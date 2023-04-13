Военное обозрение
Войти Регистрация

Западное исследование: Строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире

36
Западное исследование: Строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире

Согласно новому отчету неправительственной организации Global Energy Monitor, несмотря на энергетический кризис, спровоцированный антироссийскими санкциями, в 2022 году во всем мире продолжился поэтапный отказ от угля. Везде, кроме Китая, где новые разрабатываемые мощности по добыче угля увеличились.


В исследовании, опубликованном на этой неделе, Global Energy Monitor, неправительственная организация из Сан-Франциско, сообщила, что в 2022 году продолжатся глобальные усилия по поэтапному отказу от угля, одного из наиболее вредных для климата источников энергии.

Китай воспротивился общемировой тенденции. Хуже того, строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире, - сетуют на Западе.

Количество действующих энергопроизводителей, использующих уголь во всем мире сократилось, включая вывод из эксплуатации или преобразование подобных электростанций в таких странах, как Перу и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Газовый кризис вынужденно побудил семь стран разрешить перезапуск или эксплуатацию энергопредприятий, использующих в качестве топлива уголь. К ним относятся Германия и Австрия, а также Нидерланды, которые отменили закон, ограничивающий работу электростанций до 35% их мощности.

Франция возобновила работу электростанции Эмиль-Юше. По данным Global Energy Monitor, в общей сложности 26 угольных электростанций в ЕС, которые уже были закрыты или планировались к закрытию, вновь заработали минувшей зимой.

Но, резко контрастируя с этой многообещающей тенденцией во многих частях мира, Китай шел против течения, омрачая глобальную картину. Стабильный ввод новых угольных электростанций в Китае (26,8 ГВт) компенсирует вывод из эксплуатации угольных электростанций в остальном мире (23,9 ГВт) в 2022 году

— говорится в сообщении Global Energy Monitor.

В настоящее время в Китае имеется 365 ГВт генерирующих мощностей по сравнению со средним показателем в 172 ГВт в других странах. Что, как твердят на Западе, еще более тревожно, ведь только на Китай в настоящее время приходится 68% разрабатываемых в мире проектов, связанных с углем, и 72% из них находятся в стадии разработки.

Однако параллельно Китай вкладывает огромные средства в возобновляемые источники энергии. В 2019 году они вместе с атомной энергией составляли 15,3% энергетического баланса. Эта доля выросла до 17,4% в 2022 году, и цель состоит в том, чтобы достичь 20% к 2025 году.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
36 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 08:15
    +2
    " я мнению вашему..вращение придавал" -сказал Китай.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 09:03
      +3
      Ещё хуже -он Грету Тунберг на "приборе" крутил! Как раз Китай всё правильно делает -если будет параллельно развиваться ВИЭ, то понадобятся мощности по её балансировке, думаю процентов на 80% от мощности самой ВИЭ. Днём солнышко электричество дает, ночью уголька в топку подбрасывают; Солнышко скрылось, подул ветерок -хорошо, ветерок ослаб -уголька в топку! Так что от избытка электрогенерации хорошей и разной ещё никто не умирал! Китайцы не дураки! Растущую атомную генерацию кстати тоже надо чем-то балансировать, т.к. АЭС хорошо работают только при постоянной нагрузке, а пиковое потребление -опять уголька в топку! Конечно газ для этих целей ещё больше подходит, а ГАЭС -вообще идеально, -но на весь Китай его и их не хватает....
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:17
    +6
    Ох уж эти последователи Греты, двуликие до пятой точки, Китай с углем зло, Токио с ядерной водичкой привет Фукусима нормально. А какой залет с этой зеленой энергетикой. Так что цирк с конями.
    1. astepanov
      astepanov Сегодня, 10:20
      +1
      Во всем этом множество лукавства. В мире производится более двух миллиардов тонн чугуна и стали в год. На одну тонну металла расходуется 0,7 тонн кокса, а для получения тонны кокса нужно 1,3 тонны угля - отсюда, только для нужд сталелитейной промышленности нужно 2 миллиарда тонн угля. Но кокс идет и в производство графита, и электродов для выпуска алюминия, и карбида кальция... А еще, продукты коксохимии - пек, бензол, толуол и т.д - незаменимы для массы производств - от дорожных покрытий и взрывчатки и до лекарств. Напрямую связывать угледобычу только с энергетикой нельзя. Ветряки в производстве стали или толуола бесполезны.
  3. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 08:19
    +8
    Что то мне подсказывает что извержение Шивелуча уже заcрало атмосферу как сто Китаев за пару лет. А он такой не один.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:26
      +9
      Владимир _2У hi, там ещё за нефть в Мексиканском заливе вспомнить можно, тоже природе не кисло досталось и тишина.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 09:09
        0
        Цитата: Ропот 55
        и тишина.

