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«Охотники на Леопардов»: как в России готовят «противотанкистов»

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«Охотники на Леопардов»: как в России готовят «противотанкистов»

Очевидно, что нашим военным уже в ближайшем будущем предстоит столкнуться с натовскими танками. Запад открыл «ящик Пандоры», нарушив свое же табу и начав поставлять ВСУ боевые бронированные машины натовского образца.


В то же время, военнослужащие ВС РФ готовы к встрече с «немецкими кошками», американскими «Абрамсами», британскими «Челленджерами» и прочими «Леклерками».

Российская армия сегодня обладает всем спектром вооружения для поражения бронированной техники противника, включая дроны-камикадзе. Между тем, нашего противника ждет еще один «неприятный сюрприз», который является далеко не новой, но хорошо зарекомендовавшей себя еще в годы Великой Отечественной войны, идеей.

Речь идет об «охотниках на танки» - небольших группах пехоты, обученных самым эффективным методам уничтожения бронемашин противника.

Прямо сейчас на полигоне Мулино в Нижегородской области идет подготовка «противотанкистов». Как рассказал начальник центра боевой подготовки Евгений Арифулин, российским военным удалось собрать максимум информации о западных боевых машинах.

Мы знаем все их слабые стороны и готовим солдат в этой направленности

- добавил военный.

Как правило, основным оружием «охотников на Леопардов» являются противотанковые ракетные комплексы «Корнет», Конкурс», «Метис», а также гранатометы и дроны.

В то же время, к уничтожению вражеских танков привлекаются и «снайперские тройки»: непосредственно стрелок, наблюдатель и оператор дрона.

Казалось бы, каким образом снайпер может бороться с танком? Как рассказали ведущему «Военной приемки» в вышеупомянутом центре боевой подготовки, задачей снайпера является поражение систем наблюдения и связи танка, что сделает машину «слепой и глухой».

Инструктаж с военными проводят бойцы, прошедшие Афганистан, Северный Кавказ, Сирию и, что немаловажно, участвующие в СВО. Как проходят мероприятия, в репортаже от «Военной приемки»:

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29 комментариев
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  1. Умник
    Умник Сегодня, 18:41
    +7
    Учитывая что теплак лепарда видит дальше 2км хотелось бы мне верить что снайпер выживет после первого выстрела.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:47
      +3
      Мне тоже кажется, что у одинокого солдата с РПГ (читай коктеля Молотова) мало шансов уцелеть в спортивном противостоянии один на один, тут нужен другой метод борьбы, те же КА-52 с тепловизорами, ведь не секрет верхняя часть ЛЮБОГО танка наиболее уязвима, или ТОСочки , а может змеи горынычи пусть накрывают по выявленым квадратам скопления кошек.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 19:08
        0
        Из-за отсутствия противотанкового вооружения в 1945 году японским солдатам приходилось прибегать к тактике смертников. В каждой роте формировались группы истребления танков. Главным оружием таких команд стали бутылки с зажигательной смесью, связки ручных гранат и длинные бамбуковые шесты с прикрепленными к ним минами. Такие бойцы прятались в узких одиночных окопах впереди на расстоянии 100-200 метров от основных позиций подразделения. Во время наступления советской бронетехники они старались 3-метровыми шестами затолкать мину под днище танка. Если этого не удавалось сделать то, они забрасывали машину бутылками с зажигательной смесью.
        В воспоминаниях участников Маньчжурской операции особо выделяются сражения возле китайского городка Муданьцзян. Камикадзе, обвязанные сумками с толом и гранатами, образовывали подвижные минные поля и скрываясь в густых зарослях, бросались на советские танки.
        1. sifgame
          sifgame Сегодня, 19:40
          +1
          И как эффективно ? Были еще камикадзе с деревянными ящиками со взрывчаткой, если не хватало этого то доставали мечи и бросались на танки ( писали и про такое) и это против опытнейших воинов с европейских фронтов
      2. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 19:12
        +2
        Хм.. Что-то подсказывает, что поражать эти танки кассетными боеприпасами с самонаводящимися, поражающими танк сверху элементами и применяя мины с систем дистанционного минирования выглядит более предпочтительнее, "стрельбы по приборам, не?
  2. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 18:45
    -2
    Мне кажется, что наступ ВСУ может стать звездным часом совсем не наших ВВС, которые мягко говоря облажались, ZALA и Ланцетов

