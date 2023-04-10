Военное обозрение
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Сербский юрист намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения боеприпасов с обеднённым ураном

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Сербский юрист намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения боеприпасов с обеднённым ураном

Юрист из Сербии Срджан Алексич намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения альянсом обеднённого урана во время бомбардировок Югославии в 1999 году. Таким образом, адвокат добивается компенсаций для оставшихся в живых людей, подвергшихся тогда бомбардировкам.


Когда я представлял в суде военнослужащих, живущих в моём родном городе [Ниш], я обратил внимание на то, что во время агрессии НАТО в 1999 году, их насчитывалось порядка 16 тыс человек. В 2015 же, истцов стало на 6 тыс. меньше, что указывает на то, что с каждым годом количество ветеранов уменьшается, поскольку рак уносит их жизни

– рассказал он в интервью новостному сетевому изданию NEWS.ru.

В то же время сербский правозащитник выразил готовность выступить перед Европарламентом или ООН совместно с итальянскими и сербскими военными, против которых применялись снаряды с обеднённым ураном. Также иск могут поддержать ассоциации пострадавших из Сербской Республики, а также Боснии и Герцеговины.

Вот чем ещё поделился в беседе с корреспондентом Алексич:

Моя мать погибла после применения боеприпасов с обеднённым ураном из-за развившегося у неё рака костей. По этой причине мы будем и в дальнейшем проводить усиленную работу с другими юристами из Сербии, чтобы те, кто совершил вопиющие военные преступления, понёс ответственность и покрыл весь причинённый ущерб

В этой связи, адвокат также напомнил о том, что право на жизнь является естественным и неотъемлемым правом любого человека и гражданина, не только в соответствии с конституцией республики, но и Хартией о защите прав человека наряду с Уставом ООН.

Напомним, что в ходе военной операции североатлантического альянса против Союзной Республики Югославии было выпущено в общей сложности 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обеднённым ураном. Количество погибших, при этом, варьируется от 3,5 до 4 тыс человек, ещё порядка 10 тыс. получили ранения, большинство из которых – мирные жители.
Использованы фотографии:
Википедия/Darko Dozet
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26 комментариев
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  1. ННиколаичЪ
    ННиколаичЪ Сегодня, 10:05
    +1
    Конечно толку мало будет, и перспектив данного судебного процесса тоже никакого, но в качестве троллинга можно засчитать.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:16
      +3
      Обращаться в суды стран что под окупацией нато?! Ну суд не увидит вины агрессора. Единственное что это покажет на сколько суд предвзят.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 10:37
        +2
        Перспектив у такого судебного иска нет, потому что это был демократический обеднённый уран. Это совсем другое, как Хиросима и Нагасаки.
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 10:45
          0
          Цитата: Бородач
          Перспектив у такого судебного иска нет,

          От иска останется писк.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 11:09
            +1
            Сербский юрист намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения боеприпасов с обеднённым ураном

            Это очень хороший и правильный политический ход против БЕСПРЕДЕЛА ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ американских и НАТОвских агрессоров в отношении национальной безопасности других стран!
            Тем более при намерении Киевым с его спонсорами по НАТО использовать радиоактивные снаряды с обеднённым ураном в отношении ВС РФ во время СВО на Украино-Российской территории!
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 11:06
        +2
        С этими снарядами проблема еще и в том, что они не признаны ни ядерным/химическим/биологическим ни каким-то еще антигуманным оружием, наносящим массовый масштабный вред по территории. Была попытка группы стран добиться от ООН проведения исследования по вреду при применения данных боеприпасов, но она не нашла поддержки (в том числе и от России). На сегодня эти боеприпасы являются конвенциальным видом оружия.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:05
    -2
    Сербский юрист намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения боеприпасов с обеднённым ураном
    Что то наши либеры заткнулись с пояснениями, что обедненный уран, это не ядерное оружие и его применение допустимо .. fool
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:15
      +4
      наши либеры заткнулись...а наши ли wink
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 10:28
      +2
      Не знаю,тут некоторое время назад в дзене один со мной спорил что это всё безвредно и допустимо.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:56
        0
        ну пусть у себя дома подержит такой "лом" - посмотрим потом на последствия.
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:30
      +1
      Не ядерное, но радиоактивное, приводящее к загрязнению местности
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:14
    +1
    Ну решил человек как говорит молодежь хайпануть на набирающей популярность теме...Юрист ведь...
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 10:16
      0
      Ну и пусть, хоть такими методами и давить на Штаты
      1. taiga2018
        taiga2018 Сегодня, 10:25
        0
        Цитата: 75Сергей
        , хоть такими методами и давить на Штаты

