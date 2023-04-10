«Такого не было даже в 2022 году»: украинские медиа пишут об участившихся «сливах» информации из офиса Зеленского

Такого не было даже в 2022 году.

Украинские медиа пишут о том, что в окружении президента Зеленского существенно выросло количество «утечек». На фоне материалов западной прессы о том, что американское командование занимается прослушкой Зеленского во время проведения главой киевского режима оперативных совещаний, стали появляться заявления от украинских источников о том, что «обсуждаемая в офисе президента Украины информация зачастую оказывается опубликованной в общем доступе или становится известной третьим лицам».В частности, такого рода заявления сделаны украинским ТГ-каналом «Легитимный».Авторы канала со ссылкой на источники пишут, что «много слива информации началось как в ВСУ, так и в офисе президента»:Как предполагается, это может являться свидетельством того, что в украинских элитах возникли проблемы с единством взглядов на происходящее. Отдельные чиновники начали видеть в Зеленском не президента «свободной и демократической страны», а человека, который прибирает всю власть в государстве к своим рукам, демонстрируя путь к полномасштабной диктатуре.Свою роль здесь играет и отношение к гонениями на УПЦ. Вместо того, чтобы договориться с иерархами церкви, прихожанами которой сегодня являются не менее 9 млн жителей Украины, Зеленский пошёл на запредельную конфронтацию, настроив против себя многочисленных верующих.В других источниках напомнили о заявлениях уволенного из офиса Зеленского Алексея Арестовича, который на днях сказал о том, что Украине нужен другой президент. Это лишнее свидетельство того, что на Украине начинается борьба за власть. И всё большее число её участников готовы обозначить именно Зеленского в качестве политика и человека, который довёл страну до такого состояния, когда распри идут уже между её гражданами.Внутренними противоречиями можно в таком случае объяснить и участившиеся поездки Зеленского на Запад, в ходе которых он явно пытается прояснить позицию лидеров стран НАТО по поводу его собственного будущего у руля Украины. В скором времени глава киевского режима намеревается отправиться с визитом в Германию.