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Устроивший стрельбу в одной из школ Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

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Устроивший стрельбу в одной из школ Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

Ильназ Галявиев, более известный, как «казанский стрелок», предстал перед Верховным судом Татарстана. Приговор 19-летнему преступнику, убившему 9 человек в гимназии №175 (Казань), должны объявить в четверг, 13 апреля.


Напомним, что обвинение просит суд назначить Галявиеву меру наказания в виде пожизненного заключения. В то же время, прокурор Илдус Нафиков предложил, чтобы первые пять лет «казанский стрелок» отбывал наказание в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима.

В то же время, как сообщает РИА Новости, в ходе слушания Галявиев обратился к суду с просьбой не отправлять его в тюрьму. С его слов, он и так, скорее всего, получит пожизненный срок. Таким образом, по мнению подсудимого, если суд удовлетворит предложение прокурора, то его помощь следствию не имела никакого смысла.

В конце своей речи преступник, убивший семь учащихся и двух учителей вышеупомянутой гимназии, а также ранивший еще 24 человека, попросил прощения у потерпевших.

По версии следствия, молодой человек совершил это страшное преступление, попав под влияние представителей неких деструктивных субкультур в Интернете. При этом Галявиев признал себя виновным в содеянном.

«Казанского стрелка» обвиняют в нарушении четырех статей УК РФ, включая убийство 2-х и более человек, а также изготовление взрывчатки.
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47 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:34
    +14
    Отдайте его на поруки. Родственникам погибших.Они разберутся...
    1. Венд
      Венд Сегодня, 15:41
      +11
      А куда его? На курорт в Сочи? Для таких зверей только тюрьма и желательно навсегда.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 16:00
        -6
        И что - его теперь пожизненно за наш счёт кормить и содержать? Проще на передовую в самый огонь - так хоть с родителей позор смоет.. Если конечно захочет.. Нет - значит будет гнить в камере. Никаких колоний.
        1. Tenebrosi
          Tenebrosi Сегодня, 16:08
          +12
          Вы в своём уме? Это безпринципный трус, для которого нет места в обществе. За свой поступок он должен отвечать, таким не место на передовой среди мужественных людей. Даже если он засунет себе гранату в жопу и взорвёт танк всу, его останки надо будет выбросить на свалку.
        2. Denis812
          Denis812 Сегодня, 16:30
          +5
          Ага... Дайте убийце-трусу в руки автомат.
          Он своих по-окопников-то и расстреляет в первую минуту.

          Нет уж. Такому - только виселица или пожизненка.
          1. Imperor_Alive
            Imperor_Alive Сегодня, 17:17
            0
            А можно, например, отправить на разминирование без оружия.
            Хоть какая-то польза от него будет.
        3. frruc
          frruc Сегодня, 16:41
          +2
          paul3390 ....Проще на передовую в самый огонь

          Кто с таким уродцем пойдет в разведку или будет хлебать окопные щи из одного котелка. Он и товарищей своих продаст и погубит, пусть лучше спрячется за решеткой, в ином случае его настигнет самосуд родственников невинно убиенных. Как теперь жить его родителям ?!
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:03
        +1
        В Сочи разве что на корм в дельфинарии касаткам..
      3. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 16:26
        +4
        Вы не совсем поняли. Он просит не отправлять его именно в ТЮРЬМУ. А сразу в колонию. В России тюрьма - это один из видов режима.
        1. pin_code
          pin_code Сегодня, 16:34
          0
          Пожизненное только в тюрьме. На зоне завалят.
          1. Imperor_Alive
            Imperor_Alive Сегодня, 17:18
            +1
            Есть особые зоны. Там все на пожизненном.
      4. frruc
        frruc Сегодня, 16:35
        0
        ....... в ходе слушания Галявиев обратился к суду с просьбой не отправлять его в тюрьму.

        Вот таких молодых неадекватов приходится судить и наказывать, потом будет Д. Трепова. Таких следует изолировать от общества, как особо-опасных, уже состоявшихся преступников.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:42
      +4
      Наш очень гуманный суд на это не пойдет, к сожалению. Даже гусей всех отдали обратно.... А этот... Ну посидит, потом может даже в больничку определят...
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 15:45
        -1
        Цитата: Nexcom
        Даже гусей всех отдали обратно....

