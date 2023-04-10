Глава МВД Германии пригрозила отказом в выдаче виз российским спортсменам в случае их допуска на международные соревнования

Недавнее заявление главы МВД Германии Нэнси Фезер является очередным примером агрессивной западной русофобии.Так, в ходе интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung министр заявила, что в ФРГ могут в любой момент принять решение об отказе в выдаче виз спортсменам из РФ в случае их допуска на международные соревнования.Стоит напомнить, что правило «спорт вне политики» для Запада уже давно перестало существовать. Сначала нашим спортсменам запретили выступать под своим флагом. Теперь и вовсе могут ограничить въезд в страны, где проводятся соревнования.К слову, о последних. Именно о государствах, в которых проходят международные соревнования, и говорила Фезер. Как выразилась глава МВД ФРГ, эти страны сами, посредством визовых отделов, могут решать, будут ли россияне принимать участие в спортивных состязаниях, проходящих на их территории.В частности, со ее слов, если подобные мероприятия будут проходить в Германии, то страна сама определит состав их участников.Очевидно, данный русофобский выпад со стороны немецкого министра был адресован МОК, который в конце марта рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Правда в организации уточнили, что речь идет об атлетах, не связанных с ВС РФ или белорусской армией.В то же время, Фезер призвала немецких спортсменов не бойкотировать соревнования с участием россиян. При этом заботится она, естественно не о наших соотечественниках.Как выразилась глава МВД Германии, принципиальный отказ от участия в соревнованиях навредит, в первую очередь, немецким атлетам, нацеленным на достижение спортивных целей. Только Фезер забывала уточнить, какое отношение спортивные цели имеют в директивам МВД и наоборот.