Военное обозрение
Войти Регистрация

Пресс-секретарь президента РФ выразил сомнение относительно посреднической роли Франции в урегулировании конфликта на Украине

9
Пресс-секретарь президента РФ выразил сомнение относительно посреднической роли Франции в урегулировании конфликта на Украине

Как известно, весь западный мир мобилизует свои военно-экономические ресурсы для поддержки Украины и достижения поражения России. И в этом плане Франция не исключение. Париж уже поставил Киеву множество вооружений разных видов.


Такая позиция Франции по конфликту на Украине фактически делает ее стороной конфликта, и поэтому, по словам пресс-секретаря российского президента, Париж не может выступать в роли посредника в этом конфликте.

Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта

- сказал Дмитрий Песков.

От страны, которая и прямо, и косвенно вовлечена в конфликт на стороне Украины, «пока трудно себе представить посреднические усилия», считает представитель Кремля.

Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Китай высказывал предложения по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. И это притом, что он лично в начале этого года анонсировал передачу Киеву французских танков AMX-10RC и бронетранспортёров ACMAT Bastion, а глава Минобороны Франции стал частым гостем в Киеве.

Следует добавить, что не только Франция, но и любая другая западная страна вряд ли подходит на роль посредника в украинском конфликте, так как Запад явно настроен антироссийски. Отдельный вопрос в том, о каких вообще переговорах может идти речь, если тот же Зеленский сам себе запретил в них участвовать.
Использованы фотографии:
Википедия/Taxiarchos228
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 15:23
    +13
    Дык и Цезари стреляют. А ещё они уже гарантировали Минские соглашения. О чём сами и сказали что надо было выиграть время и перевооружить Украину. А до него ещё Януку давали гарантии, а через 2 дня он еле успел сбежать.. Короче - такой себе гарант
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:56
      +6
      Из Макарона гарант, как из чего то пуля.
      Единственная договорённость возможная с нацистской Украиной - это безоговорочная капитуляция.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 16:06
        +3
        Цитата: Бородач
        Из Макарона гарант, как из чего то пуля.


        У Макрона детская мечта в глазах, поэтому он по всему миру с учительницей гоняет. Моня Макрон был вполне приличным мальчиком - штаны на лямках, пока не попал под хищную многодетную старушку...
      2. frruc
        frruc Сегодня, 17:02
        0
        Это Макрон что ли миротворец ? Он с Олландом и Меркель уже показали свои истинные рожи. С этими господами разговаривать и договариваться не о чем.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:25
    +8
    А какие нам посредники нужны,посредники нужны только проигравшим?!
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:26
    +9
    Урегулировать конфликт могут только ВС РФ.Все,пошли лягушатники лесом
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:37
      +1
      Это что получается Макорона в вечный бан?Макорон ездил к товарищу Си ,только по экономическим соображениям.Официалные визиты готовятся задолго,все вопросы обсуждаются заранее и всё приводится к общему знаменателю или не приводится .Макорон стелит соломку для Франции,зачем ему портить отношения с КНР в экономике.У Макорона с энергетикой всё нормально в отличии от некоторых.В КНР только долларовых миллионеров больше миллиона,а они может быть уже любят потреблять европейские товары.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Урегулировать конфликт могут только ВС РФ.Все,пошли лягушатники лесом

      Об этом хорошо сказала в  передаче на радио Europe1 известный синолог Алиса Экман:
      "Китай играет на противоречиях в ЕС: Макрона принимает с почестями, Главу Еврокомиссии показательно игнорирует. Китайцы говорят о коллективном Западе и мы даже не понимаем, что они имеют в виду. Китайцы нас (Францию, ЕС) воспринимает как вассалов США. Они понимают, что Запад в индо-​тихоокеанском регионе будет продолжать политику НАТО. Китай нам показывает, что мы больше не приоритетные, а временные партнеры. Он опубликовал глобальную инициативу безопасности, где страны Африки упомянуты 14 раз, Европа - ни разу. Мы по прежнему остаемся главным экономическим партнером, но вопросы коммерции уступают первенство вопросам морали и нравов. Еще 5 лет назад такого не было. Несмотря на то, что вес ЕС в экономическом плане гораздо больше России, Китай строит свои отношения с нами так, чтобы не навредить российско-​китайским отношениям. Китай сейчас готов заплатить за самостоятельную политику и за свои геостратегические цели. Его приоритет - развивающиеся страны, к которым он относит и себя, и Россию. Глобализация на наших глазах превращается в биполяризацию: в мир с двумя полюсами. Если хотите в два мира: Запад и Незападный мир. И цель Китая не убедить всех и вся в своей правоте, а оставить в меньшинстве (в изоляции) Запад.По итогам переговоров, мы не продвинулись никуда в вопросе Украины, что меня не удивляет", - заключает свой анализ Экман.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:51
    +2
    Какая татая франция, та что оружие поставляет и санкции вводит. Не знаем таких, идите в африке хоть одно перемирие устройте,потом лезте к серьезным дядям со своими хотелками.