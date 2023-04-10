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Экс-советник офиса Зеленского: После взятия Бахмута российские войска пойдут не на запад, а на север

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Экс-советник офиса Зеленского: После взятия Бахмута российские войска пойдут не на запад, а на север

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что после взятия под полный контроль Бахмута (Артемовска) российские войска не продолжат наступление на западном направлении, где находятся такие населенные пункты, как Часов Яр и Константиновка, а двинутся на север. По мнению Арестовича, таким образом российское командование попытается срезать создавшийся в районе города Северск выступ в существующей в настоящее время линии фронта.




По словам бывшего украинского чиновника, самая сильная группировка российской армии сосредоточена не под Бахмутом, а на Лиманском участке линии боевого соприкосновения. Арестович считает, что российское военное командование стремится к выравниванию линии фронта, и после завершения Артемовской операции высвободится значительное количество войск, которые немедленно будут брошены на Северск, чтобы срезать существующий в линии фронта выступ, который создает трудности для эффективной обороны.

Арестович также заявил, что, по его мнению, Бахмут препятствует отрезанию выступа, разъединяющего на две части группировку российских войск, что значительно ослабляет наступательный потенциал российской армии.

Также сообщается, что в Киевском национальном экономическом университете отменили ранее запланированную лекцию Арестовича для студентов. В официальном заявлении правления студенческого академического совета осудили "приглашение одиозных спикеров, несущих угрозу консолидации украинского общества". А ранее сам Арестович заявил, что Украине нужен другой президент, Зеленский на эту должность уже не подходит.
Использованы фотографии:
Telegram/Арестович
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8 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 17:11
    +3
    Вообще Война это не то кто кого перестреляет, это то кто кого передумает(окажется прозорливей и удачливей) плюс политическая воля и желание идти до конца. Смогут наши Генералы - честь и хвала!
    Вся надежда на наш Генштаб, против него сейчас лучшие умы НАТО работают.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:14
    0
    Ну если уже Аристович на нашей стороне играть стал...то даже не знаю радоваться этому или горевать
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:18
      +3
      Люся играет только за себя.Скользкий тип
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 17:30
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Люся играет только за себя.Скользкий тип


        Мы ещё увидим его с собственным флагом в руках, встречающим со слезами армию России!

  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:15
    +3
    Всё то Люся знает, во всём разбирается. Не пора ли ему, с такими то "стратегическими способностями", на передовую - защищать незалежную . wink
  4. Aken
    Aken Сегодня, 17:16
    0
    После Бахмута придут за Арестовичем. Арестуют.
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 17:31
      0
      После Бахмута придут за Арестовичем. Арестуют.

      Я думаю, что скорее всего, мы скоро его увидим на наших телеканалах. В разных политических и около политических ток-шоу. smile
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:27
    +1
    По мне так, с одной стороны Арестович правильно рассуждает. С другой, и Часов яр с Константиновкой думаю одновременно с Северском брать будут. Сейчас и так направлений хватает