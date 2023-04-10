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Американское издание: Дальнейшая помощь Вашингтона Киеву может столкнуться с трудностями из-за утечки секретных данных

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Американское издание: Дальнейшая помощь Вашингтона Киеву может столкнуться с трудностями из-за утечки секретных данных

Информация о якобы утечке секретных данных из американского оборонного ведомства, которая в последние дни муссируется в прессе, приводит к появлению самых разных догадок.


В начале в этом пытались обвинить Москву, затем появилась информация о том, что к этому может быть причастен Киев, таким образом пытающийся отодвинуть контрнаступление ВСУ, которого добивается Вашингтон. В любом случае, это говорит о некомпетентности соответствующих служб Пентагона или о сознательной дезинформации.

Как бы там ни было, как пишет американское издание Bloomberg, ситуация с утечкой данных по военным планам Запада и Киева может сказаться на дальнейшей помощи Вашингтона Украине.

По мнению авторов издания, эта утечка, которую они назвали «одной из крупнейших за последнее десятилетие», приведет к ряду трудностей в оказании помощи Киеву со стороны США. Правда, издание не уточняет, к каким именно трудностям это приведет. Однако говорится, что трудности могут возникнуть прямо перед вероятным весенним контрнаступлением ВСУ, из чего можно сделать вывод, что речь идет о поставках оружия либо о разведданных, касающихся положения российских войск.

Всё это похоже на попытки запутать противника (в данном случае Россию) перед началом проведения каких-то крупных действий на фронте. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал утечку данных Пентагона «обращающей на себя внимание».
Использованы фотографии:
ru.freepik.com
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6 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:46
    +2
    Бред от Блумберг,или сознательная деза.Все эти протечки яйца выеденного не стоят
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 14:53
      0
      это они сами так себя подбадривают, что надо уже утекло из Генштаба ВСУ, там за деньги информаторов хватает.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:49
    +1
    Нас очень настойчиво и из каждой щели заставляют поверить в достоверность этих утечек.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:55
      0
      Вы верно заметили,как на протяжении последней недели это все лезет из каждого утюга.Надеюсь,что ответственные не схавают этот "продукт"
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:05
      0
      тут на 60 мин генерал бывший свр сказал что почти достоверные доки на 95% )
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:02
    0
    Издание также утверждает, что в сеть утекли документы, в которых есть «ежедневные предупреждения американских спецслужб в режиме реального времени о сроках нанесения ударов Москвой и даже о ее конкретных целях». По данным издания, работа разведки позволяет «Соединенным Штатам передавать Украине важную информацию о том, как защитить себя».The New York Times и The Washington Post

    типа есть кроты в МО ? если это так то ,,,,,,,,,,,,,,,,, надеюсь найдут этих кротов ! а может быть деза !