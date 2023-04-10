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Глава МВД Германии пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае их допуска на международные соревнования

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Глава МВД Германии пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае их допуска на международные соревнования

Недавнее заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер является очередным примером агрессивной западной русофобии.


Так, в ходе интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung министр заявила, что в ФРГ могут в любой момент принять решение об отказе в выдаче виз спортсменам из РФ в случае их допуска на международные соревнования.

Стоит напомнить, что правило «спорт вне политики» для Запада уже давно перестало существовать. Сначала нашим спортсменам запретили выступать под своим флагом. Теперь и вовсе могут ограничить въезд в страны, где проводятся соревнования.

К слову, о последних. Именно о государствах, в которых проходят международные соревнования, и говорила Фезер. Как выразилась глава МВД ФРГ, эти страны сами, посредством визовых отделов, могут решать, будут ли россияне принимать участие в спортивных состязаниях, проходящих на их территории.

В частности, со ее слов, если подобные мероприятия будут проходить в Германии, то страна сама определит состав их участников.

Очевидно, данный русофобский выпад со стороны немецкого министра был адресован МОК, который в конце марта рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Правда в организации уточнили, что речь идет об атлетах, не связанных с ВС РФ или белорусской армией.

В то же время, Фезер призвала немецких спортсменов не бойкотировать соревнования с участием россиян. При этом заботится она, естественно не о наших соотечественниках.

Как выразилась глава МВД Германии, принципиальный отказ от участия в соревнованиях навредит, в первую очередь, немецким атлетам, нацеленным на достижение спортивных целей. Только Фезер забывала уточнить, какое отношение спортивные цели имеют в директивам МВД и наоборот.
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38 комментариев
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 12:31
    +14
    Весело дефки пляшут....
    Надо выходить видимо из МОК совсем - все равно не дадут выступать нормально....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:36
      +18
      Западные функционеры ведут себя настолько нагло, бесцеремонно и по-хамски, насколько наши спортивные чиновники и политфункционеры ведут беззубую политику по защите своих спортсменов и престижа своей Родины.

      Пока наши мнутся и гнутся, всё пытаясь пролезть хоть в дырку хоть в щёлку западных санкций, соглашаясь на любые унижения ради эфемерного престижа, нашу сборную, наши федерации и наших спортсменов будут шпынять бесконечно долго и до тех пор, пока бесхребетная политика отечественных спортивных функционеров будет превалировать наш чувством гордости к себе и России.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 14:25
        0
        Эту чёртову бабу - русофобствующую Нэнси Фезер, которая является сейчас в правительстве Олафа Шольца является его однопартийкой и главой МВД Германии, даже сами немцы считают ИДИОТКОЙ или ВРАГОМ Германии. Почему?

        Потому что у неё - юриста по образованию и проамериканской феминистки после её работы в США - имеется персональный идеолого-политический и юридический бзик fool
        А именно.

        Во-первых, она отстаивает приоритет господства свобод членов ЛГБТ и иностранных мигрантов над национальной культурой, национальным законодательством и над национальными интересами страны - и не только в самой Германии, но и даже в МУСУЛЬМАНСКИХ (!) странах. В том числе и в спорте.
        Проамериканская русофобия Нэнси Фезер, помноженная на феминистическую загогудину fool , и даёт такой ПАРАНОЯЛЬНЫЙ эффект у главы МВД Германии Нэнси Фезер.

        А во вторых. Нэнси Фезер заявила, что наличные деньги - это АНАХРОНИЗМ и что на карманные расходы у граждан Германии не должно быть более 10 000 евро, иначе - штраф! Причём мигрантов это практически не касается.
        Граждане Германии и этом тоже расценивают Фезер, как ФИНАСОВО-СИЛОВОГО ДИКТАТОРА по ограничению их личных гражданских и национальных свобод и как ВРАГА Германии.

        Между тем оппозиционеры проамериканскому правительству Олафа Шольца считают, что основной задачей Нэнси Фезер являетя - закрепить надолго, если не навсегда, царствие лево-зеленых политиков, которые только что буквально за полгода угробили экономику и внешнюю политику страны.
    2. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 12:54
      +2
      Весело дефки пляшут....

