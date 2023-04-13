Западное исследование: Строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире

Но, резко контрастируя с этой многообещающей тенденцией во многих частях мира, Китай шел против течения, омрачая глобальную картину. Стабильный ввод новых угольных электростанций в Китае (26,8 ГВт) компенсирует вывод из эксплуатации угольных электростанций в остальном мире (23,9 ГВт) в 2022 году

Согласно новому отчету неправительственной организации Global Energy Monitor, несмотря на энергетический кризис, спровоцированный антироссийскими санкциями, в 2022 году во всем мире продолжился поэтапный отказ от угля. Везде, кроме Китая, где новые разрабатываемые мощности по добыче угля увеличились.В исследовании, опубликованном на этой неделе, Global Energy Monitor, неправительственная организация из Сан-Франциско, сообщила, что в 2022 году продолжатся глобальные усилия по поэтапному отказу от угля, одного из наиболее вредных для климата источников энергии.Китай воспротивился общемировой тенденции. Хуже того, строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире, - сетуют на Западе.Количество действующих энергопроизводителей, использующих уголь во всем мире сократилось, включая вывод из эксплуатации или преобразование подобных электростанций в таких странах, как Перу и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).Газовый кризис вынужденно побудил семь стран разрешить перезапуск или эксплуатацию энергопредприятий, использующих в качестве топлива уголь. К ним относятся Германия и Австрия, а также Нидерланды, которые отменили закон, ограничивающий работу электростанций до 35% их мощности.Франция возобновила работу электростанции Эмиль-Юше. По данным Global Energy Monitor, в общей сложности 26 угольных электростанций в ЕС, которые уже были закрыты или планировались к закрытию, вновь заработали минувшей зимой.— говорится в сообщении Global Energy Monitor.В настоящее время в Китае имеется 365 ГВт генерирующих мощностей по сравнению со средним показателем в 172 ГВт в других странах. Что, как твердят на Западе, еще более тревожно, ведь только на Китай в настоящее время приходится 68% разрабатываемых в мире проектов, связанных с углем, и 72% из них находятся в стадии разработки.Однако параллельно Китай вкладывает огромные средства в возобновляемые источники энергии. В 2019 году они вместе с атомной энергией составляли 15,3% энергетического баланса. Эта доля выросла до 17,4% в 2022 году, и цель состоит в том, чтобы достичь 20% к 2025 году.