          И многая Вам лета! drinks hi
          Вот почему так чествуют? Да потому что на Руси зимой нет жизни -- замирает. Но вот весна, похожая на лето, глядишь -- пробудимся и бодро запоём?
        2. Ричард
          Ричард Сегодня, 07:09
          +3
          Антон, примите и мои поздравления.
          С искренним уважением
          Дмитрий drinks
    2. Толстый
      Толстый Сегодня, 06:48
      +5
      hi Присоединюсь к поздравлению.
      50 лет это такой возраст, когда уже очень много знаешь и умеешь, но еще многое способен сотворить без ассистентов...
      С Днем Рождения, Антон
    3. zyablik.olga
      zyablik.olga Сегодня, 06:49
      +5
      Цитата: Korsar4
      Отклонюсь от темы обсуждения: у всем известного в наших кругах Антона - День Рождения.

      Антону поздравления с Дальнего Востока! Я ему очень благодарна за совет посетить Выборг. Исходя из личного общения, могу отметить, что я не знакома ни с кем, кто так увлечён средневековьем. Хотя с Антоном на тему оружия и доспехов в основном общался мой муж, мне тоже было очень интересно!
      Цитата: Korsar4
      И Константин (Морской Кот) поздравляет. Только голос к нему вернётся не так скоро.

      Неужели дядюшку опять забанили? belay
      1. депрессант
        депрессант Сегодня, 07:02
        +3
        Оля, здравствуйте!
        Без права переписки! Пошла в личку, посмотрела и... crying ((((((
        Но читать-то, наверное, может?
        Костя, мысленно с Вами! love )))
      2. kalibr
        kalibr Сегодня, 07:42
        +2
        Я тоже поздравляю Антона с 50-летием! Хотел бы ему пожелать всего самого наилучшего из всего того, что можно пожелать!
    4. sergej_84
      sergej_84 Сегодня, 08:11
      +2

      Le temps passe, et tu deviens plus vieux et plus sage. Dans ta vie, je te souhaite un ciel bleu sans nuages, bonne chance et beaucoup de joie!
  6. Ричард
    Ричард Сегодня, 06:47
    +6
    Что то мало иллюстраций. Попробуем исправить
    В одной из оружейных замка Амбрас близ Инсбрука хранятся детские доспехи короля Людвига II, сына Владислава II. Сам Людвиг погиб, не дожив до 20 лет. Кроме королевской брони, в замке хранится ещё 5-6 детских комплектов.

    Ещё одна коллекция детских доспехов «для рыцарей в возрасте от 4 до 9 лет» хранится в Оружейной палате Габсбургов, в Вене.

    В кладовых Шартрского собора хранится и детский бацинет, сделанный в 1390 году.

    Вместе с ней в кладовых Шартрского собора хранится и замечательная бригандина дофина Карла VI. Она изготовлена из льняного холста и шелкового бархата, а железные пластины подклепаны изнутри ткани. Заклепки, как и полагается на доспехах особ королевского рода, позолочены.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 06:50
      +4
      Есть детские доспехи в коллекции Дрезденской оружейной палаты. Есть детские доспехи в коллекции Венского императорского арсенала. Имеются они и в Музее Армии в Париже. Есть в Бельгийском музее. Так что только не ленись и вставляй фото. Например, детские рыцарские доспехи (кавалерийские латы в три четверти (до колена),изготовленные в Аугсбурге знаменитым оружейником Антоном Пфеффенхаузером между 1545 и 1603 гг. Сделан он был для мальчика 5–6 лет. Шлем – бургиньот, как и сами доспехи, богато украшен. Считается, что сделали его для коронации Максимилиана II в 1564 году, а предназначался он для его сына Альберта, родившегося в 1559 году.
      фото. Детский рыцарский доспех работы Антона Пфеффенхаузера. Королевский музей армии и военной истории Бельгии
      1. Ричард
        Ричард Сегодня, 07:29
        +2
        Так что только не ленись и вставляй фото.

        Если автор, из-за санкций или музейных запретов на публикацию фото не может ввести в свою статью подобные фотографии, то комментаторы вполне могут это сделать - в инете таких фото полно! Тем более среди нас есть непревзойденный "ас" иллюстрирования Сергей "Фил"
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 07:44
          +1
          Во второй части фотографий доспехов будет больше. И в третьей...
  7. депрессант
    депрессант Сегодня, 06:51
    +3
    Константин (Морской Кот) поздравляет. Только голос к нему вернётся не так скоро.

    Шо, опять?!?
    Ох, ты, Господи...
    Интересно, куды шаг сделал ? Вправо или влево? crying ((((
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 07:17
      +3
      Интересно, куды шаг сделал ? Вправо или влево?
      Подпрыгнул на месте.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 07:45
        +1
        Дорогой Антон! Теперь уже поздравление "не вообще",как было до этого, а персонально, под комментом! Живите счастливо и богато!
      2. депрессант
        депрессант Сегодня, 07:49
        +1
        Подпрыгнул на месте.

        Сомневаюсь, что кричал при этом "Москоляку на гиляку!"
        Грустно всё это, Антон, грустно...
        А у Вас День рождения, такая замечательная дата! Поверьте, жизнь только начинается! good drinks hi
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 08:12
          +2
          Мои шутки не всегда заходят, Людмила Яковлевна, но я бы никогда не подумал, что Вам не известна эта расхожая фраза: шаг вправо, шаг влево - попытка к бегству, прыжок на месте - провокация.
          1. депрессант
            депрессант Сегодня, 08:52
            0
            прыжок на месте - провокация.