    Ланцет 3.0 с тандемной боевой частью в 5 кг не сильно уступает Джавелину с 7 кг. Плюс там удары не в лоб. Кроме этого, штатной динамической защиты на Леопардах нет, что публиковали фотошоп. ВДЗ нужно ставить под правильными углами и тестировать. Просто наляпать коробочек без проверки, это получить результаты в виде сгоревших танков

    Если наши Ка-52 под Харьковом показали скорее закат концепции ударных вертолетов. Несколько Буков украинцев прекрасно распугали "соколов Путина", то вот с дронами и ещё на электрических двигателях ПВО сложно. Стингер и IRIS тут не игрок.

    Ланцет может не уничтожить танк, но его остановить. Поскольку это не в тылу, а на поле боя, то танк очень быстро добьют из античных Фаготов или даже просто закидают из минометов.

    Самое страшное для ВСУ, если ZALA обездвижит технику ВСУ в проходе через пирамидки Суровикина. Это закрытие мышеловки и гибель атакующей группы на 100%
    1. ycuce234-san
      ycuce234-san Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: drone-expert
      с дронами и ещё на электрических двигателях


      Выгоднее поставить обычные тепловые ловушки на дроны с нормальными ДВС. Это хорошо известный и отработанный уже авиацией способ. В любом случае, раз авиация летает мало, то должен быть кто то, кто эти ловушки будет с толком расходовать, так почему бы и не дронам.
      1. drone-expert
        drone-expert Сегодня, 19:41
        0
        Тепловые ловушки на дроны поставить можно. Можно поставить и РЭБ пищалку как в дротиках Искандера. Это крайне примитивный РЭБ, который при облучении РЛС отвечает с шумом на ее же частоте. Такая же пищалка и в самом Искандер. Шум выше на порядок ЭПР Искандера поэтому по отражению вы не отличите ловушку и защищаемый объект. Но есть проблема в том, что зенитчик может просто смотреть за скоростью целей.

        Если вы хотите сделать из того же Ланцета ловушку против Бука и IRIS, то вам нужно, чтобы цель двигалась с его скоростью и типичной траекторией, чтобы по характеру движения зенитчик не понял кто тут кто.

        Это означает, что реактивную авиацию сразу вычеркиваем. Дрон не может летать с ее скоростью. Относительно вертолетов тоже вопрос, т.к. дроны летающие долго самолетного типа без зависаний как у вертолетов.

        По факту такая ловушка может скорее защищать какой Орион или Байрактар или дрон сделанный из Ан-2. Текущая концепция ВВС тут полностью провальная. У нас были реактивные ловушки, но они очень дорогие как крылатая ракета и из потратили за первую неделю СВО
    2. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 19:27
      +1
      Если наши Ка-52 под Харьковом показали скорее закат концепции ударных вертолетов.


      Ещё один закатыватель боевых вертолётов нашёлся. То что были проблемы с тактикой никто не скрывает, но это нисколько не отменяет боевую эффективность как таковую.

      то вот с дронами и ещё на электрических двигателях ПВО сложно. Стингер и IRIS тут не игрок.


      Боевая нагрузка Ка-52 2000 - 2800 кг в зависимости от числа точек подвески. Для дрона на электрической тяге и 10 кг предел мечтаний. О боевом радиусе, мобильности дронов и говорить нечего.
      Что до ПЗРК, то им вертолёт ещё нужно достать, а это далеко непросто.
      А вот средств против дронов с каждым днём всё больше.

      Ланцет может не уничтожить танк, но его остановить. Поскольку это не в тылу, а на поле боя, то танк очень быстро добьют из античных Фаготов или даже просто закидают из минометов.


