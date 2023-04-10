Глава ДНР прибыл в Артёмовск

Противник не жалеет ни город, ни своих - гонит в мясорубку

Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в освобождаемый российской армией Артемовск и записал оттуда видео.- рассказал он о текущей обстановке в городе.Пушилин также подчеркнул, что в настоящее время продолжается освобождение русских земель подразделениями российской армии.На кадрах видно, что Денис Пушилин находится на центральной площади города. Он записал ролик, находясь на фоне так называемого дома с колоннами, где находится один из городских музеев.Согласно последним сводкам от военкоров, бойцы российской ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске с южного и восточного направлений, что представляет критическую угрозу для остатков украинского гарнизона, так как это угрожает дороге, по которой осуществляется снабжение украинских подразделений боеприпасами, подводятся подкрепления, а также вывозятся раненые.На флангах Артемовского направления российские силы атаковали в районах населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Также сообщается о штурме российскими подразделениями позиций противника возле села Верхнекаменское.Были нанесены артиллерийские удары по целям в населенных пунктах Константиновка, Ступочки, Часов Яр, Новомарково, Миньковка, Васюковка и Спорное.По последним данным, российским силам удалось полностью перерезать или взять под огневой контроль все ведущие к Артемовску асфальтированные дороги, что в условиях весенней распутицы значительно затрудняет противнику снабжение своей группировки боеприпасами и проведение ротаций личного состава.Артемовск использовался украинской армией в качестве одного из основных транспортных узлов, через который осуществлялось снабжение группировки ВСУ в Донбассе. Бои за город продолжаются уже более полугода.