        Там демократический разлив, это другое! drinks
        1. Михаил Кривопалов
          Михаил Кривопалов Сегодня, 09:20
          +1
          Ну они своё не видят, вы своё, а в итоге в сумме экология ухудшается, пока все друг на друга пальцем показывают. То что мексиканский залив загадили, это как то отменяет разливы нефти у нас на севере, или ввоз радиоактивных отходов? Интересно было бы, кстати, узнать, кто организовал ввоз ядерных отходов в Россию и кто на этом наварился, а то с тех пор как ввезли, что то больше эта тема не поднималась, а когда ввозили, по ТВ рассказывали как это замечательно и мудро!
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:23
    +5
    Сначала автор утверждает, что
    во всем мире продолжился поэтапный отказ от угля.
    А уже ниже сообщает нам, что
    Газовый кризис вынужденно побудил семь стран разрешить перезапуск или эксплуатацию энергопредприятий, использующих в качестве топлива уголь.
    И это помимо Китая. Как я понимаю по классике истина где-то посредине?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:29
      +2
      rotmistr60, ну так до 2022 отказывались и шахты консервировали а тут СВО у России газ покупать стало ниииизяяя, а США либо физически не может такие объёмы поставлять либо цена не подъемная, вот и пришлось тем у кого есть возможность распечатовать уголек, забыв про экологию и Грету.
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 09:22
        0
        Китай наращивает строительство ТЭЦ на угле, потому что у России покупать газ нельзя? А ЕС ТЭЦ на угле сокращает, потому что покупает у нас газ? И кстати покупать вроде как нельзя, но при этом поставки газа в ЕС растут из месяца в месяц. Видимо потому что, как по ТВ рассказывали депутаты, мы хотим заморозить ЕС?
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 08:30
      0
      Истина как всегда на стороне силы. Кто сильнее тот и девушку танцует. yes
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:26
    +1
    Западное исследование: Строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире
    Китай смотрит на остальной мир и решил опираться на собственные ресурсы, где может и как может!!!
    Это план развития и никак иначе!
  6. Aken
    Aken Сегодня, 08:32
    +1
    Слыхал, в Исландии есть завод, поглощающий из атмосферы углекислоту.
    Скоро дачный сезон. Буду активно жечь дрова насыщая атмосферу продуктами горения.
    Мечтаю выращивать на участке ананасы.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:36
      0
      Aken hi, только вы по аккуратнее, по новым правилам разжечь огонь на даче, наука сродни пуску космического корабля)))
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 09:24
        0
        В ещё на днях писали что теперь на дачах нельзя мыть машины и заниматься ремонтов автотранспорта.
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:29
          +1
          Вот и сбудется МЕЧТА ИДИЁТА!!! Будем жить как в гейропах... хотя нет, жить будем как и раньше, но обяжут делать вид, хотя б, что у нас так, как во всем "цивилизованного мире"!?!?!?
    2. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 08:53
      +2
      Мечтаю выращивать на участке ананасы.
      Обратитесь за консультацией к Кузьмичу, у него рядом с финской границей ананасы растут
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:14
        +3
        Я всегда говорил - Особенности национальной охоты ни фига не комедия. Это - чисто документальный фильм. Именно так - обычно всё и происходит..
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 09:29
          +1
          Я всегда говорил - Особенности национальной охоты ни фига не комедия. Это - чисто документальный фильм. Именно так - обычно всё и происходит..

          А Вы заметили как Кузьмич жертвует собой и своей печенью лишь для того, чтобы охотники не смогли охотиться, он очень любит природу и стоит за ее сохранение. Такой своеобразный экоактивист...замаскированный drinks Даже щуку пожалел и выпустил он ее не случайно.
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:12
      +4
      есть завод, поглощающий из атмосферы углекислоту.

      Да такой много где есть. Лес называется.. Хотите уменьшить количество углекислоты - сажайте больше деревьев. Но на этом - много бабла не срубишь. Выгоднее с энергогенерацией бороться..
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 09:37
        +1
        Верно,деревьями не покомандуешь прибыль увеличить,затраты уменьшить.))))
    4. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:23
      0
      Цитата: Aken
      завод, поглощающий из атмосферы углекислоту.

