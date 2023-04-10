На сайте президента Украины необходимое количество голосов набрала петиция с требованием о демобилизации определённых категорий военнослужащих

На сайте президента Украины набрала необходимое количество голосов размещенная там петиция с требованием демобилизовать как минимум тех военнослужащих, которые были мобилизованы полтора года назад.Установленный законом порог в 25 тысяч голосов был преодолен менее чем через две недели после публикации. Теперь, согласно действующему на Украине законодательству, глава государства обязан рассмотреть эту петицию и дать на нее ответ.Тем временем, на Украине продолжается тотальная насильственная мобилизация, под которую подпадают практически все мужчины призывного возраста. Украинских военкомов не смущают даже ярко выраженная инвалидность, например, отсутствие пальцев на руках. В сети было размещено видео, на котором попавший по призыву в ВСУ военнослужащий с отсутствующими двумя пальцами на правой руке был вынужден приделать проволочную петлю к спусковому крючку своего автомата, чтобы иметь возможность стрелять. О точности и эффективности такой стрельбы можно только догадываться.Чтобы избежать мобилизации и отправки практически без подготовки под Артемовск или Авдеевку, украинские мужчины вынуждены месяцами не выходить из дома или же любыми возможными путями стремятся выехать за пределы Украины.Украинское военное командование под давлением своих западных союзников готовится к широкомасштабному контрнаступлению, для чего намерено сформировать восемь новых армейских бригад.