Согласно новому отчету неправительственной организации Global Energy Monitor, несмотря на энергетический кризис, спровоцированный антироссийскими санкциями, в 2022 году во всем мире продолжился поэтапный отказ от угля. Везде, кроме Китая, где новые разрабатываемые мощности по добыче угля увеличились.
В исследовании, опубликованном на этой неделе, Global Energy Monitor, неправительственная организация из Сан-Франциско, сообщила, что в 2022 году продолжатся глобальные усилия по поэтапному отказу от угля, одного из наиболее вредных для климата источников энергии.
Китай воспротивился общемировой тенденции. Хуже того, строительство новых угольных электростанций в Китае в прошлом году превзошло закрытие аналогичных предприятий в остальном мире, - сетуют на Западе.
Количество действующих энергопроизводителей, использующих уголь во всем мире сократилось, включая вывод из эксплуатации или преобразование подобных электростанций в таких странах, как Перу и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Газовый кризис вынужденно побудил семь стран разрешить перезапуск или эксплуатацию энергопредприятий, использующих в качестве топлива уголь. К ним относятся Германия и Австрия, а также Нидерланды, которые отменили закон, ограничивающий работу электростанций до 35% их мощности.
Франция возобновила работу электростанции Эмиль-Юше. По данным Global Energy Monitor, в общей сложности 26 угольных электростанций в ЕС, которые уже были закрыты или планировались к закрытию, вновь заработали минувшей зимой.
Но, резко контрастируя с этой многообещающей тенденцией во многих частях мира, Китай шел против течения, омрачая глобальную картину. Стабильный ввод новых угольных электростанций в Китае (26,8 ГВт) компенсирует вывод из эксплуатации угольных электростанций в остальном мире (23,9 ГВт) в 2022 году
— говорится в сообщении Global Energy Monitor.
В настоящее время в Китае имеется 365 ГВт генерирующих мощностей по сравнению со средним показателем в 172 ГВт в других странах. Что, как твердят на Западе, еще более тревожно, ведь только на Китай в настоящее время приходится 68% разрабатываемых в мире проектов, связанных с углем, и 72% из них находятся в стадии разработки.
Однако параллельно Китай вкладывает огромные средства в возобновляемые источники энергии. В 2019 году они вместе с атомной энергией составляли 15,3% энергетического баланса. Эта доля выросла до 17,4% в 2022 году, и цель состоит в том, чтобы достичь 20% к 2025 году.