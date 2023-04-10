«Аль-Джазира»: Анализ спутниковых снимков показал, что предстоит трудная битва за Крым

Разговоры о том, что ВСУ готовят наступление в зоне СВО, уже идут давно, но на каком участке фронта именно оно будет, если и будет, мало что известно. Однако, по данным опубликованным арабским спутниковым телеканалом «Аль-Джазира», основной удар планируется нанести в направлении Крымского полуострова.
Анализ спутниковых снимков, сделанных «Аль-Джазирой», показал, что российские войска укрепляют Крымский полуостров в ожидании попытки Украины вернуть его, сообщает телеканал.
Эксперты телеканала говорят, что эти оборонительные сооружения, вероятно, сделают любые подобные усилия трудными и кровавыми.
«Аль-Джазира» отмечает, что в период с февраля по март граница Крыма и прилегающие районы были превращены в укрепленный барьер перед ожидаемым весенним контрнаступлением украинских сил.
В частности, была построена обширная сеть траншей и оборонительных сооружений, которая в настоящее время проходит через приграничные села Крыма. В тот же период также имело место строительство и расширение нескольких значительных военных баз, согласно данным спутниковых снимков.
Снимки, сделанные 1 апреля, также показывают, что власти Крыма установили морское заграждение в доке российского Черноморского флота в порту Севастополя, отмечает арабский телеканал.