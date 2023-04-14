Детские рыцарские доспехи и оружие. Немного о воспитании будущего воина



Детские доспехи из Оружейной палаты Дрездена. Судя по размерам, левый доспех сделан на пятилетнего ребенка, а правый на ребенка 6–7 лет, не более. Исходя из конструкции доспехов, это XVI век. Фото автора

Давид опоясался мечом поверх доспехов

и попробовал ходить в них, так как не привык к этому.

– Я не могу ходить в них, – сказал он Саулу,

– потому что я к ним не привык. И он снял их.

Первая книга Царств, 17:39



Вот так выглядит обложка этой книги



Детский меч 875–1030 гг. Королевский Арсенал, Лидс



Вот она, эта иллюстрация. Британская библиотека, MS 24098

«Дети часто имеют дурные привычки и думают только о настоящем, игнорируя будущее... Они больше плачут и оплакивают потерю яблока, чем потерю наследства... Они желают всего, что видят, и зовут, и тянутся к этому... Вдруг смеются, вдруг плачут и беспрестанно кричат, болтают и смеются».

«Именно с помощью этой уловки мальчик, о котором идет речь, за несколько дней веселья и игры научился определять и произносить буквы – то, чего едва ли смогли бы достичь за тот же срок большинство учителей со всеми их побоями, угрозами и оскорблениями».



«Люди-кони» на Шембартлауфе – средневековом карнавале в Нюрнберге, впервые состоявшемся в 1449 г. «Книга Шембарта». Нюрнберг, Оксфорд, Бодлианская библиотека. Наверное, подобных «коняшек» для своих детей могли себе позволить и многие представители средневековой знати



Рыцарский турнир, 1600 г. «Нюрнбергская карнавальная книга», 1600 г. Библиотека университета Калифорнии, Лос-Анджелес. Наверное, в нечто подобное играли и дети…