      Боевой вертолёт достаёт ПТУРом цель не заходя в зону поражения ПЗРК.
  3. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 18:46
    0
    Una cortesia usando questo metodo, il mio commento vi appare tradotto in russo o ancora in italiano?
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 18:56
      +1
      Отвечаю на ваш вопрос - текст на итальянском. yes
      1. Semovente7534
        Semovente7534 Сегодня, 19:13
        0
        Grazie per avermi risposto, provero' un altro metodo, anche se non sono molto pratico in informatica.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: Semovente7534
      Una cortesia usando questo metodo, il mio commento vi appare tradotto in russo o ancora in italiano?

      Любезность, используя этот метод, мой комментарий переведен на русский или все же на итальянский?
  4. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:47
    +1
    А я недоумок думал что мы всё время готовились к войне с НАТОвскими танками.А если при атаке леопардов, этих охотников не окажется поблизости? Что тогда делать нашим военным?
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 19:39
      +1
      А я недоумок думал что мы всё время готовились к войне с НАТОвскими танками.А если при атаке леопардов, этих охотников не окажется поблизости? Что тогда делать нашим военным?


      Вот я точно не знаю. request В советское время как высокомобильное средство борьбы с танковыми прорывами предназначались боевые вертолёты. Впрочем, нашим вероятным противником тоже.
      Вся разница была в том, что если на западе основной упор делался на так называемую тактику вертолётных засад, то у нас смотрели на это дело здраво, а потому пуски ПТУР производились с ходу, без потери скорости.
      Но после развала СССР в РФ начали усиленно копировать запад, в том числе и тактические приёмы за которые теперь платим вертолётами и жизнями экипажей.
  5. Морской инженер
    Морской инженер Сегодня, 18:47
    0
    С какой дистанции снайпер будет «гасить» Леопарда? Может кто-то подскажет, раз анонимный автор стесняется.
    1. drone-expert
      drone-expert Сегодня, 18:59
      -1
      Тут обсуждается обычная советская методичка и видно, что народ из всепропальщиков просто не служил в мотопехоте, если для них это новость

      Стандартная инструкция для стрелка из БМП или БТР просто "побрить приборы танка". Собственно неожиданная эффективность Шилки в бою с танками в локальных войнах связана не с пробиванием брони, а что Шилка вообще за 10 секунд забреет танк от приборов быстрее чем прапорщик побреет новобранца

      Выбивание снайперами оптики тоже обычная рекомендация. Для начала она довольно крупная. В голову попасть сложнее, чем в объектив размером с экран вашего ноутбука.

      Танки избегают поездок по открытому полю обычно, т.к. там их легко сожгут ПТУРисты с 5-10 км дальности даже до выхода танка на позицию для стрельбы. Поэтому в НАТО танки признаны устаревшим вооружением. Концепция армии США как force design 2030 вообще отправляет все Абрамсы в металлом, т.к. американцы не верят в их выживание в дуэлях с ПТУРистами. Против ПТУР что танк, что БМП без разницы.

      Поэтому опытный танкист, если жить хочет, старается ныкаться за помехами на местности как дома или деревья. Это приводит к тому, что многие видели на видео из СВО не раз, что танк внезапно вылетает на также ныкающуюся от артиллерии по щелям пехоту

      На практике стрелку скорее тут нужна не точность, а железные яйца. Танк часто выскочит вообще в 50-100 метрах из-за каких развалин. Попасть в прицел снайперу тут вообще ниже его уровня квалификации
      1. Аригин
        Аригин Сегодня, 19:06
        +3
        Ерунду пишете, 10 секунд это очень долго, нужно уложиться в 2, иначе каюк. Остальное тоже туфта.
        1. drone-expert
          drone-expert Сегодня, 19:26
          0
          Да конечно)) Ламерам неведомо, что танк из пушки стреляет на ходу точно только в рекламных буклетах или роликах с пивом на стволе. Реально это достижимо с активной подвеской как в Армате, но это ещё все эксперименты. Танк при движении на приличной скорости скорее сможет стрелять в вашу сторону, но точность по сравнению со стрельбой с места падает на порядок. Поэтому в СВО вы и видите в видео типичную тактику танкиста со времён Т-34, когда перед выстрелом делается короткая остановка.

