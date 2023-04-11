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Международный день освобождения узников концлагерей

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Международный день освобождения узников концлагерей

Среди бесчисленных преступлений Третьего рейха особняком стоит отметить концентрационные лагеря и лагеря смерти. Такие лагеря существовали раньше. Но именно гитлеровцы превратили с них человеческие смерти в настоящий конвейер. Ведь места, в которых содержались десятки миллионов узников и миллионы людей были убиты, получили широкое распространение именно во времена нацистской Германии.


Первый концлагерь был создан нацистами в 1933 году близ Дахау. Затем появились другие. В итоге, уже к 1939 году в подобных тюрьмах содержалось более 300 тысяч человек, выступавших против фашизма.

Наибольшее распространение немецкие концлагеря получили уже после начала Второй мировой войны. На территориях, оккупированных вермахтом, была создана гигантская сеть «лагерей смерти».

Некоторые из них, Алитус, 9-й форт Каунаса, Саласпилс, Озаричи находились на территории Советского Союза. В них были зверски убиты десятки тысяч наших соотечественников.

При этом из всемирно известных нацистских концлагерей самым крупным был Освенцим. Его узниками стали 4 млн. человек.

Всего в 14 тысячах «пунктов смерти», построенных Третьим рейхом, были уничтожены около 11 миллионов узников. При этом около 20% от всех убитых в лагерях, тюрьмах и гетто людей составляли дети.

По некоторым данным, только в Освенциме фашисты уничтожали до 30 тыс. человек в день.

В то же время, были у гитлеровской Германии и другие крупные концентрационные лагеря, впоследствии ставшие печально известными по всему миру.

Один из них Бухенвальд, созданный в 1937 году и к концу войны имевший десятки филиалов.

По некоторым данным, за восемь лет в нем побывали около 250 тысяч человек.

В этом лагере, как и во многих других, людей подвергали зверским истязаниям. В частности, над ними ставили эксперименты и опыты, которые зачастую приводили к смерти.

Между тем, в Бухенвальде действовали антифашистские группы Сопротивления, участники которой, узнав о подходе союзных войск, 11 апреля 1945 года устроили восстание, взяв в плен более 200 охранников.

Именно эта дата и легла в основу Международного дня освобождения узников концлагерей, который отмечается сегодня.

Человечество не смогло предотвратить эту страшную беду. Концлагеря забрали жизни и сломали судьбы десяткам миллионов людей.

Мы никогда не должны об этом забывать!
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Использованы фотографии:
архивное фото
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8 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:28
    +4
    Первый концлагерь был создан нацистами в 1933 году близ Дахау.
    belay Зачем врете? ПЕрвый создали англичане для буров, еще в 1899 г. angry Да и поляки отметились выморив десятки тысяч красноармейцев в лагерях смерти. Или если ООН ярлык не приклеило, то и концлагерей не было?
    Дело не в терминах фашизм нацизм фаланга, а в практике. Англичане до сих пор не покаялись перед бурами. request Впрочем как и поляки, нужно им почаще об этом напоминать, а не волости дарить.
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 11:03
      0
      пардон, погорячился, но....
      Среди бесчисленных преступлений Третьего рейха особняком стоит отметить концентрационные лагеря и лагеря смерти. Такие лагеря существовали раньше.
      Почему не названы "изобретатели" и кто активно их использовал еще до фашистов? Англичане, поляки, финны.... Концентрационные лагеря придумали англичане и в этот день нужно им об этом напоминать, а не стыдливо глазки опускать "существовали и раньше". Англичане не дошли до газовых камер, по простой причине, ядовитый газ еще не вырабатывался в промышленных масштабах. request Поэтому, люди истреблялись голодом, жарой, болезнями....
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:36
    0
    Шапиро – распространенная еврейская фамилия. В России она принадлежала талмудистам и поэтам, врачам и инженерам, ученым и воинам. Говорят, что из полумиллиона евреев, воевавших в рядах Красной армии в годы Второй мировой войны, 700 человек носили фамилию Шапиро.
    Анатолий Павлович Шапиро, скромный молодой инженер из Запорожья, во время войны стал закаленным отважным воином, прошедшим по самым трудным фронтовым дорогам. Чего только не было на его боевом пути: и Курская дуга, и форсирование Днепра, и освобождение Польши. И большую часть времени своего воинского служения он оставался комбатом, два года – в бригаде морской пехоты (немцы называли ее «черной смертью»), а потом, после ранения – в стрелковой дивизии. На его груди было 20 боевых орденов и медалей. Но остался он в истории войны как освободитель Освенцима. Именно его штурмовой батальон первым вошел в лагерь.
  3. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 10:48
    0
    Международный день освобождения узников концлагерей

    А ведь все эти лагеря освобождала Советская армия. И логично что бы узники и их потомки поздравляли тех, кто дал им жизнь. Почему этого нет в преамбуле праздника? Такими темпами искажения истории вскоре окажется что самими фашисты всех освободили от советской оккупации. Как по Геббельсу "чем чудовищнее ложь тем быстрее в нее поверят"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:56
    0
    самым крупным был Освенцим. Его узниками стали 4 млн. человек. Мы никогда не должны об этом забывать!
    Мы не забываем. А вот другие не только пытаются забыть, но и подкорректировать историю. Поляки не приглашают российскую делегацию на траурные мероприятия, Обама рассказывает, как его дедушка освобождал Освенцим... Число политических у.родов плодится и не удивительно если скоро какой-нибудь "умник" заявит, что Освенцим организовали русские.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:00
    0
    Именно эта дата и легла в основу Международного дня освобождения узников концлагерей, который отмечается сегодня.

    А в каких еще странах кроме России, Израиля и Белоруссии отмечают этот праздник.
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 11:03
    0
    Следовало бы ещё почаще напоминать о том, что в и Прибалтике и в Польше, персонал концлагерей с большим успехом набирался из местных жителей. И палачествовали местные с большим старанием и удовольствием. Так что термины: "литовский концлагерь" или "польский концлагерь" имеют полное право на существование.
  7. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:21
    0

    Это лагеря на территории Белоруссии во времена фашистской оккупации.