P. S.

А было так, что многие читатели ВО просили меня написать о детских рыцарских доспехах, потому что тема эта по-настоящему интересная, а информации по ней до обидного мало. Более того, слово «мало» сюда вообще не подходит – её совсем нет, хотя отдельные детали детских доспехов и даже детское оружие в музеях все-таки есть. Однако связать все это в нечто целостное – задача практически непосильная для российского исследователя, пусть даже и имеющего доступ в сеть Интернет. Но…Недаром сказано, что дерзающим помогает сама судьба. Оказалось, что в Англии, ещё в 2003 году вышла книга-буклет, посвященная выставке детских доспехов и оружия, которая проводилась в Королевском Арсенале в Лидсе.До СВО я просто заказал бы эту книгу в Англии и, получив, с ней бы поработал. Но сейчас такое невозможно. Поэтому пришлось обратиться к одному из наших читателей, который проживает в Англии, и попросить его заказать эту книгу. Ну а он, получив её, прислал мне сканы её страниц.Как водится, книга оказалась написанной в типично английской манере. Поэтому перевод её один в один оказался бессмысленным. Так что её материалы в данном случае будут представлены в форме дайджеста – вся вода убрана, оставлено только лишь самое главное. Итак…Откуда берется сегодня информация о детских доспехах?Это прежде всего сохранившиеся артефакты, затем письменные отчеты и живописные картины, изображающие их владельцев. Личные письма, дневники, завещания и счета также помогают нам составить представление об их использовании. Так что те, кто считают, что в музеях есть только доспехи, появившиеся там непонятно, как и откуда (то есть, скорее всего, это подделка), могут не беспокоиться.Другое дело, что находки детского оружия и доспехов очень редки.Вот этот меч – одна из наиболее редких находок. Нет детских шлемов, кольчуг, относящихся к эпохе раннего Средневековья, и почему так – понятно. Металл был дорог, работа над той же кольчугой требовала времени, а дети быстро вырастали. Но главное – доспехи в то время были сугубо военной одеждой, и заставлять ребенка ходить в них по дому, а дети феодалов жили под опекой матери до семи лет, никому бы просто не пришло в голову.Бедным было это время, причем не только для крестьян! Солому на пол стелили не только в крестьянских хижинах, но и в рыцарских замках! Ну, а потом детей отправляли в пажи к другому, более знатному и могущественному сеньору и, опять же, делать им всем кольчуги ему было просто не с руки. Вот подрастал парень, можно было обрядить его в кольчугу – тут-то он её и получал.Но, разумеется, дети играли. И играли, подражая взрослым, то есть дрались на палках, заменявших им мечи, и на мечах, выструганных из дерева, и у них были щиты, потому что навык работы щитом должен был вырабатываться до автоматизма, и взрослые это понимали и должны были позаботиться, чтобы дети их имели.С другой стороны, некоторые из их игр нам сегодня довольно-таки трудно понять. Например, вот эту, изображенную на орнаментированной странице манускрипта «Книги о гольфе»,1520–1530 гг. На самом деле это не что иное как «Часослов», созданный иллюстратором Саймоном Бенингом и его мастерской в Брюгге, от которого осталось всего лишь 23 страницы. Своим названием он обязан иллюстрации в календаре, на которой люди играют в игру, похожую на гольф.Но там же есть и другая иллюстрация: дети скачут на палках, зажав под мышкой длинные палки с мельничными крыльями на конце. То есть при движении они должны были вращаться, и получалось что-то вроде пропеллера и игры… в самолет!Детям, как и сегодня, явно хотелось побегать и порезвиться, и в этом они мало чем отличались от малышей наших дней. И не только в этом заключалось их сходство.Вот, например, как описал детей XIII века монах Варфоломей, и это вполне подходит и к детям XXI века:Не все сегодняшние дети таковы, но некоторые просто идеально подходят под такое описание.Другое дело, что, хотя большая часть аристократии жила тихой и мирной жизнью, всем, кто к ней относился, полагалось иметь оружие и доспехи и уметь ими пользоваться. Вот почему важной частью образования мальчика того времени было его обучение военным навыкам.Уже с XII века были написаны серьезные сочинения по обучению будущих рыцарей и принцев. Многие из их создателей опирались на книги греческих и римских авторов, адаптируя их к требованиям правящей элиты. Особой популярностью среди аристократии пользовались «зеркала» или книги с инструкциями, предназначенные для членов королевской семьи, но жадно читаемые и знатью. В них давались советы по поведению, а также навыкам, которым следует обучать растущего принца или благородного сына. Как и в случае с современными руководствами по уходу за детьми, невозможно сказать, насколько широко и точно им следовали или в какой мере они действительно отражали практику того времени. Важно отметить, что они помогли установить цели и методы образования, которые актуальны и сегодня.Итальянский гуманист и ученый Эразм Роттердамский в 1497 году предположил, что «постоянный элемент удовольствия должен быть совмещен с нашей учебой, чтобы мы думали об обучении как об игре, а не как о форме тяжелой работы». Он привел пример отца-англичанина, который, заметив энтузиазм своего сына в стрельбе из лука, изобрел новый способ обучения его буквам. Мальчику дали специально изготовленный набор для стрельбы из лука, украшенный буквами алфавита, и мишень с греческим и латинским алфавитами. Если он попадал в цель и правильно произносил букву, то выигрывал приз.Эразм прокомментировал:Итак, сначала обучение было сугубо домашним: братья и сестры воспитывались вместе примерно до семи лет, после чего мальчики начинали свое обучение с репетитором-мужчиной, часто в другом доме. Они получали широкое образование, включая религиоведение, а также учились чтению, письму и арифметике, этикету и занимались физическими упражнениями.Прежде всего, они практиковались в пеших боях друг с другом с использованием деревянных и затупленных мечей. И вот как раз на этой стадии они учились носить доспехи, которые до появления латных доспехов обычно представляли собой кольчугу и шлем. Вот только делали их специально или нет, сказать очень сложно.Мальчики также учились ездить верхом и управлять лошадью. Затем они практиковались в беге с игрушечными копьями, у которых наконечник имел вид ветряной мельницы, который вращался от набегающего потока воздуха. И, видимо, чем не быстрее он вращался, а мальчик бежал, тем было лучше.По мере того, как дети набирались опыта, они начинали использовать острые копья и пытались попадать в подвешенные кольца (так называемый «бег по кольцу»), а также тупыми копьями ударять во вращающиеся мишени, называемые квинтайнами.Последним навыком, которому обучали примерно в 14 лет, было владение копьем во время езды верхом. Верховая езда была частью повседневной жизни, и все состоятельные люди ездили верхом, если только они не были очень маленькими или немощными – большинство детей учились ездить верхом в самом раннем возрасте. Генриху, второму сыну Эдуарда I, подарили белую лошадь в 1274 году, когда ему было семь лет. Столетие спустя, когда сыновьям Генриха IV Джону и Хамфри было соответственно 10 и 12 лет, их отец купил им их первых лошадей.Маленьких мальчиков поощряли играть со специально изготовленным оружием, особенно если их родители были достаточно состоятельными людьми. Так, девятилетний король Генрих VI получил в 1430 году восемь мечей, «некоторые побольше, а некоторые поменьше, чтобы научить короля играть в его нежном возрасте». Для него также были изготовлены небольшие доспехи, украшенные золотом.Интересно, что все это в итоге оказалось бесполезно, поскольку Генрих, став взрослым, превратился в весьма миролюбивого человека. Он был дважды свергнут и наконец был убит в 1471 году. Так что воинственное воспитание в детском возрасте ему явно не помогло.Другим средством воспитания навыков держаться в седле, была охота.В XIII веке Александру III Шотландскому было всего 10 лет, когда ему разрешили охотиться, когда он путешествовал по Йоркширу. Генрих III разрешил своему сыну Эдмунду Ланкастерскому охотиться в Виндзорском лесу, когда ему заблагорассудится, также в 10 лет.Были, правда, и те, кто выступал против охоты – в основном они возмущались тем, что время быстротекущей человеческой жизни тратится во время охоты впустую, тогда как главным занятием человека должен стать поиск спасения своей бессмертной души.Автор и администрация сайта выражают искреннюю благодарность А. Свиридову за помощь в подготовке этого материала.