      Может это завод по выроботке такого продукта, как "сухой лёд"... так этим у нас, везде, занимаются такие предприятия, типа Азотно-кислородного.
      Охлаждают, сжижают и продают тому, кому надо... но объёмы там мизерные, на фоне того, с чем так "борется" зелёная братия.
    5. solar
      solar Сегодня, 09:54
      0
      Буду активно жечь дрова насыщая атмосферу продуктами горения.

      Приедут пожарники по просьбе отзывчивых соседей, премию выпишут на бланке...
  7. Наган
    Наган Сегодня, 08:38
    -5
    То что китайцы изгадили окружающую среду, в первую очередь у себя, и продолжают активно этим заниматься, ну и хрен то с ними. А вот то, что миллиард с хвостиком китайцев в один далеко не прекрасный момент ломанутся в поисках пригодной для жизни территории, потому что свою сделали непригодной, это повод задуматься. Особенно тем, кто имеет с ними сухопутную границу.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:53
      +2
      Наган hi, не спорю, только вот США ещё не загадило свой континет но это не мешает им лезть везде где не приглашают и зачастую армейским ботинком, да и в Е. С. вон из Африки не спешат уходить, разные Польши и Румынию уже не скрывают свои планы вернуть исторические земли, и заметьте у них проблем с экологией и перенаселением не стоит, пока.
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 09:25
        -1
        Польши и Румынии не скрывают своих планов вернуть исторические земли? Вот казлы! Одно радует, что пока они не скрывают, мы реализуем!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:06
        0
        Цитата: Ропот 55
        Наган , не спорю, только вот США ещё не загадило свой континет

        Не меньше чем другие, а может и больше:
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:36
      0
      Эту мантру уже не раз аргументированно разносили в пух и прах.
  8. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 08:41
    +1
    Новые китайские ТЭС на угле используют новые технологии, которые меньше загрязняют атмосферу. Старые мелкие ТЭС и ТЭЦ китайцы уже, наверно, практически все закрыли. Закрытие осуществлялось в законодательном порядке и с выплатой огромных штрафов за нарушения. Загрязнение, в т.ч. так называемые кислотные дожди, происходит из-за примесей серы и др. веществ, содержащихся в угле. По новым технологиям уголь газифицируется или обогащается, при этом удаляются посторонние вредные вещества.
  9. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:11
    +1
    К ним относятся Германия и Австрия, а также Нидерланды, которые отменили закон, ограничивающий работу электростанций до 35% их мощности.

    Как сообщает издание Der Spiegel в ближайшую субботу все закончится: три последние немецкие атомные электростанции будут остановлены.
    Министр экономики Роберт Хабек считает, что предстоящий отказ Германии от атомной энергетики необратим, несмотря на все возражения. После отключения 15 апреля последние три электростанции «рано или поздно пойдут на демонтаж».
  10. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 09:15
    +2
    Почему то постоянно умалчивается, что китайские новые угольные электростанции по выбросам не намного хуже газовых.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 09:34
      0
      Традиция сэр западная в сми. Сказать но умолчать об главном. Пипл должен негодуэ на эмоциях безвмешательства мосха.
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 09:16
    +2
    Западное исследование: Строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире

    А чего только китай обвинять в этом? Вы на себя посмотрите, в британии и ес сколько угольных электростанций в прошлом году по новой запустили?! negative
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:32
    0
    Китаю могут уголь из австралии в любой момент перекрыть и они готовятся к этому
  13. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:57
    0
    Но, резко контрастируя с этой многообещающей тенденцией во многих частях мира, Китай шел против течения, омрачая глобальную картину. Стабильный ввод новых угольных электростанций в Китае (26,8 ГВт) компенсирует вывод из эксплуатации угольных электростанций в остальном мире (23,9 ГВт) в 2022 году

    — говорится в сообщении Global Energy Monitor.
    И вы продолжении темы. Вчера в Якутии, совместно с китайской делегацией, подписали документы о транспортировке в КНР, через Амурскую область, угля. С нашей стороны восстановят/построят ЖД пути и якутский уголёк пойдёт китайцам. Трасса весьма короткая.
    ТАСС/. Железнодорожный мостовой переход Джалинда (Амурская область) - Мохэ (КНР) позволит перевозить около 30 млн т угля, сообщила в среду в ходе Северного форума в Якутске министр экономики Якутии Майя Данилова.