Сербский юрист намерен предъявить иск к НАТО ввиду применения боеприпасов с обеднённым ураном

Когда я представлял в суде военнослужащих, живущих в моём родном городе [Ниш], я обратил внимание на то, что во время агрессии НАТО в 1999 году, их насчитывалось порядка 16 тыс человек. В 2015 же, истцов стало на 6 тыс. меньше, что указывает на то, что с каждым годом количество ветеранов уменьшается, поскольку рак уносит их жизни

Моя мать погибла после применения боеприпасов с обеднённым ураном из-за развившегося у неё рака костей. По этой причине мы будем и в дальнейшем проводить усиленную работу с другими юристами из Сербии, чтобы те, кто совершил вопиющие военные преступления, понёс ответственность и покрыл весь причинённый ущерб