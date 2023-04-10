На Купянском направлении группировка Запад нанесла огневое поражение украинским подразделениям в Харьковской области и Луганской Республике, применив авиацию и артиллерию. В результате противник лишился САУ «Гвоздика», гаубицы Д-20, а также нескольких автомобилей и единиц бронетехники. Потери личного состава противника насчитывают около 30 человек.
Об этом на брифинге сообщил сегодня представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
А вблизи села Старица в Харьковской области российские военные нанесли удар по складу боеприпасов, принадлежавшему 67-й бригаде украинской армии.
Действующая в направлении Красного Лимана группировка «Центр» Вооруженных сил России огнем авиации, артиллерии и систем ТОС «Солнцепек» ликвидировали несколько единиц вооружения и техники противника. Его потери в живой силе ориентировочно составили 120 военнослужащих. Также нанесено поражение складу боеприпасов одной из механизированных бригад ВСУ, действующей на территории ЛНР.
На Донецком направлении российскими военными ликвидировано почти 300 военнослуэащих ВСУ. Также они за сутки уничтожили пять бронемашин, четыре автомобиля и три единицы самоходной и буксируемой артиллерии. А под Краматорском ВС России ударили по складу боеприпасов, принадлежавшему 54-й ОМБр противника.
Под Херсоном в результате действий ВС России украинские силы потеряли 40 своих военнослужащих. Было ликвидировано несколько единиц техники и артиллерийского вооружения, в том числе гаубица М777 американского производства.