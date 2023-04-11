Международный день освобождения узников концлагерей

Среди бесчисленных преступлений Третьего рейха особняком стоит отметить концентрационные лагеря и лагеря смерти. Такие лагеря существовали раньше. Но именно гитлеровцы превратили с них человеческие смерти в настоящий конвейер. Ведь места, в которых содержались десятки миллионов узников и миллионы людей были убиты, получили широкое распространение именно во времена нацистской Германии.Первый концлагерь был создан нацистами в 1933 году близ Дахау. Затем появились другие. В итоге, уже к 1939 году в подобных тюрьмах содержалось более 300 тысяч человек, выступавших против фашизма.Наибольшее распространение немецкие концлагеря получили уже после начала Второй мировой войны. На территориях, оккупированных вермахтом, была создана гигантская сеть «лагерей смерти».Некоторые из них, Алитус, 9-й форт Каунаса, Саласпилс, Озаричи находились на территории Советского Союза. В них были зверски убиты десятки тысяч наших соотечественников.При этом из всемирно известных нацистских концлагерей самым крупным был Освенцим. Его узниками стали 4 млн. человек.Всего в 14 тысячах «пунктов смерти», построенных Третьим рейхом, были уничтожены около 11 миллионов узников. При этом около 20% от всех убитых в лагерях, тюрьмах и гетто людей составляли дети.По некоторым данным, только в Освенциме фашисты уничтожали до 30 тыс. человек в день.В то же время, были у гитлеровской Германии и другие крупные концентрационные лагеря, впоследствии ставшие печально известными по всему миру.Один из них Бухенвальд, созданный в 1937 году и к концу войны имевший десятки филиалов.По некоторым данным, за восемь лет в нем побывали около 250 тысяч человек.В этом лагере, как и во многих других, людей подвергали зверским истязаниям. В частности, над ними ставили эксперименты и опыты, которые зачастую приводили к смерти.Между тем, в Бухенвальде действовали антифашистские группы Сопротивления, участники которой, узнав о подходе союзных войск, 11 апреля 1945 года устроили восстание, взяв в плен более 200 охранников.Именно эта дата и легла в основу Международного дня освобождения узников концлагерей, который отмечается сегодня.Человечество не смогло предотвратить эту страшную беду. Концлагеря забрали жизни и сломали судьбы десяткам миллионов людей.Мы никогда не должны об этом забывать!