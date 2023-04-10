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ВСУ безуспешно попытались при помощи беспилотника атаковать электроподстанцию в Курской области

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ВСУ безуспешно попытались при помощи беспилотника атаковать электроподстанцию в Курской области

Украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию, расположенную в Курской области недалеко от границы с Украиной.


Запущенный боевиками киевского режима беспилотный летательный аппарат, обломки которого были обнаружены в Суджанском районе на расстоянии около двух километров от украинской границы, был оснащен взрывным устройством. Дрон упал, не долетев до электроподстанции и не успев нанести какого-либо ущерба.

Ранее украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" ("Аист-110"), при помощи которого боевики намеревались разведать информацию о расположении российской военной техники, был замечен и принудительно посажен в Курской области. Предполагается, что украинские боевики планировали использовать полученные "Лелекой-100" данные для ведения минометных обстрелов.

Также сообщается, что ВСУ обстреляли села Тишанка в Волоконовском районе и Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела были повреждены несколько частных домовладений, хозяйственных построек и складских помещений. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

С октября прошлого года в восьми российских регионах, примыкающих к зоне проведения спецоперации на Украине, в том числе в Курской области, действует средний уровень реагирования, в частности предполагающий повышение уровня безопасности на объектах энергетической инфраструктуры, а также усиление мер по охране общественного порядка.
Использованы фотографии:
Telegram/Настоящий Гладков
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11 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 10:39
    -1
    Работают ребята! Главное не допустить ниодного долета! Там смотришь и сами перестанут .
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:42
      -1
      С хрена ли они перестанут? Бандеровцы хуже обезьяны с гранатой. am
    2. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 10:46
      0
      Мы узнаём, только о безуспешных попытках, если что.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:42
    +1
    Новость повторяется через несколько дней?Или это новый удар?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:46
      +1
      На 9 мая говорят отменили парад в Курске...велика вероятность украинского терракта.
      1. Франк Мюллер
        Франк Мюллер Сегодня, 10:57
        -1
        Не удивляйтесь, если и в Москве с Ленинградом отменят. Береженого бог бережет, небереженого погост заберет. В Донецке то уже второй Парад Победы отменяют, вроде?
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 10:51
      0
      В интернете информации от сегодняшнего дня (10.04) и со ссылкой на один источник SHOT.
  3. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 11:01
    0
    Или у ВСУ с "Аистами" ("Лелеками") напряженка (и они не могут организовать массовый налет), что вполне возможно, или организовали "дронопробу" для проверки российской ПВО объекта. В любом случае, от прецедента радости маловато.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    0
    Не читайте поутрам украинские сми ,мозг сносит напрочь.Я в магазин.
    1. пешик
      пешик Сегодня, 11:24
      +1
      И мне нада - одни хлебцы осталися. Сбили или посадили это беспилотник?
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 11:39
        0
        Может иметь место банальная ошибка при планировании полёта БПЛА.Встречный ветер снизил скорость и возможности.