            Представьте, мне эта фраза известна только в варианте "Шаг вправо, шаг влево -- расстрел на месте". Мы с Вами обитали в разных географических ареалах (большая страна!), и, видимо, в каждом -- своя интерпретация...
            А затем я пошла на Яндекс. И вот что он сказал:
            "Шаг влево, шаг вправо -- расстрел". Эта фраза -- предупреждение конвоя о приминение оружия без предупредительного выстрела при этапировании или конвоировании заключонных и военнопленных.

            Ну, как-то так.
  8. Kojote21
    Kojote21 Сегодня, 07:03
    +3
    Доброе утро всем hi !
    Вячеслав Олегович, спасибо большое за такую интересную тему!!
    Уважаемый Антон, поздравляю Вас с юбилеем, всего вам самого доброго в жизни желаю!! love
    Всем хорошего дня!! hi
  9. депрессант
    депрессант Сегодня, 07:18
    +1
    дети скачут на палках, зажав под мышкой длинные палки с мельничными крыльями на конце. То есть при движении они должны были вращаться, и получалось что-то вроде пропеллера и игры… в самолет!

    Но и в моём детстве был этот самый "самотёт"!
    Квадратный лист бумаги (из клетчатой тетрадки) резался по диагоналям, но так, чтоб середина оставалась целой. Затем острые концы сводились к середине и слегка прихватывались канцелярским клеем, вся эта конструкция насаживалась на гвоздь, торчащий поперек из палки и -- вперёд! Полученный пропелер крутился -- ещё как!
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 08:08
      +2
      Но и в моём детстве был этот самый "самотёт"!
      Квадратный лист бумаги (из клетчатой тетрадки) резался по диагоналям, но так, чтоб середина оставалась целой. Затем острые концы сводились к середине и слегка прихватывались канцелярским клеем, вся эта конструкция насаживалась на гвоздь, торчащий поперек из палки и -- вперёд! Полученный пропелер крутился -- ещё как!
      В количестве двух экземпляров крепился на руль велосипеда, после чего наземный транспорт считался воздушным.
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 07:19
    +3

    Какой контраст... wink
    ---------------------------------------------------------
    1. тлауикол
      тлауикол Сегодня, 07:35
      +3
      Это что, для новорожденных доспехи belay
  11. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 07:27
    +6
    Коллеги, камрады, друзья!
    В прошлом году была возможность поблагодарить за поздравления каждого, сейчас придется каждый раз расписываться в том, что я не очень умный.
    А по сему, огромное вам спасибо! Спасибо, что вы есть в моей жизни!!!
  12. Ричард
    Ричард Сегодня, 07:52
    +3
    в Англии, ещё в 2003 году вышла книга-буклет, посвященная выставке детских доспехов и оружия, которая проводилась в Королевском Арсенале в Лидсе.

    Есть замечательная богато иллюстрированная книга Клода Блэр "РЫЦАРСКИЕ ДОСПЕХИ ЕВРОПЫ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЗОР МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ".

    Книга посвящена истории защитного вооружения средневековой Европы. Автор приводит обзор развития защитного воинского облачения с 1066 года, когда только начиналась эпоха кольчуги, по 1700 год, когда рыцарские доспехи обрели декоративный характер.
    Автор подробно прослеживает эволюцию кольчуги, шлема, лат, рукавиц, наплечников и других элементов рыцарского снаряжения, объясняет значение терминов, употребляемых коллекционерами, дает представление о стилях и школах итальянских, германских и французских оружейников. Текст сопровождается многочисленными фотографиями и рисунками образцов защитного вооружения, хранящихся в крупнейших музеях мира. Есть там и про детские рыцарские доспехи.
  13. ИванИванычИванов
    ИванИванычИванов Сегодня, 08:37
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    Дети растут стремительно. Наверное печально было получить доспех в подарок, а через пару месяцев уже не помещаться в него.
  14. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 08:55
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    С другой стороны, некоторые из их игр нам сегодня довольно-таки трудно понять. Например, вот эту, изображенную на орнаментированной странице манускрипта «Книги о гольфе»,1520–1530 гг. На самом деле это не что иное как «Часослов», созданный иллюстратором Саймоном Бенингом и его мастерской в Брюгге, от которого осталось всего лишь 23 страницы. Своим названием он обязан иллюстрации в календаре, на которой люди играют в игру, похожую на гольф.


    Честно говоря, не в упрек автору, не могу понять, что в этой иллюстрации его затруднило. Люди клюшками пытаются забить в лунку мяч. За прошедшие с момента создания иллюстрации пятьсот лет принципиально ничего не изменилось - и сегодня при игре в гольф мяч клюшкой загоняют в лунку.
  15. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 09:01
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    Но там же есть и другая иллюстрация: дети скачут на палках, зажав под мышкой длинные палки с мельничными крыльями на конце. То есть при движении они должны были вращаться, и получалось что-то вроде пропеллера и игры… в самолет!

    На рисунке в нижнем колонтитуле подростки не просто "скачут на палках". Они "играют в рыцарский турнир", который изображен на основной иллюстрации.