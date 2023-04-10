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Командующий Восточной группировкой ВСУ назвал ситуацию в Артемовске «сложной, но контролируемой»

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Командующий Восточной группировкой ВСУ назвал ситуацию в Артемовске «сложной, но контролируемой»

Украинские источники сообщают об очередном визите командующего Восточной группировкой украинской армии генерал-полковника Александра Сырского на "самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении".


Следует отметить, что "Бахмутским направлением" украинское командование называет практически всю оккупированную ВСУ часть ДНР, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.

Сырский провел совещание с командирами частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения, а также принял ряд оперативных решений и поставил задачи.

Также украинский командующий отметил боевиков, участвующих в боях в Артемовске "наградами, ценными подарками и денежными премиями".

По словам Сырского, украинские военнослужащие "своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения". Кроме того, украинский командующий отметил "жестокий характер боев с обеих сторон".

Сырский также посетовал, что российская армия "перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли и уничтожает здания и и украинские позиции ударами авиации и огнем артиллерии". Странно, если бы эти здания оставались целыми, учитывая, что именно в них ВСУ и оборудуют свои основные огневые позиции в городе.

Несмотря на это, украинский командующий заявил о продолжении обороны Бахмута, а также назвал ситуацию на этом участке фронта "сложной, но контролируемой".

Ранее сообщалось, что бойцы российской ЧВК "Вагнер" уже контролируют значительную часть Артемовска (Бахмута). Бои идут в западных кварталах города, в том числе за контроль над дорогой в сторону Хромово и Часова Яра.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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12 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:23
    +3
    российская армия "перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли
    Всегда думал, это американская тактика.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: Андрей Москвин
      российская армия "перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли
      Всегда думал, это американская тактика.

      А, "цветущий сад" сажает только Баррель, в своих фантазиях.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 11:31
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      российская армия "перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли
      Всегда думал, это американская тактика.

      Да не могут они себе позволить называть тактику выжженной земли американской - хозяин заругает. Они же поклоняются всему американскому и жутко боятся обидеть гегемона.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:25
    +1
    Опять Сырский собрал всех в Бахмуте и раструбили все украинские СМИ ,потом окажется что все было в бункере под Киевом
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 11:48
      0
      А когда оказывалось?Вроде никто и не опровергал
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:08
      0
      Я не знаю,где он собрал,но обороняться у него получается.Да,там гибнет не его окружение,но и наших они положили ..
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:25
    +1
    Подъехал к Артемовску на пушечный выстрел?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:25
    +1
    .Сырский также посетовал, что российская армия "перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли

    С себя картину пишет....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    +2
    российская армия "перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли и уничтожает здания и и украинские позиции ударами авиации и огнем артиллерии"
    А чего сразу не сказал, что, по мнению Киева, российские войска нарушают "правила ведения войны" выбивая ВСУшников из зданий превращенных в опорные пункты? Да и не плохо напомнить Сырскому, что это ВСУ покидая населенные пункты активно уничтожают оставшуюся гражданскую инфраструктуру, тем самым придерживаясь тактики "выжженной земли".
  6. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 11:51
    0
    В общем как и говорил Пригожин,уходить они не собираются.
  7. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 11:58
    0
    назвал ситуацию на этом участке фронта "сложной, но контролируемой".
    ну вот и славно, значит будет и дальше новое мясо накидывать на вагнеровскую мясорубку!
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:07
    0
    А кем контролируемая умолчал гнiда продажная. sad