Военное обозрение
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Глава ДНР прибыл в Артёмовск

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Глава ДНР прибыл в Артёмовск

Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в освобождаемый российской армией Артемовск и записал оттуда видео.


Противник не жалеет ни город, ни своих - гонит в мясорубку

- рассказал он о текущей обстановке в городе.

Пушилин также подчеркнул, что в настоящее время продолжается освобождение русских земель подразделениями российской армии.



На кадрах видно, что Денис Пушилин находится на центральной площади города. Он записал ролик, находясь на фоне так называемого дома с колоннами, где находится один из городских музеев.

Согласно последним сводкам от военкоров, бойцы российской ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске с южного и восточного направлений, что представляет критическую угрозу для остатков украинского гарнизона, так как это угрожает дороге, по которой осуществляется снабжение украинских подразделений боеприпасами, подводятся подкрепления, а также вывозятся раненые.

На флангах Артемовского направления российские силы атаковали в районах населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Также сообщается о штурме российскими подразделениями позиций противника возле села Верхнекаменское.

Были нанесены артиллерийские удары по целям в населенных пунктах Константиновка, Ступочки, Часов Яр, Новомарково, Миньковка, Васюковка и Спорное.

По последним данным, российским силам удалось полностью перерезать или взять под огневой контроль все ведущие к Артемовску асфальтированные дороги, что в условиях весенней распутицы значительно затрудняет противнику снабжение своей группировки боеприпасами и проведение ротаций личного состава.

Артемовск использовался украинской армией в качестве одного из основных транспортных узлов, через который осуществлялось снабжение группировки ВСУ в Донбассе. Бои за город продолжаются уже более полугода.
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2 комментария
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  1. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:13
    0
    Значит линия фронта ушла далеко от горсовета. Пушилин рисковать возле линии боевого соприкосновения точно не будет
  2. monetam
    monetam Сегодня, 12:15
    -2
    А Пушили молодец, неробкого десятка ! Прибыть в город, в котором практически любое место под огнем противника - это уже мужество.