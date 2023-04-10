Командующий Восточной группировкой ВСУ назвал ситуацию в Артемовске «сложной, но контролируемой»

Украинские источники сообщают об очередном визите командующего Восточной группировкой украинской армии генерал-полковника Александра Сырского на "самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении".
Следует отметить, что "Бахмутским направлением" украинское командование называет практически всю оккупированную ВСУ часть ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.
Сырский провел совещание с командирами частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения, а также принял ряд оперативных решений и поставил задачи.
Также украинский командующий отметил боевиков, участвующих в боях в Артемовске "наградами, ценными подарками и денежными премиями".
По словам Сырского, украинские военнослужащие "своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения". Кроме того, украинский командующий отметил "жестокий характер боев с обеих сторон".
Сырский также посетовал, что российская армия "перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли и уничтожает здания и и украинские позиции ударами авиации и огнем артиллерии". Странно, если бы эти здания оставались целыми, учитывая, что именно в них ВСУ и оборудуют свои основные огневые позиции в городе.
Несмотря на это, украинский командующий заявил о продолжении обороны Бахмута, а также назвал ситуацию на этом участке фронта "сложной, но контролируемой".
Ранее сообщалось, что бойцы российской ЧВК "Вагнер" уже контролируют значительную часть Артемовска (Бахмута). Бои идут в западных кварталах города, в том числе за контроль над дорогой в сторону Хромово и Часова Яра.