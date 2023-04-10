Венгрия вводит собственные санкции против украинской сельхозпродукции

Зерно с Украины, которое должно транзитом идти в третьи страны, в основном, в развивающиеся, оседает в государствах, граничащих с Незалежной, в том числе, на венгерской территории. Поэтому Венгрия вводит жесткие санкции против украинской сельхозпродукции.Об этом на своей странице в соцсети сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.Он намерен ужесточить контроль за украинской продукцией, которая не облагается таможенными пошлинами, чтобы она попадала в страны назначения, а не создавала проблемы местным фермерам, поступая на венгерский внутренний рынок. Особенно это касается зерновых и масличных культур из Украины, которые завозятся в Венгрию большими объемами. Пользуясь отсутствием пошлин, Киев также начал поставлять в страны Европы яйца, птицу, мед и другие продовольственные товары.Это вызвало проблемы у сельхозпроизводителей в странах, расположенных рядом с Украиной, особенно в Венгрии, Болгарии, Польше, Румынии и Словакии. Это привело с существенному снижению цен на данные товары, и чтобы защитить свои рынки, власти восточноевропейских стран обратились в Европейскую комиссию с требованием как-то решить проблему. Но в ЕК проигнорировали эти сигналы.Тогда министр сельского хозяйства Венгрии предложил ввести для автотранспорта с зерном и масличными культурами с Украины специальную электронную систему контроля EKAER, чтобы имеет точную информацию о поступающей в страну украинской продукции и маршрутах ее перемещения. Так можно добиться, чтобы она действительно шла транзитом через Венгрию, а не оседала на внутреннем рынке. Помимо этого, Надь намерен в одностороннем порядке без согласования с ЕК ввести таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины.Все это позволит защитить венгерских аграриев от демпинга.