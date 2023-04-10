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Киев озабочен: в Минск неожиданно прибыл министр обороны России Шойгу

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Киев озабочен: в Минск неожиданно прибыл министр обороны России Шойгу

В Минск неожиданно прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Там он приступил к переговорам с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.


Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Данный визит является продолжением недавнего диалога, который состоялся в Москве между главой Белоруссии и российским лидером Владимиром Путиным.


В числе прочего, участники встречи обсудили вопросы слаживания группировки войск Союзного государства, размещенной на белорусской территории, а также ее боевой подготовки.

Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих

- выразил Лукашенко свою признательность гостю из России.

Он отметил важность качественной подготовки личного состава группировки, так как ситуация на внешнем периметре белорусского государства остается сложной.

Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении

- посетовал президент Белоруссии.

Упоминая переговоры с Путиным, он выразил надежду, что российские военные станут надежной гарантией белорусской безопасности.

Это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию

- подчеркнул Лукашенко.

Киев крайне озабочен фактом посещения Шойгу белорусской столицы. Там опасаются, что его итоги могут иметь последствия для Украины.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/, https://посткомсг.рф/
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6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:43
    +2
    Александр Григорьевич хочет,что бы Россия дала гарантии защиты в случае нападения на Белоруссию.Безусловно это необходимо делать
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:46
      +3
      Сябрам надо помочь защититься. У нас союзников - раз-два и обчелся...
      Нельзя их слить. Никак не можно.
      Даже несмотря на некоторые закидонцы Батьки.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:49
        +1
        Никто в этом не сомневется,что надо защитить.Может есть упоротые ,или на содержании "нексты"(хотя они сами-содержанки)но это вопрос безопасности и России.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: Nexcom
        Нельзя их слить. Никак не можно.

        Никак не можно, у меня родни в Минске, больше чем по всему бывшему СССР.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:51
      +1
      У нас и выбора то нет, только так и не иначе.
    3. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 15:08
      +1
      Думаю в Союзном договоре, этот пункт по умолчанию вписан.