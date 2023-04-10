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Минобороны России: на Донецком направлении ликвидировано почти 300 военнослужащих ВСУ

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Минобороны России: на Донецком направлении ликвидировано почти 300 военнослужащих ВСУ

На Купянском направлении группировка Запад нанесла огневое поражение украинским подразделениям в Харьковской области и Луганской Республике, применив авиацию и артиллерию. В результате противник лишился САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20, а также нескольких автомобилей и единиц бронетехники. Потери личного состава противника насчитывают около 30 человек.


Об этом на брифинге сообщил сегодня представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

А вблизи села Старица в Харьковской области российские военные нанесли удар по складу боеприпасов, принадлежавшему 67-й бригаде украинской армии.

Действующая в направлении Красного Лимана группировка «Центр» Вооруженных сил России огнем авиации, артиллерии и систем ТОС «Солнцепек» ликвидировали несколько единиц вооружения и техники противника. Его потери в живой силе ориентировочно составили 120 военнослужащих. Также нанесено поражение складу боеприпасов одной из механизированных бригад ВСУ, действующей на территории ЛНР.

На Донецком направлении российскими военными ликвидировано почти 300 военнослуэащих ВСУ. Также они за сутки уничтожили пять бронемашин, четыре автомобиля и три единицы самоходной и буксируемой артиллерии. А под Краматорском ВС России ударили по складу боеприпасов, принадлежавшему 54-й ОМБр противника.

Под Херсоном в результате действий ВС России украинские силы потеряли 40 своих военнослужащих. Было ликвидировано несколько единиц техники и артиллерийского вооружения, в том числе гаубица М777 американского производства.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. yablocko
    yablocko Сегодня, 16:21
    -1
    Чего их жалеть то!
    Кто то ещё всерьез следит за сводками МО?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:38
      -2
      Цитата: yablocko
      Чего их жалеть то!
      Кто то ещё всерьез следит за сводками МО?

      Цитата: drone-expert
      Причём Конашенков ещё умеренный в фантазиях, украинские коллеги уже сбили самолётов и сожгли танков, чем у ВС РФ есть. Правда такими темпами мы тоже скоро попадём в такой же конфуз с арифметикой.

      Эти товарищи и паны живут своей, наполненной яркими эмоциями жизнь... но строго с 9 до 18:00 часов.
  2. drone-expert
    drone-expert Сегодня, 16:32
    +1
    Читая сводки Конашенкова и ВСУ я все более задаюсь вопросом,что будут делать спикеры, когда в своих виртуальных победах истребят весь штатный персонал и технику противника. Причём Конашенков ещё умеренный в фантазиях, украинские коллеги уже сбили самолётов и сожгли танков, больше чем у ВС РФ есть. Правда такими темпами мы тоже скоро попадём в такой же конфуз с арифметикой.

    Сейчас нужно показывать пораженные цели как с Ланцетом, а не публиковать фантазии или демонстрировать видео клоунов пускающих НУРСы наугад
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:37
      +3
      Врут все.Кто больше,кто меньше.Это было во всех войнах,во все времена
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 17:16
      0
      Не знаю чего ВО видосы не выкладывает, в телегах их полно

      Например, наланцетенный портвейн из сводки

  3. nemec55
    nemec55 Сегодня, 17:37
    0
    Минобороны России: на Донецком направлении ликвидировано почти 300 военнослужащих ВСУ


    Столько нет техники и военных сколько мнимобороны России уничтожает кажный день