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Появились свидетельства использования ЧВК «Вагнер» трофейного американского БТР M113 ВСУ в Артёмовске

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Появились свидетельства использования ЧВК «Вагнер» трофейного американского БТР M113 ВСУ в Артёмовске

Подразделения ЧВК «Вагнер» при продвижении в Артёмовске продолжают «трофеить» украинскую технику и оружие. При этом в качестве трофеев всё чаще попадает техника натовского образца.


В сети появились свидетельства того, что на вооружении ЧВК «Вагнер» теперь оказывается бронетехника, ранее поставленная из США в интересах киевского режима. Только теперь эта бронетехника послужит интересам России.

В качестве одного из таких трофеев бойцы «Вагнера» взяли американский гусеничный бронетранспортёр M113.



Представлены кадры с этой бронемашиной на улицах Артёмовска, где ранее M113 и был взят в качестве трофея у украинской армии. Техника ВСУ в ходе одной из штурмовых операций российских сил была утрачена, получив некоторые повреждения. В ЧВК «Вагнер» БТР восстановили и теперь используют его для решения поставленных командованием боевых задач.


На бронетранспортёре не видно какого-либо вооружения. Это говорит о том, что либо оно ещё будет на него установлено, либо в ЧВК его используют исключительно как средство транспортировки десанта на улицах города, освобождение которого в эти дни продолжается.
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24 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:29
    +3
    В качестве одного из таких трофеев бойцы «Вагнера» взяли американский гусеничный бронетранспортёр M113.
    Делов то, дело житейское... Интереснее мнение бойцов о сундуке. recourse Предполагаю, что удобно, комфортно и просторно, "отдыхай - не хочу"... но не боевой агрегат. Разврат... request Так иногда хочется....
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:39
      -1
      Очень комфортный гусеничный гроб. am
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:46
        +1
        Чем она хуже БМП1?Кстати,было фото подобного бронетранспортпра с поврежденным стволом "Браунинга".Может этот и есть,подремонтировали после прилета.
    2. maiman61
      maiman61 Сегодня, 10:41
      +11
      А что тут такого? Есть какая то броня, гусеничная, уж лучше, чем на буханке кататься!
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:48
      +2
      Надежная и неприхотливая платформа, своего рода Калашников гусеничных БТР. Все еще используется на 1/3 планеты, стал носителем различного вооружения. Вроде ничего выдающегося, но его очень долго не снимали(ют) с вооружения. С нашей стороны - БТР-50П, но он произведения в гораздо меньших количествах и практически везде в мире снят с вооружения.
    4. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 10:48
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      Интереснее мнение бойцов о сундуке.

      Очень сильно хвалят. Простая, надежная, просторная. В сравнении со всеми нашими БТР/БМП есть броня.
  2. Комментарий был удален.
  3. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 10:33
    -4
    Это ведро было создано в 1957 году. Это очень большая мишень к тому же мало защищенная. Значит и ведра пихают Украинцам.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:42
      -9
      Значит и ведра пихают Украинцам.
      Тем удивительней бегство из Харьковской области ультра современной армии РФ.
      1. nemec55
        nemec55 Сегодня, 11:55
        -1
        На границе тучи бродят хмуро,
        край суровый тишиной объят...
        Соловьёв с своею агентурой,
        хвост поджавши,
        ПЯТЯТСЯ НАЗАД
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    +1
    Для транспортировки раненых как раз сгодится.
  5. monetam
    monetam Сегодня, 10:34
    +4
    Техника до первой серьёзной поломки. Двигатель забарахлит - и всё, можно в парк "Патриот" отправлять. Или поставить перед американским посольством.











