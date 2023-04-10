Чтобы предстоящее контрнаступление ВСУ не сорвалось, Запад должен продолжать поставлять боеприпасы Киеву. Но беспрецедентные масштабы западных военных поставок Украине существенно истощили ресурсы союзников киевского режима, ведь они далеко не безграничны.
Так рассуждает автор статьи, опубликованной в британской газете The Times.
На Украине понимают ограниченность возможностей Запада, поэтому всеми ожидаемое контрнаступление ВСУ может так и не состояться.
На данный момент, утверждает британское издание, на линии боевого соприкосновения и украинская артиллерия, и российская стараются экономно расходовать снаряды. Впрочем, западные партнеры считают, что боеприпасов у ВСУ достаточно для любых задач, если прекратить их «транжирить» и стараться работать как можно точнее.
Несмотря на все это, у украинских военных для «победного рывка» не хватает ни физических сил, ни моральных. Да и материальных ресурсов недостаточно. Для активизации наступательных усилий, считают в The Times, ВСУ нуждаются в наращивании западных поставок оружия, техники и боеприпасов. Но из-за слишком активной военной помощи Украине европейские армии уже начинают сталкиваться с дефицитом ресурсов для собственных оборонных нужд.
Только в боях за удержание Артемовска украинские военные ежедневно расходуют около трех тысяч снарядов. А в Минобороны США призывают Киев быть более бережливыми, чтобы боеприпасов хватило на контрнаступление.