        Гусей в Татарстане давят бульдозерами.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 17:10
          0
          . Гусей в Татарстане давят бульдозерами

          Это некрофилия wassat
          Когда над трупами надругаются
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:47
        +7
        Определят в Белый Лебедь. Таким как он, нужно каждый час в парашу хлорку сыпать для дезинфекции, чтобы он побыстрее отбыл пожизненный срок заключения. am
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:45
      -17
      Автомат в зубы - и штурмовать Артёмовск в первых рядах.. Выживет - можно поговорить и о колонии.. Ибо раз столько беззащитного люда покрошил - значит, любые себе поблажки с оружием же в руках и заслужи. Там и проявишь свою типа немеряную крутость, с которой ты одноклассников и учителей убивал. Не хочешь - сгниёшь в камере..
      1. ЗВЕРОБОЙ
        ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 15:53
        +23
        Цитата: paul3390
        Автомат в зубы - и штурмовать Артёмовск в первых рядах..

        Если бы вы были командиром, взяли бы к себе в подразделение этого неадеквата, доверили бы ему оружие?
        Он не просто убийца, он серийный убийца с явными психическими отклонениями ещё и крови попробовавший.
        Вообще, нужно было просто его грохнуть при задержании.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 15:56
          -3
          Смотря какое подразделение.. И чем оно занимается.. Если из таких же, предназначенное для штурма укрепрайонов - почему нет? Ясен пень, что в обычную войсковую часть такого брать нельзя..
          1. Aken
            Aken Сегодня, 16:27
            +2
            В демократический батальон пешего разминирования.
        2. Комиссар_Вольф
          Комиссар_Вольф Сегодня, 16:02
          -5
          Дивизионы Штурмовиков ЧВК Вагнер сформированные в основном из таких кадров не согласились бы с тобой))))))))
          1. frruc
            frruc Сегодня, 16:52
            +4
            Комиссар_Вольф ....ЧВК Вагнер сформированные в основном из таких кадров

            Откуда вы знаете, кто там воюет. Скажу, что там есть ветераны спец. служб.
        3. BARKAS
          BARKAS Сегодня, 16:12
          0
          Вообще, нужно было просто его грохнуть при задержании.

          Это спорно тогда стал бы "героем" в своей деструктивной субкультуре а так будут знать что легко не отделаются.
        4. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 16:23
          +5
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Вообще, нужно было просто его грохнуть при задержании.

          Не вышло при задержании - должен быть казнён (!!!)
          Там в ГД уже не видят берегов? Какой мораторий на смертную казнь продолжается соблюдаться? Ради чего? Чтобы родные знали что эта сволочь, убившая их близких, будет жить, жрать и отравлять воздух?
          А на кой хрен? Давайте проведём референдум и узнаем мнение источника власти...
      2. Хорон
        Хорон Сегодня, 15:56
        +4
        Автомат в зубы - и штурмовать Артёмовск в первых рядах

        Он отморозок, а вы прелагаете ему ещё навыки убийств развить! fool
        1. pin_code
          pin_code Сегодня, 16:36
          +1
          Думаю он сбежит при первой же атаке к всу
      3. Егоза
        Егоза Сегодня, 16:00
        +3
        Цитата: paul3390
        Автомат в зубы - и штурмовать Артёмовск в первых рядах

        Сбежит!! Как пить дать, сбежит. Еще и к украм перебежит.
      4. Oleg812spb
        Oleg812spb Сегодня, 17:05
        +1
        Автомат в зубы - и штурмовать Артёмовск в первых рядах..

        Этот персонаж пострашнее обезьяны с гранатой, поскольку действует целенаправленно. А вот куда его вектор будет направлен, учитывая проблемную психологию- сомневаюсь, что кто- нибудь сможет за это поручиться...
    4. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 16:00
      -5
      Отправить его на 20 лет Социально-полезных работ (Санитаром в военный госпиталь, Или любое другое соц-учереждение где требуются рабочие руки) Пусть людям помогает и уму-разуму у вояк учится. Можно отправить разбирать завалы от последствий обстрелов украинцев, там 1000-варианов как его можно перевоспитать и вернуть в нормальное общество..... Загонять его на 20 лет в тюрьму крайне опасно , наша "исправительная" система за 20 лет просто подготовит максимально осатаневшего и социально-опасного рецидивиста который убьёт в два раза больше на выходе (Нужны пруфы?, смотрим статистику рецидива по стране)
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 16:35
        +2
        Сбежит при первом выпавшем случае.
        Отделение охраны вслед за ним топать должно 24/7. Его охранять и от него охранять.
        Проще, надежней в тюрьму. Там стены крепкие, охрана своё дело знает, аура подобающая.
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:36
    +10
    При этом Галявиев признал себя виновным в содеянном.

