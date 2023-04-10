Глава ДНР прибыл в Артёмовск

Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в освобождаемый российской армией Артемовск и записал оттуда видео.
Противник не жалеет ни город, ни своих - гонит в мясорубку
- рассказал он о текущей обстановке в городе.
Пушилин также подчеркнул, что в настоящее время продолжается освобождение русских земель подразделениями российской армии.
На кадрах видно, что Денис Пушилин находится на центральной площади города. Он записал ролик, находясь на фоне так называемого дома с колоннами, где находится один из городских музеев.
Согласно последним сводкам от военкоров, бойцы российской ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске с южного и восточного направлений, что представляет критическую угрозу для остатков украинского гарнизона, так как это угрожает дороге, по которой осуществляется снабжение украинских подразделений боеприпасами, подводятся подкрепления, а также вывозятся раненые.
На флангах Артемовского направления российские силы атаковали в районах населенных пунктов Ивановское и Богдановка. Также сообщается о штурме российскими подразделениями позиций противника возле села Верхнекаменское.
Были нанесены артиллерийские удары по целям в населенных пунктах Константиновка, Ступочки, Часов Яр, Новомарково, Миньковка, Васюковка и Спорное.
По последним данным, российским силам удалось полностью перерезать или взять под огневой контроль все ведущие к Артемовску асфальтированные дороги, что в условиях весенней распутицы значительно затрудняет противнику снабжение своей группировки боеприпасами и проведение ротаций личного состава.
Артемовск использовался украинской армией в качестве одного из основных транспортных узлов, через который осуществлялось снабжение группировки ВСУ в Донбассе. Бои за город продолжаются уже более полугода.