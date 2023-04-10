В России запустили производство ракеты-носителя «Рокот-М» без украинских комплектующих

Проведена контрактация по комплектующим элементам по проекту «Рокот-М». Вместе с тем уже запущен процесс по изготовлению стендовых изделий, а также некоторых элементов лётной ракеты

Государственный космический научно-производительный центр (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева приступил к изготовлению элементов первой ракеты-носителя «Рокот-М» с системой управления отечественного производства, без использования украинских комплектующих. Об этом заявил генеральный директор предприятия Алексей Варочко.– рассказал Варочко в интервью информационному агентству ТАСС В то же время гендиректор ГКНПЦ отметил, что работы по эскизному проектированию ракеты-носителя тяжёлого класса с улучшенными энергетическими характеристиками «Ангара-А5М» уже подошли к концу – осталось лишь разработать конструкторскую документацию.Как следует из материалов Центра им. Хруничева, представленных на форуме «Армия-2018», предприятие уже тогда занималось разработкой ракеты-носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая полностью заменит украинскую, стоявшую до этого на ракетах серии «Рокот». Её первоначальный запуск планировали произвести в прошлом году.В конце лета 2019 года МО РФ провело успешный запуск ракеты-носителя «Рокот» с космодрома Плесецк, но уже в скором времени приняло решение о выводе этой модели из производства с тем, чтобы в будущем использовать усовершенствованные ракеты этого типа.Также в мае 2022 года Алексей Варочко связал необходимость переноса ранее запланированного запуска данной ракеты с космодрома Плесецк на 2024 год с устаревшим в ней оборудованием, которое, по его словам, необходимо привести в порядок.Напомним, что ракеты серии «Рокот» предназначались для коммерческих пусков в России, начиная с 2000 года. Они способны выводить космические аппараты массой до 2 тонн на низкие околоземные орбиты. Стартовая масса «Рокота» превышает 100 тонн. Системы управления для них разрабатывали в Харькове, а уже с 2019 года было решено построить новую ракету полностью отечественного производства.