          В случае Шилки она даёт накрытие сектора и там как раз в движении стрелять обычное дело. Плюс по трассирующим легко корректировать стрельбу. Поэтому если танк будет стрелять скорее в сторону Шилки, то Шилка по танку. Плюс у зенитной артиллерии обычно 5 км прицельная дальность, а у танка обычно 1-2 км. Вы можете фактически безнаказанно мочить танк даже несколько минут из зенитной установки.

          Собственно концепция шахид мобильный с ЗУ-32 на этом же и построена. С зенитной пушкой вы выйграете дуэль у танка и БМП с вероятностью не меньше 70%

          Если бы Шилка не стоила как 2 танка, то давно бы танки выбросили. Зенитные пушки просто намного более дорогие, чем гаубицы или танковые. Но если она уже у вас есть, то я бы на месте ребят на Бредли и Леопардах уже писал завещание. Как пехоте их поддержки. Шилка выкашивает пехоту в поле вообще как газонокосилка. Это забивание гвоздей микроскопом, но против зенитчика с времён Второй Мировой танкист никто
      2. Морской инженер
        Морской инженер Сегодня, 19:42
        0
        Обсуждается, как бы это по мягче выразится статья про «боевое фэнтази», где нужду пытаются выдать за добродетель. «Стандартная инструкция для стрелка....» может сработать в единичных случаях, но как система нет. Современные средства обнаружения и ситуационной осведомлённости у противника шагнули далеко вперёд со времён написания подобных инструкций. Зачем жертвовать смелыми людьми, когда есть ПТУР?
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:54
    -1
    Удачи нашим бойцам! Терпения и холоднокровия. Пусть берегут себя .
  7. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 18:55
    +2
    Судя по тому что ни одни танк новый не подбит, авиация наша на территории украины не работает совсем. Не возможно эти танки просто так взять и спрятать
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:01
    -1
    Мне кажется, что это тот случай когда рассуждать с дивана не надо. Подождём реального применения "кошек" и других "чудищ", а потом уж будем заявлять правильная тактика наших ВС или нет. Практика не всегда совпадает с теорией.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 19:32
      0
      Практика говорите?А ведь опыта у нас просто клад.Просто почитайте тактика и стратегия Советской армии во время Курской битвы.Как остановили и разбили лучшие бронетанковые дивизии рейха.Сновыми видами вооружения и техники.Все актуально и сегодня.Да есть новшества БПЛа,космическая разведка,РЭБ,управляемое оружие.Но так на любое действие врага ,нужно использовать в свою пользу.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:19
    +1
    «Охотники на Леопардов»: как в России готовят «противотанкистов»
    . Не бывает таких танков, которые не раздолбает хорошо подготовлена и оснащённая пехота!
    ПЕХОТА, ЦАРИЦА ПОЛЕЙ, ПЕРЕЛЕСКОВ и ГОРОДОВ, есс но!
    Про лес не пишу, танкисты туда не полезут, они ж не самоубийцы... да и нет там лесов, таких что ух.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 19:34
      +1
      Вы не следите за новостями,на слуху лес под Кременной,где идут тяжелые бои и пока мы его не очистили.Лесной массив очень тяжело брать,особенно с хорошо подготовленной обороной.Что сейчас мы и видим.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:39
        0
        Так танкисты туда и не лезут, по большому счету ... пехота, ну и средства поддержки, которые там можно применять.
  10. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 19:43
    0
    Вопрос как эта бт указалась на укре??проще сжечь осиное гнездо а не ловить ос по одиночке.вся логистика на западенщине целая и сколько смертей принесут все эти абрамсы/леопарды. И где грозное сосрясение воздуха ВВП -пусть попробуюют вмешатьса в конфликт.вмешались конкретно,а в кремле просто утерлись.зато снайперов готовят для поражения бт. Давайте может и лихие кавалерийские атаки возродим??
  11. sifgame
    sifgame Сегодня, 19:48
    0
    Тут парень в комментах в одно время храбрился, что он Армату уделает за пятьсек из СВД с любого расстояния, надо этого терминатора срочно "вычислить по IP", объяснить ему что теперь он будет крошить леопарды.