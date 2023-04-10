Украинский военнослужащий ВСУ для итальянских репортёров: Пути снабжения ВСУ в Бахмуте стали более хрупкими

О том, что в последнее время основные бои в зоне проведения СВО идут в районе донецкого города Бахмута (Артемовска) не для кого ни секрет. Кроме того, украинский президент Зеленский даже сделал его неким символом, потеря которого может изменить ход событий. Так называемая «фортеция Бахмут».
Из эпицентра событий приходят самые разные данные. А недавно о ситуации под Артемовском в своем репортаже сообщала крупнейшая итальянская газета Corriere Della Sera.
По данным, приводимым в этом репортаже, подтверждается, что российские военные продвигаются вглубь Бахмута всё активнее. Эту информацию подтверждают находящиеся на передовой украинские военные. По словам одного из бойцов ВСУ, которые приводит итальянское издание, пути снабжения ВСУ в городе стали «более хрупкими», так как в последнее время российские войска «сильно продвинулись в центре Бахмута».
При этом украинские военные считают, что план Генштаба заключается в максимальном отвлечении внимания ВС России для подготовки ВСУ крупного наступления. Если же бойцы ВСУ окажутся в слишком тяжелом положении и будет велик риск окружения, то «они получат приказ отступать», пишет Corriere Della Sera, ссылаясь на слова своего собеседника из ВСУ.
При этом интервьюируемые украинские военнослужащие, судя по всему, гонят от себя мысли (или всерьёз даже не задумываются) о том, что бросают их в Бахмут вовсе не для отвлечения внимания и сил российских войск, а для того, чтобы превращать тот самый Бахмут в символ для киевского режима. Не думают украинские военные и о том, что российские войска не перерезают последнюю дорогу в городе, в связи с тем, чтобы в нём перемолоть как можно большее число украинских резервов, которые командование ВСУ туда бросает уже из состава элитных подразделений.
По словам воюющих в районе Бахмута украинских солдат, наиболее эффективным здесь являются беспилотники с бомбами и противотанковые ракеты.