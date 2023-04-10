Киев озабочен: в Минск неожиданно прибыл министр обороны России Шойгу

Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих

Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении

Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию

В Минск неожиданно прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Там он приступил к переговорам с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.Данный визит является продолжением недавнего диалога, который состоялся в Москве между главой Белоруссии и российским лидером Владимиром Путиным.В числе прочего, участники встречи обсудили вопросы слаживания группировки войск Союзного государства, размещенной на белорусской территории, а также ее боевой подготовки.- выразил Лукашенко свою признательность гостю из России.Он отметил важность качественной подготовки личного состава группировки, так как ситуация на внешнем периметре белорусского государства остается сложной.- посетовал президент Белоруссии.Упоминая переговоры с Путиным, он выразил надежду, что российские военные станут надежной гарантией белорусской безопасности.- подчеркнул Лукашенко.Киев крайне озабочен фактом посещения Шойгу белорусской столицы. Там опасаются, что его итоги могут иметь последствия для Украины.