О бронепробиваемости советских и натовских снарядов

У современного американского БОПСа, получившего в 2016 году обозначение М809А4, величина пенетрации, то есть глубины проникновения, составляет для стальной гомогенной брони 840 мм. Почему БОПСы советского происхождения по этому показателю уступают НАТОвским аналогам?
Бронебойные оперенные подкалиберные снаряды с отделяемым после выстрела поддоном были изобретены и впервые поступили на вооружение в Советском Союзе. Первым таким снарядом стал 3БМ1, предназначенный для использования в 100-мм гладкоствольной пушке Т-12 "Рапира". Этот снаряд имел стальной корпус диаметра 33 мм, к хвостовой части которого посредством стопорного винта крепился 540-граммовый шестиперый стабилизатор, размах которого соответствовал калибру ствола.
Стабилизатор также был изготовлен из стали, однако более мягкой за счет меньшего содержания углерода. Из еще более мягкой стали был изготовлен 33-граммовый тупоносый наконечник. Под сминаемым наконечником был спрятан 300-граммовый бронебойный сердечник из карбида вольфрама. Этот снаряд был способен на двухкилометровой дистанции пробивать 245 мм брони.
Следующей пушкой, где стали применяться оперенные подкалиберные снаряды, стала 115-мм У5ТС, которой вооружался танк Т-62. БОПСами для этой пушки стали соответственно 3БМ3 и 3БМ2. Снаряд 3БМ3 пробивал на двухкилометровой дистанции 300 мм брони, а 3БМ2, не оснащенный сердечником из карбида вольфрама, вылетавший из ствола с той же скоростью в 1650 м/с, обеспечивал сквозное пробитие брони толщиной 250 мм.
С появлением танка Т-64, оснащенного механизмом заряжания, за счет чего удалось сократить экипаж и уменьшить размеры башни при скорострельности до 10 выстрелов в минуту, началась эпоха превосходства советской военной техники над НАТОвскими аналогами, которая длилась вплоть до середины 1980-х годов.
Выравнивание характеристик началось с того, что в 1978 году в армии США был принят на вооружение первый "несоветский" оперенный подкалиберный снаряд с отделяемым поддоном. Это как раз и был тот самый М735, на базе которого впоследствии был создан первый БОПС с урановым сердечником. Оперение таких снарядов было меньше калибра ствола орудия, что улучшало его аэродинамику, однако требовало использования не ведущего кольца, а полноценного двухопорного поддона. К тому же, за счет уменьшения размеров оперенной части достигалась большая точность и бронепробиваемость. Этот боеприпас стал первым НАТОвским снарядом, способным пробивать броню танков Т-64.