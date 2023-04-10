Военное обозрение
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США приняли решение списать катера проекта Mark VI спустя всего шесть лет после постройки первого из них

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США приняли решение списать катера проекта Mark VI спустя всего шесть лет после постройки первого из них

США приняли решение списать свои патрульные катера проекта Mark VI. В настоящее время 9 из 12 военных кораблей такого типа хранятся на верфи Колонна, расположенной в Норфолке, в штате Виргиния. Последние 3 катера Mk VI с лета прошлого года находятся на хранении судоремонтной компании Fairlead Integrated.


Стоит отметить, что данный проект был запущен компанией SAFE Boats International – американским производителем катеров и лодок - в период с 2015 по 2017 годы. Данные катера предназначались для нужд ВМС США.

Ещё 2 годами ранее в ВМС США подтвердили информацию о том, что хотят вывести из эксплуатации все 12 патрульных катеров Mk VI. Несмотря на то, что "старейшему" из них исполнилось всего 6 лет, решено было досрочно снять его с эксплуатации.

Идея по созданию платформы Mk VI была рассчитана с целью замены устаревших катеров ВМС США (MK V и Sea Ark.97).

Длина данного типа патрульных катеров составляет порядка 25 м, максимальная скорость – около 35 узлов, а водоизмещение – 65 тонн. Этот катер рассчитан на 10 человек, включая 2 члена экипажа и 8 десантников. В его основные задачи входит обеспечение безопасности портов, объектов морской инфраструктуры, наряду с поддержкой операций основных сил американских ВМС.

Напомним, что информация о получении Киевом патрульных катеров данного проекта в рамках пакета военной помощи со стороны Вашингтона впервые просочилась в медиапространство ещё в начале 2020 года. Спустя 3 года издание Naval News сообщило о передаче первого из 8 патрульных катеров MK VI, заказанных для ВМС Украины.

Порт Такома 24 января 2023 года опубликовал видео передачи первого готового корпуса катера на объект SAFE Boats.

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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:50
    +4
    Скоро увидим их на Днепре.Это списание не просто так.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:51
    +1
    стоит ожидать, что ФУ пополнится? what ............................................................
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 10:57
      -1
      Цитата: Mouse
      стоит ожидать, что ФУ пополнится?

      Следует ожидать что ФУ потопится hi
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 11:22
        -1
        Ну так поспособствовать скорейшему помину.... hi
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 10:57
      +1
      По крайней мере клянчить точно будут… в Вики уже написано, что хахлы ожидают передачу 16 катеров)))
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:58
    0
    Ну всё, скоро у шароварных нового адмирала этой флотилии назначат. yes
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:02
      -1
      У них вроде, старых адмиралов, как собак нерезаных. Украина - владычица морей. belay
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:09
        -1
        Я так понял что у них на каждый вельбот по адмиралу. Ну на край - по вице-адмиралу.
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:00
    +1
    Крановые прямо матёрые, минимум 50 тонн (порожним ВМ ) "телефоном" перегрузить - это круто.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    0
    Понятно, списали со своего баланса для последующей передачи Украине. В пакет военной помощи можно не включать, т.к. списаны.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:38
      0
      С фига ли??? Американцы учитывают каждую палку, в счете, который будет должна Украина. Да и тыкнуть носом вассалов по НАТО, что мы на ХХХ долларов оружия передали, а вы?
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:04
    0
    США приняли решение списать катера проекта Mark VI спустя всего шесть лет после постройки первого из них

    Похоже приняли решение о передаче их укропам.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:14
    0
    Такой списанный корабль будет стоить под миллион ,а сколько доставка его будет .Может распилить дешевле будет
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 11:22
      -1
      Посадить укроп,он на веслах из принципа доплывет ибо субстанция не тонет)))
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 12:18
      0
      Цитата: APASUS
      Такой списанный корабль будет стоить под миллион ,

      Ранее Госдеп США согласовал украинский запрос на приобретение 16-ти патрульных катеров Mark VI по программе FMS - Foreign Military Sale. Общая стоимость приобретения вместе с вооружениями составит около 600 млн долларов. https://topwar.ru/173230-mid-ukrainy-shest-katerov-mark-vi-strana-poluchit-besplatno.html
      Американская катеростроительная компания SAFE Boats International получила контракт на строительство двух дополнительных катеров Mark VI для ВМС Украины. Постройку катеров заказал Пентагон, следует из сообщения на сайте Минобороны США. Согласно документам, стоимость каждого катера составит 25 556 452 долларов https://topwar.ru/190806-pentagon-zakazal-stroitelstvo-dvuh-dopolnitelnyh-katerov-mark-vi-dlja-vms-ukrainy.html
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:20
    0
    Ничего государственного, просто люди из фирмы подрядчика нужному дяде занесли вагон долларов и виллу купили.
  9. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 11:31
    +1
    Статья не раскрывает основной причины списания этих катеров:
    Военно-морские силы (ВМС) США планируют вывести из флота и списать патрульные катера проекта Mark VI — которые собирается купить Украина — из-за дороговизны в обслуживании, небольшого размера и слабой мощности.
    Об этом пишет издание The Drive.
    Источник: https://rusvesna.su/news/1613475480?ysclid=lgako05o9476445500
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:46
      -1
      а вот это разве не причина?
      из-за дороговизны в обслуживании, небольшого размера и слабой мощности.
      Об этом пишет издание The Drive.


      получается пен до сам не рентабельно и не интересно из-за слабых характеристик эксплуатировать эти посудины, вот и списывают .... ээээ, пардоньте, поставляют в виде помощи борцам за демократию и европейские ценности жизни! laughing