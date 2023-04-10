Американское издание: Дальнейшая помощь Вашингтона Киеву может столкнуться с трудностями из-за утечки секретных данных

Информация о якобы утечке секретных данных из американского оборонного ведомства, которая в последние дни муссируется в прессе, приводит к появлению самых разных догадок.
В начале в этом пытались обвинить Москву, затем появилась информация о том, что к этому может быть причастен Киев, таким образом пытающийся отодвинуть контрнаступление ВСУ, которого добивается Вашингтон. В любом случае, это говорит о некомпетентности соответствующих служб Пентагона или о сознательной дезинформации.
Как бы там ни было, как пишет американское издание Bloomberg, ситуация с утечкой данных по военным планам Запада и Киева может сказаться на дальнейшей помощи Вашингтона Украине.
По мнению авторов издания, эта утечка, которую они назвали «одной из крупнейших за последнее десятилетие», приведет к ряду трудностей в оказании помощи Киеву со стороны США. Правда, издание не уточняет, к каким именно трудностям это приведет. Однако говорится, что трудности могут возникнуть прямо перед вероятным весенним контрнаступлением ВСУ, из чего можно сделать вывод, что речь идет о поставках оружия либо о разведданных, касающихся положения российских войск.
Всё это похоже на попытки запутать противника (в данном случае Россию) перед началом проведения каких-то крупных действий на фронте. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал утечку данных Пентагона «обращающей на себя внимание».