    Ну так во искупление взял бы и повесился.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:55
      +8
      такие не повесятся и не застрелятся - они себя слишком любят
  3. GeorgeSev85
    GeorgeSev85 Сегодня, 15:43
    +2
    Цитата: Венд
    А куда его? На курорт в Сочи?

    Как вариант газовая камера. Но лучше пусть всю жизнь сидит на "курорте" .
  4. Комментарий был удален.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:57
      +1
      Цитата: DMFalke
      Как он не оказал сопротивления при аресте или не совершил попытку побега, ума не приложу.

      Слишком легко для него....
      Неет, пускай лет 50 походит по камере...
      1. pin_code
        pin_code Сегодня, 16:39
        +2
        И нафиг он 50 лет свет божий каптить будет. Доброй сиделец. 9г.и закопать.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:53
    +4
    Устроивший стрельбу в одной из школ Казани Галявиев попросил не отправлять его в тюрьму

    Повесить в прямом эфире этого редиску, какая ему тюрьма!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:57
      +2
      Это только саудиты публично приглашают на казни для профилактики.... Вешают краном. Ворам до сих пор рубят руки. Прелюбодействующих побивают камнями... Средневековье..


      Но ведь почти и не воруют.... Особенно местные.
      1. svarog77
        svarog77 Сегодня, 16:05
        +2
        Оплот всей демократии, пусть и не на публичную, но тоже приглашения на казнь раздает...
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:02
      +1
      Цитата: Хорон
      Повесить в прямом эфире этого редиску, какая ему тюрьма!

      И В интернет добавить, на тех страничках, где он "учился"
  6. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 15:56
    +7
    Мы или суд должны этому выродку сострадать?! Он УБИЛ детей. Чьих то сыновей, дочерей, внуков! Вечное горе поселилось в сердцах родителей и родственников убиенных.
    Нет, этот нелюль должен или быть казнен или страдать пожизненно. Он не вернет убитых им. Так пускай малую толику боли испытает на своей никчемной шкуре.
  7. fif21
    fif21 Сегодня, 15:58
    +6
    Один изменник Родины попросил , что бы его не убивали . Пожелание было выполнено - его закопали живьем . А этот разве не понимает , что за его дела , наказание не должно быт гуманным , а должно быть жестоким и мучительным . hi
  8. pin_code
    pin_code Сегодня, 16:31
    +2
    Попросил он прощения. Теперь, что? Расплакаться и отпустить? Похорошему расстрелять нужно.
  9. Балу
    Балу Сегодня, 16:38
    +1
    Первоначально в местной прессе периодически всплывал украинский след. Однако подробностей до сих пор нет. Понятно, что Галявиев психически не полноценен. Раз нет смертной казни, пусть сидит пожизненно. Он совершил умышленный теракт с массовыми жертвами. Нет прощения, никаких смягчающих обстоятельств по таким делам быть не может.
  10. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 16:41
    +1
    Таких надо просто расстреливать. Без суда и следствия,прямо на месте
  11. hhurik
    hhurik Сегодня, 16:55
    0
    Цитата: Nexcom
    Это только саудиты публично приглашают на казни для профилактики.... Вешают краном. Ворам до сих пор рубят руки. Прелюбодействующих побивают камнями... Средневековье..


    Но ведь почти и не воруют.... Особенно местные.

    Да ладно wink
    Культура смертной казни в штатах США обычно включает право осуждённого на последний ужин — еду, приготовляемую за несколько часов до казни в соответствии с его просьбой (с определёнными ограничениями) и право на последнее слово непосредственно перед исполнением приговора. При казни обычно присутствуют свидетели. Количество и состав лиц, имеющих право присутствовать при казни, различаются в разных штатах, но, как правило, такое право имеют родственники осуждённого и его жертв, адвокаты, священник.
  12. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:15
    +1
    Блин... вот все-таки я до мозга костей русский! Проверяется это просто: только в русских сейчас осталось подлинное милосердие ко всем поверженным, побежденным, униженным и находящимся в жалком и беспомощном положении... и сейчас мне начинает быть его жалко!
    Надо вытравливать из себя старческую сентиментальность... такие животные не должны жить среди людей!
  13. hhurik
    hhurik Сегодня, 17:19
    0
    Цитата: Cartograf
    Таких надо просто расстреливать. Без суда и следствия,прямо на месте

    Займитесь. wink Только сумку с сухарями заранее приготовьте - с нашей судебной практикой о применении оружия сотрудниками пригодится.