Киев озабочен: в Минск неожиданно прибыл министр обороны России Шойгу

В Минск неожиданно прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Там он приступил к переговорам с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.
Данный визит является продолжением недавнего диалога, который состоялся в Москве между главой Белоруссии и российским лидером Владимиром Путиным.
В числе прочего, участники встречи обсудили вопросы слаживания группировки войск Союзного государства, размещенной на белорусской территории, а также ее боевой подготовки.
Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих
- выразил Лукашенко свою признательность гостю из России.
Он отметил важность качественной подготовки личного состава группировки, так как ситуация на внешнем периметре белорусского государства остается сложной.
Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении
- посетовал президент Белоруссии.
Упоминая переговоры с Путиным, он выразил надежду, что российские военные станут надежной гарантией белорусской безопасности.
Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию
- подчеркнул Лукашенко.
Киев крайне озабочен фактом посещения Шойгу белорусской столицы. Там опасаются, что его итоги могут иметь последствия для Украины.