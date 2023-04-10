Военное обозрение
Войти Регистрация

Первый в мире авианосец для боевых беспилотников поступает на вооружение ВМС Турции

17
Первый в мире авианосец для боевых беспилотников поступает на вооружение ВМС Турции

Беспилотное вооружение Турции переходит на новый уровень. Теперь нашумевшие дроны Bayraktar TB3 и Kızılelma будут размещаться на палубе TCG Anadolu – первом в мире авианосце для БПЛА.


Принятие нового боевого корабля на вооружение ВМС Турции состоится сегодня, 10 апреля. На церемонии будет присутствовать президент страны, сообщили в офисе Реджепа Эрдогана.

Стоит напомнить, что разработка УДК «Анадолу», который способен также выполнять функции легкого авианосца, стартовала в 2016 году. Первый спуск корабля на воду состоялся в 2019-м.

В свою очередь, летом прошлого года успешно завершились приемочные испытания, и теперь судно войдет в состав ВМС Турции.

Габариты «Анадолу» составляют: 231 метр в длину и 32 – в ширину. На палубе могут одновременно размещаться 10 боевых вертолетов и 11 вышеупомянутых ударных дронов. В свою очередь, ангар турецкого авианосца способен уместить 30 беспилотников и 19 вертолетов.

Согласно заявлению разработчиков, судно сможет развивать скорость не менее 20,5 узлов (около 38 км/ч).

Сообщается, что вместе с БПЛА Kızılelma и Bayraktar TB3 на TCG Anadolu будут использоваться вертолеты AH-1W Super Cobra. Все вышеупомянутые аппараты уже разместились на палубе новейшего корабля.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 13:22
    +7
    Это уже не авианосец,а прям Байрактараносец . . .
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:34
      -3
      Байрактараносец, просто дрононосей какой то, Или просто вертолетоносец, 60 летней давности.... request
  2. donavi49
    donavi49 Сегодня, 13:25
    +6
    Сообщается, что вместе с БПЛА Kızılelma и Bayraktar TB3 на TCG Anadolu будут использоваться вертолеты AH-1W Super Cobra. Все вышеупомянутые аппараты уже разместились на палубе новейшего корабля.


    Фото словесного описания нагляднее.


  3. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:26
    +5
    Что сказать... молодцы. Обещали - делают. Скоро самые упёртые перестанут над ними смеяться.
    1. Oleg812spb
      Oleg812spb Сегодня, 14:04
      0
      Будут им греков и киприотов кошмарить
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:26
    +4
    а мы тем временем....... а блин реально что мы??? а ничего(
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:31
    -3
    Новое слово в ВМС, точнее новый писк.... request Дрон это не самолет, скорости не те, а значит и результаты. request
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:35
      +1
      Ну, а дрон обладает своими преимуществами. Например, длительная разведка и барражирование в районах, причем базовая авиагруппа позволит закрыть несколько секторов в режиме 24/7 - дешево и безопасно.

      Там планируется Яблоко - а это уже новые возможности.

      Ну и опять же, вопрос в выборе противника. Условную Грецию БПЛА-носцем впечатлить будет сложно (и то, опять же на каждый остров ПАК3/Хок не поставить - а ПЗРК бесполезны - вот оно будет летать и периодически наносить удары). А вот бомбить Хафтаревцев в Ливии вполне себе достаточно. Или обеспечить поддержку дружественным бабахам против недружественных в Африке - куда Эрдоган вполне себе лезет.
  6. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:33
    0
    Первый в мире авианосец для боевых беспилотников поступает на вооружение

    Не от хорошей жизни...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:53
      +1
      Почему? Также и к мавикам вот полтора года относились тут - игрушки, не нужны и точка.

      Возьмем китайцев, которые построив 3х075 УДК.



      На Худонге начали собирать 076 - десантный катобарБПЛАносец.



      Будет нести тяжелые БПЛА, малешки и прочее + вертолетную группу сокращенную от УДК 075.


      А у них 2 нормальных авианосца в строю, 1 готовится к испытаниям, 1 готовится к строительству в 24. И 3 УДК (+8 тяжелых двкд).
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 14:02
        +2
        Просто дрыноносец не задумывался изначально:))))
        Кораблик проектировали и строили как УДК с возможностью базирования Ф-35В. Потом США не дали Ф-35В, ну и вот...
  7. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 14:02
    0
    С появлением вертолёто/ дрононосца Турция стала почти сверхдержавой! fellow
  8. Sith
    Sith Сегодня, 14:11
    0
    Первый в мире (западный аналог "Не имеет аналогов")
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:45
    0
    Мир работает и показывает новые чудеса вооружения.
    Отчего-то великой радости не испытываю...Турция - непредсказуемая страна.
  10. Master2030
    Master2030 Сегодня, 14:46
    0
    Концепт "игрушечного" авианосца крайне спорный, на мой взгляд. В качестве именно авианосца он не может быть применён. Знамяносцы и против наземных целей проявили себя только в укропропаганде, а против кораблей это как с петардами против бульдозера. В качестве корабля поддержки десанта тоже вопрос-это надо швендять ввиду неприятельских берегов, а бандара не маленькая. К тому же всякой аппаратурой наверняка нашпигован. Получить пару ракет противокорабельных проще простого(команда БДК Саратов соврать не даст). Так что кто его знает, тут только спецы по морской авиации могут погадать на гущщах что это за "не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка".
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  11. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 14:48
    +1
    Лишний раз убеждаюсь, что хорошо смеётся тот, кто смеётся без последствий - даже на этом сайте прошлись по этому НЕДОавианосцу, НЕДО десантному кораблю, и прочими недо, а турки тихой сапой утёрли всем нос - построили специализированный дрононосец, который может ситуативно усиливаться и вертолётами, и самолётами, и десантом. Теперь у них в Чёрном и Средиземном морях универсальная разведбаза, лёгким движением руки превращающаяся в ударный... даже не знаю как назвать, нет такого слова. Молодцы, всех уели, самое обидное, что и таких умных и красивых нас.
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:51
    0
    На каждый их авианосец у нас должен быть свой циркононосец.