План, давно вынашиваемый Вашингтоном, заключался в том, чтобы пригрозить президенту России Владимиру Путину, что если тот попытается пересечь границу с Украиной, то он (Вашингтон) взорвёт трубопроводы

Известный американский журналист Сеймур Херш, проводивший собственное расследование касательно диверсии на магистральных газопроводах «СП-1» и «СП-2», рассказал о том, как власти США грозились подорвать «Северные потоки», чтобы не допустить начала российской операции на Украине.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:Как отметил обозреватель, подобный ультиматум американское руководство выдвинуло России.Таким образом, Херш придерживается мнения о том, что это был некий способ со стороны Вашингтона оказать давление на Москву с тем, чтобы заставить последнюю придерживаться статуса-кво в отношении Украины. В то же время американский журналист-расследователь признал, что тактика убеждения – явно не конёк руководства Штатов.Напомним, что ещё в начале февраля Херш опубликовал результаты своего расследования, в котором возложил ответственность за организацию диверсий на «Северных потоках» на США. Также он добавил, что этот вопиющий инцидент внёс раскол в отношения между Москвой и Берлином на официальном уровне, однако, по его мнению, их полного разрыва между странами не произойдёт.Кстати говоря, неудивительно было наблюдать за тем, как правительство США отвергало всякие обвинения в свой адрес, называя их «ложью», будучи крайне не заинтересованным в проведении открытого расследования. В этом случае, все следы точно бы указывали на них, как на основных выгодополучателей, поскольку теперь появилась отличная возможность сбывать свой дорогой СПГ странам ЕС, навязав Брюсселю (да и Берлину) мнение о том, что теперь он наконец-то обретёт свою «энергетическую независимость».