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Американский журналист: власти США грозились подорвать «Северные потоки», если Россия начнёт операцию на Украине

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Американский журналист: власти США грозились подорвать «Северные потоки», если Россия начнёт операцию на Украине

Известный американский журналист Сеймур Херш, проводивший собственное расследование касательно диверсии на магистральных газопроводах «СП-1» и «СП-2», рассказал о том, как власти США грозились подорвать «Северные потоки», чтобы не допустить начала российской операции на Украине.


Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

План, давно вынашиваемый Вашингтоном, заключался в том, чтобы пригрозить президенту России Владимиру Путину, что если тот попытается пересечь границу с Украиной, то он (Вашингтон) взорвёт трубопроводы

Как отметил обозреватель, подобный ультиматум американское руководство выдвинуло России.

Таким образом, Херш придерживается мнения о том, что это был некий способ со стороны Вашингтона оказать давление на Москву с тем, чтобы заставить последнюю придерживаться статуса-кво в отношении Украины. В то же время американский журналист-расследователь признал, что тактика убеждения – явно не конёк руководства Штатов.

Напомним, что ещё в начале февраля Херш опубликовал результаты своего расследования, в котором возложил ответственность за организацию диверсий на «Северных потоках» на США. Также он добавил, что этот вопиющий инцидент внёс раскол в отношения между Москвой и Берлином на официальном уровне, однако, по его мнению, их полного разрыва между странами не произойдёт.

Кстати говоря, неудивительно было наблюдать за тем, как правительство США отвергало всякие обвинения в свой адрес, называя их «ложью», будучи крайне не заинтересованным в проведении открытого расследования. В этом случае, все следы точно бы указывали на них, как на основных выгодополучателей, поскольку теперь появилась отличная возможность сбывать свой дорогой СПГ странам ЕС, навязав Брюсселю (да и Берлину) мнение о том, что теперь он наконец-то обретёт свою «энергетическую независимость».
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14 комментариев
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  1. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:48
    -2
    То есть власти США собирались сообщить нашему Президенту ультиматум ещё с 21-го года?
    Но кто то в США забыл, что хотел сказать?
    А когда началось СВО очень старался вспомнить, что же своему равному по должности сопернику, хотел сказать. И вспомнил в сентябре 23-го. Забыв про то, что ультиматум же хотел объявить?
    Давай в шахматы сыграем? А давай! Ты ход то сделаешь?
    А? Кто здесь?
    Твой ход.
    Ага. Взрываем!
    В смысле?
    Так я ж предупреждал. Или собирался. Ну, не важно. Дело сделано. Ты ж теперь на Украину не пойдешь?
    Теперь - нет. СВО уже полгода идёт.
    А как так?
    1. sagitovich
      sagitovich Сегодня, 21:58
      0
      Теперь США готовят подрыв газопровода из Норвегии в Европу.
      Виновные уже назначенны!
      Россия мстит за "Северный поток".
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 20:48
    +1
    Подорвав газопроводы, америкосы добились тактического преимущества, а вот стратегически они проиграли. Весь мир окончательно понял, что они из себя представляют (даже их ближайшие союзники) А газопроводы восстановят обязательно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:54
      +1
      Вы насчет "весь мир увидел"торопитесь.В мире ,как минимум полста стран-подхалимы США,а стольким же этот подрыв-до одного места.
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 21:05
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Вы насчет "весь мир увидел"торопитесь

        Согласен с Вами. Все англосаксы нас просто ненавидят, но их наберётся едва ли пол миллиарда- это США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Остальные, просто им вынужденны подчинятся и я думаю, что именно на этих остальных, это действо и произвело не очень приятное впечатление.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:22
      +1
      Цитата: Южноукраинец
      Весь мир окончательно понял

      Извините, фигня.
      Весь мир нихрена не понял ни после Саддама Хусейна, ни после Муамара Каддафи, ни после Югославии... и дальше ни хрена не поймёт.
      Каждая страна сможет понять только на своей шкуре и не сразу, но по прошествии довольно большого времени. hi
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:43
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Весь мир окончательно понял,

      Окончательно весь мир начнёт хоть что-то понимать, увы, только при своей кончине.
      hi
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 20:59
    0
    Сеймур Херш имеет стальные причиндалы
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: Alien From
      Сеймур Херш имеет стальные причиндалы

      Наверняка за ним кто то стоит.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:29
      -1
      Цитата: Alien From
      Сеймур Херш имеет стальные причиндалы

      Оно так, особенно что в его возрасте причиндалы уже можно использовать не в частно-биологическом назначении, но общемировом. yes hi
  4. Комментарий был удален.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:31
      +1
      Цитата: Andriuha077
      Прокурор Швеции Матс Люнгквист сообщил, что за диверсией, «скорее всего, стоит группа, спонсируемая государством».

      Мудр как 200-летний дуб. yes
  5. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:47
    0
    Кто сбил боинг определили тут же и даже фио назвали... а тут .. wassat
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:55
    0
    Цитата: Alien From
    Сеймур Херш имеет стальные причиндалы


    Во времена мрачного Средневековья причиндалы защищали металлической амуницией. Или покровительством того, у кого причиндалы были самые большие.
    Сейчас или очень большие деньги, или очень большое политическое влияние.
    И размер личных причиндал уже не столь важен. Барышни с Сударынями иногда могут дать фору в информационном поле нам, носителям от рождения.
  7. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 21:59
    0
    Надо думать- как дальше жить.
    Чего слезы лить по том , что случилось уже?..