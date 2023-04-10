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«Такого не было даже в 2022 году»: украинские медиа пишут об участившихся «сливах» информации из офиса Зеленского

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«Такого не было даже в 2022 году»: украинские медиа пишут об участившихся «сливах» информации из офиса Зеленского

Украинские медиа пишут о том, что в окружении президента Зеленского существенно выросло количество «утечек». На фоне материалов западной прессы о том, что американское командование занимается прослушкой Зеленского во время проведения главой киевского режима оперативных совещаний, стали появляться заявления от украинских источников о том, что «обсуждаемая в офисе президента Украины информация зачастую оказывается опубликованной в общем доступе или становится известной третьим лицам».

В частности, такого рода заявления сделаны украинским ТГ-каналом «Легитимный».

Авторы канала со ссылкой на источники пишут, что «много слива информации началось как в ВСУ, так и в офисе президента»:

Такого не было даже в 2022 году.

Как предполагается, это может являться свидетельством того, что в украинских элитах возникли проблемы с единством взглядов на происходящее. Отдельные чиновники начали видеть в Зеленском не президента «свободной и демократической страны», а человека, который прибирает всю власть в государстве к своим рукам, демонстрируя путь к полномасштабной диктатуре.

Свою роль здесь играет и отношение к гонениями на УПЦ. Вместо того, чтобы договориться с иерархами церкви, прихожанами которой сегодня являются не менее 9 млн жителей Украины, Зеленский пошёл на запредельную конфронтацию, настроив против себя многочисленных верующих.

В других источниках напомнили о заявлениях уволенного из офиса Зеленского Алексея Арестовича, который на днях сказал о том, что Украине нужен другой президент. Это лишнее свидетельство того, что на Украине начинается борьба за власть. И всё большее число её участников готовы обозначить именно Зеленского в качестве политика и человека, который довёл страну до такого состояния, когда распри идут уже между её гражданами.

Внутренними противоречиями можно в таком случае объяснить и участившиеся поездки Зеленского на Запад, в ходе которых он явно пытается прояснить позицию лидеров стран НАТО по поводу его собственного будущего у руля Украины. В скором времени глава киевского режима намеревается отправиться с визитом в Германию.
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19 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:37
    +1
    Украинские медиа пишут о том, что в окружении президента Зеленского существенно выросло количество «утечек».
    А жить то надо, а жить то не с кем... request Ребята ищут трошки покупателей, но тильки для сэбэ. feel
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 13:41
      -1
      [quote]А жить то надо, а жить то не с кем... [quote]
      Очень похоже, что крысы побежали с "корабля".
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:11
      +2
      Любовь прошла, завяли помидоры,
      И после дури ломка вдруг пошла,
      Любили Зелю сельские рагули,
      Покуда не скосила их война.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 14:40
      0
      Украина может лишиться ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук" уже к 13 апреля, а к 3 мая ракеты могут закончиться и для комплексов С-300, в связи с чем без прикрытия систем ПВО останутся порядка 40 критических объектов, сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:39
    +4
    в окружении президента Зеленского существенно выросло количество «утечек»
    Кто-то предчувствуя чем все закончится спешит на этом заработать. Бесплатно информацию не сливают, а тем более в Киеве. А кто-то, возможно обиженный Зеленским пакостит ему, но тоже не бесплатно. А вообще "весело" живут. И конец, как на картине Кукрыниксов
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 13:50
      0
      Цитата: rotmistr60
      А вообще "весело" живут. И конец, как на картине Кукрыниксов

      Кто знает, скорее всего еще веселее. Там не так гланствовали деньги, а здесь и маму родную на калькуляторе.... request
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:41
    +6
    Или идет создание видимости массовых утечек и разгон кейса, что у ВСУ заканчивается все: снаряды, ракеты ПВО, обученный личный состав и вообще стоит только плюнуть, как хахлы побегут до польской границы с целью спровоцировать ВС РФ перейти в наступление. Идет игра лжи и нервов.
  4. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:41
    +5
    Эта информация может быть просто закрепителем фейка по сливу информации Белым домом, значит готовят наступление.
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:46
    +2
    Зеленский конченный нарик, чего его прослушивать ? Другое дело сколько он еще положит людей до того времени когда передоз примет. Люся держит нос по ветру, чуйка у нее есть, она же экстрасенс.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:50
    0
    «Такого не было даже в 2022 году»: украинские медиа пишут об участившихся «сливах» информации из офиса Зеленского

    И опять статья на во распространяющая дезу из противоположного лагеря. Идёт мощная операция по дезинформации россии, часть информации там реальная, эта та, которая по мнению противника могла быть получена нашей разведкой, часть ложная. Какая из них является ложной выяснить очень трудно и целые аналитические отделы занимаются этим. Вот их такими методами сейчас пытаются перегрузить или заставить усомниться в уже полученных разведкой данных. fool
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:55
      +2
      Вы думаете ГРУ ВС России разведданные из Интернета берет? Кстати если вы русский, то пишите название Россия с заглавной.
      1. Хорон
        Хорон Сегодня, 14:28
        -1
        Вы думаете ГРУ ВС России разведданные из Интернета берет?

        Любая продвинутая разведка пользуется интернетом для получения информации, так же как и сми или слухами. После чего вся информация проводится через анализ по определённым алгоритмам, в том числе и с использованием компьютерной техники, и на основе "выжатой" информации можно определить как интересы противоположной стороны, так и то что она пытается скрыть и где, таким образом сужая обьём работ для агентурной или инструментальной разведки. hi
        Кстати если вы русский, то пишите название Россия с заглавной.

        После громких заявлений и последующих "перегруппировок", государство потеряло моё уважение настолько, что мне теперь лень с телефона переключать режим шрифтов. Это мой маленький протест. feel
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 14:35
          0
          Цитата: Хорон
          Любая продвинутая разведка пользуется интернетом для получения информации,
          Вообще любая разведка 90% всей информации добывает из открытых источников. Далее только следует отделить мух от котлет. Структурировать, отыскать первоисточник, и сложить с другими фактами. Ну и далее по цепочке.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:57
    +1
    американское командование занимается прослушкой Зеленского во время проведения главой киевского режима оперативных совещаний

    Ой, не смешите мои тапки.... laughing Зе сам на блюдечке с голубой каемочкой все им преподносит.... winked
    1. Русь
      Русь Сегодня, 14:05
      +1
      И повестка совещания утверждена сверху... wink
      прослушкой Зеленского во время проведения главой киевского режима оперативных совещаний
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:59
    0
    Подождите немного ,скоро на Украине введут должность Солнца мира .И клоун займет ее с почетом
  9. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 14:01
    0
    президента «свободной и демократической страны
    я так и представляю украинского чиновника, который взглянув на портрет зели отказывается от взятки или отката, ибо живёт в "свободной и демократической стране", хотя вру, не могу представить такого наивного человека lol
  10. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 14:04
    0
    Кто там разберёт, что в киевских кулуарах творится. Сколько там раз Цезаря ножом местные демократы пырнули? Может, и местного фюрера ждёт подобный исход. А с другой стороны в 1944 германский вождь отделался лёгким испугом и генералов почистил. Правда ему это ненадолго помогло. В общем, поживём - увидим.
  11. HAM
    HAM Сегодня, 14:50
    0
    Есть там один,с подходящей фамилией--"За лужный"...похоже,ставка пока на него....недаром он сейчас притих,