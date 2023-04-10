Пресс-секретарь президента РФ выразил сомнение относительно посреднической роли Франции в урегулировании конфликта на Украине

Как известно, весь западный мир мобилизует свои военно-экономические ресурсы для поддержки Украины и достижения поражения России. И в этом плане Франция не исключение. Париж уже поставил Киеву множество вооружений разных видов.
Такая позиция Франции по конфликту на Украине фактически делает ее стороной конфликта, и поэтому, по словам пресс-секретаря российского президента, Париж не может выступать в роли посредника в этом конфликте.
Париж фактически занимает сторону одного из участников конфликта
- сказал Дмитрий Песков.
От страны, которая и прямо, и косвенно вовлечена в конфликт на стороне Украины, «пока трудно себе представить посреднические усилия», считает представитель Кремля.
Напомним, что французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Китай высказывал предложения по политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. И это притом, что он лично в начале этого года анонсировал передачу Киеву французских танков AMX-10RC и бронетранспортёров ACMAT Bastion, а глава Минобороны Франции стал частым гостем в Киеве.
Следует добавить, что не только Франция, но и любая другая западная страна вряд ли подходит на роль посредника в украинском конфликте, так как Запад явно настроен антироссийски. Отдельный вопрос в том, о каких вообще переговорах может идти речь, если тот же Зеленский сам себе запретил в них участвовать.