      Ну эта "деффка" свое давно уже отплясала. Хотя, судя по личику, желающих с ней поплясать наверно было не много :(
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 12:32
    +9
    Давно пора заканчивать с этими политическими играми. Они этим разрушили принципы олимпийского движения. Встречное предложение поехали выступать без флагов, и с осуждением сво- Отказ в возврате на Родину. По одной методичке работают и Белорусь приплели. Надо бы также за поддержку 404 наказывать ибо жто спонсоры войны и ее разжигатели.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:36
      +6
      Полностью согласен, при выезде "российских" спортсменов на соревнования в "недружественные" страны - с их стороны возможная невыдача виз, ну а с нашей - гарантированное лишение российских паспортов...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:49
      +9
      Как известно первые Олимпийские игры современности прошли в 1896 году, т.е. после того как греки их организовали и последний раз проводили в своей древней истории, прошло без малого 1000 лет. Что стоит закрыть эту "лавочку" ещё на 1000 лет и продвигать массовое занятие спортом в стране, вместо того чтобы выслушивать угрозы западных шавок?

      Вопрос к нашим спортивным функционерам и политчиновникам - "Какая нужда гонит их приклоняться перед англосаксами (кроме загранкомандировок и высокооплачиваемых должностей в спортивных организациях России) что так унижаются сами и унижают свою страну?".
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:34
    +11
    Я не знаю,стоит ли считать "российскими"спортсменов ,отказывающихся от поддержки своей страны.Выступающими под белым флагом.А ведь этого и требуют для допуска к соревнованиям
    1. Andrea
      Andrea Сегодня, 12:55
      0
      Вопрос,конечно,сложный...и простой одновременно. С одной стороны-унизительно,с другой-все и так знают,что они русские,а кто поумнее с презрением относится к тем,кто это организовал.
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 14:16
        0
        Цитата: Andrea
        Вопрос,конечно,сложный...и простой одновременно

        Боятся Русских спортсменов , вот и выдумывают . Слабаки ! hi
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:37
    +5
    Мадам не подумамши ляпнула, счас ей МОК обьяснит что, нет российских спортсменов, не автоматом взносов от страны в контору,нет прав на рекламу,тв трансляции,мерч,авиабилеты,туризм, т е всё на чем МОК зарабатывает. Впрочем лично для меня все европейские товары и инструмент умер из принципа, моих денег ес не видать, тем более китайских аналогов хороших теперь полно.
    1. solar
      solar Сегодня, 14:03
      0
      не автоматом взносов от страны в контору

      МОК не берет взносы.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:39
    +6
    Думаю, тему допуска российских спортсменов без гимна и флага вообще пора закрыть и больше не возвращаться к ней , российским спортсменам нечего делать на таких соревнованиях , организаторы которых приветствуют садомизм и подвергают унижению Россию.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:42
    +2
    Политизация спорта имеет давнии корни и это началось не вчера .1980 г и 1984 г забыли? В Москве спортсмены западных стран выступали под Белым Олимпийским Знаменем.И чем это закончилось- олимпиадой в Сеуле.Значит в МОК денег ещё много,да и он выдвигает неприемлемым для нас и белорусов требования.Хотя Лукашенко на эту тему отжёг уже.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:24
      +3
      Цитата: tralflot1832
      В Москве спортсмены западных стран выступали под Белым Олимпийским Знаменем.

      Вот!! Давно пора организовать свои Олимпийские игры. Евроазиатские, например. Тоже каждые 4 года. И все флаги принимать, без всяких "белых". Посмотрим, куда больше поедут. А МОК сразу задумается.
  7. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 12:47
    +5
    Ma quanto sono acidi questi tedeschi, hanno gia' dimenticato le mazzette prese dai nostri europarlamentari, per conto del Qatar e del Marocco? O forse e' perche' in Germania hanno incominciato a mangiare le farine agli scarafaggi? E' meglio metterla sul ridere, perche' se dovessimo dire che cosa e' diventata la Germania e l'Unione Europea di oggi.... Non potete immagginare di che cosa stanno legiferando in quello stupido parlamento, ad esempio volevano vietare la parola Natale, volevano togliere l'ergastolo per i boss mafiosi italiani, ed altre tante idee che nemmeno potete immaginare.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:50
      +2
      Интересно - с чего вы решили, что тут все непременно владеют суахили? belay what
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:56
        +3
        Цитата: paul3390
        владеют суахили

