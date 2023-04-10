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ВС России нанесли удары по ВСУ под Красным Лиманом штурмовой авиацией и «Солнцепеками»

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ВС России нанесли удары по ВСУ под Красным Лиманом штурмовой авиацией и «Солнцепеками»

Бои на разных направлениях на Донбассе продолжаются. Хотя сегодня основное внимание приковано к ситуации вокруг Артемовска, напряженная ситуация сохраняется и на других участках фронта и, в частности на Краснолиманском направлении.


Как стало известно, по позициям ВСУ под Красным Лиманом ВС России нанесли удары с применением штурмовой авиации, а также тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Данной информацией с РИА Новости поделился начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По его словам, российская авиация использовала неуправляемые ракеты для нанесения ударов по живой силе и технике противника и в дополнение к этому было нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, выпущенными из ТОС «Солнцепек». Савчук отметил, что украинская сторона понесла потери в живой силе и технике.

Сообщается также о нанесении ВС России бомбовых ударов по складам боеприпасов противника и его пунктам временной дислокации, а также об уничтожении беспилотников ВСУ.

Ранее американские военные эксперты призывали выявлять и уничтожать российские «Солнцепёки» раньше, чем их введут в бой.

Напомним, что город Красный Лиман, находящийся на севере ДНР, был взят под контроль российскими войсками в конце мая прошлого года. Однако в начале октября 2022 года город перешел под контроль ВСУ в результате контрнаступления.
Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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17 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:42
    +3
    Жаркая весна на Украине Солнце печет нещадно, зачем бандеровцам в Европу ехать и тут загорят в солярии.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:46
      +1
      Цитата: Silver99
      Жаркая весна на Украине Солнце печет нещадно.

      Аж носы облупились, а какое филе с корочкой...... request
  2. Sith
    Sith Сегодня, 13:52
    +2
    Под солнцепёк вроде уже клепают ракеты с дальностью до 16км ... интересно , там они есть
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 14:02
      0
      Хорошо бы еще и заряд ВВ там увеличить. Для более высокой рещультативности
    2. Бонифаций
      Бонифаций Сегодня, 14:02
      -3
      ТОС-2 «Тосочка» разработана с дальностью стрельбы до 120 км снарядами ТБС-М3
      1. Flashpoint
        Flashpoint Сегодня, 14:10
        +4
        Цитата: Бонифаций
        ТОС-2 «Тосочка» разработана с дальностью стрельбы до 120 км снарядами ТБС-М3

        ТБС-М3 до 15 км, никаких 120 и близко нет!
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 14:43
      -1
      Цитата: Sith
      ракеты с дальностью до 16км ...

      Неплохо бы всё-таки сделать корректируемые воздушного базирования. Тогда дальность будет не тактическая, а оперативная = 30...40 км. Проблема - ракеты крупногабаритные. Хотя бы по паре пусковых на самолёт и атаковать эскадрильей. Без захода в зону ПВО ВФУ.
      З.Ы. Граждане из ЦИПСО, кто будет минусовать, прошу аргументировать.
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 14:51
        0
        Цитата: Румaтa
        Неплохо бы всё-таки сделать корректируемые воздушного базирования.

        дык уже готово и применяется. планирующими ФАБ-500 активно работают. вроде в перспективе ФАБ-1500 и ФАБ 3000.
  3. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 14:16
    -1
    Цитата: Бонифаций
    ТОС-2 «Тосочка» разработана с дальностью стрельбы до 120 км снарядами ТБС-М3

    С ними не все ясно. Пишут, что они неуправляемые. Тогда КВО, наверное, километр. Короче, только если по городам стрелять. Или, там, ж.д. узлам, аэродромам...
    1. nemec55
      nemec55 Сегодня, 14:21
      0
      . Короче, только если по городам стрелять. Или, там, ж.д. узлам, аэродромам...


      Вы в своем уме люди? Когда в вас проснулось то что деды выжигали в 40х годах коленым железом?
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 14:40
        0
        Цитата: nemec55
        Вы в своем уме люди? Когда в вас проснулось то что деды выжигали в 40х годах коленым железом?

        А в чем проблема? вот возьмем Артемовск, мирных жителей там не осталось. Ну так зачем туда штурмовиков отправлять? залить термобаром, а потом собрать оставшиеся трофеи.
        1. nemec55
          nemec55 Сегодня, 14:51
          +1
          А в чем проблема? вот возьмем Артемовск, мирных жителей там не осталось

          Проблема в том что на 31 января по статистике ООН потери гражданского населения украины без учета оккупированных территорий составляет 18000 тыс человек. Это что такое?
          1. Diger
            Diger Сегодня, 15:02
            0
            Цитата: nemec55
            составляет 18000 тыс человек.

            У вас опечатка , поправьте
            Февраль 2023
            за год в Украине погибли по меньшей мере 8 тысяч мирных жителей В результате войны за последние 12 месяцев в Украине погибли по меньшей мере 8006 мирных жителей, 13287 – получили ранения. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

            https://news.un.org/ru/story/2023/02/1437862
          2. Single-n
            Single-n Сегодня, 15:06
            0
            А это жестокие реалии войны. И тут такая диллема.
            Что гуманнее .
            1.Снасти пол города термобаром а потом прорвав фронте разгромить ВСЮ группировку. Или же методично равнять этот же город из гаубиц и давая ВСУ время отправить этих же жителей на фронт в качестве солдат. В то время пока некомбатанты будут погибать из-за обстрелов и отсутствия еды/воды/лекарств и пр.?
            Помните мариуполь и эти игрища в миротворцев? На заводе было чел 200-300 мирняка. И елибы мы раздолбали завод сразу, а не мотали сопли на кулак. То основная масса их погибла бы. Но ВСУ не успело бы провести мобилизацию. Наши войска заняли бы тот же Угледар, который теперь снесли. Марьинку могли бы окружит и не гибли бы ЕЖЕДНЕВНО жители Донецка. И сколько там УЖЕ погибло наших солдат штурмуя ее.
            Так что гуманнее?
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:37
    0
    о нанесении ВС России бомбовых ударов

    Бальзам на раны. ВВС вступают в бой. Наверно УПАБы.
    Лучше поздно, чем никогда.
    З.Ы. Граждане из ЦИПСО, кто будет минусовать, прошу аргументировать.
  5. Cooper
    Cooper Сегодня, 14:59
    0
    А почему прекратились удары по критической инфраструктуре укрорейха?? В первую очередь по важнейшим объектам энергетики и логистики. Эт что - некий договорняк??
    1. agoran
      agoran Сегодня, 15:05
      0
      Нужно подождать когда восстановят, а потом бахнем.