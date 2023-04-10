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Венгрия вводит собственные санкции против украинской сельхозпродукции

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Венгрия вводит собственные санкции против украинской сельхозпродукции

Зерно с Украины, которое должно транзитом идти в третьи страны, в основном, в развивающиеся, оседает в государствах, граничащих с Незалежной, в том числе, на венгерской территории. Поэтому Венгрия вводит жесткие санкции против украинской сельхозпродукции.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Он намерен ужесточить контроль за украинской продукцией, которая не облагается таможенными пошлинами, чтобы она попадала в страны назначения, а не создавала проблемы местным фермерам, поступая на венгерский внутренний рынок. Особенно это касается зерновых и масличных культур из Украины, которые завозятся в Венгрию большими объемами. Пользуясь отсутствием пошлин, Киев также начал поставлять в страны Европы яйца, птицу, мед и другие продовольственные товары.

Это вызвало проблемы у сельхозпроизводителей в странах, расположенных рядом с Украиной, особенно в Венгрии, Болгарии, Польше, Румынии и Словакии. Это привело с существенному снижению цен на данные товары, и чтобы защитить свои рынки, власти восточноевропейских стран обратились в Европейскую комиссию с требованием как-то решить проблему. Но в ЕК проигнорировали эти сигналы.

Тогда министр сельского хозяйства Венгрии предложил ввести для автотранспорта с зерном и масличными культурами с Украины специальную электронную систему контроля EKAER, чтобы имеет точную информацию о поступающей в страну украинской продукции и маршрутах ее перемещения. Так можно добиться, чтобы она действительно шла транзитом через Венгрию, а не оседала на внутреннем рынке. Помимо этого, Надь намерен в одностороннем порядке без согласования с ЕК ввести таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины.

Все это позволит защитить венгерских аграриев от демпинга.
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8 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:32
    +3
    Помогли Украине , разрушили свой рынок сельхозпродукции
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    +2
    Пользуясь отсутствием пошлин, Киев также начал поставлять в страны Европы яйца, птицу, мед и другие продовольственные товары.
    "Зерновая сделка", которой так добивалась Европа в итоге послужила толчком для удара по с/х европейских стран и все из-за изначальной жадности - себе, себе, страны третьего мира подождут, а то и перебьются. Теперь имеют то, что имеют.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: rotmistr60
      Европа в итоге послужила толчком для удара по с/х европейских стран и все из-за изначальной жадности - себе, себе

      „Капитализм – это легитимный рэкет господствующего класса.“
      Аль Капоне американский гангстер.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:37
    +2
    Венгрия единственная страна в Европе которая думает о своём благополучии, а не о "помощи" окраине во вред своему народу.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 11:42
      -2
      Цитата: Лешак
      Венгрия единственная страна в Европе которая думает о своём благополучии

      Все думают о своём благополучии. Бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Видимо конфет мало предложили Венгрии или же его вектор политики больше ПРОРОССКИЙСКИЙ чем про Европейский или прозападный как хотите. Свяятости в политике не ищу. Там его нет. Там интересы. Дай Венгрии хорошие серебренники, то продадут с патрахами.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 12:02
        +1
        Вектор не пророссийский. Просто они не хотят загибаться из-за Окраины. Вспомните, кто такие венгры? Это имперский народ. Окраинцев они презирают веками.
  4. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 11:48
    0
    За последний год, у меня сложилось твердое убеждение.. что в ЕС и НАТО, только у Венгров, и Турции лидеры со своим мнением ,на многие пертурбации в мире.
  5. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:00
    0
    О как! Европа поворачивается к незалежной лицом good