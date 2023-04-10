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В России запустили производство ракеты-носителя «Рокот-М» без украинских комплектующих

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В России запустили производство ракеты-носителя «Рокот-М» без украинских комплектующих

Государственный космический научно-производительный центр (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева приступил к изготовлению элементов первой ракеты-носителя «Рокот-М» с системой управления отечественного производства, без использования украинских комплектующих. Об этом заявил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.


Проведена контрактация по комплектующим элементам по проекту «Рокот-М». Вместе с тем уже запущен процесс по изготовлению стендовых изделий, а также некоторых элементов лётной ракеты

– рассказал Варочко в интервью информационному агентству ТАСС.

В то же время гендиректор ГКНПЦ отметил, что работы по эскизному проектированию ракеты-носителя тяжёлого класса с улучшенными энергетическими характеристиками «Ангара-А5М» уже подошли к концу – осталось лишь разработать конструкторскую документацию.

Как следует из материалов Центра им. Хруничева, представленных на форуме «Армия-2018», предприятие уже тогда занималось разработкой ракеты-носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая полностью заменит украинскую, стоявшую до этого на ракетах серии «Рокот». Её первоначальный запуск планировали произвести в прошлом году.

В конце лета 2019 года МО РФ провело успешный запуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк, но уже в скором времени приняло решение о выводе этой модели из производства с тем, чтобы в будущем использовать усовершенствованные ракеты этого типа.

Также в мае 2022 года Алексей Варочко связал необходимость переноса ранее запланированного запуска данной ракеты с космодрома Плесецк на 2024 год с устаревшим в ней оборудованием, которое, по его словам, необходимо привести в порядок.

Напомним, что ракеты серии «Рокот» предназначались для коммерческих пусков в России, начиная с 2000 года. Они способны выводить космические аппараты массой до 2 тонн на низкие околоземные орбиты. Стартовая масса «Рокота» превышает 100 тонн. Системы управления для них разрабатывали в Харькове, а уже с 2019 года было решено построить новую ракету полностью отечественного производства.
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:49
    -1
    Да какие украинские ракетные комплектующие ? они слили все совместные разработки кураторам из США. Никогда не надо иметь с ними совместных проектов, даже по навозу и производству телег.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:20
      +3
      Цитата: Silver99
      Да какие украинские ракетные комплектующие ? они слили все совместные разработки кураторам из США. Никогда не надо иметь с ними совместных проектов, даже по навозу и производству телег.

      Задним умом все мы мудрецы.
      Кто ж в СССР мог предположить что к 1990 году такая страна, под руководством всемогущих КПСС и КГБ, развалиться и на её обломках появятся вот такие нацистские огрызки как Прибалтика или Украина.
  2. Bad_gr
    Bad_gr Сегодня, 13:52
    +4
    Ракета-носитель «Рокот»
    Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в соответствии с Распоряжением Правительства РФ на базе снимаемых с вооружения двухступенчатых баллистических ракет РС-18 и предназначена для выведения космических аппаратов массой до 2 т на низкие околоземные орбиты. "Рокот" состоит из 3-х ступеней. Первые две ступени представляют собой блок ускорителей стратегической ракеты РС-18 (СС-19). В качестве третьей ступени используется новый разгонный блок "Бриз-КМ".
    http://www.khrunichev.ru/main.php?id=43
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:24
    +1
    Слава Богу. Молодцы. Это ж сколько лет упорного труда!
    Проще и дешевле было в 2014 году пробить Южный Коридор в Крым, освободить Новороссию, а в ней очень много заводов и КБ аэрокосмического комплекса.
    З.Ы. Граждане из ЦИПСО, кто будет минусовать, прошу аргументировать.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:33
      0
      Цитата: Румaтa
      кто будет минусовать, прошу аргументировать.

      А что есть за что минусовать ?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:37
        -1
        А не пофик ли на ципсошных минусаторов?? Ещё и аргументы с них требовать.... what
      2. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 14:41
        +1
        Цитата: carpenter
        Цитата: Румaтa
        кто будет минусовать, прошу аргументировать.

        А что есть за что минусовать ?
        Тут некоторые минус могут поставить за справочные данные, взятые с завода производителя (в случаях, когда речь шла о технике). Сталкивался с таким не раз. Аргументов в таком случае, ждать не стоит.
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: Румaтa
      Слава Богу. Молодцы. Это ж сколько лет упорного труда!
      Проще и дешевле было в 2014 году пробить Южный Коридор в Крым, освободить Новороссию, а в ней очень много заводов и КБ аэрокосмического комплекса.
      З.Ы. Граждане из ЦИПСО, кто будет минусовать, прошу аргументировать.

      А когда они аргументировали?