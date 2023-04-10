Сербский юрист намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения боеприпасов с обеднённым ураном

Юрист из Сербии Срджан Алексич намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения альянсом обеднённого урана во время бомбардировок Югославии в 1999 году. Таким образом, адвокат добивается компенсаций для оставшихся в живых людей, подвергшихся тогда бомбардировкам.
Когда я представлял в суде военнослужащих, живущих в моём родном городе [Ниш], я обратил внимание на то, что во время агрессии НАТО в 1999 году, их насчитывалось порядка 16 тыс человек. В 2015 же, истцов стало на 6 тыс. меньше, что указывает на то, что с каждым годом количество ветеранов уменьшается, поскольку рак уносит их жизни
– рассказал он в интервью новостному сетевому изданию NEWS.ru.
В то же время сербский правозащитник выразил готовность выступить перед Европарламентом или ООН совместно с итальянскими и сербскими военными, против которых применялись снаряды с обеднённым ураном. Также иск могут поддержать ассоциации пострадавших из Сербской Республики, а также Боснии и Герцеговины.
Вот чем ещё поделился в беседе с корреспондентом Алексич:
Моя мать погибла после применения боеприпасов с обеднённым ураном из-за развившегося у неё рака костей. По этой причине мы будем и в дальнейшем проводить усиленную работу с другими юристами из Сербии, чтобы те, кто совершил вопиющие военные преступления, понёс ответственность и покрыл весь причинённый ущерб
В этой связи, адвокат также напомнил о том, что право на жизнь является естественным и неотъемлемым правом любого человека и гражданина, не только в соответствии с конституцией республики, но и Хартией о защите прав человека наряду с Уставом ООН.
Напомним, что в ходе военной операции североатлантического альянса против Союзной Республики Югославии было выпущено в общей сложности 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обеднённым ураном. Количество погибших, при этом, варьируется от 3,5 до 4 тыс человек, ещё порядка 10 тыс. получили ранения, большинство из которых – мирные жители.