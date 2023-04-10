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На сайте президента Украины необходимое количество голосов набрала петиция с требованием о демобилизации определённых категорий военнослужащих

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На сайте президента Украины необходимое количество голосов набрала петиция с требованием о демобилизации определённых категорий военнослужащих

На сайте президента Украины набрала необходимое количество голосов размещенная там петиция с требованием демобилизовать как минимум тех военнослужащих, которые были мобилизованы полтора года назад.


Установленный законом порог в 25 тысяч голосов был преодолен менее чем через две недели после публикации. Теперь, согласно действующему на Украине законодательству, глава государства обязан рассмотреть эту петицию и дать на нее ответ.



Тем временем, на Украине продолжается тотальная насильственная мобилизация, под которую подпадают практически все мужчины призывного возраста. Украинских военкомов не смущают даже ярко выраженная инвалидность, например, отсутствие пальцев на руках. В сети было размещено видео, на котором попавший по призыву в ВСУ военнослужащий с отсутствующими двумя пальцами на правой руке был вынужден приделать проволочную петлю к спусковому крючку своего автомата, чтобы иметь возможность стрелять. О точности и эффективности такой стрельбы можно только догадываться.

Чтобы избежать мобилизации и отправки практически без подготовки под Артемовск или Авдеевку, украинские мужчины вынуждены месяцами не выходить из дома или же любыми возможными путями стремятся выехать за пределы Украины.

Украинское военное командование под давлением своих западных союзников готовится к широкомасштабному контрнаступлению, для чего намерено сформировать восемь новых армейских бригад.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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16 комментариев
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  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:17
    +2
    О точности и эффективности такой стрельбы можно только догадываться.
    Пальцев нет, но вы держитесь! am
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 15:20
      0
      а между ног. после соответствующей тренировки...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:38
        +1
        Там самый главный может продемонстрировать.Как игр...тьфу,использовать в качестве указательного пальца
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:12
        0
        .....порог в 25 тысяч голосов был преодолен менее чем через две недели ....Теперь....глава государства обязан рассмотреть эту петицию и дать на нее ответ.

        Кто бы сомневался, что этот порог будет пройден. Зеля, конечно "даст добро " и подпишет очередной указ. Придется отъезжать в Ад !
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:20
    0
    Очень странная мобилизация - выборочно и на сдельщине,принцип сепарации годен ,не годен к службе непонятен.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 15:41
      +3
      Принцип простой: нет денег откупиться - годен. На окраинских сайтах перманентный вой стоит по этому поводу...
  3. divan
    divan Сегодня, 15:25
    0
    это ещё не конец режима и даже не начало конца, возможно это конец начала! ( украдено у чертополоха -Черчиля)
  4. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 15:29
    +1
    Думаю, лучше демобилизовать прямо сегодня из ВСУ всех, кто туда когда-либо прямо или косвенно мобилизован или может быть мобилизован...Так надежнее.
  5. topol717
    topol717 Сегодня, 15:34
    0
    Один , наркоман, захотел повоевать с Россией. ВС РФ долго не хотели воевать, но все таки пришлось начать.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:35
      0
      Я что-то пропустил? Когда обьявляли, что мы начали?
  6. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 16:16
    0
    До чего мы дожили. 8 бригад, т.е. около 40 тысяч бойцов, со 100 старыми танками НАТО и без ВВС серьезно рассматриваются как способные нанести поражение нашей 500 тысячной группировке у которой в разы больше вооружения всех категорий. Это как-то намекает на то, что наша слабость не войска, а Генштаб, который действительно легко может начудить на пустом месте
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 17:02
      0
      Цитата: drone-expert
      До чего мы дожили. 8 бригад, т.е. около 40 тысяч бойцов, со 100 старыми танками НАТО и без ВВС серьезно рассматриваются как способные нанести поражение нашей 500 тысячной группировке

      Это у кого конкретно так рассматривается? Не знаю, что вас подвигло написать такой комментарий - но насколько я знаю - такой вариант рассматривается только на укросайтах и на сходках чиновников Евросоюза.
      У нас, в России, как раз, все время говорится, что бои предстоят тяжелые - но у укровермахта шансов нет.
      А то, что даже 40 тысяч воспринимается как серьезные силы - то так и должно быть. Ненормально совсем другое - не считать 40 тысяч человек на сотне танков серьезной силой. Тем более, что разговоры ходят не о 40 тысячах, а о 28 подготовленных в тылу бригадах - то есть о 100-110 тысячах.
  7. Киберзавр
    Киберзавр Сегодня, 16:20
    0
    Создайте кто-нибудь петицию о немедленной безоговорочной капитуляции. 25+ тыщ точно наберется. Воевать до последнего украинца явно не в интересах украинцев.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 17:18
      0
      Киберзавр.......Воевать до последнего украинца явно не в интересах украинцев.

      Нееее, они все хотят воевать, хотят быстрее высвободить жизненное пространство для пшeкoв и румын.
  8. Бомба
    Бомба Сегодня, 16:27
    0
    Когда можно будет разместить петицию на сайте президента РФ?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: Бомба
      Когда можно будет разместить петицию на сайте президента РФ?

      Прямо сейчас. Тормозок только не забудьте подготовить, и носки тёплые...