    Техника до первой серьёзной поломки.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 10:41
      0
      Перед посольствами будем ставить абрамсы , леопЁрды и остальные! Скоро надеюсь
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 10:38
    +3
    Эх в деревню бы эту технику,да силос в ямах трамбовать...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:48
      0
      Вам мало ДТ 75?А то будете искать запчасти по всей планете.. laughing
  7. egor1712
    egor1712 Сегодня, 10:40
    +2
    Красавцы ЧВК "Вагнер"!!!!! Необходимо затрофеить абрамсы и леопарды и тогда ребята не победимы. Как говорят "их же салом, да помордам".
  8. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 10:40
    0
    Это всего лишь свидетельство недостаточного обеспечения военного подразделения необходимой боевой техникой. То же самое (если не похлеще) было и с вооружением НМ ДНР, более чем охотно оснащавшейся трофейным оружием. Кто вот, только, запчасти к упомянутому "реликту" давать будет? В Отечественную РККА, как и противник, пробовали использовать трофейные танки и другую бронетехнику, но все это получалось весьма ограниченно (именно из - за проблем с техническим обслуживанием). А так да, несколько "Тигров" с красными звездами на бортах даже Берлин брали!
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 10:43
      +4
      То есть любое использование трофеев в любой армии это от недостатков обеспечения. Интересная мысль.
    2. futurohunter
      futurohunter Сегодня, 11:28
      +2
      Франк Мюллер
      свидетельство недостаточного обеспечения военного подразделения
      В любой войне с удовольствием ездят на трофейной технике и позицируют журналистам. Это важный психологический фактор!
      А ещё, на войне используют всё, что ездит, включая автомобили. На трофейной технике воевать не обязательно, но в хозяйстве сгодится.
      О запчастях никто не думает - если технику невозможно реанимировать - ее бросают, или сдают на переплавку (или в музей)))
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 10:47
    +3
    Явно кто-то из Вагнеров за угоны привлекался...
  10. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 11:08
    0
    Цитата: Trapp1st
    Тем удивительней бегство из Харьковской

    Не нужно искажать факты.
    Там за армию решали совсем другие люди и не на Фрунзенской набережной.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:13
      -2
      Не нужно искажать факты.
      Дайте тогда правильные факты!
  11. Баюн
    Баюн Сегодня, 11:21
    0
    "Z" нарисовал - и оно "наше"? А ну, как не все в курсе? Опасная ситуация... Ночью и вовсе могут по "силуэту" отработать; разве что какой-то хитрой термокраской букву покрыть, чтоб в "ночник" видно было...
  12. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 11:26
    +5
    Мнение не бойца, но моделиста (не воевал, но собирал пепелацы).
    Плюсы: практичная, удобная, надежная, неприхотливая, хорошая проходимость. Можно спать внутри и вывозить раненых. Очень большое преимущество перед российскими/советскими БМП - удобство, легкость и быстрота десантирования - сзади откидывается аппарель, по ней бойцы бойцы выбегают в полный рост. Не чета нашим БМП (из БМП-1/2 вываливаются в скрюченном состоянии, из БМП-3 - поверх брони, подставляясь под огонь противника)
    Насчёт брони - бронировка разная. Базовая машина забронирована так себе. Есть варианты с усиленным бронированием.
    Переходим к минусам: высокая - легче попасть, чем в отечественные БМП. Броня расположена под прямым углом к наиболее вероятным направлениям обстрела (на рациональные углы наклона брони наплевали). Если отечественные БТР/БМП вполне прилично вооружены, то у М-113 в базовой версии вооружение практически отсутствует. Есть варианты, правда с 6-ствольными "Вулканами", ПТУР и даже самоходные минометы, но, на Украине их не замечено. И установка дополнительного вооружения на М-113 приводит к ликвидации мест для десанта.
    Выскажу личное мнение (без претензии на экспертность): хороший бронированный автобус для бездорожья, но не для боя. Отлично подойдет для переброски личного состава к месту боя, а затем ему нужно убегать как можно быстрее. В бою сгорит очень быстро, в отличие от отечественной техники.
    У НАТОвцев есть техника и получше...
  13. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 11:50
    0
    Помнится в ВОВ были целые подразделения на шерманах, может тоже создать из затрофеенного?