        Такие методы для штатов даже меньше чем слону дробина.Вспомнился старый анекдот.Летит значит муха и хохочет,никак не может успокоится,а навстречу тигр,ну и тигр спрашивает ты чего мол муха хохочешь,а та и отвечает:там слона пинают и я пнула.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:15
    0
    А вообще им можно впарить применение грязных бомб , приведшее к радиоактивному заражению.
  5. moreman78
    moreman78 Сегодня, 10:20
    -2
    Одни готовят иски к НАТО, другие с удовольствием проводят военные учения с НАТО - странный народ в Сербии!
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 11:03
      +1
      Кто то кровь льёт..а кто то бизнес с врагом делает.. тоже странность,не правда ли!? request
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:25
    +3
    Дело возможное и нужное, но почему это не было сделано тогда, когда начали появляться первые данные о последствиях применения этих снарядов? Или тогда не позволяла политическая обстановка? Судиться с американцами сегодня - ходить по маленькому против ветра. Если они судьям МУС грозились возбуждением уголовных дел за разбирательства по военном преступлениям со стороны американских военных, то что уж говорить о представители Сербии. Но этот вопрос необходимо постоянно поднимать на международных площадках.
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 10:30
    0
    Намерен-то он намерен, а что из всего этого получится?
    У меня вон тоже, каждый понедельник намерений выше крыши, а к выходным... request
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:36
    +1
    Peut être serait il aussi temps de poursuivre les autorités Américaines pour, par exemple, les dizaines de milliers (certains écrivent même centaines de milliers) d'enfants Irakiens morts pour cause de "sanctions" ?
    Et poursuivre les politiciens Américains qui ont dit "cela était nécessaire" pour apologie de crimes contre l'humanité...?
    L'on pourrait aussi les poursuivre pour "l'agent Orange" utilisé au Vietnam ? Pour les bombes atomiques utilisées au Japon sur des ...civils !? etc etc
    Mais ne rêvez pas ceux qui s'auto-proclament "camp du bien, de la démocratie" ont tous les droits mêmes de massacrer des civils ...
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 11:14
      0
      Может быть, пришло бы время также подать в суд на американские власти, например, за десятки тысяч (некоторые пишут даже сотни тысяч) иракских детей, погибших из-за "санкций" ?
      И преследовать в судебном порядке американских политиков, которые сказали "это было необходимо", за оправдание преступлений против человечности...?
      Можно ли также привлечь их к ответственности за "оранжевый агент", использованный во Вьетнаме ? За атомные бомбы, примененные в Японии против ...мирных жителей !? и так далее и так далее
      Но не мечтайте о том, чтобы те, кто самопровозглашает себя "лагерем добра и демократии", имели все права убивать мирных жителей ...
    2. Волк
      Волк Сегодня, 11:30
      0
      Давно было време поднять судбени иск противу американских политиков и сената и конгресса, еще от Корейские Войне когда сделали агресию на независимо государство, но правда в Корее не применяли ни хемическо нити ядерно оружие, а в Виетнама уже начели заниматься массовым злочинами над цивилами применением хемического оружия , но вес мир молчал !!! Потом их понесло поехали от злочина к злочину .
      Толка материялного не будет от иска НО ПОЛИТИЧЕСКИ ОЧИМ ВАЖНИЙ ШАГ , потому что судбени иск сунет под лица всем мировом обществу ЗЛОЧИНИ КРИМИНАЛНОГО ГОСУДАРСТВА США !!!
      Ето важное за человечество и Ирак должан подать судб5ни иск , как и Либия и Сирия все они в месте должни искать правду за злочине над их странам .
      Другая дорога обша мировая война противу ЗЛОЧИНЦОВ .
  9. Tim666
    Tim666 Сегодня, 10:45
    0
    Автор, поясните плиз что за тип, марка, назначение бомб с обедненным ураном? Никто не может внятно объяснить)))
  10. Волк
    Волк Сегодня, 11:33
    +1
    Давно было време поднять судбени иск противу американских политиков и сената и конгресса, еще от Корейские Войне когда сделали агресию на независимо государство, но правда в Корее не применяли ни хемическо нити ядерно оружие, а в Виетнама уже начели заниматься массовым злочинами над цивилами применением хемического оружия , но вес мир молчал !!! Потом их понесло поехали от злочина к злочину .
    Толка материялного не будет от иска НО ПОЛИТИЧЕСКИ ОЧИМ ВАЖНИЙ ШАГ , потому что судбени иск сунет под лица всем мировом обществу ЗЛОЧИНИ КРИМИНАЛНОГО ГОСУДАРСТВА США !!!
    Ето важное за человечество и Ирак должан подать судб5ни иск , как и Либия и Сирия все они в месте должни искать правду за злочине над их странам .
    Другая дорога обша мировая война противу ЗЛОЧИНЦОВ .
    1. Волк
      Волк Сегодня, 12:00
      0
      Эта ЗЛОЧИНАЧКА ГОСУДАРСТВА НАТО В ГОЛОВЕ С США паразитируют на СТРАХЕ маленких государства, что они даже не посмеет жаловаться на их злочини . Но уже мир не сможет терпеть их злочини , вса государства жертвы должни в месте поднять судбени иск противу агрессии на их государства и злочини противу цивилов, только тогда можно чего то добиться не верится что материальное но политически да и это очим важное за будущее человечества !!!
      По другому на концу будет общая мировая война , с трагическим последствием для вес мир .
      1. Волк
        Волк Сегодня, 12:03
        0
        Начиная от Корее па до Сирии вся ета государства должна в месте поднять СУДБЕНИ ИСК !!!