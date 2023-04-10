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«Аль-Джазира»: Анализ спутниковых снимков показал, что предстоит трудная битва за Крым

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«Аль-Джазира»: Анализ спутниковых снимков показал, что предстоит трудная битва за Крым

Разговоры о том, что ВСУ готовят наступление в зоне СВО, уже идут давно, но на каком участке фронта именно оно будет, если и будет, мало что известно. Однако, по данным опубликованным арабским спутниковым телеканалом «Аль-Джазира», основной удар планируется нанести в направлении Крымского полуострова.


Анализ спутниковых снимков, сделанных «Аль-Джазирой», показал, что российские войска укрепляют Крымский полуостров в ожидании попытки Украины вернуть его, сообщает телеканал.

Эксперты телеканала говорят, что эти оборонительные сооружения, вероятно, сделают любые подобные усилия трудными и кровавыми.
«Аль-Джазира» отмечает, что в период с февраля по март граница Крыма и прилегающие районы были превращены в укрепленный барьер перед ожидаемым весенним контрнаступлением украинских сил.

В частности, была построена обширная сеть траншей и оборонительных сооружений, которая в настоящее время проходит через приграничные села Крыма. В тот же период также имело место строительство и расширение нескольких значительных военных баз, согласно данным спутниковых снимков.

Снимки, сделанные 1 апреля, также показывают, что власти Крыма установили морское заграждение в доке российского Черноморского флота в порту Севастополя, отмечает арабский телеканал.
Использованы фотографии:
Википедия/NASA
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20 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:16
    +2
    Чем они собрались уничтожить все аэродромы и авиацию Крыма ?А без этого победы не видать
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 11:26
      +1
      Чем они собрались уничтожить все аэродромы и авиацию Крыма ?

      Наверное танками и пехотой.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:30
      -6
      Чем они собрались уничтожить все аэродромы и авиацию Крыма ?
      Как выйду на границу с Крымом, много чем.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 11:45
      +1
      Разве нечем? С дальнобойной артиллерией у них всё в порядке. Совсем немного подойти надо. Мало окажется - срочно наши западные партнёры подкинут.
    4. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:52
      -2
      Крым - это явный пиар, хахляцкая мрия. Он потребует другой номенклатуры вооружения. Так что задача-максимум - это выйти или на границу с Крымом или продвинуться в этом направлении (Мелитополь). Если фантазировать дальше про Крым, то потребуются сотни дронов-камикадзе (но мы же фантазируем).
      1. Aken
        Aken Сегодня, 12:03
        0
        Когда-то, в прошлой жизни, щеневмерлые фантазировали про Леопарды и Абрамсы.
        Сейчас фантазируют про Ф-16.
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:53
      -2
      Смею напомнить,всуки выбили нас из Харьковской области,и не только оттуда и без авиации.А мы свою авиацию бережем(впрочем и правильно)Только сейчас начали применять КАБы и "длинные руки".
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:12
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Смею напомнить,всуки выбили нас из Харьковской области,и не только оттуда и без авиации.А мы свою авиацию бережем(впрочем и правильно)Только сейчас начали применять КАБы и "длинные руки".

        Ничего не попутали про "выбили"?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:17
    +7
    Я не вижу нечего необычного.Идет война,да,мы готовимся обороняться.Раз так "карта легла"
    1. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 11:23
      +7
      У противника как минимум 10 бригад на этом направлении есть, даже если ничего у них не получится, дел они наделать успеют(((( Остаётся пожелать только удачи нашим бойцам soldier
  3. BAI
    BAI Сегодня, 11:20
    +3
    показал, что российские войска укрепляют Крымский полуостров в ожидании попытки Украины вернуть его, сообщает телеканал.

    Когда идет позиционная война, каждая из сторон укрепляет свои позициии. И каждая готовится к своему наступлению - позиции не вечны, в ходе войны они должны быть изменены. Хотя бы для того, чтобы закончить войну.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 11:33
      +2
      Цитата: BAI
      И каждая готовится к своему наступлению - позиции не вечны, в ходе войны они должны быть изменены. Хотя бы для того, чтобы закончить войну.

      ошибочное заявление. hi
      линия фронта на момент капитуляции Германии в первой мировой оставалась точно такой же как на момент начала позиционных боев, но Германия всё-таки капитулировала.
      кроме армии есть еще экономика без которой армии не существует. wink
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:02
      +1
      Ну, если брать историю, то из позиционного тупика обычно вываливаются через дипломатическое решение под давлением экстраординарных факторов:
      - ПМВ, если убрать все факторы и оставить лишь военных на условной доске, то бои бы шли еще 2-3 года. Да без шансов для немцев, но можно взять например осень 43-весну 45.
      - Корея. Участники по мандату ООН начали выскакивать из коалиции, британцы соскочили, американцы приняли решение выходить - умер Сталин, да и китайцы Киму сообщили, что они уходить будут. То есть фактически внешние игроки усадили обе Кореи и подписали устоявшуюся линию.
      - Вьетнам. На момент выхода США - северяне и южане стояли на устоявшихся позициях. Американцы напомню, планировали устроить что-то вроде южной и северной Кореи на основе парижского договора. То самое успешное наступление произошло спустя 2 года, как американцы ушли (73 - а южане развалились от пары сильных ударов в 75)
      - Ирано-Иракская. Мясорубка на 8 лет, где испробовали все что было в надежде на серьезный успех. В итоге жесточайшая война на истощение. Где Иран тотально проиграл концовку и едва-едва свел все к статусу-кво. Интересно, но именно в тот момент, когда Саддаму удалось хорошо скопится, создать тяжелые дивизии на новой технике и разбить южный фронт у Басры, выйдя из позиционного тупика, подписали мир.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +3
    Вот и «Аль-Джазира» выступила со своей версией предстоящего наступления ВСУ. Чем дальше, тем версии все более неправдоподобные. Да, на словах Киев "освобождает" Крым уже минимум год постоянно сдвигая сроки вправо, а на деле понимает, что сегодня ему это не под силу. Интересно, кто еще отметится и выдвинет версию с наступлением сразу на Москву?
    1. Chem1st
      Chem1st Сегодня, 11:38
      0
      На Москву не скажу, но вот на Белгород - вполне.... ИМХО, конечно...
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 11:50
      -2
      А вы знаете, как поведут себя ВС РФ с сопоставимым противником? Ведь ВСУ это сопоставимый противник, если мы уже второй год их от Донецка отодвинуть не можем?
      Не хочется поднимать панику, но все помнят 1941 год. Тогда тоже все считали РККА непобедимой и легендарной. А по факту, генералы оказались не готовы к войне совсем.
      Видно будет. Момент истины, говорят, не за горами.
      1. Сергей Дроздов
        Сергей Дроздов Сегодня, 12:12
        0
        Товарищ! Слова – слова "Несокрушимая и легендарная" были написаны к 25-летнему юбилею Красной армии и впервые прозвучала с киноэкрана в феврале 1943 года... Я,конечно, понимаю Ваши антисоветские замашки, но Вы уж, пожалуйста, факты-то так не передёргивайте...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:28
    0
    За опус +, без пафоса и страшилок, хотя по сути - ни о чем.
    1. nazgul-ishe
      nazgul-ishe Сегодня, 11:45
      +1
      " по сути - ни о чем."
      Это о том что снимки укреп района есть и цели назначены.
  6. solar
    solar Сегодня, 12:10
    0
    Линии обороны появились в Крыму в районе Феодосии и Керчи. Не знаю, о чем это должно говорить, местные в недоумении и поднапряглись. Называют "линия Аксенова".