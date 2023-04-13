Детройтский арсенал: как американцы танки учились делать

Сборка танков МЗ General Lee в Детройтском арсенале
Американский танкоград
До Второй мировой войны американцы сравнительно неплохо могли строить только легкие танки. В тоже время гигантская ресурсная база, научный потенциал и опыт организации поточного производства позволил Соединенным Штатам оперативно запустить маховик танкового производства. Не стоит забывать про весомый козырь - на территории страны не велись военные действия, что не могло не сказаться на эффективности. Ни одна бомба не упала на заводы Ford, Chrysler и General Motors.
Сравните это с экстренной эвакуацией Харьковского танкового завода и налаживание производства бронемашин чуть ли не в открытом поле на Уральских предприятиях. А в это время гитлеровцы рвались к Москве. Когда американцы хвалятся масштабами и качеством оборонной продукции, произведённой в годы Второй мировой войны, необходимо пропускать информацию через плотный когнитивный фильтр.
Завод в стиле модерн из-под пера самого Альберта Кана
Одним из символов мощи военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов можно считать завод, вошедший в историю под именем Детройтский арсенал (Detroit Arsenal Tank Plant).
Для постройки предприятия выбрали участок земли площадью без малого в 46 гектаров почти в 30 километрах от центра Детройта. В будущем вокруг завода образовался городок Уоррен. Как утверждают американские источники, Детройтский арсенал стал первым в США заводом, построенным исключительно для выпуска танков. Под руководством архитектора Альберта Кана и компании Chrysler Арсенал возвели всего за восемь месяцев в конце апреля 1941 года. Копать под фундамент крайслеровцы начали еще в сентябре 1940 года.
Даты запуска производства и окончания стройки не совпадали – первые танки вышли из ворот еще до приемки завода комиссией. В любом случае, огромный завод возвели в рекордные для своего времени сроки. Как утверждает легенда, когда рабочие осваивали серийное производство танков, из штата Мичиган зима еще не ушла, и в один из недостроенных цехов пришлось загонять паровоз для обогрева.
Завод построили за рекордные восемь месяцев к маю 1941 года
Альбер Кан – значимая фигура в мировой промышленной архитектуре. Он внес немалый вклад и в советское строительство – в общей сложности в разгар Великой депрессии его контора за три года спроектировала почти шесть сотен заводов и фабрик. В том числе тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске и Харькове. Детройтский арсенал, в полной аналогии с советскими предприятиями, в мирное время мог быть оперативно перепрофилирован под гражданскую продукцию. Только не на выпуск тракторов, а для нужд автомобильного подразделения Chrysler.
Несмотря на расположение завода в глубине Америки, Альберт Кан предусмотрел, пусть и символическую, но устойчивость к бомбардировкам. Бетонные стены на некоторых участках достигали почти метровой толщины, и конструкция крыши защищала критические узлы от разрушения.
Производство и испытание M3 Lee на Детройтском арсенале
Первые танки Детройтский арсенал выдал в апреле 1941 года – это был M3 Lee, позже после расширения производства к нему присоединился M4 Sherman. Chrysler никогда ранее не занимался разработкой танков, и для иллюстрации этого приведем пример создания мотора для Sherman. Его еще называли «двигатель Франкенштейна» – он был собран из пяти шестицилиндровых легковых бензиновых моторов. Получилась удивительная 30-цилиндровая силовая установка, развивающая 425 л. с.
Об уровне компетенций Chrysler в области танкостроения говорит еще одна детройтская легенда. Когда президента компании Келлера в 1940 году спросили, смогут ли его заводы и рабочие строить танки, он твердо ответил «Да!», а потом уточнил: «А как выглядит танк»?
Детройтский арсенал
Забегая вперед, упомянем, что Детройтский арсенал в разное время строил все самые известные американские танки – M26 Pershing, M46/47 Patton, огнеметный M67 Zippo, М60 и до 1991 года танки М1 Abrams. С большой долей условности Арсенал можно назвать аналогом советского Танкограда, включающего в себя комплекс предприятий Челябинска.
Именно на танковом заводе в Детройте президент Рузвельт в сентябре 1942 года придумал и озвучил фразу «Арсенал демократии». По другой версии, впервые он заговорил о подобном еще в конце 1940 года.
