Украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию, расположенную в Курской области недалеко от границы с Украиной.Запущенный боевиками киевского режима беспилотный летательный аппарат, обломки которого были обнаружены в Суджанском районе на расстоянии около двух километров от украинской границы, был оснащен взрывным устройством. Дрон упал, не долетев до электроподстанции и не успев нанести какого-либо ущерба.Ранее украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" ("Аист-110"), при помощи которого боевики намеревались разведать информацию о расположении российской военной техники, был замечен и принудительно посажен в Курской области. Предполагается, что украинские боевики планировали использовать полученные "Лелекой-100" данные для ведения минометных обстрелов.Также сообщается, что ВСУ обстреляли села Тишанка в Волоконовском районе и Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате обстрела были повреждены несколько частных домовладений, хозяйственных построек и складских помещений. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.С октября прошлого года в восьми российских регионах, примыкающих к зоне проведения спецоперации на Украине, в том числе в Курской области, действует средний уровень реагирования, в частности предполагающий повышение уровня безопасности на объектах энергетической инфраструктуры, а также усиление мер по охране общественного порядка.