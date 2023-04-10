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The Times: чтобы контрнаступление ВСУ не сорвалось, Запад должен продолжать поставлять боеприпасы Киеву

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The Times: чтобы контрнаступление ВСУ не сорвалось, Запад должен продолжать поставлять боеприпасы Киеву

Чтобы предстоящее контрнаступление ВСУ не сорвалось, Запад должен продолжать поставлять боеприпасы Киеву. Но беспрецедентные масштабы западных военных поставок Украине существенно истощили ресурсы союзников киевского режима, ведь они далеко не безграничны.


Так рассуждает автор статьи, опубликованной в британской газете The Times.

На Украине понимают ограниченность возможностей Запада, поэтому всеми ожидаемое контрнаступление ВСУ может так и не состояться.

На данный момент, утверждает британское издание, на линии боевого соприкосновения и украинская артиллерия, и российская стараются экономно расходовать снаряды. Впрочем, западные партнеры считают, что боеприпасов у ВСУ достаточно для любых задач, если прекратить их «транжирить» и стараться работать как можно точнее.

Несмотря на все это, у украинских военных для «победного рывка» не хватает ни физических сил, ни моральных. Да и материальных ресурсов недостаточно. Для активизации наступательных усилий, считают в The Times, ВСУ нуждаются в наращивании западных поставок оружия, техники и боеприпасов. Но из-за слишком активной военной помощи Украине европейские армии уже начинают сталкиваться с дефицитом ресурсов для собственных оборонных нужд.

Только в боях за удержание Артемовска украинские военные ежедневно расходуют около трех тысяч снарядов. А в Минобороны США призывают Киев быть более бережливыми, чтобы боеприпасов хватило на контрнаступление.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:59
    +4
    The Times: Чтобы предстоящее контрнаступление ВСУ не сорвалось, Запад должен продолжать поставлять боеприпасы Киеву.
    Что еще может написать британская газета? Отдать все Киеву до последнего патрона не оставив даже один себе, чтобы застрелиться. И тогда наконец наступит счастливый день, о котором мечтали англосаксы и остальная европейская шелупонь - Россия "падет и падет к их ногам". А по сопатке? (к/ф "Особенности национальной охоты")
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:07
      +2
      Надо где-нибудь в Москве - может перед МИД, а может быть перед Кремлём - поставить большой камень и на нём высечь - "Англосаксы гадили, гадят и будут гадить в будущем, пока существуют на этом свете. Если хочешь жить счастливо строй своё счастье сам!"
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 12:59
    +3
    в Минобороны США призывают Киев быть более бережливыми, чтобы боеприпасов хватило на контрнаступление.
    видимо снаряды дороже украинцев...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:16
      +1
      Уу..сейчас это очень прибыльный бизнес.Военные заказы,поставки.Сейчас они на Западе вовсю "прокачивают"свой ВПК
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 15:01
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Уу..сейчас это очень прибыльный бизнес.

        тут есть одна проблемка. wink кто платит за банкет? когда поставляешь оружие, например, СССР который платит за это, это одно, но когда оружие поставляешь Украине, которая и до поставок без штанов была, это уже другое. я понимаю что идея была отбить затраты репарациями с России, но что-то это не предвидится. request
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:01
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    На Украине понимают ограниченность возможностей Запада, поэтому всеми ожидаемое контрнаступление ВСУ может так и не состояться.

    видимо для этого в сеть сливают карты "контрнаступа" , чтобы потом если что сказать , вот видите , русские просто все знали заранее. Сколько же информационного поноса льется по поводу этого "контрнаступления" , даже австралийские аборигены и те уже наверное загадывают, когда начнется великий "контрнаступ ВСУ"
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      видимо для этого в сеть сливают карты "контрнаступа" , чтобы потом если что сказать , вот видите , русские просто все знали заранее.

      Выводы вами сделаны верные. Это просто их прикрытие того, что наступления не будет, и предлог именно из-за якобы слива карт. Но сделано это было именно намеренно. Так - как уже и им было понятно что контрнаступление не получается. То-ли сил не хватает, то-ли боеприпасов и вооружения. Возможно расчёт ими поставлен ещё на то, что мы попадёмся на их уловку и двинемся сами в наступление, в устроенный ими капкан. И вот тут у них будет всё: и боеприпасы, и оружие. Думаю время покажет.
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:04
    +3
    После проделанного не приостановят. Западный ВПК только начинает раскручивайся. Скоро уже год будет как «помощь запада скоро иссякнет», а по факту она только наращивается
  6. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 13:13
    0
    В этой истории есть два ключевых момента:
    1) где они их возьмут в таком объеме
    2) чем сами будут обороняться, если украинец ляжет
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 13:30
      0
      Вы как то смотрите инфу из разных источников. Не только с ВО.
      С передовой, общайтесь с бойцами. В телеграмм что ли смотрите.Ситуация там совершенно не победоносная. А очень сложная.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:28
    +1
    Несмотря на все это, у украинских военных для «победного рывка» не хватает ни физических сил, ни моральных.

    Статья для отвода глаз. Деза. Судя по всему всё уже давно готово и по некоторым признакам начнётся в ближайшие дни. negative
    1. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 14:26
      0
      Согласен, деза это вещь обязательная.
      Но есть три объективных вещи:
      1. Мобилизовано ими около 300 тысяч. Просто так держать - очень накладно.
      2. Почва просохнет, благоприятный момент наступит.
      3. Хаймарсы у них остались, и что-то их не слышно.

      Но, если " великий наступ " не состоится, будет замечательно. Однако, расслабляться нельзя.
  8. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 13:36
    0
    У запада возможности ограниченны,зато российский ВПК силен как никогда и запасы б/к бесконечны...может хватить пургу гнать.очередная статья с комментами уракрякалок.может на втором году войны пора разуть глаза??