Детройт в начале войны превратился в крупнейший военно-промышленный центр Соединенных Штатов. Более 350 тысяч рабочих переехали на новые предприятия и перепрофилированные автомобильные заводы для сборки танков, самолетов, грузовой техники, орудий и боеприпасов. Американцы подсчитали, что два процента населения США, сконцентрированные в детройтской агломерации, производили до десяти процентов военной продукции страны.
Та самая Клепальщица Рози (Rosie The Riveter)
Американский фольклор считает, что именно в Детройтском арсенале родилась знаменитая «Клепальщица Рози» (Rosie The Riveter), ставшая символом женского труда на оборонном комплексе Соединенных Штатов. Героический образ упитанной Рози с бутербродом, воплощенный на холсте художником Норманом Роквеллом, должен был побудить американок активнее идти на заводы.
Рози действительно могла быть из Детройтского арсенала – на предприятии пару лет собирали танки M3 Lee, броня которых соединялась как раз клепкой. Пневматический заклепочник на коленях Рози внушительных габаритов, что указывает на явный броневой профиль производства. Такие агрегаты избыточны для тонких листов авиационного дюралюминия.
Послевоенный Detroit Arsenal
Всего за 55 лет работы Детройтский арсенал выпустил 44 512 танков. В США хвастаются, что за годы Второй мировой завод переплюнул по объемам танковое производство Третьего рейха. Каждый четвертый американский танк, произведенный с 1941 по 1945 год, вышел из ворот Детройтского арсенала – в совокупности это более 22 тысяч машин.
Производство комплектных танков в Детройте остановилось в 1991 году, а спустя еще пять лет завод окончательно закрыли.
Американцы почувствовали себя победителями в холодной войне, и лишнее предприятие решено было передать в частные руки. Но не полностью – до сих пор на территории завода гнездятся конторы, занятые в разработке перспективных образцов военной техники. Например, танково-автомобильное управление и командование вооружений (ТАCОМ), а также передовой научно-исследовательский центр наземных транспортных средств (DEVCOM).
Во времена холодной войны эти структуры отличились массой интересных прототипов и серийных военных машин, которые оказали серьезное влияние на развитие мировой индустрии. Даже в советской инженерной школе можно найти немало заимствований из Детройтского арсенала. Например, МАЗ-535 создавался под впечатлением от американского тяжелого седельного тягача XM194Е3 8х8. Отличие в том, что наша машина пошла в серию и стала родоначальником целого класса техники, а американская так и осталась в прототипах.
На территории бывшего Арсенала расположены уникальные климатические установки, позволяющие имитировать температуру и влажность любой точки мира. Это особенно важно для испытаний боевой техники с гибридным приводом. Сохранились лаборатории, имитирующие бездорожье для колесной и гусеничной техники. Можно сказать, что «американский танкоград» трансформировался в аналог российского 38-го Научно-исследовательского испытательного института автобронетанковой техники в Кубинке.
После войны Детройтский арсенал выпустил более 22 тысяч танков
За послевоенный период Детройтский арсенал пережил несколько взлетов и падений.
Первый провал случился в 1952 году, когда предприятие не сумело нарастить выпуск танков для войны в Корее. Интересно, что к тому времени Chrysler отстранили от дел и передали завод армейскому артиллерийскому управлению. В итоге за пять лет военные умудрились так запустить завод, что его пришлось экстренно возвращать управленцам Chrysler, а с ним в компанию потекли многомиллионные контракты Пентагона.
Всего в период с 1952 по 1954 год компания Chrysler построила 3 443 танка M47 Patton. Для войны во Вьетнаме Детройтский арсенал произвел не менее пяти сотен М60А2. В ответ на арабо-израильскую войну 1973 года завод производил рекордные пять танков в день.
С 1979 года на сцену выходит новый герой – основной боевой танк M1 Abrams, выпуск которого наладили на заводе в Лиме, штат Огайо (Lima Art Tank Plant). В Детройтском арсенале поначалу выпускали только отдельные узлы для Abrams, но позже основной завод перестал справляться с оборонными заказами, и Chrysler передали полный цикл производства.
Впрочем, с 1982 года предприятие перешло в руки General Dynamics, под чьим руководством еще пять лет параллельно выпускались М1 и М60. Последний танк вышел из ворот завода в 1991 году – это был Abrams.
После этого предприятие перебивалось сборкой танковых комплектующих для основного завода в Лиме, а в 1996 году, как уже говорилось выше, прекратило существование.