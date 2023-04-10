Устроивший стрельбу в одной из школ Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

Ильназ Галявиев, более известный, как «казанский стрелок», предстал перед Верховным судом Татарстана. Приговор 19-летнему преступнику, убившему 9 человек в гимназии №175 (Казань), должны объявить в четверг, 13 апреля.
Напомним, что обвинение просит суд назначить Галявиеву меру наказания в виде пожизненного заключения. В то же время, прокурор Илдус Нафиков предложил, чтобы первые пять лет «казанский стрелок» отбывал наказание в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.
В то же время, как сообщает РИА Новости, в ходе слушания Галявиев обратился к суду с просьбой не отправлять его в тюрьму. С его слов, он и так, скорее всего, получит пожизненный срок. Таким образом, по мнению подсудимого, если суд удовлетворит предложение прокурора, то его помощь следствию не имела никакого смысла.
В конце своей речи преступник, убивший семь учащихся и двух учителей вышеупомянутой гимназии, а также ранивший еще 24 человека, попросил прощения у потерпевших.
По версии следствия, молодой человек совершил это страшное преступление, попав под влияние представителей неких деструктивных субкультур в Интернете. При этом Галявиев признал себя виновным в содеянном.
«Казанского стрелка» обвиняют в нарушении четырех статей УК РФ, включая убийство 2-х и более человек, а также изготовление взрывчатки.