        итальянским feel
      2. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 13:58
        0
        Лучше пусть так пишут иностранцы, если они там у себя начнут переводить на русский, то мы врядли поймем что они пишут.
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:08
      0
      Semovente7534 (Michele), вас отминусовали очевидно "истинные" европейцы, либо те кто поленился выделить текст и нажать правую кнопку мыши. Вам плюс от меня.
    3. Лешак
      Лешак Сегодня, 13:12
      +2
      Цитата: Semovente7534
      Ma quanto sono acidi questi tedeschi, hanno gia' dimenticato le mazzette prese dai nostri europarlamentari, per conto del Qatar e del Marocco? O forse e' perche' in Germania hanno incominciato a mangiare le farine agli scarafaggi? E' meglio metterla sul ridere, perche' se dovessimo dire che cosa e' diventata la Germania e l'Unione Europea di oggi.... Non potete immagginare di che cosa stanno legiferando in quello stupido parlamento, ad esempio volevano vietare la parola Natale, volevano togliere l'ergastolo per i boss mafiosi italiani, ed altre tante idee che nemmeno potete immaginare.

      Для ленивых перевод: Но насколько кислы эти немцы, они уже забыли взятки, взятые нашими европарламентами от имени Катара и Марокко? А может, это потому, что в Германии начали есть тараканов? Лучше бы посмеяться над ней, потому что, если бы нам пришлось говорить о том, чем стала Германия и Европейский Союз сегодня.... Вы не можете понять, что они законодательно в этом дурацком парламенте, например, они хотели запретить слово Рождество, они хотели снять пожизненное заключение для итальянских боссов мафии, и многие другие идеи, которые вы даже не можете себе представить.
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:14
      +4
      . Но как озлоблены эти немцы, они уже забыли взятки, которые брали наши депутаты Европарламента, от имени Катара и Марокко? А может, это потому, что в Германии начали есть тараканью муку? Лучше посмеяться, потому что, если говорить о том, что стало с сегодняшней Германией и Европейским Союзом... Вы не представляете, о чем они принимают законы в этом дурацком парламенте, например, хотели запретить слово Рождество, хотели снять пожизненное заключение для боссов итальянской мафии, и много других идей, которые вы даже не представляете.

      Ещё как представляем. У нас Советский Союз, когда рухнул, тем же занимались
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:47
    +1
    правило «спорт вне политики» для Запада уже давно перестало существовать.
    Для Запада существуют только правила установленные Сша и частично ЕС дублирующие американские. Ну, что же лишний раз убедились, что русофобия в Германии не слабее польской или прибалтийской. При этом упражняются в этом в основном европейские женщины при власти и "мужики" под вопросом кто они на самом деле. Уже противно не только слушать их, но и смотреть на их "одухотворенные" лица искривленные ненавистью к нашей стране. Потомки всей недобитой в 1945 г немецкой и др. европейской нечисти повылазили, как упыри жмурясь от света.
  9. Andrea
    Andrea Сегодня, 12:49
    +2
    Честно сказать,одновременно и смешно,и омерзительно. Фру,наверно,орден дадут с закруткой...на спине. Как она заботится о своих спортсменах. И не вдомек дамочке,что отстранение хотя бы одного спортсмена по не спортивным мотивам,делает все достижения ничтожными.
    Начнёт немец хвалиться-я мол чемпион,а ему-да не чемпион ты,меня там не было. Поделом! Пусть обтекают,благодаря тупым правителям.
  10. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:50
    +3
    Американцы кстати не особо парятся с этими олимпиадами, у них свои внутренние чемпионаты и серии гораздо престижнее и значимее для своего зрителя чем международные. В каждом виде спорта у них есть своё и распиаренное на сша соревнование и денег норм и многие даже не думают в мир суватся если и дома неплохо. Почему не скопировать? Тем более есть китай со своими сериями игр, денег и пиара влить и вперде!
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:52
    +2
    Ни какими политическими и мирными мерами добиться свободного доступа наших спортсменов до международных соревнований на территории G7 не добиться!!! Только страх перед физическим устранением препятствий сдвинет этот вопрос с мёртвой точки.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:53
    +1
    Стоит напомнить, что правило «спорт вне политики» для Запада уже давно перестало существовать.
    Для запада давно перестали существовать международные правила и законы. Они живут по понятиям придуманным США. И дабы стать "любимой женой" гегемона - стараются прыгнуть выше головы, лишь бы ему угодить.
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:54
    -2
    Стоит напомнить, что правило «спорт вне политики» для Запада уже давно перестало существовать.
    давайте не будем себя обманывать, спорт ВСЕГДА был продолжением политики, поскольку поднимали Флаг и играли Гимн, а эти сказки про "в не политики" не более чем лукавство
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 14:36
      0
      минуснули?
      легче стало?
      политика ВСЕГДА шла бок о бок с ОИ одна берлинская олимпиада чего стоила
  14. Sadok
    Sadok Сегодня, 12:58
    +3
    да... забыли "Игры доброй воли" что ли? а отличное мероприятие было. на последних питерских так тучи разогнали, что год дождя не было ))

