«Охотники на Леопардов»: как в России готовят «противотанкистов»

Очевидно, что нашим военным уже в ближайшем будущем предстоит столкнуться с натовскими танками. Запад открыл «ящик Пандоры», нарушив свое же табу и начав поставлять ВСУ боевые бронированные машины натовского образца.
В то же время, военнослужащие ВС РФ готовы к встрече с «немецкими кошками», американскими «Абрамсами», британскими «Челленджерами» и прочими «Леклерками».
Российская армия сегодня обладает всем спектром вооружения для поражения бронированной техники противника, включая дроны-камикадзе. Между тем, нашего противника ждет еще один «неприятный сюрприз», который является далеко не новой, но хорошо зарекомендовавшей себя еще в годы Великой Отечественной войны, идеей.
Речь идет об «охотниках на танки» - небольших группах пехоты, обученных самым эффективным методам уничтожения бронемашин противника.
Прямо сейчас на полигоне Мулино в Нижегородской области идет подготовка «противотанкистов». Как рассказал начальник центра боевой подготовки Евгений Арифулин, российским военным удалось собрать максимум информации о западных боевых машинах.
Мы знаем все их слабые стороны и готовим солдат в этой направленности
- добавил военный.
Как правило, основным оружием «охотников на Леопардов» являются противотанковые ракетные комплексы «Корнет», Конкурс», «Метис», а также гранатометы и дроны.
В то же время, к уничтожению вражеских танков привлекаются и «снайперские тройки»: непосредственно стрелок, наблюдатель и оператор дрона.
Казалось бы, каким образом снайпер может бороться с танком? Как рассказали ведущему «Военной приемки» в вышеупомянутом центре боевой подготовки, задачей снайпера является поражение систем наблюдения и связи танка, что сделает машину «слепой и глухой».
Инструктаж с военными проводят бойцы, прошедшие Афганистан, Северный Кавказ, Сирию и, что немаловажно, участвующие в СВО. Как проходят мероприятия, в репортаже от «Военной приемки»: