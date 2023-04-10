ВС России нанесли удары по ВСУ под Красным Лиманом штурмовой авиацией и «Солнцепеками»

Бои на разных направлениях на Донбассе продолжаются. Хотя сегодня основное внимание приковано к ситуации вокруг Артемовска, напряженная ситуация сохраняется и на других участках фронта и, в частности на Краснолиманском направлении.
Как стало известно, по позициям ВСУ под Красным Лиманом ВС России нанесли удары с применением штурмовой авиации, а также тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Данной информацией с РИА Новости поделился начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, российская авиация использовала неуправляемые ракеты для нанесения ударов по живой силе и технике противника и в дополнение к этому было нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, выпущенными из ТОС «Солнцепек». Савчук отметил, что украинская сторона понесла потери в живой силе и технике.
Сообщается также о нанесении ВС России бомбовых ударов по складам боеприпасов противника и его пунктам временной дислокации, а также об уничтожении беспилотников ВСУ.
Ранее американские военные эксперты призывали выявлять и уничтожать российские «Солнцепёки» раньше, чем их введут в бой.
Напомним, что город Красный Лиман, находящийся на севере ДНР, был взят под контроль российскими войсками в конце мая прошлого года. Однако в начале октября 2022 года город перешел под контроль ВСУ в результате контрнаступления.