    ПС: почему все евро-чиновницы такие страшные все?
  15. Сергей Медведев
    Сергей Медведев Сегодня, 12:59
    +8
    Лично я не смотрел ни одной олимпиады, с момента запрета нашего флага. Считаю. что и наши власти должны выходить из спортивных организаций, устанавливающих ограничения для нашей страны. Мой голос, конечно, не превышает размера одного бюллетеня, но этот голос есть.
  16. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:11
    +1
    Бесноватую Урсулу в Китае уже "опустили".
    В пекинском аэропорту ее моментально опустили с небес на землю. По ковровой дорожке вдоль роты почетного караула ее провел начальник караула, а встречал министр экологии КНР. Хотя по ее статусу это должен был делать, как минимум, председатель правительства или министр иностранных дел.
    ...
    Если верить европейским СМИ, Ляйен улетела в Европу обычным рейсом. Хорошо еще в бизнес-классе и без пересадок где-нибудь в Дубае.

    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: Дилетант
      Если верить европейским СМИ, Ляйен улетела в Европу обычным рейсом. Хорошо еще в бизнес-классе и без пересадок где-нибудь в Дубае.

      А кто она для Китая ? Председатель ,над председателями колхозов Европы .А что за ней стоит ,деньги ,влияние власть ,ан нет ни хрена ! Это только в Ес учить жизни бестолковые страны поставлен надсмотрщик
  17. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:35
    0
    К слову, о последних. Именно о государствах, в которых проходят международные соревнования, и говорила Фезер.

    Международных соревнований уже нет, на западе есть только соревнования стран НАТО, вот и пусть там соревнуются трансгендеры и ЛГБТ, и все "номерные". Так что пора переходить на соревнования, стран не участниц НАТО.
  18. Грац
    Грац Сегодня, 13:40
    +1
    Германию надо объявить нацистским государством и так её и называть официально
  19. Void
    Void Сегодня, 13:57
    0
    А вспомним давайте гитлеровскую Германию которая участвовала на Олимпиаде в свое время....
  20. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:00
    0
    Недавнее заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер является очередным примером агрессивной западной русофобии.

    Вот это я понимаю - спорт вне политики ! Запад наступил на грабли
  21. fiv
    fiv Сегодня, 14:37
    0
    Где наши облигархи еще не присевшие? Организовать открытое первенство Норникеля с призовым фондом в сумму, раза в три превышающую таковую на известных мировых соревнованиях, да с квотой на кол-во выступающих от стран. Не надо нашим спортсменам ездить черт знает куда. Надо, чтобы другие стояли к нам в очередь и вопили, что их-де не пускают в РФ на соревнования. От Монголии - 30 чел бесплатно, от ФРГ - 1 с денежным залогом, что ЛГБТ пропагандировать не будет.