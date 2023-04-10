Экс-советник офиса Зеленского: После взятия Бахмута российские войска пойдут не на запад, а на север

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что после взятия под полный контроль Бахмута (Артемовска) российские войска не продолжат наступление на западном направлении, где находятся такие населенные пункты, как Часов Яр и Константиновка, а двинутся на север. По мнению Арестовича, таким образом российское командование попытается срезать создавшийся в районе города Северск выступ в существующей в настоящее время линии фронта.По словам бывшего украинского чиновника, самая сильная группировка российской армии сосредоточена не под Бахмутом, а на Лиманском участке линии боевого соприкосновения. Арестович считает, что российское военное командование стремится к выравниванию линии фронта, и после завершения Артемовской операции высвободится значительное количество войск, которые немедленно будут брошены на Северск, чтобы срезать существующий в линии фронта выступ, который создает трудности для эффективной обороны.Арестович также заявил, что, по его мнению, Бахмут препятствует отрезанию выступа, разъединяющего на две части группировку российских войск, что значительно ослабляет наступательный потенциал российской армии.Также сообщается, что в Киевском национальном экономическом университете отменили ранее запланированную лекцию Арестовича для студентов. В официальном заявлении правления студенческого академического совета осудили "приглашение одиозных спикеров, несущих угрозу консолидации украинского общества". А ранее сам Арестович заявил, что Украине нужен другой президент, Зеленский на эту должность уже не подходит.